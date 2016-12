Die wichtigsten Nachrichten des Tages für Sie im Überblick:

+++ 14.10 Uhr: Rebensburg kämpft sich auf Platz im Riesenslalom von Semmering vor +++

Viktoria Rebensburg hat sich beim Riesenslalom am Semmering auf den siebten Platz gekämpft. Nach einem missratenen ersten Lauf machte die Skirennfahrerin noch einiges gut und kletterte 17 Plätze nach vorn. Auf Mikaela Shiffrin fehlten der Olympiasiegerin 1,61 Sekunden. Die Amerikanerin siegte vor Tessa Worley aus Frankreich (+0,78) und der Südtirolerin Manuela Mölgg (+1,09).

+++ 14.05 Uhr: Auto überschlägt sich und fängt Feuer - Familie gerettet +++

Dramatische Rettungsaktion am zweiten Weihnachtsfeiertag: Eine Schweizer Familie mit drei Kindern hat mit viel Glück und dank couragierter Ersthelfer einen schweren Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen überlebt. Die Eltern, 48 und 45 Jahre alt, und ihre drei Kinder zwischen 7 und 14 Jahren aus Muttenz bei Basel waren am späten Montagabend auf der A5 bei Weiterstadt unterwegs. Nach einem Reifenschaden überschlug sich der Wagen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. "Das Fahrzeug kam auf der dritten Fahrspur zum Liegen, wo es anfing zu brennen", berichtete die Polizei am Dienstag. Die beiden Eltern wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die drei Kinder sind leicht verletzt. Die Familie kam in eine Klinik nach Frankfurt.

+++ 14 Uhr: Anis Amri in Mailand gefilmt +++

Ein Bild aus einer Überwachungskamera hat bestätigt, dass der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri auf seiner Flucht auch den Bahnhof von Mailand passiert hat. Der 24-Jährige wurde am Freitag um 00.58 Uhr gefilmt, bestätigte die Polizei in Mailand der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Auf dem Bild ist er von hinten zu erkennen und trägt einen Rucksack. Weiter vor ihm laufen vier Reisende mit Koffern. Wenige Stunden nachdem Amri in Mailand war, wurde er von Polizisten in Sesto San Giovanni nördlich der Stadt kontrolliert. Statt Ausweispapiere vorzulegen, schoss er auf die Polizisten. Diese feuerten zurück und töteten den Terrordverdächtigen.

+++ 13.10 Uhr: Trump hält die UN nur für "einen Club" +++

Im Streit um eine Resolution des Weltsicherheitsrats gegen Israels Siedlungspolitik hat der künftige US-Präsident Donald Trump die UN als unwirksam kritisiert. "Die Vereinten Nationen haben solch großes Potenzial, aber momentan sind sie nur ein Club, wo sich Leute treffen, unterhalten und vergnügen können. So traurig!", schrieb Trump am Montag bei Twitter. Der UN-Sicherheitsrat hatte in der Resolution am Freitag ein Ende des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und im Osten Jerusalems gefordert. Anders als bei ähnlichen früheren Entscheidungen hatten die USA auf ihr Vetorecht verzichtet und so den Weg für den Beschluss freigemacht.





+++ 12.45 Uhr: Tchibo erhöht die Kaffeepreise +++

Der führende deutsche Kaffeeröster Tchibo erhöht zum 16. Januar die Preise um 30 bis 50 Cent je 500-Gramm-Packung. Das Unternehmen begründete dies in Hamburg mit höheren Einkaufspreisen für Rohkaffee und dem schwächeren Euro. Rohkaffee ist seit dem Frühjahr deutlich teurer geworden. Von Kursen zwischen 1,10 und 1,20 Dollar je Pfund (453 Gramm) erhöhte sich der Preis zeitweise auf 1,70 Dollar und hat sich nun im Bereich von 1,40 Dollar eingependelt. Zudem wird Rohkaffee in Dollar gehandelt, und der Euro hat zuletzt gegenüber der US-Währung deutlich an Wert verloren.

+++ 12.26 Uhr: Erster Prozess wegen Putschversuch beginnt in Türkei +++

Mehr als fünf Monate nach dem Putschversuch in der Türkei hat in der Metropole Istanbul erstmals ein Prozess gegen mutmaßliche Unterstützer begonnen. 29 frühere Polizisten stünden vor Gericht, berichtete der Sender CNN Türk. 21 von ihnen drohe wegen des versuchten Umsturzes lebenslange Haft, 8 weiteren wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation bis zu 15 Jahre Gefängnis.

