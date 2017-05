Drama am Bahnübergang: 16-Jährige stirbt in Hessen

Die Nachrichten des Tages im stern-News-Ticker:

+++ 6.00 Uhr: Fiskus geht gegen Steuerbetrug von Onlineshops vor +++

Bund und Länder wollen Steuerbetrug im weltweiten Onlinehandel zulasten der deutschen Staatskassen einen Riegel vorschieben. Solche Geschäfte enthielten für Anbieter aus dem Ausland Betrugspotenzial - "da müssen wir ran", sagte der Vorsitzende der Länder-Finanzministerkonferenz, Hessens Ressortchef Thomas Schäfer (CDU), der Deutschen Presse-Agentur.



Hintergrund ist, dass Händler aus Nicht-EU-Staaten wie China über Zwischenlager in der Europäischen Union Waren liefern und keine Umsatzsteuer an den Fiskus zahlen. Die von Kunden entrichtete Mehrwertsteuer kassieren sie aber. Das Problem entsteht bereits, wenn Experten zufolge bei der Einfuhr der Warenwert zu gering angegeben wird und den EU-Ländern auch diese Einnahmen entgehen.

+++ 4.54 Uhr: Cannabis in Uruguay legalisiert +++

Als weltweit erstes Land legalisiert Uruguay unter Auflagen den Kauf und die Produktion von Marihuana für seine Bürger - knapp 12.000 Menschen haben sich bisher dafür registrieren lassen.

Dabei gibt es drei Möglichkeiten: Den Kauf von maximal zehn Gramm pro Woche in Apotheken, den Anbau von bis zu sechs Pflanzen zu Hause oder die Mitgliedschaft in einem Club, der gemeinschaftlich Hanfpflanzen anbaut und jedem Mitglied bis zu 480 Gramm Eigenkonsum im Jahr gestattet.

Mit dem Verkauf in Apotheken von Juli an startet die letzte Etappe dieses 2013 beschlossenen und komplexen Legalisierungsprozesses. Das Gramm Marihuana kostet dort 1,30 Dollar - weniger als im illegalen Kauf bei einem Dealer. Hierfür haben sich nach Angaben des nationalen Cannabis-Kontroll-Institutes bisher fast 3000 Bürger registriert, für den Haus-Anbau 6650 Bürger. Zudem wurden bisher 51 Clubs mit je bis zu 45 Mitgliedern gegründet. Mit dem staatlich organisierten Projekt soll die Macht der Drogen-Banden zurückgedrängt werden.

+++ 4.29 Uhr: 16-Jährige stirbt an Bahnübergang in Hessen +++

Ein 16-jähriges Mädchen ist an einem Bahnübergang im hessischen Babenhausen von einem Zug erfasst und getötet worden.

Die Jugendliche fuhr mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg und wollte dann die Gleise überqueren, wie die Polizei mitteilte. Der Lokführer bremste zwar, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde an dem unbeschrankten Bahnübergang von dem Personenzug angefahren und so schwer verletzt, dass es wenig später starb. Die Feuerwehr brachte die 20 Fahrgäste aus dem Zug.





+++ 2.51 Uhr: Studie: Ostdeutschland besonders anfällig für Rechtsextremismus +++

Rechtsextremes Gedankengut fällt einer Studie zufolge in Ostdeutschland auf besonders fruchtbaren Boden. Die von der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), in Auftrag gegebene Studie komme zu dem Schluss, dass Rechtsextremismus zwar "nicht ausschließlich" ein ostdeutsches Problem sei - dass er aber befördert werde durch "spezifische regionale Faktoren, die in Ostdeutschland stärker ausgeprägt sind", wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtete.



Zu solchen regionalen Faktoren etwa in Sachsen zähle "die Überhöhung des Eigenen, Sächsischen, Ostdeutschen, Deutschen in Bezug auf die krisenhaft wahrgenommene Aufnahme von Flüchtenden, aber auch auf Migrantinnen im Allgemeinen", heißt es demnach in der Studie.

