Die News des Tages im Überblick:

+++ 10.00 Uhr: USA kündigen weitere Lockerungen der Sanktionen gegen Kuba an +++

Die USA haben eine weitere Lockerung ihrer Sanktionen gegen Kuba angekündigt. Handelsminister Jacob Lew erklärte am Freitag, die Entscheidung könne "größere Chancen für Kubaner und Amerikaner eröffnen". Insbesondere betreffen die Erleichterungen den wissenschaftlichen Austausch in der medizinischen Forschung und die Einfuhr von Waren wie kubanische Zigarren und Rum in die USA.

+++ 8.50 Uhr: Künftiger UN-Generalsekretär plädiert für weltweite Verteilung von Flüchtlingen +++

Der designierte UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich für eine weltweite Verteilung von Flüchtlingen ausgesprochen. Länder wie der Libanon, die Türkei oder Jordanien müssten von dem enormen Druck der Flüchtlinge befreit werden, sagte Guterres dem Magazin "Focus". "Wir müssen sie viel stärker als bisher unterstützen und die Flüchtlinge weltweit verteilen. Wir brauchen ein groß angelegtes und effizientes Verteilungssystem. Nicht nur nach Europa, sondern auch nach Nordamerika, Lateinamerika, Australien." Dafür gebe es auch ein Vorbild aus den siebziger Jahren, als die gesamte Weltgemeinschaft den Boat People aus Vietnam geholfen habe.

+++ 8.39 Uhr: al-Bakr spähte Berliner Flughafen als mögliches Anschlagsziel aus +++

Der syrische Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr, der am Mittwochabend in der Justizvollzugsanstalt Leipzig erhängt in seiner Zelle aufgefunden wurde, soll in der zweiten Septemberhälfte einen Berliner Flughafen als mögliches Anschlagsziel ausgespäht haben. Der 22-Jährige habe sich laut RBB und "Berliner Morgenpost" eine Nacht in der Hauptstadt aufgehalten und eine Kontaktperson getroffen. Der Aufenthalt habe für die Planung eines Anschlags eine wichtige Rolle gespielt. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Sicherheitsbehörden den Syrer jedoch nicht nicht im Visier gehabt. Laut eines Berichts der „Welt am Sonntag“ kam der entscheidende Hinweis auf al-Bakr von einem US-Geheimdienst. Dieser habe Telefonate des 22-Jährigen mit einem Kontaktmann der Terror-Miliz ISIS in Syrien mitgehört und die deutschen Behörden informiert. In einem der Gespräche ging es offenbar um die Herstellung von Sprengstoff und mögliche Anschlagsziele. Ein "großer Flughafen in Berlin" sei "besser als Züge", habe al-Bakr dabei gesagt.

+++ 5.04 Uhr: Tengelmann-Chef: Weiter offen für einvernehmliche Lösung +++

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub sieht bei der bevorstehenden Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann bis zu 8000 Stellen gefährdet. Von den 105 Supermärkten in NRW etwa räumte er im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" nur einem Bruchteil Zukunftschancen ein. "Ich wäre froh, wenn wir für 30 bis 40 Filialen Betreiber finden", sagte Haub der Zeitung. Der Tengelmann-Chef bekräftigte zugleich, er sei "bis zur letzten Minute offen für eine einvernehmliche Lösung, die Kaiser's Tengelmann als Ganzes erhält". Das "Zeitfenster" schließe sich erst, wenn die erste Filiale verkauft sei. Das werde einige Wochen in Anspruch nehmen.



Haub machte Rewe-Chef Alain Caparros dafür verantwortlich, dass bislang kein Kompromiss der Konkurrenten Rewe, Edeka, Norma und Markant zustande gekommen ist. "Herr Caparros hat von Anfang an alles unternommen, um den Deal zu zerstören", sagte der Tengelmann-Inhaber der "WAZ".

+++ 4.19 Uhr: Steinmeier will Feuerpause für Aleppo +++

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat unmittelbar vor den neuen Syrien-Gesprächen in Lausanne eine Feuerpause in der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo gefordert.

Darüber habe er telefonisch mit dem UN-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura und dem Koordinator des Hohen Komitees der syrischen Opposition, Riad Hijab, gesprochen, hieß es am Freitag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Vordringlich sei die humanitäre Versorgung der von Wasser und Nahrungsmitteln abgeschnittenen Menschen in Aleppo. Mit dem gleichen Ziel habe Steinmeier in den vergangenen Tagen auch mit der russischen Seite gesprochen.



Die Einstellung der Luftangriffe sei die entscheidende Voraussetzung für humanitäre Hilfen. Eine Feuerpause könnte zugleich den Vorschlag des Sonderbeauftragten unterstützen, der Modalitäten für einen geordneten Abzug der Al-Nusra-Kämpfer gemacht hat. Vor allem Russland als wichtigster Unterstützer des syrischen Regimes könne jetzt zeigen, dass es tatsächlich bereit ist, die humanitäre Katastrophe in Aleppo zu beenden.



+++ 2.39 Uhr: US-Justizministerium: Bombenanschlag auf Muslime in Kansas verhindert +++

Drei in den USA festgenommene Männer werden verdächtigt, einen Bombenanschlag auf einen Wohnkomplex mit einer Moschee im Bundesstaat Kansas geplant zu haben. Den Verdächtigen im Alter von 47 bis 49 Jahren werde Verschwörung zur Nutzung einer Massenvernichtungswaffe vorgeworfen, teilte das US-Justizministerium in der Nacht zum Samstag mit. Im Zuge achtmonatiger Ermittlungen der Bundespolizeibehörde FBI seien sie als Schlüsselfiguren einer gewaltbereiten Gruppierung namens "Die Kreuzfahrer" ("The Crusaders") identifiziert worden, die einen Angriff auf Muslime plante.

In der von ihnen als Anschlagsziel ausgewählten Wohnanlage in der Kleinstadt Garden City im Westen von Kansas leben den Angaben zufolge viele Somalier. In dem Komplex gebe es auch eine von den Anwohnern genutzte Moschee. Den Ermittlungen zufolge hatten die Beschuldigten abgesprochen, vier mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge an den vier Ecken der Wohnanlage abzustellen und mit den Autobomben eine gewaltige Explosion herbeizuführen.