+++ 13.13 Uhr: Einzigartige Langzeit-Studie: Zehn Jahre jünger durch Sport +++

Wer Sport treibt, ist motorisch gesehen im Schnitt zehn Jahre jünger als ein Bewegungsmuffel. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Langzeitstudie "Gesundheit zum Mitmachen", die am Karlsruher Institut für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vorgestellt wurde. Diese untersuchte unter anderem Aktive und Nicht-Aktive im mittleren Erwachsenenalter. "An unseren Daten sieht man: Der 50-jährige Aktive ist so fit wie der 40-jährige Inaktive", erklärte Professor Klaus Bös, der die Studie gemeinsam mit Alexander Woll koordiniert.

Außerdem lasse sich feststellen, dass mit fortschreitendem Alter zwar die Zipperlein zunähmen - die Gesundheitssportler seien allerdings deutlich seltener betroffen. Wer weniger als zweieinhalb Stunden pro Woche sportlich aktiv ist, erkranke zudem beispielsweise viermal so häufig an Diabetes. Für Studie werden seit dem Jahr 1992 in Schönborn (Kreis Karlsruhe) rund 500 Frauen und Männer zwischen 35 und inzwischen 80 Jahren begleitet.



+++ 12.59 Uhr: Jugendliche nach Bombendrohung gegen Berliner Einkaufszentrum festgenommen +++

Nach der Bombendrohung gegen ein Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz ist nach Polizeiangaben ein Mädchen vorläufig festgenommen worden. Das Einkaufszentrum sei aufgrund der Drohung am Dienstag geräumt und abgesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verdacht richte sich womöglich gegen zwei Jugendliche. Nähere Details nannte die Polizei zunächst nicht.



Wie viele Menschen das Einkaufszentrum verlassen mussten, war noch unklar. Der Polizeieinsatz dauerte noch an. Womöglich habe es sich um einen "ganz schlechten Scherz" gehandelt, sagte die Sprecherin.

+++ 12.19 Uhr: Schlüssel verloren - Mann steckt kopfüber im Schacht fest +++

Rund 40 Minuten lang hat ein Mann in Hamburg-St. Pauli kopfüber in einem Schacht festgesteckt. Passanten alarmierten die Feuerwehr, die ihn aus seiner misslichen Lage befreiten. Nach Angaben der Retter hatte der Mann versucht, einen Schlüsselbund aus dem Schacht zu fischen und war dabei steckengeblieben. 23 Feuerwehrleute rückten an, um den Mann zu befreien und notärztlich zu versorgen. Mit Hilfe von Schlingen, die an die Drehleiter eines Feuerwehrwagens befestigt wurden, konnte der leichtverletzte Mann dann schließlich ins Freie gezogen werden.



+++ 11.44 Uhr: F-18-Kampfjet in Madrid abgestürzt +++

In der spanischen Hauptstadt Madrid ist ein Kampfflugzeug vom Typ F-18 abgestürzt. Dies teilte das spanische Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur Reuters mit. nach Informationen der spanischen Zeitung "El Pais" konnte sich der Pilot nicht mehr aus der Maschine retten.

Vídeo del accidente de un avión F18 en la base aérea de Torrejón, Madrid https://t.co/0FVI2W5pPd pic.twitter.com/RhGq7J3fhs — Marco Antonio García (@marc1gar) 17. Oktober 2017

+++ 11.36 Uhr: Prozess gegen Peter Steudtner in der Türkei beginnt am 25. Oktober +++

Der Prozess gegen den in der Türkei inhaftierten Deutschen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler wegen Terrorvorwürfen beginnt am Mittwoch kommender Woche. Das Gericht habe die Anklageschrift der Istanbuler Staatsanwaltschaft angenommen und als ersten Prozesstag den 25. Oktober benannt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

+++ 10.51 Uhr: Salmonellen in Salami bei Aldi - Rückruf +++

Wegen eines Salmonellen-Fundes ist die ausschließlich bei Aldi Nord verkaufte Salami Piccolini zurückgerufen worden. Vom Verzehr der Salami werde dringend abgeraten, teilte der Hersteller - die Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG mit.



Aldi ruft dazu auf, unabhängig von der Sorte und dem aufgedruckten Verfallsdatum die Artikel in die Filialen zurückzubringen. Aldi: "Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes haben wir den Artikel (...) vollständig aus dem Verkauf genommen. Der Artikel wird ab sofort von einem anderen Lieferanten geliefert."

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber.



Die Salami wurde bei Aldi in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft.

+++ 10.21 Uhr: 75 Hochwasser-Tote in Vietnam - Weitere Überschwemmungen befürchtet +++

In Vietnam haben Retter die Leichen von drei weiteren Überschwemmungstoten geborgen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser im Zentrum und Norden des Landes auf 75, wie die Behörden des südostasiatischen Landes mitteilten. 28 Menschen werden noch vermisst.



