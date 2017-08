Polizei blitzt Raser mit Tempo 251

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.13 Uhr: FC Ingolstadt trennt sich von Coach Walpurgis +++

Der FC Ingolstadt hat sich von Trainer Maik Walpurgis getrennt. Wie der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, übernimmt der derzeitige Amateur-Coach Stefan Leitl vorübergehend die erste Mannschaft. Walpurgis hatte mit dem Absteiger die ersten drei Partien in der zweiten Liga verloren. "Nach dem schlechten Start in die Saison fehlt uns die Überzeugung, dass eine Trendwende in der bestehenden Konstellation eingeleitet werden kann", begründete Geschäftsführer Harald Gärtner den einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrates. Walpurgis hatte den FCI im vergangenen November als Nachfolger von Markus Kauczinski übernommen.

+++ 13.09 Uhr: Bundesregierung begrüßt Verbleib der US-Truppen in Afghanistan +++

Die Bundesregierung ist zufrieden, dass US-Präsident Donald Trump das militärische Engagement seines Landes in Afghanistan fortsetzen will. "Es ist richtig und die Bundesregierung hat lange dafür geworben, dass ein Ende des Einsatzes an die Bedingungen vor Ort geknüpft wird", sagte eine Regierungssprecherin am Dienstag in Berlin.



Die Staaten der Region seien aufgerufen, zusammen mit Deutschland und seinen Verbündeten Afghanistan "bei seinem Weg in eine bessere Zukunft zu unterstützen und den Terrorismus entschieden zu bekämpfen". Dies gelte insbesondere für das Nachbarland Pakistan. Die afghanische Regierung sei ihrerseits aufgefordert, ihre Reformanstrengungen zu verstärken und gegen Korruption vorzugehen. Außerdem müsse sie den Dialog "mit den Teilen der Taliban suchen, die zu einem friedlichen Ausgleich bereit sind".

+++ 13.06 Uhr: Paris-Tourismus zieht nach Terroranschlägen wieder an +++

Viele Touristen haben die französische Hauptstadt nach Terroranschlägen gemieden, jetzt kommen sie nach Paris zurück. Im ersten Halbjahr kamen in Hotels der Region 16,4 Millionen Besucher an, wie die Region Paris am Dienstag mitteilte. Das war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 10,2 Prozent. So gut seien die Zahlen seit rund zehn Jahren nicht mehr gewesen. Ausländische Besucher kämen im laufenden Jahr verstärkt in die französische Hauptstadt, sagte der Präsident des Tourismus-Ausschusses der Region Paris, Frédéric Valletoux. Bei den Briten gebe es jedoch wegen der Brexit-Unsicherheit einen Rückgang.

+++ 12.33 Uhr: Retter bergen weiteres Kind aus Trümmern nach Erdbeben auf Ischia +++

Nach dem Erdbeben auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia haben Helfer ein weiteres Kind aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses gerettet. Unter lautem Beifall bargen die Retter den siebenjährigen Mattias aus der Ruine eines Wohnhauses in dem Ort Casamicciola. Sein sieben Monate alter Bruder Pasquale war bereits in der Nacht gerettet worden. Der elf Jahre alte Bruder Ciro ist noch unter den Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte haben aber Kontakt zu ihm und sind dabei, sich einen Weg zu dem Kind zu bahnen. Der Vater der Kinder war ebenfalls verschüttet und in der Nacht geborgen worden.





+++ 12.25 Uhr: Stürmerin Anja Mittag beendet DFB-Karriere nach 158 Länderspielen +++

Anja Mittag beendet Ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab die 32 Jahre alte Weltmeisterin von 2007 bekannt. Mittag, die zurzeit beim schwedischen Spitzenclub FC Rosengard unter Vertrag steht, absolvierte 158 Länderspiele, in denen sie 50 Tore erzielte. Die gebürtige Chemnitzerin wurde mit der DFB-Elf dreimal Europameisterin und gewann im Vorjahr in Rio de Janeiro die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Zudem sammelte Mittag, die auch zum deutschen EM-Kader in den Niederlanden gehörte, zahlreiche Titel mit verschieden Clubs, darunter fünf deutsche Meisterschaften mit Turbine Potsdam.