+++ 2.38: EU-Kommission: Facebook soll Strafe zahlen +++

Die EU-Kommission neigt laut Medienberichten dazu, Facebook mit einer Strafe wegen irreführender Angaben bei der Übernahme des Kurznachrichtendienstes WhatsApp zu belegen. Es solle um eine "bedeutende" Summe gehen, um andere Unternehmen abzuschrecken, berichteten die "Financial Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Ihre Zustimmung zu dem am Ende rund 22 Milliarden Dollar schweren Deal werde sie aber nicht zurückziehen.

Die Kommission kann eine Strafe von bis zu einem Prozent des Jahresumsatzes verhängen, bei Facebook wären das 276 Millionen Dollar für das vergangene Jahr.



Die Brüsseler Behörde sieht sich von Facebook getäuscht. Das weltgrößte Online-Netzwerk habe aus Sicht der Kommission im Verfahren zur Freigabe des WhatsApp-Deals "falsche oder irreführende Angaben gemacht", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager im Dezember. Hintergrund ist die umstrittene Verknüpfung der Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern mit Facebook-Profilen.

+++ 2.38 Uhr: Großeinsatz: Gefahrguttransporter in Hamburg beschädigt +++

Ein defekter Gefahrguttransporter, der ein starkes Lösungsmittel geladen hatte, hat in Hamburg-Altona einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. "Aus einem Leck in dem Tankwagen tropfte die Flüssigkeit auf die Straße, wo sich dann eine Pfütze bildete", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot in die Stresemannstraße. Feuerwehrleute sicherten die Ladung. Messungen in der Nähe des Gefahrguttransporters ergaben, dass für die Anwohner keine Gefahr bestand. Der Einsatz endete nach rund vier Stunden. Wie es zu dem Leck kam, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.

Fullscreen





+++ 0.25 Uhr: Sonderermittler soll Trumps Russland-Verstrickung klären +++

Das US-Justizministerium lässt die Vorwürfe um eine angebliche Verstrickung von Donald Trumps Wahlkampfteam mit Russland in einer unabhängigen Untersuchung prüfen. Als Leiter der Untersuchungskommission werde der frühere FBI-Direktor Robert Mueller eingesetzt, teilte das Justizministerium in Washington mit. Mueller war von 2001 bis 2013 unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama Chef der US-Bundespolizei.



Für eine solche Untersuchung hatten sich vor allem die Demokraten in Washington seit Wochen eingesetzt. Trumps Republikaner hatten sie zunächst für nicht nötig gehalten. Noch vor zwei Tagen hatte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, erklärt, die Vorwürfe würden bereits von drei Gremien untersucht, es bedürfe keiner weiteren Untersuchung.





+++ 0.05 Uhr: ADAC testet Kfz-Zulassungsstellen: Schlusslicht Hamburg +++

Kunden mit Termin kommen bei Kfz-Zulassungsstellen schneller durch. Wer ohne Termin kam, musste bis zu neunmal länger warten als Autofahrer mit Termin, ergab eine ADAC-Stichprobe in zehn Landeshauptstädten. In Hamburg dauerte es selbst mit Termin durchschnittlich 20 Minuten. Ohne Termin wurde die Geduld der Autofahrer auf die Probe gestellt: Im Mittel kamen sie nach rund drei Stunden an die Reihe. Hamburg hat damit die rote Laterne und bekam die Bewertung "mangelhaft". Am besten war die Zulassungsstelle in Wiesbaden mit der Wertung "gut". Mit Termin betrugen die Wartezeiten durchschnittlich sieben Minuten, 29 Minuten ohne Termin.



Insgesamt mussten Kunden unangemeldet im Schnitt 62 Minuten warten. Dabei mussten sie meist in der normalen Arbeitszeit kommen. Abendöffnungen gab es kaum, samstags waren nur Wiesbaden und Potsdam geöffnet.