Trauer um den Erfinder der Hawaii-Pizza

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:



+++ 12:32 Uhr: Erfinder der Pizza Hawaii gestorben +++

Der Erfinder der Pizza Hawaii ist tot. Der Kanadier Sam Panopoulos starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus, wie aus der Traueranzeige der Familie hervorgeht. Der aus Griechenland stammende Küchen-Pionier schrieb 1962 Geschichte, als er in seinem Restaurant in Chatham im Bundesstaat Ontario eine Pizza mit Dosen-Ananas und gekochtem Schinken belegte.

SAD NEWS... #SamPanopoulos, the Canadian man who invented Hawaiian pizza has passed away. He was 83 years old. pic.twitter.com/kPE1qoFtM5 — KiSS 92.5 (@KiSS925) June 10, 2017

Panopoulos feierte noch kürzlich Goldene Hochzeit mit seiner Frau Christina. Zum Zeitpunkt seiner später weltberühmt gewordenen Pizza-Kreation führte er zusammen mit seinen Brüdern Elias und Nikitas bereits eine erfolgreiche Restaurantkette. Zuerst habe niemand die neue Pizza gemocht, erinnerte sich Panopoulos einmal in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender CBC. "Aber dann wurden alle verrückt danach, denn damals mischte niemand Süß und Sauer."





+++ 11:43 Uhr: Vier Monate altes Baby bei Überfall in Mexiko getötet +++

Bei einem Überfall in der Nähe des mexikanischen Badeorts Acapulco haben bewaffnete Angreifer ein vier Monate altes Baby und fünf weitere Menschen erschossen. Die Angreifer drangen nach Behördenangaben am Freitag in ein Haus in der Kleinstadt San Pedro Cacahuatepec ein und töteten neben dem Baby einen 17-jährigen Jungen, drei Frauen und einen Mann. Drei Kinder im Alter von einem, acht und elf Jahren wurden verletzt.

Augenzeugen machten eine bewaffnete Bürgerwehr für den Angriff verantwortlich. Der Verband der Städte und Organisationen von Guerrero (UPOEG), der zum Schutz vor Drogenkartellen gegründet wurde, wies den Vorwurf zurück. Nach eigenen Angaben war die Bürgerwehr am Tatort, um den Angriff einer Bande abzuwehren.

In Mexiko liefern sich rivalisierende Banden einen Krieg um die Vorherrschaft über den Drogenhandel, Guerrero gehört zu den am stärksten von der Gewalt geplagten Bundesstaaten. Seit die Regierung im Jahr 2006 einen Militäreinsatz gegen die Drogenbanden startete, hat die Gewalt sogar noch zugenommen.





+++ 10:35 Uhr: Preis für Trinkwasser könnte wegen hoher Nitratwerte steigen +++

Der Preis für Trinkwasser könnte nach Darstellung des Umweltbundesamtes (UBA) deutlich steigen - und zwar um bis zu 45 Prozent. Grund sei die hohe Nitratbelastung des Grundwassers. Wenn die Nitrateinträge nicht bald sinken, müssten die Wasserversorger zu teuren Reinigungs- und Aufbereitungsmethoden greifen, teilte die Behörde am Samstag mit. Auf eine vierköpfige Familie kämen dann Mehrkosten von bis zu 134 Euro im Jahr zu. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ebenfalls vor deutlich steigenden Wasserpreisen gewarnt.

+++ 10:23 Uhr: Air Berlin beschwichtigt Kunden: Gebuchte Tickets sind sicher +++

Passagiere der hoch verschuldeten Fluggesellschaft Air Berlin müssen nach Unternehmensangaben nicht um die Gültigkeit ihrer gebuchten Tickets fürchten. "Die Tickets sind sicher", sagte Airberlin-Vertriebsvorstand Götz Ahmelmann der "Rheinischen Post". Die Buchungszahlen seien stabil, die Flugzeuge gut gefüllt. "Es hat sich für uns operativ und finanziell nichts geändert."

