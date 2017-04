Trump droht Assad und deutet militärische Schritte an

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 6.08 Uhr: Mordfall Bögerl: Verdächtiger gefasst +++

Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das bestätigte das Bundeskriminalamt auf dpa-Nachfrage. Zur Identität des Verdächtigen und Details der Festnahme machte eine Sprecherin zunächst keine Angaben. Sie sagte lediglich, es handele sich um den Verdächtigen, nach dem öffentlich gefahndet worden sei. Ob er tatsächlich mit dem Fall zu tun habe, müsse nun geprüft werden. In der Nacht hatte das BKA getwittert, es habe in einem Mordfall aus dem Jahr 2010 eine Festnahme gegeben.



Mit Phantombild und Stimmprobe hatten die Ermittler bundesweit nach einem Mann gesucht, der die Tat vergangenen Sommer vor Zeugen zugegeben und konkrete Angaben dazu gemacht hatte. "Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein", sagte der leitende Ermittler Michael Bauer von der Polizei in Ulm am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Am Ende der Sendung hieß es bereits, es habe "eine Reihe von Hinweisen" aus dem TV-Publikum gegeben, erste Überprüfungen konkreter Personen seien bereits am Abend angelaufen.

+++ 6.05 Uhr: Globaler Raucheranteil sinkt +++

Der Anteil der Raucher an der weltweiten Gesamtbevölkerung schrumpft stark. Er ist zwischen 1990 und 2015 um fast ein Drittel auf 15,3 Prozent zurückgegangen, schreibt eine internationale Expertengruppe im Fachblatt "The Lancet". Den Rückgang begründet sie damit, dass viele Länder mittlerweile den Kampf gegen das Rauchen aufgenommen haben. Gleichzeitig gibt es aber - bedingt durch das stetige Bevölkerungswachstum - mehr Raucher auf der Welt: Griffen im Jahr 1990 noch 870 Millionen Menschen täglich zur Zigarette, waren es im Jahr 2015 schon 933 Millionen. Das ist ein Plus von etwa sieben Prozent.

+++ 5.31 Uhr: Schlammlawine in Kolumbien: Inzwischen über 300 Tote +++

Nach der verheerenden Schlammlawine in der südkolumbianischen Stadt Mocoa ist die Zahl der Todesopfer auf 301 gestiegen. Das teilte das Rechtsmedizinische Institut mit. Mehr als 300 Menschen wurden nach dem Unglück am Wochenende noch vermisst, wie Präsident Juan Manuel Santos zuvor gesagt hatte.

+++ 4.29 Uhr: Trump droht Assad +++

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff hat US-Präsident Donald Trump der syrischen Regierung indirekt gedroht.

"Für mich sind damit eine ganze Reihe von Linien überschritten worden", sagte Trump. Der Angriff auch auf Frauen, Kinder und Babys sei entsetzlich und furchtbar. Dieser "Affront des Assad-Regimes gegen die Menschlichkeit kann nicht toleriert werden."



Trump äußerte sich aber nicht dazu, wie eine Antwort der USA aussehen könnte. Er deutete militärische Schritte lediglich an und sagte, es sei Teil seiner Politik, solche im voraus nicht zu verraten, sollte es sie denn geben. Die Äußerungen des US-Präsidenten waren seine bisher deutlichsten an die Adresse des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Er fügte hinzu, seine Einstellung zu Assad habe sich verändert. Die syrische Regierung werde ein Zeichen erhalten. "Sie werden es auf jeden Fall bekommen, glauben Sie mir das." Trump ging jedoch nicht weiter ins Detail.

+++ 4.04 Uhr: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen 20 mutmaßliche türkische Spione +++

In Deutschland laufen einem Medienbericht zufolge Ermittlungsverfahren gegen 20 mutmaßliche türkische Spione. Hinzu kommen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen unbekannte Angehörige des türkischen Geheimdienstes MIT, die im Verdacht stehen, angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert zu haben.

"Derzeit wird gegen insgesamt 20 Beschuldigte sowie gegen unbekannt wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit im Auftrag der türkischen Regierung ermittelt, soweit es um die Ausspähung von Anhängern der Gülen-Bewegung geht", heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen, die der "Welt" vorliegt. Ankara macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich.

+++ 3.58 Uhr: Raketentests von Nordkorea: Trump sagt Verbündeten Unterstützung zu +++

Angesichts des erneuten nordkoreanischen Raketentests hat US-Präsident Donald Trump den Verbündeten Japan und Südkorea Unterstützung zugesagt. Nach einem Telefonat Trumps mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit, der Präsident habe verdeutlicht, dass die USA weiter sich und ihre Verbündeten mit allen militärischen Ressourcen verteidigen würden. Trump und Abe hätten vereinbart, weiter in engem Kontakt zu bleiben, um die Zusammenarbeit in Sachen Nordkorea zu verstärken.



Abe sagte nach dem Telefonat, er habe mit Trump übereingestimmt, dass der Test ein gefährlicher, provokativer Akt gewesen sei, der eine starke Bedrohung für die Sicherheit seines Lands darstelle. Trump habe erklärt, bezüglich der US-Politik gegen Nordkorea lägen alle Optionen auf dem Tisch.

