Erdbeben erschüttert Ägäis-Region - mindestens zwei Tote, mehr als hundert Verletzte

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker.

+++ 07.05 Uhr: Katar verkündet Änderungen an seiner Anti-Terror-Gesetzgebung +++

Im Streit mit mehreren arabischen Ländern hat Katar Änderungen an seiner Anti-Terror-Gesetzgebung verkündet. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete der Emir, Scheich Tamin bin Hamad al-Thani, am Donnerstag. Demnach werden zwei "nationale Listen" mit "Einzelpersonen und terroristischen Einheiten" erstellt. Verdächtige erhalten das Recht auf Einspruch, wenn sie auf einer der Listen geführt werden. Zudem werden die Begriffe "Terrorist", "terroristische Verbrechen und Einheiten" sowie "Finanzierung des Terrorismus" definiert. Katars Gegner Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, hatten ein Abkommen zur Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf zwischen den USA und der Regierung in Doha als "unzureichend" bezeichnet. Die Sanktionen gegen Katar würden erst dann aufgehoben, wenn das Land "die Finanzierung und Unterstützung des Terrorismus" einstelle, erklärten sie vor gut einer Woche.

+++ 07.03 Uhr: Zwei Tote und 55 Verletzte in China nach Gasexplosion in Restaurant +++

Bei einer Gasexplosion in China sind mindestens zwei Menschen getötet und 55 weitere verletzt worden. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, geschah die Explosion am Freitagmorgen in einem Restaurant im Zentrum der ostchinesischen Metropole Hangzhou in der Nähe des bei Touristen beliebten Westsees. Zwölf Menschen wurden demnach schwer verletzt. Ein Video zeigte, wie durch die Druckwelle Trümmer auf eine Straße geschleudert und Passanten, ein Bus sowie mehrere Autos getroffen wurden. Das Feuer im Restaurant wurde gelöscht und eine Untersuchung eingeleitet, wie es weiter hieß.

+++ 06.36 Uhr: Apfel-Laster kippt auf A27 um - Einsatzkräfte müssen Obst aufsammeln +++

Ein mit 20 Tonnen Äpfeln beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 27 bei Verden in Niedersachsen umgekippt. Das Obst verteilte sich am späten Donnerstagabend auf dem Asphalt. Die Autobahn war am Freitagmorgen noch immer gesperrt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Nach seinen Angaben konnten die Einsatzkräfte den Laster nicht mit einem Kran anheben, "weil sonst alle Äpfel rauspurzeln", sagte der Sprecher. Man müsse "jeden Apfel einzeln aus dem Laster holen".



Laut Polizei war der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die 37 Jahre alte Fahrerin habe noch versucht, durch Gegenlenken den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu steuern. Dabei kippte der Laster um. Bei dem Aufprall sei die Verkleidung des Kühlanhängers aufgerissen worden. Auch Diesel verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde nach Angaben des Sprechers leicht verletzt.

+++ 06.25 Uhr: UN-Bericht: Nordkorea drohen nach Dürre bedeutende Ernteausfälle +++

Im abgeschotteten Nordkorea droht nach Einschätzung von UN-Experten infolge der schwersten Dürre seit 16 Jahren eine Verschärfung der ohnehin schwierigen Versorgungslage. Die Produktion von Nutzpflanzen sei durch die Dürre "schwer geschädigt", hieß es in einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in Rom. In den nächsten drei Monaten seien größere Nahrungsmittelimporte oder -spenden erforderlich, um besonders hilfsbedürftige Menschen wie Kinder und Ältere ausreichend versorgen zu können.

Das wirtschaftlich marode, aber militärisch hochgerüstete Land mit mehr als 25 Millionen Einwohnern ist nach mehreren Naturkatastrophen und aufgrund der eigenen Misswirtschaft seit vielen Jahren auf Nahrungshilfe von außen angewiesen. Nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) ist die Ernährungssicherheit für etwa 70 Prozent der Bevölkerung gefährdet.

+++ 06.19 Uhr: Zwei Touristen bei Erdbeben in der Ägäis-Region getötet +++

Bei dem Erdbeben in der Ägäis-Region sind mindestens zwei Touristen getötet worden, dutzende Menschen wurden verletzt. Bei den Toten handele es sich um zwei Ausländer, sagte der Bürgermeister der Stadt Kos auf der gleichnamigen griechischen Insel, Giorgios Kyritsis, dem Radiosender Skai. Auch in der nahegelegenen Türkei riss das Beben in der Haupturlaubszeit zahlreiche Menschen aus dem Schlaf.



