Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 6.05 Uhr: Ein Drittel der großen australischen Firmen hat keine Steuern gezahlt +++

Gut ein Drittel der größten Unternehmen in Australien hat im vergangenen Steuerjahr (30. Juni) nicht einen Cent abgeführt. 60 Prozent der fast 700 Firmen waren im Rohstoffsektor aktiv, wie die Steuerbehörde (ATO) berichtete. Dies bedeute nicht, dass die Unternehmen Steuern hinterziehen, fügte die Behörde hinzu. "Selbst Firmen mit sehr hohen Einkünften können Verluste machen", sagte Behördenchef Chris Jordan. Der Rohstoffsektor kämpft seit mehr als einem Jahr mit fallenden Preisen.



"Alle Unternehmen erfüllen ihre Steuerpflichten", teilte die Chefin des Unternehmerverbandes Business Council of Australia, Jennifer Westacott, mit. Die Unternehmen zahlten ihre Steuern nicht auf das Betriebseinkommen, sondern auf Gewinne, die nach Zahlung aller Betriebskosten, einschließlich der Löhne, übrig blieben.

+++ 4.33 Uhr: Kanadischer Zoo untersucht Tod von sieben Pinguinen durch Ertrinken +++

Der mysteriöse Tod von sieben Pinguinen beschäftigt den Zoo im kanadischen Calgary: Alle sieben Vögel starben durch Ertrinken - obwohl Pinguine eigentlich hervorragende Schwimmer sind. Der Tod der sieben Humboldt-Pinguine sei eine "schreckliche Nachricht", sagte Tierpfleger-Chefin Jamie Dorgan. Der Zoo habe Ermittlungen aufgenommen um zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.



Die Tiere waren tot in ihrem Gehege gefunden worden. Eine Obduktion ergab Tod durch Ertrinken. Die übrigen 15 Mitglieder der Pinguin-Kolonie leben noch.

+++ 4.20 Uhr: CSU pocht trotz Absage Merkels auf Doppelpass-Aus +++

Die CSU will das Nein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Abkehr vom Doppelpass nicht hinnehmen und pocht auf eine Umsetzung des CDU-Parteitagsbeschlusses. "Wir können nicht mit Verweis auf den Koalitionsvertrag achselzuckend sagen: Wir bleiben jetzt halt dabei", erklärte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der "Welt". Die mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Regelung, die Optionspflicht für in Deutschland geborene Zuwandererkinder abzuschaffen, hält er für nicht mehr zeitgemäß. "Da hatten wir noch keine massenhafte Zuwanderung von Menschen, von denen viele wohl auch Bleibeperspektive haben. Wir hatten auch noch keine türkische Innenpolitik auf deutschem Boden." Die Demonstrationen türkischstämmiger Bürger in Deutschland für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hätten die ablehnende Haltung der CSU zum Doppelpass noch einmal bestätigt.

+++ 4.15 Uhr: Jedes vierte Kind weltweit lebt in Krisengebiet +++

Rund 535 Millionen Kinder weltweit leben Unicef zufolge in Krisen- und Katastrophengebieten. Das bedeute, dass jedes vierte Kind häufig keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung, Lebensmitteln oder Schutz habe, teilte die Kinderschutzorganisation am Freitag mit. Damit seien sie besonders anfällig für Krankheiten und Gewalt.



Mehr als 390 Millionen der betroffenen Kinder lebten in Afrika südlich der Sahara, fast 65 Millionen im Nahen Osten. Unicef-Geschäftsführer Anthony Lake sagte, für Kinder sei es nicht nur für ihre individuelle Entwicklung wesentlich, ob sie in einem friedlichen oder einem vom Krieg zerrissenen Land aufwüchsen, sondern auch für die Zukunft ihrer Gesellschaften.

Kinder in Syrien: Diese Bilder sind ein stummer Hilfeschrei Fullscreen

+++ 2.26 Uhr: Clinton warnt vor Falschmeldungen im Internet +++

Die unterlegene US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat vor der Verbreitung von Falschmeldungen im Internet gewarnt. Diese könnten "Konsequenzen in der realen Welt" haben, sagte Clinton in Washington. Im Kampf gegen Falschmeldungen gehe es nicht um Politik oder Parteizugehörigkeit: "Menschenleben sind in Gefahr". Die Demokratin beklagte eine "Epidemie böswilliger Falschmeldungen und falscher Propaganda", die in den vergangenen Monaten das Internet geflutet habe. Dem Phänomen müsse rasch die Stirn geboten werden, um "unsere Demokratie und unschuldige Leben zu beschützen".



Clinton war im Wahlkampf von ihren Gegnern unter anderem als Chefin eines Pädophilenrings bezeichnet worden, der sich in einem beliebten Pizzarestaurant in Washington treffe. Am vergangenen Wochenende stürmte daraufhin ein 28-jähriger Bewaffneter das Restaurant und schoss um sich. Herbeigeeilten Polizisten sagte er, er sei eigens aus North Carolina gekommen, um selbst in dem Pizzagate-Fall zu "ermitteln".

