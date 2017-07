China zensiert "Pu der Bär"

+++ 11.14 Uhr: Gedenken in Bulgarien an Attentat auf israelische Journalisten +++

Fünf Jahre nach dem Anschlag auf israelische Touristen in Bulgarien gedenken Israelis und Bulgaren an diesem Dienstag der sechs Todesopfer. Zum Jahrestag könnte nach Medienberichten in Sofia der mehrmals verschobene Gerichtsprozess wegen Mithilfe gegen zwei mutmaßliche Komplizen des Attentäters endlich anlaufen. Das Verfahren gegen die beiden Angeklagten, ein Australier und ein Kanadier libanesischer Herkunft, soll in ihrer Abwesenheit geführt werden, da sie noch immer über Interpol gesucht werden.

+++ 11.13 Uhr: Besuch von Prinz William ist Charme-Offensive wegen Brexit +++

Der britische Prinz William und seine Frau Kate werden ihren Deutschlandbesuch nach Ansicht des ARD-Adelsexperten Rolf Seelmann-Eggebert auch zu einer europäischen "Charmeoffensive" nutzen. In dem Besuch am Mittwoch sehe er "so etwas wie eine Charmeoffensive im Hinblick auf den Brexit", sagte Seelmann-Eggebert im Bayerischen Rundfunk.

+++ 10.52 Uhr: LKW stößt mit Zug zusammen - Fahrer schwer verletzt +++

Ein Lastwagen und ein Zug sind am Montag auf einem Bahnübergang in Rheinland-Pfalz zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. "Er wird gerade von einem Rettungshubschrauber zum Westpfalz-Klinikum nach Kaiserslautern geflogen", sagte ein Polizeisprecher. In dem Regionalzug, der auf der eingleisigen Strecke zwischen Rammelsbach und Altenglan fuhr, sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. "Die näheren Umstände kennen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie lange die Strecke gesperrt ist", ergänzte der Sprecher. Der Bahnübergang liege an einer Straße von der Bundesstraße 420 zu einem Steinbruch.

+++ 10.48 Uhr: Temperatursturz um 15 Grad in Griechenland +++

In Nord- und in Mittelgriechenland hat es zum Wochenstart einen Temperatursturz von mehr als 15 Grad Celsius gegeben. Vorausgegangen war eine dreitägige Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius, wie das Wetteramt mitteilte.



Der für die Jahreszeit ungewöhnliche Wetterumschwung begann am Sonntag: In Nordgriechenland hagelte es heftig. Auch auf der Halbinsel Peloponnes gab es erhebliche Probleme. Wegen schwerer Regenfälle und schlechter Sicht musste die Fernstraße zwischen Patras und Olympia vorübergehend gesperrt werden. In Mittelgriechenland fiel zwischen Sonntag und Montagmorgen so viel Regen wie normalerweise im ganzen Sommer, wie Meteorologen im griechischen Fernsehen sagten.

+++ 10.18 Uhr: Zahl ziviler Opfer in Afghanistan erreicht +++

Die Zahl ziviler Opfer in Afghanistan hat im ersten Halbjahr einen neuen Höchststand erreicht. Zwischen Anfang Januar und Ende Juni wurden bei Gefechten und Anschlägen 1662 Zivilisten getötet und 3581 weitere verletzt, wie die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Montag mitteilte. Etwa 40 Prozent der Opfer wurden demnach bei Bombenanschlägen getötet, für die meisten Angriffe waren Extremistengruppen wie die Taliban oder die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich.

+++ 10.18 Uhr: Seehofer hält an Obergrenze für Flüchtlinge und Mütterrente fest +++



CSU-Chef Horst Seehofer hat die im Widerspruch zur CDU stehenden Forderungen seiner Partei nach einer Obergrenze für Flüchtlinge und einer Ausweitung der Mütterrente verteidigt. Vor den abschließenden Beratungen zum sogenannten Bayernplan im CSU-Vorstand sagte Seehofer am Montag in München vor Journalisten: "Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU."

+++ 10.18 Uhr: "Pu der Bär" wird in China Opfer der Zensur +++

"Pu der Bär" ist in China in Ungnade gefallen. Die Kinderbuchfigur, die auch über Comics weite Verbreitung fand, wurde in den vergangenen Tagen weitgehend aus sozialen Internet-Netzwerken der Volksrepublik verbannt. Präsident Xi Jinping war zuvor im Internet wiederholt in Montagen abgebildet worden, in denen er die Position des Bären "von sehr geringem Verstand" einnahm. Eine offizielle Begründung für die Zensur gegen Pu gab die chinesische Führung nicht bekannt.

+++ 10.09 Uhr: Zwei Tote bei Taliban-Anschlag in Pakistan +++



Bei einem Anschlag der radikalislamischen Taliban sind im Nordwesten Pakistans zwei Sicherheitskräfte getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich vor einem Fahrzeug der paramilitärischen Grenzschutzeinheit in die Luft gesprengt, teilte die Polizei mit. Sechs Menschen wurden demnach verletzt. Die Islamistengruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) bekannte sich zu dem Anschlag in Peshawar, der Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

+++ 10.00 Uhr: Zweite Runde der Brexit-Verhandlungen ist gestartet +++

ie Europäische Union und Großbritannien haben am Morgen in Brüssel die zweite Runde der Brexit-Verhandlungen gestartet. EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis betonten vorab ihren Willen, inhaltlich voranzukommen. "Wir müssen jetzt zum Kern der Sache kommen", sagte Barnier. Davis ergänzte: "Es ist für uns unglaublich wichtig, jetzt gute Fortschritte zu machen."

