Duterte droht EU-Politikern mit Erhängen

+++ 6.52 Uhr: Vier Tote nach Schüssen an drei Orten in US-Staat Wisconsin +++

Binnen drei Stunden sind in drei benachbarten Dörfern in den USA vier Menschen getötet worden, darunter ein Polizist. Ein Tatverdächtiger sei in Gewahrsam, es bestehe keine Gefahr mehr, hieß es bei einer Pressekonferenz der Polizei in Weston im nördlichen Bundesstaat Wisconsin. Zunächst waren Medienberichten zufolge Mittwochmittag (Ortszeit) bei einem Familienstreit in einer Bank im Ort Rothschild zwei Menschen angeschossen worden. Später fielen demnach auch in einer Anwaltskanzlei in Schofield und schließlich in einem Mehrfamilienhaus in Weston Schüsse - in beiden Orten kam jeweils ein Mensch ums Leben.



Das Wohnhaus wurde evakuiert, als die Polizei dort den mutmaßlichen Täter stellte. Er hatte sich dort verbarrikadiert, wie der Sender ABC berichtete. Nach mehrstündigen Verhandlungen mit der Polizei gab es demnach einen Schusswechsel. Der Verdächtige wurde verletzt abgeführt. Nahegelegene Schulen und ein Krankenhaus wurden zwischenzeitlich abgeriegelt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

+++ 6.31 Uhr: Größtes Munitionslager in der Ukraine in Flammen +++

Das größe Munitionslager der Ukraine in Balakleja in der Nähe von Charkow ist in der Nacht von schweren Explosionen erschüttert worden. Nach ersten Berichten ukrainischer Medien wurde die Bevölkerung in den umliegenden Ortschaften in Sicherheit gebracht. Über eventuelle Opfer oder die Ursachen liegen noch keine Angaben vor.

+++ 6.21 Uhr: Strompreise steigen offenbar für Millionen Privathaushalte +++

Für Millionen Privathaushalte in Deutschland steigen einem Medienbericht zufolge erneut die Strompreise. Dies geht aus einer aktuellen Übersicht des Vergleichsportals Verivox hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. 70 regionale Versorger verlangen demnach höhere Preise ab März, April oder Mai 2017. Im Durchschnitt würden die Rechnungen für die Privatkunden um 4,4 Prozent teurer. Nach Angaben von Verivox bedeute das für Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden zusätzliche Kosten von 54 Euro. Die Anhebungen betreffen demnach alle Bundesländer.



Besonders schlügen sie sich jedoch im Versorgungsgebiet von Eon nieder, heißt es in dem Bericht. In Bayern stiegen die Preise in der Grundversorgung des Unternehmens um 14,1 Prozent, in Niedersachsen um 7,9 Prozent. In den Versorgungsgebieten gebe es mehr als zwölf Millionen Haushalte. Die Unternehmen begründeten die höheren Tarife oft mit den gestiegenen Kosten für die Ökostrom-Umlage. "Dieser Kostenentwicklung kann sich nun auch Eon leider nicht mehr entziehen", sagte ein Sprecher. Allerdings sind die Börsenstrompreise gesunken.

+++ 5.19 Uhr: Satiresendung "Extra 3" textet neuen Song über Erdogan +++

Die Satiresendung "extra 3" hat erneut ein Lied über den türkischen Präsidenten getextet. Ein Jahr nach ihrem Beitrag "Erdowie, Erdowo, Erdogan", der damals einen Eklat auslöste, nimmt sich die Redaktion Recep Tayyip Erdogan noch einmal vor - nach Angaben des NDR wieder zur Musik von Nena. Diesmal gibt es zur Melodie von "99 Luftballons" Textzeilen wie "Er will, dass Frau'n fünf Kinder kriegen. Klar, dass alle auf ihn fliegen". Oder über die Journalisten in der Türkei: "Die werden erstmal eingelocht. Todesstrafe kommt dann noch." Zu sehen ist die Sendung heute Abend im Ersten.



Vor einem Jahr hatte das Satiremagazin des Norddeutschen Rundfunks zu Nenas Hit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" das Vorgehen der türkischen Regierung gegen Medien, Demonstranten und Kurden satirisch zum Thema gemacht. Das türkische Außenministerium in Ankara bestellte daraufhin den deutschen Botschafter ein, um dagegen zu protestieren.

