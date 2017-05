Mädchen stirbt nach Sturz aus Wildwasserbahn

+++ 6.54 Uhr: Pakistan sperrt fast 13.000 Internet-Seiten +++

Pakistans Telekommunikationsbehörde PTA hat während einer Kampagne gegen gotteslästerliche Inhalte in sozialen Medien seit April 12 968 Internetseiten gesperrt. Das berichtet die Tageszeitung "Express Tribune" unter Berufung auf Teilnehmer einer Parlamentssitzung, bei der PTA-Mitarbeiter Bericht erstatteten. Welche Seiten betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Mitte März hatte ein einflussreicher, konservativer Richter in Islamabad die Regierung aufgefordert, gegen anstößige Inhalte in sozialen Medien vorzugehen. Er drohte mit einem Urteil, das Facebook und andere Foren sperren würde. Ministerpräsident Nawaz Sharif hatte daraufhin das Innenministerium angewiesen, alle Seiten mit solchen Inhalten sperren und die Betreiber bestrafen zu lassen. In Pakistan kann Gotteslästerung mit dem Tod geahndet werden.

+++ 5.48 Uhr: Drei Tote durch Blitzschlag in Vietnam +++

In Vietnam sind drei Männer tödlich vom Blitz getroffen worden, während sie ein Grab ausgehoben haben. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie vietnamesische Medien berichteten.

Bei den Toten und Verletzten handelt es sich um Mitglieder einer Großfamilie aus der Provinz Quang Binh. Die Fünf hatten nach Angaben der Zeitung "An Ninh Thu Do" am Dienstagnachmittag ein Grab für einen kürzlich gestorbenen Verwandten gegraben, als sich das Unglück ereignete.

+++ 5.47 Uhr: Geisterfahrer-Unfall auf der A5 +++

Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 5 nahe dem hessischen Hattenbach mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Wie die Polizei mitteilte, sind beide Fahrer eingeklemmt und müssen aus ihren demolierten Wagen befreit werden. Die A5 ist seit dem frühen Morgen zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld-Ost in Richtung Süden gesperrt. Nähere Details zu dem Unfall waren am frühen Morgen noch nicht bekannt.

+++ 5.17 Uhr: Trump empfängt russischen Außenminister +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird bei seinem Besuch in Washington am Mittwoch auch von US-Präsident Donald Trump empfangen. Das Weiße Haus teilte mit, das Treffen Trumps mit dem russischen Chefdiplomaten werde um 10.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) im Oval Office stattfinden.

Lawrow ist der bislang ranghöchste russische Gesprächspartner, mit dem Trump sich seit seinem Amtsantritt trifft. Die Begegnung erfolgt einen Tag nach der überraschenden Entlassung des FBI-Chefs James Comey, der die Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung geleitet hatte. Für den langjährigen russischen Außenminister ist es die erste USA-Reise seit vier Jahren.

+++ 5.04 Uhr: Bayern: Häftlinge legen Gefängnisbrand +++

In einem Jugendgefängnis im bayerischen Ebrach haben Häftlinge Feuer gelegt und einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, weigerten sich die 18 Jugendlichen am Dienstagabend, in ihre Zellen zu gehen. Die Häftlinge setzten einen "Stoffgegenstand" in Brand, woraufhin sich in dem Zellentrakt dichter Rauch verbreitete. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren mit einem Großaufgebot in den kleinen Ort zwischen Würzburg und Bamberg. Polizisten verhandelten mit den Jugendlichen und überredeten sie, ihren Widerstand aufzugeben. Nach vier Stunden gaben die Häftlinge nach und ließen sich in Einzelhaft nehmen. Verletzte gab es nicht.

+++ 4.00 Uhr: Mann verletzt acht Schüler in Dresdner Jugendherberge +++

Ein bewaffneter Mann hat in einer Jugendherberge in Dresden mit Reizgas um sich gesprüht und acht Schüler verletzt. Der 67 Jahre alte Gast hatte sich am Dienstagabend über Lärm beschwert, dann bedrohte er die Jugendlichen aus Thüringen mit einem Messer und versprühte Pfefferspray, wie die Polizei mitteilte. Die verletzten Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden in der Unterkunft behandelt. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei fuhr mit einem großen Aufgebot zu der Jugendherberge. Auch eine Hundestaffel war im Einsatz. Beamte nahmen den 67-Jährigen in seinem Zimmer fest.

Der psychisch kranke Mann sei stark betrunken gewesen, hieß es.