+++ 9.20 Uhr: Touristen dürfen wieder auf den Tempelberg +++

Nach dem tödlichen Attentat am Tempelberg in Jerusalem können auch wieder Touristen die Juden wie Muslimen heilige Stätte besuchen. Die israelische Polizei hatte das Areal in der Altstadt von Jerusalem am Sonntag zunächst für muslimische Gläubige geöffnet. Allerdings müssen Muslime nun durch Sicherheitsschleusen mit Metall-Detektoren gehen. Diese Regelung galt bereits für Touristen. Für nicht-muslimische Besucher und Touristen ändere sich nichts am Zugang zum Tempelberg (Al-Haram al-Scharif), sagte eine Polizeisprecherin.



Bei dem Anschlag waren am Freitag zwei israelische Polizisten und die drei israelisch-arabischen Angreifer getötet worden. Als Reaktion hatte Israel das Areal geschlossen und damit auch die für Muslime besonders wichtigen Freitagsgebete im Felsendom und der Al-Aksa-Moschee unterbunden.

+++ 8.20 Uhr: Sturzflut überrascht badende Familie - mindestens neun Tote +++

Eine Sturzflut hat im US-Staat Arizona eine Familie beim Baden überrascht und mindestens neun ihrer Mitglieder in den Tod gerissen. Zu den Opfern zählen fünf Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren, wie Medien unter Berufung auf örtliche Behörden berichteten. Demnach wurde ein 13-jähriger Junge am Sonntag - einen Tag nach dem Unglück - noch vermisst.

Den Berichten zufolge ereignete sich das Unglück nach sintflutartigen Regenfällen in einem Schlucht nahe Payson. Ein Bach sei binnen kurzer Zeit massiv angeschwollen, und Wassermassen mit Geröll seien in einen Teich gestürzt, in dem sich die insgesamt 14-köpfige erweiterte Familie getummelt habe. Vier Menschen seien gerettet, neun ihrer Angehörigen am Samstag und Sonntag tot geborgen worden.

+++ 7.30 Uhr: Sieben Millionen Venezolaner nehmen an symbolischem Referendum gegen Maduro teil +++

Knapp 7,2 Millionen Venezolaner haben am Sonntag nach Angaben der Opposition an dem symbolischen Referendum über die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Nicolás Maduro teilgenommen. Das teilten die Organisatoren des Votums nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmzettel mit. Die Abstimmung wurde von Gewalt überschattet, eine Frau wurde getötet.

Maduros sozialistische Regierung will eine neue Verfassung von einer verfassunggebenden Versammlung verabschieden lassen, die am 30. Juli bestimmt werden soll. Die Opposition befürchtet, dass der Präsident das Gremium mit seinen Anhängern besetzen könnte, um sich dann mit der neuen Verfassung diktatorische Vollmachten zu geben. Mit dem Referendum vom Sonntag wollte sie ein Zeichen gegen Maduros Vorhaben setzen.

+++ 6.23 Uhr: Südkorea bietet Nordkorea militärische Gespräche an +++

Südkorea hat dem verfeindeten Nordkorea militärische Gespräche angeboten. Ziel sei es, die Feindseligkeiten zu stoppen, welche die militärischen Spannungen entlang der Grenze zwischen beiden Ländern verschärften, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Als Termin für die Gespräche wurde der kommende Freitag vorgeschlagen. Das Treffen soll demnach im Grenzort Panmunjom stattfinden.



Sollte das Treffen zustande kommen, wäre es das erste derartige Treffen seit Dezember 2015. Südkoreas neuer Präsident Moon Jae In spricht sich für einen Dialog mit dem Norden aus, um die Spannungen wegen des umstrittenen nordkoreanischen Atomprogramms abzubauen. Seine Vorgängerin, die ihres Amtes enthobene Ex-Präsidentin Park Geun Hye, hatte einen Dialog mit Pjöngjang abgelehnt, solange die kommunistische Führung keine nachweislichen Schritte in Richtung Abrüstung unternimmt.

+++ 5.14 Uhr: Oscar-Preisträger Martin Landau mit 89 Jahren gestorben +++



Der US-Schauspieler Martin Landau, der für seine Rolle als Bela Lugosi in "Ed Wood" einen Oscar erhielt, ist tot. Landau starb bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren "nach unerwarteten Komplikationen" in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie seine Sprecherin am Sonntag mitteilte. Weitere Angaben zu dem Grund seiner Krankenhausbehandlung gab es zunächst nicht. Bis zuletzt stand Landau noch vor der Kamera.

+++ 1.32 Uhr: Marineschiff geht vor der Küste Kameruns unter +++

Vor der Küste Kameruns ist ein Marineschiff mit dutzenden Armeeangehörigen an Bord gekentert. Das Schiff mit Elitesoldaten einer schnellen Eingreiftruppe sei am Sonntag zwischen den Orten Limbé und Bakassi im Südwesten untergegangen, verlautete aus Sicherheitskreisen. Dutzende Menschen würden vermisst, eine konkrete Zahl wurde nicht genannt.

Die schnelle Eingreiftruppe (BIR) führt in Kamerun den Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram im Norden des Landes an. Neben den Soldaten beförderte das Schiff auch Material für Baumaßnahmen auf einem Militärstützpunkt auf der Bakassi-Halbinsel. Dort ist die BIR nach einer Reihe von Geiselnahmen im Einsatz.