+++ 9:10 Uhr: Bericht: Bundeswehr fehlen Hubschrauberpiloten für Einsatzflüge +++

Der Bundeswehr fehlen nach einem Medienbericht Piloten, die den Kampfhubschrauber Tiger bei Auslandseinsätzen fliegen können. Derzeit verfügten nur 18 Piloten über die Voraussetzungen hierfür, schreibt das Nachrichtenmagazin "Spiegel" unter Berufung auf einen internen Bericht des Kommandos Heer. Das reiche gerade aus, um den Kampfhubschrauber ein Jahr lang beim Einsatz in Mali fliegen zu können. Der "Expertiseverlust" werde zunehmend zu einem "flugsicherheitsrelevanten Thema".

++ 7:56 Uhr: Merkel wirbt bei Besuch in Mexiko für freien Handel +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Mexiko für freien Handel geworben. Sie bedankte sich bei Präsident Enrique Peña Nieto am Freitagabend für sein "klares Bekenntnis zum Freihandel". Merkel sprach sich zudem dafür aus, das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko zügig abschließen und auch die politische Zusammenarbeit zu intensivieren.

+++ 7:51 Uhr: Polanski-Opfer fordert vor Gericht Ende der Strafverfolgung +++

Roman Polanskis Opfer bei einem 1977 begangenen Sexualverbrechen hat sich vor Gericht für den polnisch-französischen Filmemacher (83, "Der Pianist") eingesetzt. Am Freitag forderte die Amerikanerin Samantha Geimer in Los Angeles die Einstellung des langjährigen Verfahrens gegen ihn. Die 54-Jährige erschien mit Polanskis Anwalt Harland Braun zu der Anhörung. Richter Scott Gordon fällte keine noch keine Entscheidung.

Sie sei sich sicher, dass Polanski die Tat sofort bereut habe, sagte Geimer nach der Anhörung vor Journalisten. Die Begegnung mit dem Regisseur beschrieb sie als "unangenehm", aber "weniger traumatisch", als viele angenommen hätten. "Ich war ein junger, sexuell aktiver Teenager, und es war eine beängstigende, aber keine unübliche Sache", sagte Geimer nach der Anhörung. Auf die Frage, ob sie Polanski für einen Pädophilen halte, antwortete die Frau: "Ich war fast 14, nicht 10".

+++ 6:49 Uhr: Trump bekennt sich erstmals zur Beistandsgarantie der Nato +++

US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals eindeutig zur Beistandsgarantie innerhalb der Nato bekannt. "Ich verpflichte die Vereinigten Staaten zu Artikel 5", sagte Trump am Freitag in Washington. Dieser Artikel verpflichtet die Nato-Partner dazu, sich im Angriffsfall gegenseitig zu Hilfe zu kommen. Beim Nato-Gipfel im Mai hatte Trump noch schwere Irritationen ausgelöst, weil er es unterlassen hatte, sich zur Beistandspflicht zu bekennen.

Trump sagte nun bei einer Pressekonferenz mit dem rumänischen Staatschef Klaus Iohannis im Weißen Haus: "Natürlich sind wir da, um zu schützen". Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt den sogenannten Bündnisfall. Demnach kommen sich die 29 Mitglieder des Verteidigungsbündnisses gegenseitig zur Hilfe, wenn eines von ihnen angegriffen wird.





+++ 6:22 Uhr: Sieben Teenager bei Autounfall in Niedersachsen verletzt +++

Sieben Teenager sind bei einem Autounfall in Niedersachsen verletzt worden. Einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Der 19-jährige Fahrer verlor in der Nacht zum Samstag bei vermutlich viel zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen völlig überladenen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überfuhr zwei Verkehrsschilder und krachte gegen einen Baum. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot zu der Unfallstelle in Edewecht im Landkreis Ammerland. Sanitäter kümmerten sich um die sieben verletzten Autoinsassen im Alter von 16 bis 19 Jahren.

+++ 6:04 Uhr: Netzwerk gegen Meeresmüll gescheitert - Initiator startet Neuanlauf +++

Nach dem Scheitern einer Initiative, die Plastik aus den Weltmeeren entfernen wollte, will der Kieler Schiffsbauer und Unternehmer Dirk Lindenau einen Neuanlauf starten. "Ein Netzwerk aus Industrie und Wissenschaft in ganz Deutschland - das ist unser Ziel", sagte der Projektkoordinator Lindenau der Deutschen Presse-Agentur in Kiel über das Projekt. Eine wichtige Rolle solle der Aufbau funktionierender Abfallwirtschaft in Schwellenländern spielen, damit Müll gar nicht erst ins Meer gelange.