Für Dienstag befürchten die Meteorologen erneut schwere Regenfälle, da sich das tropische Tiefdruckgebiet "Khanun" auf die Region zubewegt. Sturm "Khanun" hatte sich am Montagabend zu einem Tiefdruckgebiet abgeschwächt. Die Behörden wiesen die Besatzungen von etwa 80 000 Fischkuttern in der Region an, im Hafen zu bleiben oder gefährliche Gebiete im Südchinesischen Meer zu meiden.

+++ 9.41 Uhr: Zentralkomitee der Katholiken offen für muslimische Feiertage +++



In der Debatte um die Einführung eines muslimischen Feiertags hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière Rückendeckung aus der katholischen Kirche erhalten. "In einer multireligiösen Gesellschaft kann in Gegenden mit hohem Anteil an frommen Muslimen ein islamischer Feiertag hinzukommen, ohne dass die christliche Tradition unseres Landes verraten würde", sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, der "Passauer Neuen Presse".

Der Festkalender sei "weder museal noch eine bloße Abfolge arbeitsfreier Tage, sondern Zeichen des Reichtums europäischer Traditionen". "Wo es einen nennenswerten Anteil an Muslimen gibt, sollte man auch deren Festkultur zur Kenntnis nehmen", sagte Sternberg. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist das höchste Gremium der katholischen Laien in Deutschland.

+++ 8 Uhr: Weltweit bekommen arme Mädchen dreimal so viele Kinder wie reiche +++

Weltweit bekommen arme Mädchen dreimal so viele Kinder wie reiche. Nach dem neuen Weltbevölkerungsbericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) werden Ungleichheiten auch bei der Geburtenrate in Entwicklungsländern deutlich, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mitteilte. Weitere Benachteiligungen zeigen sich im Geschlechtervergleich. So verdienen Frauen im weltweiten Durchschnitt nur 77 Prozent dessen, was Männer bekommen. Zudem sind rund zwei Drittel (63 Prozent) aller Analphabeten Frauen.

+++ 5.57 Uhr: Nordkorea: "Atomkrieg könnte jeden Moment beginnen" +++

Nordkoreas stellvertretender UN-Botschafter Kim In Ryong hat vor den Vereinten Nationen vor dem Ausbruch eines Atomkriegs gewarnt. Die Situation in Nordkorea habe einen "sehr riskanten Punkt erreicht und ein Atomkrieg könnte jeden Moment ausbrechen", sagte Kim In Ryong vor dem Abrüstungsausschuss der UN. "Kein anderes Land auf der Welt hat für so eine lange Zeit eine solch extreme und direkte nukleare Bedrohung von den USA hinnehmen müssen", sagte er.



Nordkorea unterstütze die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine nukleare Abrüstung auf der Welt. Aufgrund der aktuellen Bedrohung durch die Vereinigten Staaten sei für sein Land eine Unterzeichnung des internationalen Atomwaffensperrvertrags jedoch nicht möglich, so Kim In Ryong. Er drohte den USA zudem damit, dass sie bei einem weiteren Vordringen in den militärischen Einzugsbereich Nordkoreas mit einem Vergeltungsschlag zu rechnen hätten.

+++ 5.30 Uhr: Spanien erlässt Haftbefehl gegen katalanische Separatistenanführer +++

Die spanische Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Anführer und Organisatoren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Haftbefehl erlassen. Medienberichten zufolge verordnete die Justiz Untersuchungshaft gegen Jordi Sánchez und Jordi Cuixart wegen "aufrührerischen Verhaltens".

Bei den Vorwürfen gegen die Chefs zweier Organisationen der katalanischen Separatistenbewegung, Katalonische Nationalversammlung (ANC) und Omnium Cultural, geht es um eine Demonstration am 20. September im Vorfeld des Referendums. Dabei sollen Sánchez und Cuixart Demonstranten dazu ermutigt haben, Angehörige der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil einzukesseln.

+++ 1.10 Uhr: US-Streitkräfte töten Dutzende IS-Mitglieder im Jemen +++

Bei einem Militärschlag auf zwei IS-Trainingscamps im Jemen haben US-Streitkräfte Dutzende Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat getötet. Der Einsatz in der Provinz Al-Baida habe die Ausbildung weiterer IS-Kämpfer unterbunden, wie das Pentagon mitteilte. Das Ministerium gab keine Auskunft zu der Art des Militärschlags. Die Terrormiliz habe die beiden Camps zur Ausbildung von Kämpfern für Terroranschläge mit verschiedenen Waffen wie Maschinengewehren und Raketenwerfern genutzt, hieß es weiter.

Laut dem Pentagon ist der Jemen ein zentrales Gebiet für die Rekrutierung, Ausbildung und den Transit von Terroristen, die "Anschläge gegen Amerika und seine Verbündeten weltweit" planen. Zusammen mit der jemenitischen Regierung unterstützen die US-Streitkräfte dort Anti-Terror-Einsätze gegen den Islamischen Staat