Nach Angaben von Feuerwehrleuten war eine Bar im Zentrum von Kos eingestürzt. Die beiden Todesopfer seien von Trümmern auf der Straße getroffen worden, berichtete ein Journalist dem Radiosender Skai. Nach Angaben des griechischen Marine-Staatssekretärs Marchande Nektarios Santorinios lag die Zahl der Verletzten bei insgesamt 120.



Laut der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,7 nahe der türkischen Stadt Bodrum. In der bei Urlaubern beliebten Region im Südwesten des Landes brach die Stromversorgung teilweise zusammen. Besorgte Feriengäste flüchteten aus ihren Hotelzimmern ins Freie. Der Bürgermeister von Bodrum, Mehmet Kocadon, sagte dem türkischen Fernsehsender NTV, es gebe nur geringe Schäden und keine Berichte über Tote.

+++ 05.49 Uhr: Vodafone will E-Bikes vernetzen +++

Vodafone will E-Bikes gemeinsam mit der Einkaufsgemeinschaft ZEG vernetzen und damit auch Fahrrad-Dieben das Handwerk legen. Zunächst 4000 elektrische Fahrräder der Marke Zemo habe man mit dem Internet der Dinge verbunden, teilte Vodafone mit. Die smarten E-Bikes sollen Anfang 2018 erhältlich sein.



Die E-Bikes tauschen über das Mobilfunknetz permanent Daten mit dem Besitzer aus, der sein Gefährt damit über eine App jederzeit lokalisieren kann. Wird das Fahrrad aus einer zuvor fest definierten Gegend entfernt, setzt es automatisch einen Alarm an den Besitzer ab. Die App soll zudem Informationen wie zurückgelegte Strecke und Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln. Für die Vernetzung wird in den Rahmen eine Sim-Karte fest verbaut.

+++ 05.17 Uhr: Sterbliche Überreste von Salvador Dalí exhumiert +++

Wegen eines Vaterschaftsstreits sind die sterblichen Überreste des spanischen Künstlers Salvador Dalí exhumiert worden. Die Arbeiten an seinem Grab im Museum im nordostspanischen Figueres seien in der Nacht zum Freitag abgeschlossen worden, teilte ein Gericht mit. Ende Juni waren DNA-Tests angeordnet worden, weil die 61-jährige Wahrsagerin Pilar Abel Martínez seit Jahren behauptet, die einzige Tochter des 1989 verstorbenen Malers zu sein. Ergebnisse würden in wenigen Wochen erwartet, sagte Abels Anwalt Enrique Blánquez. Die DNA-Proben wurden direkt aus dem Sarg in dem Museum in Katalonien entnommen und sollten anschließend zur Untersuchung nach Madrid geschickt werden.

+++ 04.27 Uhr: CSU-Vize Weber: Notfalls Entzug der EU-Stimmrechte für Polen +++

"Die PiS-Regierung überschreitet mit der faktischen Abschaffung der Gewaltenteilung eine rote Linie. Deshalb ist der mögliche Entzug der Stimmrechte nicht nur eine theoretische Möglichkeit", sagte Manfred Weber, CSU-Vize und Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, der "Bild"-Zeitung. Die Staats- und Regierungschefs der EU dürften "nicht länger schweigen".

Die polnische Regierung treibt ihre Justizreform trotz Sanktionsandrohungen der EU-Kommission voran. Das Parlament nahm am Donnerstag einen nachgebesserten Gesetzentwurf zur Neuordnung des Obersten Gerichtes an. Die Reform der mit absoluter Mehrheit regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stellt nach Ansicht von Kritikern eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Justiz dar.





+++ 04.01 Uhr: Schäuble vergleicht die Türkei mit der DDR +++

Angesichts der Inhaftierungen von Menschenrechtlern und Journalisten in der Türkei hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einen Vergleich mit der DDR gezogen. "Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein. Das erinnert mich daran, wie es früher in der DDR war", sagte Schäuble der "Bild"-Zeitung.

