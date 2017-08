Drei Leichen am Mont Blanc entdeckt

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 9.47 Uhr: Weitere Festnahme nach Terroralarm in Rotterdam +++

Nach dem Terroralarm in Rotterdam ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Donnerstag in der südlichen Region Brabant in Gewahrsam genommen, wie die Polizei in Rotterdam mitteilte. Nach einem Hinweis der spanischen Polizei war am Mittwochabend in der niederländischen Hafenstadt ein Konzert der US-Rockband Allah-Las abgesagt worden, in der Nähe des Veranstaltungsorts wurden in einem Lieferwagen mit spanischen Kennzeichen mehrere Gasflaschen gefunden.

+++ 8.45 Uhr: Witherspoons Jüngster verwechselt Schwester und Mutter +++

Die US-Schauspielerin Reese Witherspoon (41) schwärmt vom engen Verhältnis ihrer Kinder untereinander. Ihr vierjähriger Sohn Tennessee habe in seiner 17-jährigen Halbschwester Ava fast eine zweiter Mutter gefunden, sagte die Oscarpreisträgerin ("Walk the Line") dem US-Magazin "Southern Living". "Ich glaube, manchmal ist er sogar verwirrt: Er hat Ava zum Muttertag gratuliert", sagte sie. Witherspoon und ihrer Tochter wird von Fans und Medien immer wieder eine sehr große Ähnlichkeit nachgesagt.



Aus ihrer ersten Ehe mit Schauspieler Ryan Phillippe hat Witherspoon neben Ava noch ihren 13-jährigen Sohn Deacon. Tennessee ist ihr gemeinsamer Sohn mit Ehemann Jim Toth. Alle ihre Kinder hätten herrliche und einzigartige Beziehungen zueinander, sagte Witherspoon.

+++ 8.33 Uhr: Ex-CIA-Agentin will Twitter kaufen und Trump vom Dienst verbannen +++

Eine frühere CIA-Agentin will Twitter kaufen, um das Konto des US-Präsidenten Donald Trump zu sperren. Valerie Plame war im Sommer 2003 durch Indiskretionen des Weißen Hauses enttarnt worden und führte das auf einen Racheakt der damaligen Regierung unter Präsident George W. Bush zurück. Nun hat sie ein ungewöhnliches Crowdfunding gestartet, um eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) für den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter einzusammeln.



"Wir brauchen nicht bis 2020 zu warten, um ihn zum Schweigen zu bringen", schrieb Valerie Plame Wilson auf ihrem Twitteraccount. Es sei ein kleiner Preis, um Trumps mächtigstes Megafon wegzunehmen. Ihre Kampagne begründet Plame Wilson auf der Crowdfunding-Plattform damit, dass "Trump auf Twitter eine Menge furchtbarer Dinge angestellt" habe. So habe er Gewalt gegen Journalisten befürwortet und mit seinen Tweets den Vereinigten Staaten geschadet.

+++ 8.05 Uhr: Großbrand in Hotel vertreibt 300 Gäste - sechs Leichtverletzte +++

Ein Großbrand in einem Hotel bei Berlin hat sechs Menschen leicht verletzt. Rund 300 Hotelgäste wurden am Mittwochabend in Sicherheit gebracht. "Das Feuer war in einem Hotelzimmer im dritten Stock ausgebrochen und hatte sich dann bis ins ausgebaute Dachgeschoss durchgefressen", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.



Das Dachgeschoss brannte den Angaben zufolge komplett. Die Gemeinde Ahrensfelde stellte in der Nacht eine Notunterkunft in einem Kindergarten zur Verfügung. 147 Menschen hätten das Angebot angenommen, die restlichen Gäste seien abgereist, hieß es. Die Ursache für das am Morgen gelöschte Feuer war zunächst unklar. Das Hotel ist rund 20 Jahre alt. Es hat drei Stockwerke und ein voll ausgebautes Dachgeschoss.

