+++ 14.50 Uhr: Enkelin der Queen verliert ihr Baby +++

Kein schönes Weihnachtsfest für die Royals: Die Enkelin der Queen, Zara Tindall, hat ihr Baby verloren. Das teilte ihr Sprecher am Samstag in London mit. Sie hatte erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Zara ist die Tochter von Prinzessin Anne. Ihr Verhältnis zur Königin gilt als sehr eng.

+++ 13.25 Uhr: Drei Verdächtige in Tunesien im Zusammenhang mit Berliner Anschlag gefasst +++

Tunesische Sicherheitskräfte haben drei Männer festgenommen, die mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe von Anis Amri, teilte das Innenministerium in Tunis am Samstag mit. Die Festgenommenen seien demnach zwischen 18 und 27 Jahre alt.



Der Neffe habe gestanden, dass er mit Amri auf einem verschlüsselten Weg über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe. Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue schwöre. Auch habe er ihm Geld geschickt. Das Ministerium bezeichnete die drei Männer als eine Terrorzelle, die Sicherheitskräfte bereits am Freitag nahe der Stadt Kairouan ausgehoben hätten. In dieser Region lebt auch die Familie von Amri. Kairouan gilt als Salafistenhochburg.

+++ 13 Uhr: Migrant nahe der Grenze zwischen Italien und Frankreich von Zug erfasst +++

Ein junger Migrant, der offensichtlich von Italien nach Frankreich gelangen wollte, ist Medienberichten zufolge von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann sei am Freitagabend entlang der Gleise gelaufen, als sich das Unglück in Latte nahe der Grenzstadt Ventimiglia ereignete, berichteten mehrere italienische Medien.



Der etwa 20 Jahre alte Mann, dessen Herkunft unklar war, wurde demnach von einem Regionalzug erfasst, der von Ventimiglia in Richtung Frankreich fuhr. Die Ermittler arbeiteten noch an seiner Identifizierung. Im zu Ende gehenden Jahr kamen fast 180.000 Flüchtlinge an den Küsten Italiens an. Ein Teil von ihnen versuchte, über Ventimiglia nach Frankreich zu gelangen. Zwei Drittel der Migranten und Flüchtlinge, die in der Grenzstadt in Übergangslagern sind, kommen aus dem Sudan. Zehn Prozent stammen aus Äthiopien und Eritrea.

+++ 12.50 Uhr: Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Kiosk gefasst +++

Nach tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 25-Jährige sei am Freitagabend vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann soll am Dienstag im Stadtteil Biebrich die 59-jährige Kiosk-Besitzerin erschossen und zwei ihrer Angehörigen angeschossen haben. Darunter befand sich der Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligaverein Dynamo Dresden. Der 25-Jährige sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ 11.35 Uhr: Bahn verzeichnet Reise-Rekord +++

Auf der Schiene zum Fest: Mehr als eine halbe Million Menschen waren am Freitag mit den ICE- und IC-Zügen der Deutschen Bahn unterwegs - und sorgten für einen Rekord. Es sei der stärkste Reisetag in der Geschichte des Unternehmens gewesen, teilte die Deutsche Bahn am Samstag in Berlin mit.

Die Passagierzahl lag demnach 40 Prozent über dem Durchschnitt. Viele Hundert Mitarbeiter hätten wegen der erwarteten Reisewelle am Freitag vor dem Fest auf Urlaub verzichtet - und ihn teils auch kurzfristig abgesagt.

Für die Rückreise empfiehlt die Bahn, möglichst einen Platz zu reservieren - und einen Blick in die Auskunftssysteme zu werfen.

Besonders stark nachgefragte Züge werden dort durch einen Hinweis gekennzeichnet.



+++ 10.20 Uhr: Brandsatz in Flüchtlingsunterkunft bei Magdeburg geworfen +++

Unbekannte Täter haben einen Brandsatz in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Haldensleben bei Magdeburg geworfen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen schwerer Brandstiftung. Ein Zeuge hat demnach in der Nacht zum Samstag bis zu vier dunkel gekleidete Personen beobachtet. Der Brandsatz wurde laut Polizei gegen 02.30 Uhr in einen Waschraum der Unterkunft geworfen. Nach einem kurzen Auflodern erloschen die Flammen wieder. Verletzt wurde niemand. Die Suche nach den Tätern blieb in der Nacht erfolglos.

+++ 09.00 Uhr: Frankreichs Polizei schützt nach Berliner Anschlag Weihnachtsmessen besonders +++

Nach dem Anschlag in Berlin will die französische Polizei einige Weihnachtsmessen mit einem großen Sicherheitsaufgebot schützen. Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche habe die französischen Behörden daran erinnert, "dass neue Überprüfungen durchgeführt werden müssen, überprüft werden muss, dass alle Weihnachtsmärkte und alle Mitternachtsmessen gut geschützt sind", sagte der Generaldirektor der Nationalen Polizei, Jean-Marc Falcone, laut Vorabveröffentlichungen vom Samstag der Zeitung "Journal du Dimanche".

Bei den am stärksten besuchten Weihnachtsmessen in einigen französischen Großstädten gebe es dieses Jahr "nicht nur eine Polizeipräsenz, sondern Kapazitäten für einen praktisch sofortigen Gegenschlag", kündigte Falcone an.

+++ 07.00 Uhr: May ruft Briten in ihrer Weihnachtsansprache zur Einheit auf +++

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre Landsleute in ihrer Weihnachtsansprache angesichts des Brexit-Votums zur Einheit aufgerufen. Diese Weihnachten sollten nicht nur Familien zusammenkommen - "Zusammenkommen ist auch wichtig für uns als Land", sagte May in ihrer am Samstag veröffentlichten Rede.