Inzwischen sei die Türkei auch für deutsche Touristen zum Risikoland geworden, fügte Schäuble hinzu. "Wenn die Türkei diese Spielchen - wie auch um Abgeordneten-Besuche auf dem Nato-Stützpunkt Konya - nicht weglässt, müssen wir den Leuten sagen: "Ihr reist auf eigenes Risiko in die Türkei, wir können Euch nichts mehr garantieren."

+++ 03.49 Uhr: Ausschreitungen bei Generalstreik in Venezuela +++

Bei dem Generalstreik gegen die von Staatspräsident Nicolás Maduro geplante Verfassungsänderung in Venezuela sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Am Rande der Hauptstadt Caracas sei am Donnerstag ein 24-jähriger Demonstrant erschossen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zudem sei ein 23-Jähriger in der Stadt Valencia getötet worden. Bei den Ausschreitungen wurden den Angaben zufolge auch mehrere Menschen verletzt. Zudem habe es Festnahmen gegeben.



Die Demonstranten wollten mit ihrer Arbeitsniederlegung die linksnationale Regierung unter Druck setzen, damit eine am 30. Juli geplante Wahl zu einer verfassunggebenden Versammlung nicht stattfindet. Am Sonntag hatten die konservativen und rechten Regierungsgegner ein symbolisches Referendum gegen die verfassunggebende Versammlung veranstaltet.

+++ 02.47 Uhr: Seebeben löste offenbar Tsunami aus - zwei Tote in Ägäis-Region +++

Das Seebeben vor der Ägäis-Insel Kos hat Augenzeugen zufolge einen kleinen Tsunami ausgelöst und mindestens zwei Menschenleben gefordert. Bei den beiden Opfern handele es sich um jüngere Menschen, sagte der Bürgermeister der gleichnamigen Inselhauptstadt Kos, Giorgos Kyritsis, im griechischen Staatsrundfunk (ERT). Zu Schäden kam es nach seinen Worten vor allem im Zentrum von Kos, wo sich Dutzende Bars befinden. Mindestens 100 Menschen wurden ersten Schätzungen nach verletzt.

+++ 01.06 Uhr: BKA-Chef Münch sieht geringe Gefahr durch linke Gefährder +++

Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, hält die Terrorgefahr durch Linksextremisten in Deutschland für überschaubar. Es gebe innerhalb dieses Spektrums nur wenige Gefährder, denen die deutschen Behörden Terroranschläge zutrauten, sagte Münch der "Frankfurter Rundschau". "Im Bereich links gingen die Länder bislang von einer Größenordnung aus, die man an einer Hand abzählen kann." Unter den Rechtsextremisten liege die Zahl der Gefährder im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Gefahr der Bildung terroristischer Strukturen sei hier größer.

+++ 00.35 Uhr: IWF will Griechenland mit weiterer Milliardenspritze unterstützen +++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) will das schuldengeplagte Griechenland mit weiteren 1,6 Milliarden Euro unterstützen. Die IWF-Gremien einigten sich bei ihrer Sitzung am Donnerstag "im Grundsatz" auf die Zahlung, die jedoch noch an Bedingungen geknüpft werden kann.

Im Vorfeld war durchgesickert, dass der IWF seine Beteiligung an weitere Finanzhilfen für Griechenland an eine Schuldenobergrenze knüpfen könnte. Ob es dazu kam, war zunächst nicht bekannt. Mit einer solchen Bedingung würden Griechenland und seine europäischen Geldgeber gezwungen, den Schuldenberg von derzeit 320 Milliarden Euro zunächst abzubauen, ehe das Land mit eigener Anleihenvergabe an die Kapitalmärkte zurückkehren kann.

+++ 00.04 Uhr: Altmaier: Bundesregierung geschlossen hinter neuer Türkei-Politik +++

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Türkei als "absolut notwendig"

verteidigt. "Wir haben eine Schutzpflicht für unsere Bürger und Unternehmen", sagte Altmaier der "Bild am Sonntag". Die Türkei müsse erkennen, dass die Bundesregierung "einig und geschlossen" sei. Das Verhalten der Türkei sei inakzeptabel, sagte Altmaier. Nur als Rechtsstaat könne das Land Erfolg haben.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am Donnerstag eine Neuausrichtung der Türkei-Politik verkündet. Laut "Bild"-Zeitung hat die Bundesregierung auch geplante und bereits bestehende Rüstungsprojekte mit der Türkei vorläufig auf Eis gelegt. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt.