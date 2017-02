CSU fordert dringend mehr Überprüfungen von Flüchtlingshandys

Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 11.01 Uhr: Mord nach 22 Jahren -Iraker wieder vor Gericht +++

Rund 22 Jahre nach einem Mord in einem Waldstück bei Hannover hat das Landgericht einen dritten Anlauf zur Bestrafung des Verbrechens unternommen. Zum Prozessauftakt verweigerte der 59 Jahre alte Angeklagte die Aussage. Aus verletztem Ehrgefühl wegen eines vorangegangenen Familienstreits soll er laut Anklage mit zwei inzwischen gestorbenen Mittätern im Juli 1995 einen 24-Jährigen ermordet haben.

Dem angeklagten Iraker soll damals die Schwester des späteren Opfers als Ehefrau versprochen worden sein. Als die 17-jährige Frau aus ihrer Heimat in Niedersachsen eintraf, soll ihr Bruder verhindert haben, dass sie die Drittfrau des Mannes wird. Daraufhin soll es zu der tödlichen Abrechnung im Fuhrberger Holz gekommen sein. Erst im Oktober 1996 entdeckten Pilzsammler den Toten.



+++ 10.35 Uhr: CSU hält verstärkte Überprüfung von Flüchtlingshandys für"dringend erforderlich" +++

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt unterstützt den Plan der Bundesregierung, die Handys von Asylbewerbern häufiger als bisher überprüfen zu können. "Wir müssen wissen, wer zu uns kommt", sagte Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei "dringend erforderlich", dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bei Entscheidungen über Abschiebungen auch ohne Einwilligung der Flüchtlinge deren Mobiltelefone auslesen könne. "Wir müssen verhindern, dass Flüchtlinge ihre Identität verschleiern, um nicht abgeschoben zu werden und dann in Deutschland Gesundheits- und Sozialleistungen zu kassieren", sagte die Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag.

+++ 9.46 Uhr: SPD: Auslesen der Handydaten von Flüchtlingen nur in Einzelfällen +++

Das Auslesen der Handydaten von Flüchtlingen zur Feststellung ihrer Identität kommt aus Sicht der SPD nur in Einzelfällen und als letztes Mittel in Betracht. "Flächendeckend Handys auslesen geht auf keinen Fall. Das ist völlig klar", sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, im ARD-"Morgenmagazin". Dies wäre auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. "Nur bei den Personen, die keine Pässe dabei haben und keine anderen Dokumente, die ihre Identität nachweisen, soll es möglich sein, auch das Handy auszulesen", sagte die SPD-Politikern.

+++ 9.03 Uhr: Gesundheitsausgaben 2015 um 4,5 Prozent gestiegen +++

Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind 2015 um 4,5 Prozent auf gut 344 Milliarden Euro gestiegen. Dies entspricht 4213 Euro pro Einwohner und einem Anteil von 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mehr als jeder neunte Euro wurde somit für Gesundheit ausgegeben.

+++ 8.30 Uhr: Lufthansa storniert Flug nach Autounfall der Crew +++

Der Autounfall einer Lufthansa-Crew in Bahrain hat den pünktlichen Rückflug ihrer Maschine nach Frankfurt/Main verhindert. Die Lufthansa stornierte den Flug nach eigenen Angaben. Bei dem Unfall am Montag seien einige Besatzungsmitglieder verletzt worden, sagte ein Unternehmenssprecher. Zwar habe niemand schwere Verletzungen erlitten, einige Mitglieder der Crew seien aber nicht mehr einsatzfähig gewesen.



Die Passagiere seien auf andere Flüge umgebucht worden, sagte der Sprecher. Der Rückflug nach Deutschland hätte in der Nacht zum Dienstag stattfinden sollen. Die Crew selbst werde mit einer anderen Maschine ausgeflogen. Details zum Unfall und zur Zahl der Verletzten nannte der Sprecher nicht.



+++ 6.29 Uhr: Kleinflugzeug stürzt auf Einkaufszentrum +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein zu dieser Zeit noch geschlossenes Einkaufszentrum im australischen Melbourne sind alle fünf Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Das Unglück sei wohl auf einen "verhängnisvollen Triebwerksausfall" zurückzuführen, sagte der stellvertretende Polizeikommissar des Bundesstaats Victoria, Stephen Leane. Angesichts des großen Feuerballs sei es ein unbeschreibliches Glück, dass niemand in den Geschäften oder auf dem Parkplatz gewesen und verletzt worden sei.

Medienberichten zufolge sind unter den Opfern vier US-Touristen und der australische Pilot. Die US-Botschaft in Canberra und australische Behörden wollten die Nationalitäten zunächst jedoch nicht bestätigen.

+++ 6.05 Uhr: Keine Handhabe gegen Terrorverdächtige aus Göttingen +++

Die Generalstaatsanwaltschaft in Celle hat gegen zwei unter Terrorverdacht in Göttingen festgenommene Mitglieder der radikal-islamistischen Szene keine Handhabe. Ein Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat könne nicht bejaht werden, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".



Der 22 Jahre alte Nigerianer und der 27-jährige Algerier waren am Donnerstag vergangener Woche bei einer Großrazzia in Göttingen festgenommen worden. Sie standen im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.



+++ 5.33 Uhr: CDU liegt in Umfrage wieder vor SPD +++



Der SPD-Höhenflug in den Umfragen ist vorerst gestoppt: Wäre am Sonntag Bundestagswahl käme die SPD auf 30 Prozent, wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend schreibt. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die Sozialdemokraten fallen damit nach zwei Wochen wieder hinter CDU/CSU zurück. Die Union gewinnt demnach 1,5 Punkte auf 31,5 Prozent hinzu.



+++ 05.27 Uhr: Unicef: Fast 1,4 Millionen Kindern in vier Ländern droht Hungertod +++

Wegen Mangelernährung droht knapp 1,4 Millionen Kindern in den Ländern Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen nach Unicef-Angaben der Hungertod. Im Jemen, in dem seit zwei Jahren Krieg herrscht, litten rund 462.000 Kinder unter akuter Mangelernährung - ein Anstieg von fast 200 Prozent seit 2014, teilte das Kinderhilfswerk mit. Im Nordosten Nigerias seien 450.000 Kinder betroffen. Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Südsudan litten mehr als 270.000 Kinder unter schwerer Mangelernährung, in Somalia derzeit rund 185.000. Diese Zahl könne aber in den kommenden Monaten auf 270.000 steigen.

"Für mehr als eine Million Kinder läuft die Zeit ab", sagte Unicef-Geschäftsführer Anthony Lake. "Noch können wir Leben retten." Die schwere Mangelernährung und die sich abzeichnende Hungersnot seien von Menschen verschuldet. Die Menschlichkeit verlange schnellere Handlungen. Die Tragödie von 2011 mit der Hungersnot am Horn von Afrika dürfe sich nicht wiederholen.

+++ 2.04 Uhr: Proteste in London gegen geplanten Besuch Trumps +++

Erneut haben in London mehrere tausend Menschen gegen einen für dieses Jahr geplanten Besuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Großbritannien demonstriert. Die Menge versammelte sich auf dem Parliament Square gegenüber dem Parlament im Zentrum der britischen Hauptstadt. Auf Schildern war unter anderem zu lesen "Trump widerstehen" und "Migranten verteidigen, Trump festnehmen".