"Wenn wir die Europäische Union verlassen, müssen wir eine historische Gelegenheit nutzen, für uns eine neue kühne Rolle in der Welt zu erfinden und unser Land zu einen", appellierte die konservative Politikerin an die Briten. Großbritannien müsse mit seinen "internationalen Partnern" zusammenarbeiten, um Handel und Wohlstand zu fördern und gegen die Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit in der Welt zu kämpfen.

+++ 05.24 Uhr: Zwei Männer sterben bei Autounfall in Bayern +++

Zwei Männer sind an Heiligabend bei einem Autounfall in Bayern ums Leben gekommen. "Ihr Wagen kam am frühen Morgen von der Straße ab, prallte gegen eine Gartenmauer und dann gegen einen Baum", sagte ein Sprecher der Polizei in Regensburg am Samstag. Der Aufprall war so heftig, dass beide Insassen noch am Unfallort starben. Polizei und Feuerwehr fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Nittenau in der Oberpfalz. Mehr Einzelheiten waren zunächst noch nicht bekannt.

+++ 05.11 Uhr: Busunglück in Malaysia - 14 Tote +++

Bei einem Busunglück in Malaysia sind am Samstag nach Medienberichten 14 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 17 Menschen wurden nach diesen Angaben verletzt, als der Bus in den Morgenstunden in der Nähe der Küstenstadt Muar an der Westküste von der Straße abkam und einen Abhang hinabstürzte. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, hieß es zur Unglücksursache. Unter den Toten waren ein junges Mädchen und sieben Frauen. Wie die "New Straits Times" weiter berichtete, wurde nicht ausgeschlossen, dass sich auch Ausländer unter den Opfern befinden.

+++ 04.04 Uhr: Seehofer will auf jeden Fall Obergrenze - Abkommen zur Rückführung +++

CSU-Chef Horst Seehofer will nach einem Wahlsieg im Herbst kommenden Jahres auf jeden Fall eine Obergrenze für Asylbewerber einführen. Der bayerische Ministerpräsident sagte der "Welt am Sonntag": "Die Obergrenze kommt, für den Fall dass wir regieren. Das gebe ich hier zu Protokoll." Er lasse sich auch nicht von dem Argument beeindrucken, es kämen doch nicht mehr so viele Flüchtlinge. "Denn die Gegenwart ist keine Garantie für die Zukunft", betonte Seehofer.

+++ 03.34: Berliner Attentat: Ermittlungen gehen über Feiertage weiter +++

Nach dem Tod des mutmaßlichen Weihnachtsmarkt- Attentäters von Berlin, Anis Amri, gehen die Ermittlungen auch über die Feiertage weiter. Nach den Worten von Generalbundesanwalt Peter Frank muss untersucht werden, ob der 24-jährige Tunesier ein Unterstützernetzwerk, Mitwisser oder Gehilfen hatte. Kanzlerin Angela Merkel kündigte eine rasche Überprüfung an, "inwieweit staatliche Maßnahmen verändert werden müssen". Sie dringt auf schnellere Abschiebungen nach Tunesien. Amri wurde am Freitag bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Mailand getötet.

+++ 00.09 Uhr: Zeitung: Jeder zweite Beschäftigte muss mit Armutsrente rechnen +++

Jeder zweite Beschäftigte kann nach einem Zeitungsbericht im Alter nur mit einer gesetzlichen Rente auf Grundsicherungsniveau rechnen. Das geht aus einer aktuellen Datenübersicht der Bundesregierung und des Statistischen Bundesamtes hervor, wie die "Saarbrücker Zeitung" (Samstag) berichtet. Demnach ist ein monatliches Bruttogehalt von 2330 Euro nötig, um im Laufe eines durchschnittlich langen Arbeitslebens von derzeit 38 Jahren eine Rente in Höhe der staatlichen Altersgrundsicherung zu erzielen. Nach der aktuellen Verdiensterhebung des Statistikamtes von 2014 verdienten in den gut 37 Millionen erfassten Beschäftigungsverhältnissen 19,5 Millionen Beschäftigte weniger als 2330 Euro. Damit bekämen 52 Prozent im Alter eine Rente unter dem durchschnittlichen Alters-Grundsicherungsbedarf von 795 Euro.

+++ 03.34 Uhr: Augsburg bereitet sich auf größte Evakuierung der Nachkriegszeit vor +++

Die Stadt Augsburg bereitet sich auch an Heiligabend auf die größte Evakuierung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg vor. Für die Entschärfung einer tonnenschweren Fliegerbombe am ersten Weihnachtsfeiertag in der Augsburger Innenstadt hat die Stadt zahlreiche Einsatzkräfte auch aus anderen Regionen Bayerns angefordert. Etwa 4000 Kräfte werden am Sonntag im Einsatz sein.

+++ 00.00 Uhr: Trump zu Anschlag in Berlin: "Wann werden wir zurückschlagen?" +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat nach dem Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag größere Entschlossenheit im Kampf gegen den Terror angemahnt. "Der Terrorist, der so viele Menschen in Deutschland getötet hat, sagte kurz vor dem Verbrechen: "Gemäß Gottes Willen werden wir euch Schweine abschlachten. Ich schwöre, wir werden euch abschlachten," twitterte Trump am Freitag über den mutmaßlichen Lastwagen-Attentäter. "Dies ist eine reine religiöse Drohung, die zur Wirklichkeit geworden ist. Solch ein Hass! Wann werden die USA und alle Länder zurückschlagen?", fragte Trump.