+++ 12.08 Uhr: Hackerkongress in Hamburg ruft zur Vernetzung auf +++

Mit einem Aufruf zum gemeinsamen Vorgehen gegen Hass und Ignoranz hat der Chaos Computer Club (CCC) den größten europäischen Hackerkongress eröffnet. Die Bloggerin Anna Biselli forderte die 12000 Teilnehmer dazu auf, sich zu vernetzen und gemeinsam für eine bessere Welt einzutreten. Man könne sich nicht "unter einer gemütlichen Decke verstecken", sagte Biselli Biselli. Die Freiheiten der Menschen würden zunehmend eingeschränkt, kritisierte sie. "Versucht das nächste Jahr zu einem besseren zu machen."

Aktivistin Elisa Lindinger, die in der Open Knowledge Foundation für freies Wissen eintritt, sprach mit Bezug auf das Kongressmotto "Works for Me" (funktioniert für mich) von einer Welt voller Fehler. Nichts scheine mehr zu funktionieren. Statt mit den Ideen einer vernetzten Welt sei man konfrontiert mit Isolation, Depression und Hass. Die Veranstalter wollen mit dem diesjährigen Motto eine typische Haltung von Software-Entwicklern, aber auch anderen Gruppen infrage stellen: Wenn für sie selbst etwas funktioniert, kümmern sie sich nicht weiter um mögliche Probleme.

+++ 11.46 Uhr: Israel fährt nach UN-Resolution diplomatische Beziehungen zurück +++

Nach der UN-Resolution gegen die israelische Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten fährt Israel seine Kontakte zu mehreren Ländern zurück. Besuche von Regierungsmitgliedern in den Staaten, die für die Resolution gestimmt haben, würden "zweitweise reduziert" und die Arbeit mit den betreffenden Botschaften zurückgefahren, erklärte Israels Außenamtssprecher Emmanuel Nachschon am Dienstag. Die diplomatischen Beziehungen würden jedoch nicht abgebrochen.

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Freitag erstmals seit 1979 eine Resolution verabschiedet, die den israelischen Siedlungsbau verurteilt. Möglich wurde das durch die Entscheidung der USA, nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch zu machen, sondern sich zu enthalten. Alle 14 übrigen Sicherheitsratsmitglieder stimmten für die Resolution.

+++ 11.08 Uhr: Windböe weht Lastwagen von Autobahn A 14 in Sachsen-Anhalt +++

Eine Windböe hat einen Lastwagen von der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt geweht. Der Windstoß drückte den Laster bei Meitzendorf in einen Graben, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Das Fahrzeug kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

+++ 9.26 Uhr: Blitze treffen zwei Flugzeuge auf dem Weg nach Kopenhagen +++

Blitze haben zwei Flugzeuge am zweiten Weihnachtstag auf dem Weg nach Kopenhagen getroffen. Eine Maschine aus Reykjavík mit 111 Menschen an Bord musste am Montagnachmittag nach Polizeiangaben auf der dänischen Insel Bornholm sicherheitslanden. Die Passagiere und die Besatzung des Flugzeugs der skandinavischen Fluggesellschaft SAS blieben über Nacht auf der Insel. Ein Flugzeug aus London landete nach einem Blitzeinschlag sicher in Kopenhagen. Über Skandinavien hatte am zweiten Weihnachtstag der Sturm "Urd" gewütet.

+++ 8.56 Uhr: Obdachloser angezündet - Alle Tatverdächtigen stellen sich +++

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof haben sich alle sieben Tatverdächtigen der Polizei gestellt. Sie hätten sich seit Montagabend bei verschiedenen Dienststellen gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Die jungen Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren würden nun von einer Mordkommission vernommen.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sollen sie versucht haben, im U-Bahnhof Schönleinstraße einen auf einer Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Mann blieb unverletzt, weil Passanten eingriffen. Die Polizei hatte am Montag Fahndungsbilder und ein Video veröffentlicht, auf denen die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen waren.