+++ 12.03 Uhr: Polizei blitzt Raser mit Tempo 251 +++

Mit Tempo 251 hat die Polizei auf der Autobahn bei Dessau einen Raser geblitzt - erlaubten waren 120 Stundenkilometer. "Die Messbeamten vor Ort freuten sich über ein, trotz der hohen Geschwindigkeit, gestochen scharfes Foto", teilte die Autobahnpolizei Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt mit. Den Fahrer des Oberklassewagens erwarten nach der flotten Tour am Montag mindestens 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot.

+++ 11.51 Uhr: Facebook setzt Initiative gegen Falschmeldungen um +++

Facebook hat im Vorfeld der Bundestagswahl zehntausende Konten gelöscht, die im Verdacht stehen, Falschinformationen oder irreführende Inhalte zu verbreiten. Das teilte das Unternehmen mit. Ähnliche Aktionen hatte das weltgrößte soziale Netzwerk auch im Vorfeld der Parlamentswahlen in Großbritannien und der Präsidentschaftswahl in Frankreich unternommen. Die Löschaktionen beruhen auf einer internen Richtlinie, die im April 2017 veröffentlicht worden war. In dem Weißbuch hatte Facebook festgelegt, wie die eigenen Mitarbeiter gegen Desinformationen auf der Plattform vorgehen.

+++ 11.22 Uhr: Polizei jagt nach Banküberfall in Unterfranken bewaffneten Täter +++

Nach einem Banküberfall hat die Polizei in Unterfranken eine Großfahndung nach dem flüchtigen bewaffneten Täter ausgelöst. Ein maskierter Unbekannter habe am Morgen mit einer Pistole eine Filiale in Saal an der Saale im Landkreis Neustadt an der Saale überfallen und Bargeld gefordert, teilte die Polizei in Würzburg mit. Danach sei er mitsamt Beute geflohen. Die Polizei mobilisierte ein Großaufgebot für die Fahndung, veröffentlichte eine Personenbeschreibung und bat mögliche Zeugen um Hinweise. Beim Überfall war der Mann demnach mit einem blauen Schal vor dem Gesicht und einer Sonnenbrille maskiert.

+++ 11.07 Uhr: Unterirdische Schutz-Mauer aus Eis in Fukushima ist fast fertig +++

Eine unterirdische Mauer aus Eis, die das Eindringen von Grundwasser in die Akw-Ruine in Fukushima vermindern soll, steht kurz vor der Fertigstellung. Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks an der Ostküste Japans pumpt Kühlmittel in die verbleibenden sieben Meter Erdreich. Danach soll der 1,5 Kilometer lange und 30 Meter tiefe Eiswall, der die Reaktor-Unglücksstelle umschließt, fertiggestellt sein. Bislang dringen täglich etwa 140 Kubikmeter Grundwasser in atomar versuchten Grund. Der 380 Millionen Euro teure Eiswall wird von der japanischen Regierung finanziert. Die unterirdische Mauer ist seit März 2016 im Bau und wird nach Angaben von Beobachtern erst in zwei Monaten komplett gefroren sein. Sie soll verhindern, dass das Grundwasser aus den Bergen in die Unfallstelle dringt, versucht wird und in den Pazifik fließt. Der Akw-Betreiber Tepco pumpt das kontaminierte Wasser bislang aus und lagert es in Tanks.