+++ 2.35 Uhr: Elfjährige stirbt nach Sturz aus Wildwasserbahn +++

Tragisches Unglück bei einem Schulausflug: Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in England gestorben, nachdem es in einem Vergnügungspark aus einer Wildwasserbahn gefallen war. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück, als das Mädchen zusammen mit Klassenkameraden eine Wildwasserfahrt im Drayton Manor Park in Mittelengland unternahm. Mitarbeiter des Parks zogen das Kind aus dem Wasser, bevor Rettungskräfte eintrafen. Das Mädchen sei in ein Kinderkrankenhaus in Birmingham geflogen worden, wo es wenig später seinen Verletzungen erlegen sei, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen machte sie nicht.

Der Leiter des Parks, George Bryan, verlas eine Erklärung. "Wir sind alle zutiefst schockiert und erschüttert, und unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden in dieser schrecklich schweren Zeit", sagte er. Die Wildwasserbahn des Parks sollte am Mittwoch aus Respekt vor den Angehörigen geschlossen bleiben. Die britischen Aufsichtsbehörden leiteten eine Untersuchung des Unglücks ein.

+++ 2.10 Uhr: Südkorea: Wahlkommission bestätigt Sieg Moons +++

Der linksliberale Moon Jae In ist von der Wahlkommision in Seoul offiziell als Sieger der Präsidentenwahl bestätigt worden. Wie die Agentur Yonhap berichtete, erhielt Moon demnach 41,08 Prozent der Stimmen. Moon soll noch am Mittag (Ortszeit) als neuer Staatschef Südkoreas vereidigt werden.



Die Wahl stand unter dem Eindruck des Korruptionsskandals um eine enge Vertraute seiner abgesetzten Vorgängerin Park Geun Hye sowie der wachsenden Spannungen im Atomstreit mit der kommunistischen Führung in Nordkorea. Moon will wieder an die Politik der aktiven Annäherung an Pjöngjang unter Südkoreas früheren liberalen Präsidenten anknüpfen.

+++ 2.05 Uhr: Bericht: Bundesmarine hat 20.000 Flüchtlinge gerettet +++

Die Bundesmarine hat im Mittelmeer in den vergangenen zwei Jahren mehr als 20.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Seit Mai 2015 seien insgesamt 20.181 Menschen geborgen worden, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Mittwoch unter Berufung auf das Truppeneinsatzkommando in Potsdam.

Angesichts der dramatischen Berichte über gesunkene Flüchtlingsboote forderte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), eine Fortsetzung der Seenotrettung. Durch die Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Marinemission "Sophia" hätten viele Menschen gerettet werden können, sagte Hellmich den Zeitungen. "Das müssen wir weiter machen." Gleichzeitig müsse aber stärker auf die Leistungsfähigkeit der Besatzungen und ihrer Schiffe geachtet werden. "Da werden oft die Grenzen erreicht oder sogar überschritten", kritisierte der SPD-Politiker. Das bisherige Mandat des Bundestags für die EU-Mission "Sophia" endet zum 30. Juni.

+++ 0.52 Uhr: Venezuela: Militärtribunale für Demonstranten verfassungswidrig +++

Das Parlament in Venezuela hat mit der Mehrheit der Opposition geplante Militärtribunale für festgenommene Demonstranten als Bruch mit der Verfassung scharf zurückgewiesen. Nach Plünderungen und Protesten soll es verstärkt zum Einsatz dieser Gerichtsbarkeit kommen, um Gegner der Regierung schneller aburteilen zu können.



Aus Sicht der Opposition verstößt das gegen Zivilrechte der Bürger. Bei Protesten gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro, dem der Umbau zu einer Diktatur vorgeworfen wird, starben seit April 37 Menschen, über 800 wurden verletzt und mehr als 1500 Menschen wurden bereits festgenommen. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt ist in einer dramatischen Wirtschaftskrise.

+++ 0.29 Uhr: Kanadier hoffen auf sinkende Wasserpegel +++

Nach schweren Überschwemmungen durch Regenfälle und Schneeschmelze hoffen die Betroffenen in Kanada auf rasch sinkende Wasserstände. "Wir müssen geduldig sein", sagte Martin Coiteux, Minister für öffentliche Sicherheit der Provinz Quebec. "Die Situation wird sich nicht über Nacht verbessern." Die Fluten gingen erst nach und nach zurück. "Wir kontrollieren das Wetter nicht", sagte Coiteux der Nachrichtenagentur Canadian Press zufolge.



Bei den Überschwemmungen kam Medienberichten zufolge ein 37-Jähriger ums Leben, dessen zweijährige Tochter wurde noch vermisst. Allein in der Provinz Quebec wurden mehr als 2700 Häuser überflutet, weshalb dort gut 1900 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. CNN berichtete, 2800 Menschen hätten ihre Häuser freiwillig verlassen.