+++ 8.10 Uhr: Direktor tritt nach Nazi-Parade an Schule in Taiwan zurück +++

Nach einem Sturm der Entrüstung anlässlich einer Nazi-Parade zum 62. Geburtstag einer Schule in Taiwan ist der Schulleiter zurückgetreten. Der Rektor der Kuang Fu High School in der nördlichen Stadt Hsinchu, Cheng Hsiao Ming, entschuldigte sich "bei den Opfern und der Öffentlichkeit" dafür, dass er die Aktion vom vergangenen Freitag genehmigt hatte. "Ich werde die Verantwortung übernehmen und zurücktreten", sagte er am Sonntag.

Bilder und Videos der Parade waren im Internet aufgetaucht. Sie zeigen Schüler in Nazi-Uniformen, die Hakenkreuzflaggen und Banner in den Händen halten. Außerdem ist ein Lehrer zu sehen, der in einem selbstgebauten Papp-Panzer steht und den Hitlergruß zeigt. Über einen Lautsprecher ist zu hören: "Hier kommt Hitler, grüßt ihn, Studenten, oder der Panzer wird euch zermalmen oder ihr werdet in die Gaskammer gebracht."

+++ 8.08 Uhr: Indische Passagiermaschine kommt von Startbahn ab - 15 Verletzte +++

Eine indische Passagiermaschine ist auf dem Flughafen des Urlauberorts Goa von der Startbahn abgekommen, 15 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Fluggesellschaft Jet Airways kam das Flugzeug mit 161 Passagieren an Bord von der Rollbahn ab, als es dabei war, sich in die Reihe der auf eine Starterlaubnis wartenden Maschinen einzureihen. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers erlitten 15 Passagiere leichtere Verletzungen wie Prellungen oder Knochenbrüche. Alle anderen seien sicher von Bord gebracht worden.

+++ 8.08 Uhr: Flugschreiber von abgestürzter Maschine im Schwarzen Meer gefunden +++

Zwei Tage nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer haben Suchmannschaften den Flugschreiber gefunden. Das Gerät wurde in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefe von 17 Metern unter der Meeresoberfläche geortet, wie das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Agenturberichten mitteilte. Von der Auswertung des Flugschreibers erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die genaue Absturzursache.

Die Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Sotschi nach Syrien mit 92 Menschen an Bord abgestürzt. Als Unglücksursache vermuteten die Behörde einen Pilotenfehler oder ein technisches Problem.

Die angeschlagene italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) braucht noch mehr Geld als bisher angenommen. Die Kapitallücke belaufe sich nach aktuellen Berechnungen der EZB auf 8,8 Milliarden Euro, teilte die nur noch durch Staatshilfe zu rettende Traditionsbank in Siena mit.

+++ 7.23 Uhr: Mehr Spätaussiedler kommen nach Deutschland +++

Der Zuzug deutschstämmiger Aussiedler in die Bundesrepublik steigt auf niedrigem Niveau wieder leicht an. 2016 seien nach vorläufigen Zahlen knapp 6500 Spätaussiedler neu nach Deutschland eingereist, sagte der Leiter des Grenzdurchgangslagers Friedland im Kreis Göttingen, Heinrich Hörnschemeyer. Damit habe sich die Zahl im fünften Jahr in Folge leicht erhöht.

+++ 7.14 Uhr: Mindestens 24 Tote durch selbstgebrannten Alkohol in Pakistan +++

In Pakistan sind mindestens 24 Menschen an selbstgebranntem Alkohol gestorben. Wie die örtliche Polizei mitteilte, stellten Bewohner der christlichen Siedlung in Toba Tek Singh im Zentrum des Landes den Alkohol Heiligabend her und konsumierten ihn. Er sei jedoch giftig gewesen, 24 Menschen seien gestorben und 60 weitere seien nach dem Konsum erkrankt, viele von ihnen schwer, sagte ein örtlicher Polizeivertreter.

+++ 6.50 Uhr: Rentner stirbt nach Schlangenbiss im Wohnzimmer +++

Eine hochgiftige Schlange ist in das Wohnzimmer eines Rentners in Australien eingedrungen und hat den Mann durch einen Biss getötet. Der 77-Jährige sei am Montag, knapp eine Woche nach dem Biss, gestorben, sagte eine Sprecherin des behandelnden Krankenhauses in der Stadt Cairns. Es handelte sich offenbar um einen anderthalb Meter langen Küstentaipan, dessen Gift extrem wirksam ist. Die Schlange gilt als die drittgiftigste der Welt.

