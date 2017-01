Die News des Tages im Überblick:

+++ 12.24 Uhr: Bahn-Chef Rüdiger Grube tritt zurück +++

Wie Spiegel Online meldet, tritt der Chef der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, zurück. Demnach gebe es "Ärger mit dem Aufsichtsrat". Auch die deutsche Presse-Agentur berichtet entsprechend. Am Morgen war bereits bekanntgeworden, dass Grube, der eigentlich kurz vor seiner Vertragsverlängerung stand, keine Gehaltserhöhung bekommen soll. Das hatte das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet.

+++ 11.02 Uhr: Philippinen wollen umstrittene Anti-Drogen-Einheit auflösen +++

Auf den Philippinen sollen nach der Ermordung eines südkoreanischen Geschäftsmanns die besonders umstrittenen Anti-Drogen-Sondereinheiten der Polizei aufgelöst werden. Polizeichef Ronald Dela Rosa kündigte am Montag zugleich "interne Säuberungen" an. Der Geschäftsmann war vor drei Monaten vermutlich von korrupten Polizeibeamten entführt und getötet worden. Der Kampf gegen die Drogenkriminalität wird in dem südostasiatischen Inselstaat unter dem neuen Präsidenten Rodrigo Duterte brutal geführt. International gibt es viel Kritik daran. Nach offiziellen Angaben wurden seit Dutertes Amtsantritt im vergangenen Juni bereits mehr als 2250 Verdächtige im Kampf gegen die Drogenkriminalität getötet.

+++ 10.16 Uhr: Goebbels-Sekretärin Brunhilde Pomsel mit 106 Jahren gestorben +++

Die ehemalige Sekretärin des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels, Brunhilde Pomsel, ist tot. Pomsel sei am Freitag mit 106 Jahren in ihrem Münchner Altenheim gestorben, sagte der österreichische Regisseur Christian Krönes. Krönes hatte mit Pomsel den Dokumentarfilm "Ein deutsches Leben" gedreht, in dem die als eine der letzten Zeitzeuginnen aus dem Umfeld des engsten NS-Führungszirkels geltende Pomsel über ihre Arbeit unter Goebbels berichtete. Pomsel arbeitete von 1942 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 im von Goebbels geleiteten Propagandaministerium. Das Ende des Kriegs erlebte sie im Führerbunker in Berlin, wo sie bis zum Suizid Adolf Hitlers am 30. April 1945 war. Ihre eigene Rolle im Nationalsozialismus bezeichnete Pomsel bis zum Ende als unbedeutend, von der Judenvernichtung wollte sie trotz ihrer Nähe zum engsten NS-Führungszirkel nichts mitbekommen haben.

+++ 10.06 Uhr: 43 Festnahmen im Zusammenhang mit Waldbränden in Chile +++

Im Zusammenhang mit den verheerenden Waldbränden in Chile sind 43 Menschen wegen des Vorwurfs der Brandstiftung festgenommen worden. Sie seien "möglicherweise verantwortlich" für einige der Feuer, sagte Präsidentin Michelle Bachelet. Die meisten Verdächtigen wurden demnach in den am schwersten betroffenen Regionen O'Higgins, Maule und Biobio festgenommen. Ihnen droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Die nach Angaben der Regierung schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Chiles wüten bereits seit mehr als einer Woche im Süden und im Zentrum des Landes. Elf Menschen kamen bislang ums Leben. Mehr als 400.000 Hektar Land fielen den Flammen zum Opfer, tausende Bewohner der dünn besiedelten Region mussten ihre Häuser verlassen. Mehrere Dörfer wurden komplett zerstört.

+++ 9.17 Uhr: Airbnb vermittelt nach US-Einreiseverbot kostenlose Unterkünfte für Betroffene +++

Das Zimmervermittlungsportal Airbnb bietet Betroffenen des US-Einreiseverbots für Muslime kostenlose Übernachtungen an. "Airbnb stellt Flüchtlingen und jedem, dem die Einreise in die USA verweigert wird, eine kostenlose Unterkunft", schrieb Airbnb-Chef Brian Chesky auf Twitter. Wer dringend eine Unterkunft suche, könne ihn kontaktieren. In einem weiteren Eintrag verwies Chesky auf eine Internetseite von Airbnb, auf der sich Menschen registrieren können, wenn sie eine Unterkunft kostenfrei zur Verfügung stellen wollen. "Lasst uns alle Wege finden, um Menschen miteinander zu verbinden, anstatt sie trennen", hatte er bereits am Samstag getwittert.

