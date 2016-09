Die News des Samstags im Überblick.

+++ 05:37 Uhr: Bahn-Marktanteil bei Fernbussen steigt auf 14 Prozent +++

Die Deutsche Bahn kann auf dem Fernbusmarkt stärker Fuß fassen. Seit ahresbeginn ist ihr Marktanteil von 9 auf 14 Prozent gewachsen, wie aus Daten des Marktforschungsinstituts Iges hervorgeht. Für das Wachstum sorgt allein die Marke Berlinlinienbus, die ihr Angebot deutlich ausgebaut hat. Der konzerneigene IC Bus liegt bei 1 Prozent.

+++ 04:55 Uhr: Kerber zieht bei US Open ins Achtelfinale ein +++

Angelique Kerber hat zum vierten Mal das Achtelfinale der US Open erreicht. Die Nummer zwei der Tennis-Welt ließ im zweiten Match der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium der 17 Jahre alten Qualifikantin Catherine Bellis aus den USA keine Chance. In nur 55 Minuten siegte die 28 Jahre alte Kielerin mit 6:1, 6:1. Die Australian-Open-Siegerin und Olympia-Zweite bekommt es im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale nun mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.

+++ 04:29 Uhr: Nasa veröffentlicht Fotos vom Nordpol des Jupiter +++

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat erstmals Fotos vom Nordpol des Jupiter veröffentlicht. Die von der Raumsonde "Juno" gelieferten Bilder seien völlig anders als alles, was die Forscher bislang gesehen oder sich vorgestellt hätten, kommentierte Nasa-Forscher Scott Bolton. Infrarotaufnahmen von den beiden Polen des Planeten zeigten warme und heiße Punkte, erklärte Alberto Adriani vom Astrophysischen Institut in Rom.

"Juno" hatte Ende August ihre größte Annäherung an den Jupiter erreicht. Dabei gelangte sie bis auf eine Entfernung von 4200 Kilometer an den größten Planeten des Sonnensystems heran - näher, als jemals eine Sonde zuvor.

+++ 03:55 Uhr: China ratifiziert Pariser Klimaabkommen +++

Chinas Parlament hat das Pariser Klimaabkommen angenommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses in Peking für die Annahme der historischen Vereinbarung im Kampf gegen die Erderwärmung. Der Beschluss fiel einen Tag vor Beginn des G20-Gipfels im ostchinesischen Hangzhou.

+++ 03:48 Uhr: Terrorgruppe Abu Sayyaf bekennt sich zu Anschlag auf Philippinen +++

Die muslimische Terrorgruppe Abu Sayyaf hat sich nach lokalen Medienangaben zu dem Anschlag im Süden der Philippinen bekannt. Dabei waren mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. 60 Menschen wurden bei der Detonation in Davao, der Heimatstadt des neuen Präsidenten Rodrigo Duterte, verletzt. Die Bombe war am späten Abend an dem belebten Roxas-Nachtmarkt explodiert. Davao liegt auf der Insel Mindanao.

+++ 02:29 Uhr: Hall & Oates mit Stern am Hollywood Walk of Fame geehrt +++

Das Rock-Duo Hall & Oates ist mit einem eigenen Stern am Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Es sei eine große Ehre, sagte John Oates bei der Zeremonie. John Oates und Daryl Hall nahmen seit 1972 bislang 21 Alben auf, die sich insgesamt mehr als 80 Millionen mal verkauften. Das Duo tritt bis heute gemeinsam bei Konzerten auf. Berühmt wurden die beiden mit Hits wie "Maneater" und "Out of Touch