+++ 7.45 Uhr: US-Erzieher erhalten nach Justizirrtum 3,4 Millionen Dollar Entschädigung +++

Nach einem Justizirrtum bekommen zwei Erzieher in den USA 3,4 Millionen Dollar (2,9 Millionen Euro) Entschädigung. Der Bundesstaat Texas zahlte dem Ehepaar Dan und Fran Keller, das wegen ungerechtfertigter Missbrauchsvorwürfe 21 Jahre in Haft saß, 80.000 Dollar pro Gefängnisjahr. "Sie sind glücklich", sagte ihr Anwahlt Keith Hampton. Das Paar war 1991 wegen angeblichen Kindesmissbrauchs und satanischer Rituale in einer Kita verurteilt worden. 2013 wurden die Erzieher aus der Haft entlassen, nachdem sich die Zeugenaussagen der Kinder als falsch herausgestellt hatten. Damals herrschte in den USA große Angst vor satanischen Sekten, die es angeblich auf Kinder abgesehen hatten. Die Befragungen der Kinder durch die Ermittler erwiesen sich als fehlerhaft. Im Juni wurden die Kellers dann vollständig rehabilitiert.



Sie seien nun endlich frei, sagte die 67-jährige Fran Keller der Zeitung "Austin American-Statesman". "Wir können nun anfangen zu leben - und die Albträume haben ein Ende." Die Erzieher lebten seit ihrer Freilassung in Armut, da sie aufgrund ihrer Vergangenheit und ihres Alters keine Arbeit mehr fanden.

+++ 7.05 Uhr: Männer geben doppelt so viele Sexpartner an wie Frauen +++

Männer in Deutschland haben nach eigenen Angaben im Schnitt mit zehn Partnerinnen geschlafen, Frauen aber nur mit fünf Partnern. Das ist ein Ergebnis einer Studie zum Sexualverhalten in Deutschland, für die mehr als 2500 Menschen ab 14 Jahren befragt wurden und die im "Deutschen Ärzteblatt" veröffentlicht wurde.



Woher kommen die statistisch kaum zu erklärenden Unterschiede? Beim Antworten schummelten die Befragten etwas, vermuten die Forscher von der Technischen Universität Braunschweig. Beteiligt waren auch Psychologen aus Hildesheim, Jena und Hannover. "Sie inszenieren damit auch ihre Geschlechterrollen", sagt Arne Dekker vom Institut für Sexualforschung an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, der nicht an der Studie beteiligt war. Manche Männer glaubten, es sei attraktiv und gesellschaftlich anerkannt, viele Sexpartner zu haben, bei Frauen sei oft das Gegenteil der Fall. Ein Faktor könnte auch sein, dass acht Prozent der befragten Männer schon bei Prostituierten waren. Diese Gruppe hatte nach eigenen Angaben im Schnitt mit vier Prostituierten sexuellen Kontakt. Die Forscher fragten zudem nicht nach Sex im Ausland.

+++ 6.54 Uhr: US-Rapper trotzt Brillen-Empfehlung während Sonnenfinsternis - Konzerte abgesagt +++

Ein Rapper hat sich die totale Sonnenfinsternis in den USA absichtlich und trotzig ohne spezielle Schutzbrille angesehen - und musste jetzt wegen Augenproblemen drei Konzerte absagen. Joey Bada$$ hatte sich am Montag während der Sonnenfinsternis im Internet damit gebrüstet, dass er sich das Ereignis mit ungeschützten Augen ansehe. "Das hier ist nicht die erste Sonnenfinsternis und ich bin ziemlich sicher, dass unsere Vorfahren keine schicken Brillen hatten. Und auch ziemlich sicher, dass sie nicht alle erblindet sind", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nun musste der 22-Jährige dann drei geplante Konzerte absagen - wegen "unvorhergesehener Umstände", wie es hieß. In einem Tweet deutete er Augenprobleme an.