+++ 8.53 Uhr: Bund verweigert Bahn-Chef Grube Gehaltserhöhung +++

Bahn-Chef Rüdiger Grube bekommt bei seiner anstehenden Vertragsverlängerung einem Zeitungsbericht zufolge keine Gehaltserhöhung. Anders als von Grube gewünscht werde es keine Gehaltserhöhung geben, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise. Der 65-Jährige und der Bund als Eigentümer verständigten sich demnach nach intensiven Verhandlungen aber darauf, den Vertrag um drei und nicht nur wie zwischenzeitlich offenbar angedacht um zwei Jahre zu verlängern. Grube steht seit Mai 2009 an der Spitze des Unternehmens und bekommt eine Festvergütung von 900.000 Euro im Jahr. Inklusive Boni verdiente er im Geschäftsjahr 2015 gut 1,4 Millionen Euro. Allerdings rutschte das Unternehmen 2015 erstmals seit zwölf Jahren in die roten Zahlen.

+++ 8.06 Uhr: Emirates stellt nach Trump-Dekret Besatzung für US-Flüge um +++

Angesichts des US-Einreiseverbots für Muslime stellt die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Besatzung für Flüge in den USA um. "Die jüngste Änderung der Einreisebedingungen in die USA für Bürger von sieben Staaten gilt für alle Reisenden und Crewmitglieder", teilte die größte Airline der Vereinigten Arabischen Emirate mit. Das Unternehmen habe bei der Besatzung deshalb "notwendige Änderungen" vorgenommen, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Unter den Angestellten von Emirates sind auch Bürger von den sieben mehrheitlich muslimischen Staaten, gegen die US-Präsident Donald Trump am Freitag ein vorübergehendes Einreiseverbot verhängt hatte. Die Fluggesellschaft fliegt mehrere Städte in den USA an. Bisher sei kein Besatzungsmitglied von der Neuregelung betroffen gewesen, erklärte das Unternehmen. Die Flüge finden den Angaben zufolge wie geplant statt.

+++ 6.51 Uhr: Sechs tote Teenager in Gartenlaube: Hintergrund weiter unklar +++

Nach dem Fund von sechs Toten in einer Gartenlaube in Unterfranken geben die Hintergründe des schrecklichen Geschehens weiter Rätsel auf. "Die Umstände sind nach wie vor unklar", sagte Polizeisprecher Björn Schmitt. Eine Obduktion der Leichen soll Aufschluss über die Todesursache der sechs jungen Menschen geben. Am Sonntag hatte ein besorgter Vater in Arnstein im Landkreis Main-Spessart in dem Gartenhäuschen die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Unter den Opfern sind auch ein Sohn und eine Tochter des Mannes. Die sechs jungen Leute hatten in der abgelegenen Gartenlaube eine Party gefeiert.

+++ 6.34 Uhr: Kanadas Premier spricht nach Schüssen auf Moschee von "Terroranschlag" +++

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Moschee der kanadischen Stadt Quebec hat Premierminister Justin Trudeau von einem "Terroranschlag" gesprochen. "Wir verurteilen dieses terroristische Attentat auf Muslime in einem Gotteshaus", erklärte Trudeau. Am Vorabend hatten zwei bewaffnete Männer im Islamischen Zentrum der Stadt das Feuer auf Gläubige eröffnet und dabei nach übereinstimmenden Angaben fünf Menschen erschossen.