+++ 3.29 Uhr: Dortmunder Polizist schießt Mann an +++

An einem Sportplatz in Dortmund hat ein Polizist einen renitenten Mann angeschossen und verletzt. Die Kugel traf das Bein des Mannes, der danach von einem Notarzt versorgt wurde, wie die Polizei mitteilte. Ein Anrufer hatte der Polizei am Mittwochabend gemeldet, dass ein randalierender Mann ohne Schuhe und Socken den Spielbetrieb störe. Als die Beamten am Sportplatz ankamen, wehrte sich der Mann gegen die Polizisten - ein Beamter zog daraufhin seine Waffe und schoss.



+++ 2.05 Uhr: US-Sänger Barry Manilow outet sich als schwul +++

US-Schmusesänger Barry Manilow hat sich im Alter von 73 Jahren als homosexuell geoutet. Er habe Angst gehabt, seine vornehmlich weiblichen Fans zu enttäuschen, sagte der Musiker in einem Interview mit dem Magazin "People". Manilow ist durch Hits wie "Mandy" und "Copacabana" bekannt.

Vor zwei Jahren hatte es Berichte über eine Hochzeit mit seinem Manager Garry Kief gegeben, der Sänger schwieg jedoch dazu. Nun erzählte Manilow, der in seinen jungen Jahren kurzzeitig mit einer Frau verheiratet war, von seinem ersten Treffen mit Kief 1978. Er habe sofort gewusst, dass dieser der Richtige sei, sagte Manilow. "Bis dahin war ich ziemlich einsam gewesen."

+++ 1.19 Uhr: Katwarn und Co.: Vier Millionen Deutsche nutzen Warn-Apss +++

Rund vier Millionen Deutsche verfügen einem Medienbericht zufolge inzwischen über Warn-Apps auf ihren Mobiltelefonen, um im Katastrophenfall umgehend informiert zu werden.

So nutzten inzwischen rund 2,5 Millionen Bürger das System "Katwarn", berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme in Berlin. Die vom Bund betriebene Warn-App "Nina" weist demnach derzeit rund 1,5 Millionen Nutzer auf. "Jeden Monat kommen Zehntausende hinzu", sagte der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

+++ 0.48 Uhr: Straßenbahnunglück in Hongkong: Elf Verletzte +++

Bei einem Unglück mit der auch bei Touristen beliebten doppelstöckigen Tram sind in Hongkong elf Menschen verletzt worden. Der Unfall habe sich gegen Mitternacht im Zentrum der asiatischen Millionenmetropole ereignet, teilten die Behörden mit. Sechs Männer und fünf Frauen seien leicht verletzt worden, als die Bahn umkippte. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

+++ 0.21 Uhr: Umstrittenes AKW Fessenheim soll geschlossen werden +++

Der französische Stromgigant EDF muss nach Auffassung von Energieministerin Ségolène Royal rasch über die Abschaltung des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Deutschland entscheiden. Der Verwaltungsrat des Konzerns solle grünes Licht geben für eine weitere Stufe auf dem Weg zur Schließung der Nuklearanlage, sagte Royal am späten im französischen TV-Sender CNews.

+++ 0.19 Uhr: Syrien: Abstimmung im Sicherheitsrat verschoben +++

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat die geplante Abstimmung über eine Resolution zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien verschoben. Wie Diplomaten mitteilten, könnte das Votum nun im Tagesverlauf stattfinden. Der von den USA, Großbritannien und Frankreich eingebrachte Resolutionsentwurf verurteilt den Angriff und fordert eine baldige Untersuchung. Russland, ein enger Verbündeter Syriens, hat sein Veto dagegen angekündigt.

"Unserer Ansicht nach gibt es keinen Zweifel daran, dass das syrische Regime unter der Führung von Baschar al-Assad für diesen schrecklichen Angriff verantwortlich ist", sagte US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwochabend vor Journalisten in Washington. Es sei an der Zeit, dass Russland seine Unterstützung für den syrischen Präsidenten überdenke. Tillerson reist kommende Woche zu Gesprächen nach Moskau.



+++ 0.06 Uhr: Donald Trump und Angela Merkel telefonieren +++



US-Präsident Donald Trump hat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Bei dem Gespräch sei es um verschiedene Themen von beiderseitigem Interesse gegangen, darunter der Konflikt in der Ostukraine und die Situation in Afghanistan, teilte das Weiße Haus mit. Die knappe Mitteilung ließ offen, ob beide auch über den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien sprachen.

+++ 0:01 Uhr: Nach Missverständnis: Pepsi zieht Werbespot zurück +++

Der Brausehersteller Pepsi hat sich mit einem missverständlichen Werbespot viel Ärger zugezogen. Das US-Unternehmen zog das Verkaufsfilmchen mit Model Kendall Jenner zurück und entschuldigte sich dafür. Der Spot schien auf Proteste von Afroamerikanern gegen die schlechte Behandlung durch Polizisten anzuspielen - wobei es überhaupt nicht gut ankam, dass Jenner einem uniformierten Beamten vor einer Kulisse von Demonstranten eine Dose Pepsi-Cola zur Erfrischung überreichte.



Der Spot sollte eigentlich eine "globale Botschaft der Einheit, des Friedens und des Verständnisses" übermitteln, erklärte Pepsi. "Dieses Ziel haben wir ganz klar verfehlt, und wir entschuldigen uns dafür." Es sei keinesfalls die Absicht gewesen, "ein ernstes Problem auf die leichte Schulter zu nehmen".