Toter Säugling in Park entdeckt

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 9.02 Uhr: 14-Jähriger geht in Österreich mit Messer auf Eltern los - Vater tot +++

Ein 14-Jähriger hat in Österreich seine Eltern mit einem Messer attackiert und den Vater (51) dabei getötet. Der Junge verletzte auch seine Mutter und sich selbst. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, der Junge stand dort unter Polizeiaufsicht, wie die Polizei in Vorarlberg berichtete. Die Tat passierte in der Nacht zu Sonntag in Götzis, rund 25 Kilometer südlich von Bregenz am Bodensee. Das Motiv war noch unklar, so die Polizei. Die Mutter (52) schwebte nach Angaben eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr.

+++ 8.35 Uhr: Philippinischer Präsident Duterte will Tochter als Nachfolgerin +++

Auf den Philippinen hat sich Präsident Rodrigo Duterte für seine Tochter als Nachfolgerin im höchsten Staatsamt ausgesprochen. Die 39-jährige Sara Duterte-Carpio, eine gelernte Rechtsanwältin, ist derzeit Bürgermeisterin der Stadt Davao, was Duterte früher auch einmal war. Die Tageszeitung "Philippine Star" zitierte den 72-Jährigen am Sonntag mit den Worten: "Ich könnte mir keinen besseren Kandidaten als Sara vorstellen, um nächster Präsident zu werden." Die Wahl findet 2022 statt.

+++ 7.07 Uhr: Nordkorea veranstaltet Massenkundgebung gegen die USA +++

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Streits um sein Atomprogramm hat Nordkorea Zehntausende von Bürgern in Pjöngjang zu einer Kundgebung gegen die USA mobilisiert. Mehr als 100.000 Menschen aus allen Gesellschaftsschichten hätten sich am Samstag auf dem Kim-Il-Sung-Platz der Hauptstadt "in dem vollen Geist versammelt, die Feinde auszulöschen", berichteten die Staatsmedien. Alle Parteimitglieder und Bürger von Pjöngjang seien entschlossen, "die US-Imperialisten, den eingeschworenen Feind, vollständig von der Erde zu beseitigen", rief demnach der Vizevorsitzende des Stadtkomitees der herrschenden Arbeiterpartei, Choe Hak Chol, als einer von mehreren Rednern der Menge zu.

+++ 6.45 Uhr: Chinesische Experten: Beben in Nordkorea war natürlichen Ursprungs +++

Ein von chinesischen Experten zunächst als "mutmaßliche Explosion" eingestuftes Erdbeben in Nordkorea war nach neuesten Angaben aus China doch natürlichen Ursprungs. Die Auswertung der Daten nach dem Erdstoß habe ergeben, dass "der Vorfall keine Atomexplosion war, sondern Folge eines natürlichen Erdbebens", erklärte die chinesische Erdbebenwarte in der Nacht zum Sonntag. Auch die chinesische Erdbebenwarte erklärte, der Erdstoß sei vermutlich eine Spätfolge des Atombombentests Anfang des Monats.

+++ 0.49 Uhr: Toter Säugling in Park entdeckt +++

In einem Park in der Nähe von Dülmen (Coesfeld) ist ein toter Säugling gefunden worden. Passanten entdeckten die Leiche am Samstagnachmittag in einem Müllsack im Ortsteil Buldern, wie die Polizei mitteilte. Angaben zu Alter, Geschlecht und Todeszeitpunkt konnten zunächst nicht gemacht werden. "Erst eine Obduktion wird uns darüber Klarheit geben", erklärte der zuständige Oberstaatsanwalt laut Mitteilung. Vorsorglich ermittelt eine Mordkommission.

+++ 0.39 Uhr: Mann bei Streit in Asylunterkunft getötet +++

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft im niederbayerischen Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Der Ukrainer wohnte mit einem 47-Jährigen aus Kasachstan in einem Zimmer, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagvormittag sei es zwischen denn Männern zum Streit gekommen. Dabei sei der 28-Jährige durch seinen Zimmergenossen so schwer verletzt worden, dass er noch in der Unterkunft starb. Genauere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Der 47-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ 0.30 Uhr: Saudi-Arabien lässt erstmals Frauen ins Sportstadion +++

Das streng konservative Königreich Saudi-Arabien hat Frauen erstmals Zutritt zu einem Sportstadion gewährt. Hunderte Frauen durften am Samstag im König-Fahd-Stadion der Hauptstadt Riad in Begleitung ihrer Familie die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag verfolgen. Dafür werde in der Sportarena, die rund 40.000 Menschen fasst, ein separater Bereich für Familien eingerichtet. Zum Nationalfeiertag werden landesweit Konzerte gegeben, Tänze gezeigt und Feuerwerke abgebrannt. Bislang wurden Frauen in Saudi-Arabien auch am Nationalfeiertag nicht ins Stadion gelassen. Das konservative muslimische Königreich verfolgt eine strenge Politik der Geschlechtertrennung. Es ist das einzige Land, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. Zuletzt gab es aber einige behutsame Lockerungen. Im Juli etwa erlaubte das Bildungsministerium die Teilnahme von Mädchen am Sportunterricht staatlicher Schulen.

+++ 00.11 Uhr: Drei Tote bei Unfall mit Geisterfahrer +++

Bei einem schweren Unfall mit einem Falschfahrer auf der A67 bei Rüsselsheim sind drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Ein Kleinlaster stieß laut Polizei am Autobahndreieck Rüsselsheim mit zwei Autos zusammen. Wie die hessische Polizei im Internet mitteilte, war der Kleinlaster auf die Autobahn gefahren, hatte dann jedoch wegen eines Staus gewendet. Daraufhin sei der Lkw mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur dem Verkehr entgegen gefahren und mit einem Fahrzeug aus den Niederlanden und einem weiteren Auto zusammengestoßen. Der Kleinlaster habe sich überschlagen, dessen 34-jähriger Fahrer aus Polen sei schwer verletzt worden. In dem Auto mit niederländischem Kennzeichen seien drei Insassen getötet, in dem anderen Fahrzeug vier Insassen leicht verletzt worden. Die A67 wurde in Richtung Norden gesperrt.

+++ 0.02 Uhr: Sechs Menschen in Londoner Einkaufszentrum mit Substanz verletzt +++

Sechs Menschen sind mit einer gefährlichen Substanz in einem Einkaufszentrum im Osten Londons besprüht worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilte Scotland Yard mit. Augenzeugen berichteten, dass eine ganze Gruppe von Männern die Attacke im Westfield Shopping Centre in Stratford ausgeführt habe. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. Möglicherweise handelt es sich bei der Chemikalie um eine Säure. In den vergangenen Monaten hat es eine ganze Reihe von Attacken mit ätzenden Substanzen in London gegeben, darunter auch bei Raubüberfällen von Banden und Streitereien. In Großbritannien sind solche aggressiven Substanzen relativ leicht und billig zu beschaffen.