+++ 4.34 Uhr: Duterte droht EU-Politikern mit Erhängen +++

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat nach europäischer Kritik an der geplanten Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Heimatland EU-Politikern mit dem Erhängen gedroht. Bei einem Auftritt in Manila sagte er an die Adresse der Europäischen Union: "Ihr Verrückten, ihr Hurensöhne! Hört auf damit, Euch bei uns einzumischen! Ich wäre glücklich, Euch aufhängen zu können! Wenn es nach mir ginge, würde ich Euch alle aufhängen!"



Duterte, der seit Juni 2016 in dem Inselstaat an der Macht ist, hatte schon mehrfach mit wüsten Bedrohungen und Beschimpfungen ausländischer Politiker Schlagzeilen gemacht. In seiner neuesten Schimpftirade nannte er keine europäischen Politiker mit Namen. Auslöser war offenbar eine Entschließung des Europaparlaments, das die Philippinen vor der Wiedereinführung der Todesstrafe gewarnt hatte. Duterte steht auch wegen einer brutalen Anti-Drogen-Kampagne in der Kritik, bei der mehr als 7000 Menschen getötet wurden.

+++ 3.54 Uhr: Mann in Hannover erschossen - Täter flüchtet +++

In Hannover ist ein 25-Jähriger erschossen worden. Rettungskräfte versuchten noch, das schwer verletzte Opfer zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Schüsse wurden am späten Mittwochabend abgefeuert. Die Polizei fuhr mit einem großen Aufgebot zum Tatort und sicherte Spuren. Der Täter flüchtete. Die Hintergründe sind noch unklar.

+++ 2.26 Uhr: Anti-IS-Koalition will Terrormiliz endgültig zerschlagen +++

Die US-geführten Militärkoalition für den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) hat bei einem Treffen in Washington die endgültige Beseitigung der Bedrohung durch die Dschihadistenmiliz zum Ziel ihres Einsatzes erklärt. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung verliehen die Teilnehmer ihrer "Entschlossenheit" Ausdruck, ihre "Bemühungen zur Eliminierung von Isis zu intensivieren und zu beschleunigen". Das Außenministertreffen fand auf Einladung von US-Außenminister Rex Tillersons in Washington statt.



Die Erklärung würdigte zudem die Erfolge der Militärkoalition im Kampf um die IS-Hochburgen Mossul im Irak und Raka in Syrien. Angesichts des sich aus Sicht des Bündnisses abzeichnenden militärischen Zusammenbruchs des IS hieß es in der Abschlusserklärung weiter, dass verhindert werden solle, dass fliehende IS-Kämpfer künftig andere Regionen destabilisieren oder das Internet als Propagandabasis nutzen.

+++ 0.05 Uhr: Steuereinnahmen steigen kräftig an +++

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen sind im Februar kräftig gestiegen. Das Gesamtaufkommen (ohne reine Gemeindesteuern) kletterte im Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Das Plus sei vor allem auf Zuwächse bei der Lohnsteuer sowie einen kräftigen Anstieg bei der Umsatzsteuer zurückzuführen - was Folge der anhaltend hohen Beschäftigung sowie Lohnsteigerungen ist und des stärkeren Privatkonsums. Auch die Steuereinnahmen aus Unternehmensgewinnen haben zugenommen.



Eine deutliche Zunahme verzeichneten die Staatskassen zudem bei den Einnahmen aus der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. "Der Anstieg ... könnte auf Einnahmen aus der Besteuerung von Veräußerungserträgen zurückzuführen sein", heißt es.

+++ 0.04 Uhr: Vier Todesopfer und 40 Verletzte nach Anschlag in London +++

Nach dem Anschlag in London ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen. Wie die Polizei mitteilte, tötete der Attentäter gestern am britischen Parlament insgesamt vier Menschen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Die Zahl der Verletzten stieg den Angaben zufolge von 20 auf 40. Die Polizei geht nach eigenen Angaben inzwischen von einem islamistischen Anschlag aus.



Der Angreifer fuhr gestern Nachmittag mit einem Auto Fußgänger auf der Westminster-Brücke an, raste dann von der Brücke zum Parlament, durchbrach dort mit seinem Wagen eine Absperrung und attackierte einen Polizisten vor dem nahe gelegenen Parlament. Der Beamte war laut Scotland Yard eines des Todesopfer. Der Angreifer wurde schließlich von der Polizei erschossen.



In Großbritannien gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe 4. Zwischenzeitlich wurden 600 zusätzliche Polizisten in London mobilisiert, insgesamt 2800 sollen derzeit in der britischen Hauptstadt für Sicherheit sorgen.