+++ 6.21 Uhr: Volkswagen überholt Toyota als größter Autobauer der Welt +++

Der japanische Autobauer Toyota hat die Krone als größter Autobauer der Welt an Volkswagen verloren. Nach am Montag vorgelegten Daten verkaufte die Toyota-Gruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu Moto und der Nutzwagenhersteller Hino Motors gehören, im vergangenen Jahr weltweit 10,17 Millionen Fahrzeuge. Das ist ein knappes Plus von 0,2 Prozent zum Vorjahr. Der Erzrivale aus Wolfsburg setzte dagegen 10,31 Millionen Autos ab. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass der japanische Branchenprimus die Führung als größter Autobauer abgeben musste.

+++ 6.11 Uhr: Mehrere Tote bei mutmaßlichem Terroranschlag auf Moschee in Kanada +++

Mutmaßliche Terroristen haben während des Abendgebets eine Moschee in der kanadischen Ostküstenmetropole Quebec gestürmt und mehrere Menschen erschossen. Die örtliche Polizei bestätigte, dass es eine Schießerei mit Toten und Verletzten sowie mehrere Festnahmen gegeben habe, nannte aber zunächst keine genauen Zahlen. Der Vorsitzende der Moschee sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei gebeten worden, fünf Leichen zu identifizieren. Der Premierminister der Provinz Quebec, Philippe Couillard, bezeichnete die Bluttat in der Nacht zum Montag als Terrorakt. Medienberichten zufolge wurden zwei Verdächtige festgenommen. Einen von ihnen hätten die Sicherheitskräfte nach einer Verfolgungsjagd gefasst. Laut der Zeitung "Le Soleil" war einer der der Festgenommenen mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr bewaffnet.





+++ 5.35 Uhr: Starbucks will in den nächsten fünf Jahren 10.000 Flüchtlinge einstellen +++

Als Reaktion auf das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten will Starbucks in den nächsten fünf Jahren weltweit 10.000 Flüchtlinge einstellen. Dies kündigte der Chef der US-Café-Kette, Howard Schultz, in einem auf der Firmen-Website veröffentlichten Brief an seine Mitarbeiter an. Demnach wird der Konzern in allen 75 Ländern, in denen er Filialen betreibt, in den nächsten Jahren Flüchtlinge einstellen, die vor Kriegen, Verfolgung und Diskriminierung geflohen seien. Beginnen werde er in den USA mit der Beschäftigung von Flüchtlingen, die in ihren Ländern für das US-Militär gearbeitet hätten, wie etwa Übersetzer. Scharf kritisierte Schulz auch die Pläne Trumps, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko hochzuziehen, um illegale Einwanderer zu stoppen. "Baut Brücken, keine Mauern", schrieb er. Nach seinen Angaben wird Starbucks weiterhin in Mexiko investieren, wo der Konzern bereits 600 Cafés mit 7000 Mitarbeitern hat.

+++ 5.25 Uhr: Flugzeug muss nach Start in Hamburg wegen Geruchs an Bord umkehren +++

Wegen eines sonderbaren Geruchs an Bord ist am Sonntagabend ein Germanwings-Flugzeug aus Hamburg in Richtung Stockholm wieder umgekehrt. Sechs Menschen in dem Airbus 319 hatten über Unwohlsein geklagt, wie die Hamburger Feuerwehr mitteilte. Drei von ihnen waren Besatzungsmitglieder und wurden nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Passagiere wurden den Angaben zufolge von Rettungskräften vor Ort untersucht. Die Ursache für den Geruch in der Flugzeugkabine war zunächst unklar.

+++ 3.51 Uhr: Mindestens vier Tote bei Schießerei in Moschee in Quebec +++

Bei einer Schießerei im islamischen Kulturzentrum der kanadischen Stadt Quebec sind nach Angaben örtlicher Medien mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden.

+++ 2.33 Uhr: Brand in Hallenkomplex sorgt für Millionenschaden +++

Ein Brand in einem Hallenkomplex in Heilbronn hat einen geschätzten Schaden von rund drei Millionen Euro verursacht. Das Mehrzweckgebäude mit Lagerräumen, Büros und Werkstätten fing aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagabend Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Halle wurde durch die Flammen komplett zerstört. Weil Einsturzgefahr bestand, hätten die Ermittler am Abend noch nicht mit der Spurensuche beginnen können, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.