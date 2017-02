Drei Tote bei Brand in Berliner Saunaclub

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 8.43 Uhr: Reallöhne im Jahr 2016 steigen dank geringer Inflation gestiegen +++

Deutschlands Beschäftigte haben im vergangenen Jahr von der niedrigen Inflation profitiert. Wegen der geringen Teuerung machten sich Lohnerhöhungen kräftig im Geldbeutel bemerkbar. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Löhne nominal um 2,3 Prozent gegenüber 2015, abzüglich der Inflation von 0,5 Prozent blieb ein Reallohnplus von 1,8 Prozent.

Es war der zweithöchste Anstieg seit Beginn der statistischen Zeitreihe im Jahr 2008, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Jahr 2015 waren die Reallöhne um 2,4 Prozent gestiegen. Die Statistiker führten den Zuwachs im vergangenen Jahr in erster Linie auf die geringe Teuerung zurück und nicht auf den Anstieg der Verdienste. Die Inflation sei mit 0,5 Prozent deutlich schwächer ausgefallen als im Schnitt der letzten 5 Jahre (plus 1,0 Prozent). Die Nominallöhne seien hingegen durchschnittlich stark gestiegen.

+++ 8.20 Uhr: 97 US-Unternehmen kritisieren vor Gericht Trumps Einreiseverbot +++

97 amerikanische Unternehmen, angeführt von Technologie-Schwergewichten wie Apple, Google, Facebook und Microsoft, haben sich vor Gericht gegen das Einreiseverbot von Präsident Donald Trump gewandt. Sie reichten eine ausführliche Stellungnahme im Verfahren bei einem Berufungsgericht in San Francisco ein. Dort wird der Rechtsstreit um das Trump-Dekret über befristete Einreiseverbote für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern ausgefochten.

Die Unternehmen - zu denen auch Ebay, Intel, Netflix, Twitter, die Jeans-Firma Levi Strauss und die Fahrdienste Uber und Lyft gehören - betonen unter anderem, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in Amerika beigetragen hätten. Das Präsidentendekret sei diskriminierend und widerrechtlich. Die Firmen bringen ihre Argumente in dem Papier vom späten Sonntag (Ortszeit) als "Freunde des Gerichts" ein.

+++ 8.04 Uhr: Zahl der getöteten Kinder in Afghanistan dramatisch gestiegen +++

Die Zahl der in Afghanistan getöteten und verletzten Kinder ist dramatisch gestiegen. 3512 Kinder seien 2016 dem neu aufgeflammten Krieg zwischen radikalislamischen Taliban und afghanischer Regierung zum Opfer gefallen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht der UN zu zivilen Opfern. Das sind 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast jedes dritte Opfer sei nun ein Kind. Die UN machen dafür vor allem die Zunahme von Gefechten in dicht besiedelten Gebieten mit vielen Familien verantwortlich. Erheblich mehr Kinder seien deshalb auch durch explosive Überbleibsel von Kämpfen wie nicht detonierte Munition zu Schaden gekommen (plus 65 Prozent).

+++ 6.46 Uhr: LKW kracht in Bus - 23 Tote in Honduras +++



Bei einem schweren Busunglück sind in Honduras Medienberichten zufolge bis zu 23 Menschen getötet worden. Ein außer Kontrolle geratener Lastwagen war am Sonntag in der Nähe der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes in einen Bus gekracht, wie die Zeitung "La Tribuna" berichtete. Dabei seien 23 Menschen getötet worden, sagte eine Gerichtsmedizinerin dem Blatt. In ersten Berichten war von mindestens 17 Toten die Rede gewesen. Nach Angaben eines Krankenhaussprechers des Hospital Escuela Miguel Osorio wurden 39 Menschen verletzt. An Bord des Busses waren Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der Fahrer des Lastwagens, der nach dem Unfall geflüchtet war, wurde festgenommen. Staatschef Juan Orlando Hernández drückte den Familien der Opfer auf Twitter sein Beileid aus.

+++ 4.01 Uhr: 18 Tote bei Brand in chinesischem Wellness-Salon +++

Bei einem Brand in einem Fußmassage-Salon in Ostchina sind staatlichen Medien zufolge 18 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Verweis auf Behördenangaben. Mehrere Besucher des Salons in Taizhou in der Provinz Zhejiang seien auf der Flucht vor den Flammen aus den Fenstern gesprungen. Acht Leichen wurden den Angaben zufolge entdeckt, nachdem das am Sonntag ausgebrochene Feuer gelöscht war. Weitere zehn Opfer starben demnach im Krankenhaus. Der Massage-Salon im ersten und zweiten Stockwerk eines sechsstöckigen Gebäudes in der Innenstadt von Taizhou wurde komplett zerstört. Die Brandursache sei noch unklar, hieß es.

+++ 2.34 Uhr: Mehrere Bundesländer stellen laut Bericht Abschiebungen nach Afghanistan zurück +++

In mehreren Bundesländern wachsen Medienberichten zufolge Bedenken angesichts von Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Nach Schleswig-Holstein und Berlin zweifelten auch Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz an der Sicherheitslage in dem Land, berichten Zeitungen der Funke Mediengruppe in ihren Montagsausgaben. So habe das Innenministerium in Hannover auf Anfrage mitgeteilt, dass derzeit aufgrund der "nicht hinreichend geklärten Sicherheitslage" Rückführungen nach Afghanistan "im Zweifel bis zur Klärung der Sicherheitslage zurückgestellt werden". Dies gelte nicht für ausreisepflichtige Straftäter.

+++ 1.30 Uhr: Weißes Haus: Trump trifft Nato-Bündnispartner im Mai +++

US-Präsident Donald Trump wird im Mai die politischen Führer der Nato-Mitgliedstaaten treffen. Das teilte das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat von Trump mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Trump habe in dem Gespräch seine "starke Unterstützung für die Nato" bekundet und seine Teilnahme an dem Treffen Ende Mai zugesagt. Zugleich habe der Präsident die europäischen Partner erneut zu mehr Engagement aufgefordert, hieß es in der Erklärung.

Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, die "enge Abstimmung und Zusammenarbeit" fortzusetzen, um auf die Sicherheitsherausforderungen, denen sich die Nato gegenüber sehe, angemessen zu antworten, hieß es in der Erklärung des Weißen Hauses weiter. Zudem sei es darum gegangen, wie die Nato-Partner der USA dazu "ermutigt" werden könnten, ihre finanziellen Bündnisbeiträge zu erfüllen.

+++ 1.06 Uhr: Drei Tote bei Brand in Berliner Saunaclub +++

In den brennenden Räumen eines Berliner Saunaclubs sind drei Männer ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Montag sagte. Weitere Tote oder Verletzte schloss er aus. Die genaue Todesursache der drei Opfer war zunächst unklar. 15 Männer seien vor Ort untersucht worden, aber unverletzt geblieben.



Die Feuerwehr war um 22.23 Uhr alarmiert worden. 80 Einsatzkräfte rückten mit 30 Fahrzeugen an und konnten das Feuer relativ schnell löschen. Nach Angaben der Rettungskräfte breiteten sich die Flammen nicht auf die darüberliegende Seniorenresidenz aus. Die Bewohner wurden angewiesen, in ihren Zimmern zu bleiben. Der nur wenige hundert Meter vom Breitscheidplatz und der Gedächtniskirche entfernte Saunaclub trägt den Namen "Steam Works". Nach Informationen der Zeitung "B.Z". handelt es sich um den 2000 Quadratmeter großen Nachfolger des "Apollo-Splash-Clubs". Die Brandursache war zunächst unklar.