Seeing double, stacking triple. — BADMON (@joeyBADASS) 23. August 2017

+++ 6.06 Uhr: Taifun "Hato": Zahl der Opfer steigt auf neun - viele Verletzte +++

Der verheerende Taifun "Hato" hat in Südchina mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Mindestens vier Menschen sind während des schweren Sturms in der Provinz Guangzhou umgekommen, einer werden noch vermisst, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau, die besonders hart von "Hato" getroffen wurde, stieg die Zahl der Todesopfer demnach von drei auf fünf. In der für ihre Luxushotels- und Casinos bekannten Stadt sind nach Behördenangaben 153 Menschen verletzt worden. Mit hohen Wellen, heftigen Böen und Wolkenbrüchen hatte der stärkste Taifun seit fünf Jahren am Mittwoch in der Region gewütet.

+++ 5.25 Uhr: Uber meldet weniger Verlust und Umsatzsprung +++

Der Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Verlust im zweiten Quartal verringert und seinen Umsatz kräftig gesteigert. Unter dem Strich fiel ein Minus in Höhe von 645 Millionen Dollar (546 Mio Euro) an, wie das Unternehmen bestätigte. Zunächst hatte die amerikanische Nachrichten-Website Axios über die Zahlen berichtet. Im Vorquartal hatte Uber noch 708 Millionen Dollar verloren, davor waren es 991 Millionen. Die Erlöse wuchsen im Quartalsvergleich zuletzt um 17 Prozent auf 1,75 Milliarden Dollar. Uber ist bislang nicht an der Börse gelistet und deshalb nicht zu öffentlichen Finanzberichten verpflichtet. Seit Jahresbeginn gewährt die kalifornische Firma jedoch regelmäßig Einblicke in ihre Bilanzen.



+++ 5.19 Uhr: Künstler malt riesigen Bulli auf Schweizer Wiese +++

Das Bild eines riesigen VW-Bullis ziert eine Wiese in der Schweiz. Auf einer Drohnen-Aufnahme aus der Luft sehen die echten Autos auf der Straße daneben wie Ameisen aus. Das Bild ist 4200 Quadratmeter groß - größer als ein halbes Fußballfeld. Der französische Künstler Saype habe dafür 400 Liter ausschließlich biologisch abbaubare Farben benutzt, versichert der Veranstalter eines VW-Festivals in Chateau-d'Oex, rund 50 Kilometer östlich des Genfer Sees. Das Bild halte etwa drei Monate und löse sich dann auf.

+++ 3.30 Uhr: Drei Leichen am Mont Blanc entdeckt +++

Unglück in den französischen Alpen Zwei deutsche Bergsteiger erfrieren auf Mont Blanc AFP

Am Mont Blanc sind die Leichen dreier Bergsteiger entdeckt worden. Offenbar seien die Alpinisten schon vor mehreren Jahren ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der Bergrettung im italienischen Aostatal. Der Gletscher sei ständig in Bewegung und habe die Toten nun freigegeben. Laut italienischen Medienberichten hatte ein französischer Bergsteiger die Toten entdeckt und die Behörden verständigt. Die Behörden starteten eine Aktion zur Bergung der Leichen, die mit einem Seil verbunden waren.

+++ 3.14 Uhr: Zehn Tote und 35 Vermisste bei Schiffsunglück in Brasilien +++

Ein Schiff mit rund 70 Menschen an Bord ist auf einem Fluss in Nordbrasilien gesunken. Zehn Leichen konnten am Mittwoch geborgen werden, wie das Nachrichtenportal G1 nach Angaben der Behörden des Bundesstaates Pará berichtete. Weitere 25 Insassen des Schiffes seien an die Ufer des Xingu-Flusses geschwommen. 35 Menschen galten zunächst als vermisst.

Das Schiff befand sich auf der Fahrt von Santarém nach Vitória de Xingu, als es in der Nacht zum Mittwoch aus noch ungeklärten Gründen auf dem Nebenfluss des Amazonas-Flusses unterging. Die lokalen Schifffahrtsbehörden erklärten, dass das Schiff nicht zum Passagiertransport zugelassen war. Im brasilianischen Amazonas-Gebiet sind Schiffe das meistbenutzte Verkehrsmittel.