Zuvor war das vor rund einem Jahr gegründete Netzwerk aus zehn deutschen Unternehmen, das bis 2018 eine Lösung für die Befreiung der Meere von Plastikmüll entwickeln wollte, gescheitert. "Einige der Partner haben sich in dem Projekt mit ihren Ansätzen nicht mehr wiedergefunden", sagte Lindenau über das Projekt, das im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde.

+++ 5:07: Leyen: Bundeswehr wohl noch mindestens fünf Jahre in Afghanistan +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet, dass die Bundeswehr noch mindestens fünf Jahre in Afghanistan bleiben wird, eher mehr. "Selbst im Kosovo ist die Bundeswehr seit fast 20 Jahren stationiert. In Afghanistan müssen wir wahrscheinlich in noch längeren Zeiträumen denken", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). Die Bundeswehr ist seit Januar 2002 am Hindukusch im Einsatz. Es sei "schwer, Afghanistan zu stabilisieren", sagte die Ministerin. "Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses leidgeplagte Land es schaffen kann. Wir brauchen Geduld und einen langen Atem."

Über die beschlossene Verlegung der im türkischen Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten auf den jordanischen Stützpunkt Al-Asrak sagte von der Leyen weiter: "Wir müssen die Lücke so gering wie möglich halten, die der deutsche Umzug reißt. Es darf keinen Nachteil geben für die Koalition im Kampf gegen den IS." Rund 260 Soldaten unterstützen die internationale Allianz von Incirlik aus mit einem Tankflugzeug und sechs "Tornado"-Aufklärungsjets. Das Tankflugzeug brauche für den Umzug zwei bis drei Wochen, die Tornados zwei bis drei Monate, erklärte die Ministerin. "Die Amerikaner haben angeboten, uns bei der Verlegung zu unterstützen." Nach ihren Angaben gab es von Incirlik aus etwa 950 Aufklärungseinsätze und mehr als 2200 Betankungen im Flug.

+++ 2:12 Uhr: Attentäter von London planten offenbar Anschlag mit Lkw +++

Knapp eine Woche nach dem Anschlag von London hat die britische Polizei weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben. Ursprünglich wollten die drei Männer ihre Tat offenbar mit einem Lkw verüben, wie Scotland Yard am Freitag mitteilte. Die Anmietung des 7,5-Tonners sei aber gescheitert, weil es Probleme mit der Zahlmethode gegeben habe. Die Täter hätten daraufhin auf einen Lieferwagen zurückgegriffen.

Wäre ihr eigentlicher Plan eines Lkw-Anschlags aufgegangen, "hätten die Folgen noch schlimmer sein können", sagte der Chef-Ermittler der Anti-Terror-Abteilung von Scotland Yard, Dean Haydon. In den vergangenen Monaten waren in Europa mehrere Anschläge mit Lkw verübt worden. Im Juli raste ein Attentäter im französische Nizza in eine Menschenmenge und auch beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche im Dezember nutzte der Täter einen Lkw als tödliche Waffe.

+++ 1:57 Uhr: Oberstes Wahlgericht belässt Brasiliens Staatschef Temer im Amt +++

Brasiliens angeschlagener Präsident Michel Temer bleibt im Amt. Das Korruptionsverfahren gegen den Staatschef vor dem obersten Wahlgericht (TSE) endete am Freitag mit einem Freispruch. Mit einer knappen Mehrheit von vier zu drei Stimmen sprachen sich die Richter dagegen aus, Temer das Präsidentschaftsmandat abzuerkennen.

+++ 0:53 Uhr: Musiker Gil Ofarim ist Sieger bei "Let's Dance"+++

Fullscreen

Der Musiker und Schauspieler Gil Ofarim hat die zehnte Staffel der RTL-Show "Let's Dance" gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich am Freitagabend mit drei Tänzen gegen seine prominenten Konkurrenten durch. Zweite wurde Schlagersängerin Vanessa Mai, die eigentlich als Favoritin gehandelt worden war. Kurven-Model Angelina Kirsch ertanzte sich den dritten Platz. Seit Mitte März verfolgten jeden Freitagabend bis zu vier Millionen Zuschauer die Sendung. Insgesamt waren 14 Kandidaten bei "Let's Dance 2017" an den Start gegangen.