+++ 10.54 Uhr: Minister bestätigt: Auto spanischer Terrorzelle bei Paris geblitzt +++

Ein von der Terrorzelle in Katalonien genutztes Auto war zuvor im Großraum der französischen Hauptstadt Paris geblitzt worden. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb bestätigte im Sender RMC einen entsprechenden Medienbericht. "Wir wussten in diesem Moment, dass sie tatsächlich in die Pariser Region gekommen sind, und wir haben diese Informationen übermittelt." Was der Zweck der Reise war, sei noch nicht geklärt. Es sei ein extrem schneller Abstecher gewesen, so Collomb. Die Regionalzeitung "Le Parisien" hatte berichtet, der schwarze Audi A3 sei in Frankreich weniger als eine Woche vor den Anschlägen in Spanien geblitzt worden. Es handelte sich demnach um das Fahrzeug, in dem fünf mutmaßliche Terroristen am vergangenen Freitag im Badeort Cambrils unterwegs waren. Die Männer wollten dort nach Ansicht der spanischen Polizei einen größeren Anschlag begehen. Die Polizei erschoss die Männer in der Nacht auf Freitag. Innenminister Collomb sagte, dass die inzwischen zerschlagene Terrorzelle von Katalonien den französischen Behörden zuvor nicht bekannt gewesen sei.

+++ 10.31 Uhr: Prozess gegen terrorverdächtigen Jugendlichen in Halle begonnen +++

Vor dem Landgericht Halle hat der Prozess gegen einen terrorverdächtigen Jugendlichen aus Syrien begonnen. Dem nach eigenen Angaben 16-jährigen Angeklagten wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Er soll einen Anschlag geplant haben. Der Syrer war im Herbst 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland eingereist und soll mit dem IS sympathisieren. Der Anklage zufolge soll er sich im Internet über Sturmgewehre und Sprengstoffgürtel informiert haben. Zwischen November 2015 und Januar 2017 soll er in seinem Aufenthaltsort Bobbe im Landkreis Bitterfeld über das Internet Kontakt zu Gleichgesinnten aufgenommen haben. Er habe geplant, einen Anschlag gegen das Leben vieler in Deutschland lebender Menschen zu verüben.

+++ 10.22 Uhr: Karlsruhe stärkt Rechte von Hartz-IV-Empfängern vor Gericht +++

Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte von Hartz-IV-Empfängern gestärkt. Die Sozialgerichte müssen in Eilverfahren zur Übernahme von Wohn- und Heizkosten prüfen, welche negativen Folgen den Betroffenen im konkreten Einzelfall drohen, entschieden die Karlsruher Richter. Die Eilbedürftigkeit darf demnach nicht "schematisch" beurteilt und die Anforderungen an ihre Glaubhaftmachung nicht "überspannt" werden. Geklagt hatte ein Mann, der nur reduzierte Leistungen bekommen hatte, weil das Jobcenter davon ausgegangen war, dass er sich den Haushalt mit einer anderen Person teilte. Seinen Eilantrag auf höhere Bezüge für Alleinstehende lehnte das Landessozialgericht ab. Da noch keine Räumungsklage erhoben sei, drohe dem Mann keine Obdachlosigkeit. Die Verfassungsrichter stellten nun klar, dass es bei der Übernahme von Wohn- und Heizkosten nicht nur darum gehe, eine Obdachlosigkeit zu verhindern. Vielmehr solle ein Existenzminimum gesichert werden. Dazu gehöre, möglichst in der gewählten Wohnung zu bleiben.

+++ 8.56 Uhr: Autofahrer erfasst vierköpfige Familie auf Gehweg in Bayern +++

Ein Autofahrer hat in Roth in Mittelfranken eine vierköpfige Familie auf einem Gehweg erfasst. Die beiden zwei und acht Jahre alten Kinder wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht, die 30-jährige Mutter und ihr 25-jähriger Ehemann wurden ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Keiner schwebte den Angaben zufolge in akuter Lebensgefahr.

Der 19-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall am Montagabend einen schweren Schock. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann während der Fahrt vermutlich von einer Wespe gestochen. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in die Familie.

