Erdogan-Gegner von jungen Männern verprügelt – wegen Plakat in Heckscheibe

+++ 9.31 Uhr: Fund einer Leiche in Hessen: Polizei ermittelt +++

Nach dem Fund einer Leiche in Hessen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ums Leben gekommen sei ein Mann, teilte ein Sprecher der Polizei in Gießen mit. Weitere Angaben wurden unter Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht gemacht. Medien berichteten, ein 40-Jähriger sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei kündigte für den Nachmittag eine Mitteilung an. Die Leiche wurde in Niddatal in Mittelhessen gefunden.

+++ 08.48 Uhr: Ungewöhnliche Irrfahrt: Frau landet mit Auto im Schlafzimmerbett +++

Eine 21-Jährige ist bei einer Irrfahrt mit dem Auto in dem Schlafzimmerbett einer Familie in Pfullingen gelandet. Die junge Frau sei schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich, sagte ein Sprecher am Samstagmorgen. Sie habe am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei von der Straße abgekommen. Danach fuhr sie 250 Meter über eine Wiese, krachte schließlich durch die Wand des Wohnhauses und kam mit dem Fahrzeug auf dem Bett zum Stehen.

Die Bewohner waren zwar zu Hause, zum Glück aber noch nicht schlafen gegangen. Sie hielten sich im Wohnzimmer auf und kamen mit dem Schrecken davon. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie verletzte sich schwer. Ein Statiker begutachtete das Haus und untersagte laut Polizeiangaben fürs Erste, das Schlafzimmer zu betreten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro

+++ 07.15 Uhr: Mindestens 20 Tote bei Bootsunglück in Myanmar +++

Beim Untergang eines Bootes mit heimkehrenden Hochzeitsgästen an Bord sind in Myanmar mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handele es sich um 16 Frauen und vier Männer, sagte der regionale Regierungschef Aung Thu Htwe am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Schätzungsweise neun Menschen würden nach dem Unglück auf einem Fluss in Pathein, einer Hafenstadt westlich von Rangun, noch vermisst.

Die beiden Boote hätten den Fluss ohne Beleuchtung durchquert und seien in der Mitte des Stroms kollidiert, sagte der Polizist, der nicht namentlich genannt werden wollte. In dem Boot seien Gäste einer Hochzeit in Pathein gewesen, zumeist Angehörige aus einer Familie, die im selben Dorf lebten.

+++ 07.00 Uhr: Mann von jungen Männern verprügelt, weil er ein Anti-Erdogan-Plakat im Auto kleben hatte +++

"Nein zum Ja" steht auf dem Plakat in der Heckscheibe des Türken Gürcan T. Er positioniert sich damit klar gegen Erdogan und seinen Machtzuwachs. Am Freitagabend war er mit seinem Ford Fiesta unterwegs, als neben ihm ein Wagen hielt. Wie die "Bild" berichtet, seien vier junge Türken ausgestiegen und hätten die bestimmt. Schließlich prügelten sie auf den 48-Jährigen Mann ein. Er erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma. Die Schläger flüchteten und wurden später festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

+++ 03.44 Uhr: Historische Dürreperiode in Kalifornien ist vorbei +++

Nach Rekord-Regenfällen hat der kalifornische Gouverneur Jerry Brown die historische Fünf-Jahres-Dürre für beendet erklärt. "Der Dürre-Notfall ist vorbei", sagte er am Freitag (Ortszeit). Aber die nächste Dürre könnte schon bald folgen.

Das offizielle Ende der Dürre, die seit fünf Jahren einen Großteil des bevölkerungsreichsten Staates der USA geplagt hatte, bedeutet auch ein Ende der Wasserbeschränkungen für einen Großteil der Menschen. Die Trockenheit schädigte die landwirtschaftliche Produktion und schwächte Wildtiere, leerte die Trinkwasserversorgung und kostete schätzungsweise 100 Millionen Bäumen das Leben.

+++ 1.20 Uhr: Von der Leyen schließt eine deutsche Beteiligung an US-Einsätzen in Syrien aus +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schließt eine deutsche Beteiligung mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen an möglichen weiteren US-Angriffen in Syrien aus. Die deutschen Tornados hätten in der Koalition gegen den Terror eine sehr klare Aufgabe, nämlich im Kampf gegen den IS aufzuklären, sagte die CDU-Politikerin dem Sender SWR. "Und ich betone, im Kampf gegen den IS. Das ist der ganz klare Auftrag und innerhalb dieses Auftrages wird gehandelt." Dies habe nichts mit der Frage von Chemiewaffen und Präsident Baschar al-Assad zu tun.