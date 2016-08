+++ 5.34 Uhr: Arbeitsagentur bildet 64 Flüchtlinge aus +++

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bemüht sich auch in den eigenen Dienststellen um die Integration von Flüchtlingen. Bundesweit würden deshalb in diesen Wochen 64 junge, geflüchtete Menschen eine Ausbildung bei der BA beispielsweise zu Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen beginnen, berichtete eine BA-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt seien bei der Bundesbehörde 166 Mitarbeiter aus acht nicht-europäischen Asylherkunftsländern beschäftigt, die teilweise auch geflüchtet seien. Darunter seien 110 Syrer. Diese Kollegen würden auch gezielt bei der Beratung und Vermittlung von Flüchtlingen eingesetzt, sagte Pressesprecherin Aneta Schikora.

+++ 5.00 Uhr: Diplomatische Spannungen nach Rousseff-Absetzung +++

Nach der umstrittenen Absetzung von Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ist es zu Spannungen mit mehreren südamerikanischen Staaten gekommen. Der Botschafter in Venezuela wurde zu Konsultationen zurück nach Brasilien berufen, teilte das Außenministerium mit. Zudem verbat man sich die Einmischung in innere Angelegenheiten von Seiten Kubas, Boliviens und Ecuadors.

Die von linksgerichteten Regierungen geführten Staaten hatten den Akt als politischen Putsch eingestuft. Das sozialistische Venezuela will die Beziehungen zu Brasilien, beide Mitglied im Wirtschaftsbund Mercosur, vorerst auf Eis legen. Ecuador und Bolivien kündigten ebenfalls an, ihre Geschäftsträger beziehungsweise Botschafter vorerst zurückzurufen. Die kubanische Regierung bezeichnete die Absetzung als einen "richterlich-parlamentarischen Staatsstreich".

Nach einem monatelangen Machtkampf war Rousseff am Mittwoch des Amtes enthoben worden. Der Senat in Brasília votierte mit der notwendigen Zwei-Drittel- Mehrheit für die Absetzung der ersten Frau an der Spitze des fünftgrößten Landes der Welt. 61 Senatoren stimmten dafür und 20 dagegen. Nachfolger wird der bisherige Vizepräsident Michel Temer (75) von der Partei der demokratischen Bewegung (PMDB), der das Land mit einer liberal-konservativen Regierung nun bis zur nächsten Wahl Ende 2018 führen wird. Er hatte das Land nach Rousseffs Suspendierung zur Prüfung von Vorwürfen wie Haushaltstricksereien und unerlaubte Kreditvergaben seit Mai bereits interimsweise geführt.

+++ 2.05 Uhr: Union macht sich für Aufhebung von Kinderehen stark +++

Die Unionsfraktion im Bundestag fordert ein schärferes Vorgehen gegen sogenannte Kinderehen. "Ein 11-, 13- oder 15-jähriges Mädchen gehört nicht in eine Ehe, sondern in die Schule", heißt es in einer Beschlussvorlage für die am Donnerstag beginnende Klausurtagung der Abgeordneten von CDU und CSU, die der "Passauer Neuen Presse"

(Donnerstag) vorliegt. "Die Aufhebung von Auslandskinderehen muss künftig der Grundsatz sein", zitiert das Blatt aus dem Papier. Mit der Einreise Hunderttausender Flüchtlinge sei deutschlandweit eine schätzungsweise vierstellige Zahl an Kinderehen registriert worden. Bislang werde im Einzelfall geprüft, ob sie in Deutschland anerkannt würden oder nicht. "Wenn das Jugendamt Kenntnis von einer Kinderehe erlangt, muss es künftig einen Antrag auf Aufhebung der Ehe stellen", lautet eine Forderung in der Beschlussvorlage.

+++ 1.31 Uhr: Trump fordert bei Mexiko-Besuch erneut Grenzmauer +++

Bei einem Treffen mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump seine Forderung nach dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko bekräftigt. "Wir anerkennen und respektieren das Recht jedes Landes, eine physische Barriere oder eine Mauer an seinen Grenzen zu bauen", sagte Trump am Mittwoch nach einem Gespräch mit Peña Nieto im Präsidentenpalast in Mexiko-Stadt.

Seine Forderung, dass Mexiko für die Errichtung zu zahlen habe, sei in der Unterredung aber nicht zur Sprache gekommen, sagte Trump vor Journalisten. "Wir haben nicht darüber beraten, wer die Mauer zahlen soll."

Der Präsident widersprach dieser Aussage. "Am Anfang meines Gesprächs mit Donald Trump habe ich klar gemacht, dass Mexiko nicht für die Mauer zahlen wird", erklärte Peña Nieto nach der Unterredung über den Kurznachrichtendienst Twitter.