Dass giftige Schlangen in Wohnräume eindringen und Menschen beißen, ist in Australien allerdings höchst selten. Nach Angaben von Ärzten hatte das Tier den Rentner zwischen die Zehen gebissen und dabei offenbar eine Vene getroffen, in die sie ihr Gift injizierte. Der Mann habe noch versucht, das Tier mit einer Schaufel abzuwehren.

+++ 6.22 Uhr: Nowitzki kassiert mit Dallas 104:111-Niederlage in New Orleans +++

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der NBA eine 104:111 (53:55)-Niederlage bei den New Orleans Pelicans hinnehmen müssen. Das Team des deutschen Ausnahmespielers verlor damit seine 22. von 31 Begegnungen. Die Atlanta Hawks um Spielmacher Dennis Schröder enttäuschten mit einer 90:104 (45:54)-Pleite bei den Minnesota Timberwolves. Der Braunschweiger kam nur auf acht Punkte. Atlantas Star-Center Dwight Howard war mit 20 Punkten bester Werfer seines Teams.

+++ 5.17 Uhr: Sicherheitslücke bei Flugbuchung sollen Tickets anfällig für Hackangriffe machen +++

Bei Buchungssystemen für Flugtickets im Internet gibt es offenbar Sicherheitslücken, die Computerhackern den Zugriff auf Flugtickets von Kunden ermöglichen. Da die im Internet gebuchten Tickets nicht durch Passwörter geschützt sind, können Hacker vergleichsweise einfach an bereits bezahlte Buchungen gelangen und diese Flüge etwa auf sich selbst oder auf andere Passagiere umschreiben, berichteten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR unter Berufung auf IT-Sicherheitsexperten.

Hacker müssten dafür nur an die sechsstellige Buchungsnummer gelangen, die nicht durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist. So sei es möglich, dass ein Hacker das von einem Kunden bereits bezahlte Ticket terminlich umbucht, um damit beispielsweise einen Tag früher selbst zu fliegen. Da im Schengenraum beim Fliegen kein Ausweis vorgezeigt werden muss, fliege der Schwindel am Flughafen zunächst nicht auf.

+++ 4.31 Uhr: Untersuchung zu Kolumbien-Absturz bestätigt These von Treibstoffmangel +++

Eine Untersuchung von Sachverständigen zum Flugzeugabsturz in Kolumbien hat die Vermutung bestätigt, dass die Maschine wegen Treibstoffmangels verunglückte. Der Treibstoffvorrat sei für den Flug "weder angemessen noch ausreichend" gewesen, sagte der Direktor der kolumbianischen Luftfahrtbehörde, Freddy Bonilla, in Bogotá. Den Piloten sei dies bewusst gewesen, fügte er hinzu. Dennoch hätten sie erst wenige Minuten vor dem Absturz Alarm gegeben.

+++ 4.04 Uhr: Stegner fordert Abschiebehaft für "Gefährder" +++

SPD-Vize Ralf Stegner hat als Reaktion auf den Berliner Terroranschlag Abschiebehaft für sogenannte Gefährder gefordert, deren Asylantrag abgelehnt wurde. "Wer die allgemeine Sicherheit gefährdet, darf nicht auf freiem Fuß unterwegs sein", sagte Stegner der "Welt". Man dürfe gewaltbereiten Islamisten, denen ein Terrorakt zugetraut werde, keine Chance zum Untertauchen lassen. Wenn ihr Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden sei, müssten sie in Abschiebehaft bleiben.

+++ 1.46 Uhr: Mann stirbt bei Brand in Sauna von Fitnessstudio +++

Bei einem Brand in der Sauna eines Fitnessstudios im baden-württembergischen Albstadt-Ebingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden verletzt, sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Tuttlingen mitteilte. Die Flammen richteten in dem Fitnessstudio schwere Schäden an, die Polizei schätzte den Sachschaden auf eine sechsstellige Summe.

Das Feuer entzündete sich nach Polizeiangaben, als ein Mitarbeiter der Sauna am Montagnachmittag einen Aufguss machte und daraufhin offene Flammen aus dem Ofen schlugen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich rund 30 Menschen im Saunabereich aufgehalten. Die Flammen breiteten sich in dem Studio, das sich in einem mehrstöckigen Geschäftsgebäude befindet, schnell aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.