Die Verletzten wurden zunächst von Passanten und anschließend von mehreren Notärzten und Rettungswagen versorgt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, um den Unfallhergang zu klären.

+++ 6.58 Uhr: Zugverspätungen wegen Brandanschlägen dauern an +++

Nach den Brandanschlägen auf Bahntechnik müssen Fahrgäste auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover am Dienstag weiter mit Verspätungen rechnen. "Zwischen Spandau und Rathenow sind die Reparaturen noch nicht abgeschlossen. Im ICE-Verkehr nach Niedersachsen sind Verspätungen von bis zu einer Stunde möglich", sagte ein Bahnsprecher am Dienstagmorgen.

Auf dem Streckenabschnitt nach Wolfsburg sollten Züge über Magdeburg und Braunschweig umgeleitet werden. Das führe zu rund einer Stunde Verspätung bei den ICE-Linien 11 nach München und 12 in die Schweiz sowie dem IC 77 nach Amsterdam. Die ICE-Linie 10 nach Köln/Düsseldorf verkehre voraussichtlich noch bis Dienstagabend mit rund 30 Minuten Verspätung.

Grund für die Umleitungen sind Reparaturarbeiten an der Bahntechnik nach zwei Brandanschlägen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Samstag westlich von Berlin Signalanlagen und Kabelschächte angezündet.

+++ 6.04 Uhr: Autos von Bundestagsabgeordneter Michelle Müntefering in Flammen +++

In Herne in Nordrhein-Westfalen haben in der Nacht zum Dienstag zwei Autos der Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering (SPD) gebrannt. Das Privatauto der Politikerin sowie ein Auto der SPD standen in Flammen, wie die Polizei Bochum am Dienstag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nach den Tätern wurde auch mit einem Hubschrauber gesucht, bis zum Dienstagmorgen allerdings ohne Erfolg. Ob die Tat politisch motiviert war, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

+++ 5.43 Uhr Ermordetes Pärchen in Kenia: Polizei nimmt Verdächtigen fest +++

Nach dem Mord an einem Schweizer Pärchen hat die Polizei in Kenia einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte, wird dem Mann zur Last gelegt, die 70- und 60-jährigen Schweizer kurz nach ihrer Ankunft in der kenianischen Küstenstadt Mombasa ermordet zu haben.

Das Paar wurde am Sonntag kurz nach seiner Ankunft in Mombasa ermordet aufgefunden. Der Verdächtige ist der Hausmeister der gehobenen Wohngegend Nyali, in dem die Schweizer wohnten.

+++ 5.04 Uhr: Stiftung Warentest: Banken verlangen teils absurde Gebühren +++

Banken und Sparkassen verlangen von ihren Kunden nach Einschätzung der Stiftung Warentest teils "absurde" Gebühren für die Kontoführung. Weil sich Strafzinsen bei Privatkunden schwer durchsetzen ließen, werde mit viel Kreativität dort kassiert, wo es leicht gehe: beim Girokonto. Die Verbraucherschützer nahmen zum Stichtag 3. Juli 231 Kontomodelle von bundesweit 104 Instituten unter die Lupe. Nur in 23 Fällen seien die Konten kostenlos "ohne Wenn und Aber", heißt es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest" der Stiftung Warentest (Heft 9/2017).

+++ 4.44 Uhr: Verschüttetes Baby aus Erdbeben-Trümmern auf Ischia gerettet +++

Mehrere Stunden nach einem Erdbeben auf der italienischen Mittelmeerinsel Ischia haben Rettungstrupps am Dienstagmorgen ein Baby lebend aus den Trümmern eines Hauses geborgen. Unter dem Applaus vieler Zuschauer sei der Junge seiner Mutter übergeben worden, berichtete die Agentur Ansa. Die Frau war Stunden zuvor aus dem Haus geborgen worden. Die Retter bemühten sich am frühen Morgen, zu den beiden älteren Brüdern des Geretteten vorzudringen.