+++ 1.43 Uhr: Trump bleibt Produzent von Reality-Fernsehshow +++

Donald Trump bleibt trotz seines Wechsels ins Weiße Haus Produzent der Castingshow "Celebrity Apprentice". Trump werde in der im kommenden Jahr startenden neuen Staffel weiter als Produzent der Fernsehserie genannt werden, bestätigte eine Sprecherin des Senders NBC. Die Sprecherin äußerte sich nicht dazu, wie der künftige Präsident und Milliardär entlohnt wird. Laut dem Branchenblatt "Variety" dürfte Trump pro Folge mindestens eine fünfstellige Summe erhalten.



"Celebrity Apprentice" ist ein Ableger der erfolgreichen Reality-Show "The Apprentice", in der Trump als Gastgeber Kandidaten um einen Ausbildungsplatz wetteifern ließ. Sein ritueller Satz "You're fired!" ("Du bist gefeuert") am Ende jeder Folge wurde zu einem seiner Markenzeichen. Im vergangenen Jahr hatte er die Rolle des Gastgebers abgegeben. Ab Januar wird Arnold Schwarzenegger - Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien - Kopf der Jury sein. Die 15. Staffel beginnt am 2. Januar, also 18 Tage bevor Trump seinen Amtseid ablegen wird.

+++ 1.06 Uhr: Regierung verstärkt Kampf gegen Genitalverstümmelung +++

Die Bundesregierung will junge Frauen aus Zuwandererfamilien besser vor Genitalverstümmelung schützen. Dazu soll Begleitern, die mit ihnen für den Eingriff ins Ausland reisen wollen, der Reisepass entzogen werden. Das Bundeskabinett wolle heute eine entsprechende Änderung des Passgesetzes beschließen, berichtet die Funke-Mediengruppe.



Teilweise reisten Familien mit ihren Kindern in den Ferien etwa nach Afrika, Nahost oder Asien, um in ihren Heimatländern den Mädchen Teile der Schamlippen und der Klitoris entfernen zu lassen, hieß es weiter. Der drohende Passentzug sei ein "bedeutender Schritt", um junge Frauen besser zu schützen, sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) den Funke-Zeitungen. In Deutschland wird dem Bericht zufolge die Zahl der verstümmelten Mädchen und Frauen auf mindestens 30.000 geschätzt.

+++ 1.05 Uhr: Deutsche senden Weihnachtsgrüße am liebsten digital +++

Weihnachtspost ganz modern: Zwei Drittel der Deutschen verschicken ihre Weihnachtsgrüße laut einer Umfrage in diesem Jahr per WhatsApp oder Facebook. Nur 39 Prozent der Befragten setzen dagegen auf klassische Weihnachtsbriefe, wie eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Energiekonzerns Eon ergab.



Bei Unternehmen ist der klassische Weihnachtsbrief allerdings noch beliebt: Der Umfrage zufolge schicken zwei Drittel der befragten Betriebe ihre Weihnachtsgrüße weiter per Post. Immerhin setzen demnach auch 40 Prozent der Unternehmen auf E-Mail und 33 Prozent auf WhatsApp oder Facebook. Mehrfachnennungen waren möglich.

+++ 1.04 Uhr: Bombardier streicht 2500 Stellen in Deutschland +++

Der angeschlagene kanadische Zug- und Flugzeugbauer Bombardier streicht laut einem Zeitungsbericht 2500 Stellen in Deutschland. Betroffen seien vor allem die Werke in Hennigsdorf, Görlitz und Bautzen, berichtete das "Handelsblatt". Dem Bericht zufolge verlässt zudem Bombardier-Deutschlandchef Germar Wacker nach einem halben Jahr das Unternehmen. Sein Nachfolger werde der bisherige Chef der Bahn-Sparte, Michael Fohrer.



Bombardier hatte bereits im Oktober den Abbau von weltweit rund 7500 Stellen angekündigt, dabei aber noch keine Angaben zu Deutschland gemacht. Der Konzern hat nach eigenen Angaben weltweit gut 70.000 Mitarbeiter, davon mehr als 8000 in Deutschland.

+++ 0.13 Uhr: Bund und Länder einig über Gesetz zur Finanzreform +++

Bund und Länder haben sich nach heftigem Streit überraschend doch noch auf ein Gesetzespaket zur Neuordnung der Finanzbeziehungen verständigt. Bei einem Treffen der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klärten beide Seiten eine Reihe strittiger Details. Es gebe eine Einigung "auf all die notwendigen Grundgesetzänderungen" für die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, sagte Merkel nach mehr als achtstündigen Verhandlungen.

+++ 0.06 Uhr: Staat erwirtschaftet offenbar auch 2016 kräftigen Überschuss +++

Deutschland wird nach einem Medienbericht auch in diesem Jahr mit einem deutlichen Plus in den Staatskassen abschließen - trotz zusätzlicher Ausgaben. Bund, Länder, Gemeinden sowie Sozialversicherungen werden einen sogenannten strukturellen Überschuss von 0,75 Prozent der Wirtschaftsleistung erzielen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern am kommenden Montag berichtet. Beim strukturellen Saldo werden konjunkturelle Schwankungen und Einmalfaktoren herausgerechnet. 2015 hatte der Staat noch ein Plus von 0,9 Prozent erwirtschaftet.