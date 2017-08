Erschießungen geplant? Razzia bei rechten Terrorverdächtigen - darunter auch ein Polizist

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.49 Uhr: Frankreich: Betrunkener Lkw-Fahrer fährt mit 15 km/h über Autobahn +++

Mit nur 15 Stundenkilometern ist ein betrunkener Lastwagenfahrer über eine französische Autobahn gefahren. Die von einem Autofahrer alarmierte Polizei stoppte den Lkw rund 30 Kilometer östlich von Paris, wie die Behörden am Sonntagabend mitteilten. Bei einem Alkoholtest wurden mehr als zwei Promille gemessen. In der Fahrerkabine befanden sich zudem mehrere Alkoholflaschen.

Der 52-jährige Fahrer aus Litauen wurde in Polizeigewahrsam genommen und einem Richter vorgeführt. Dieser verurteilte ihn zu 450 Euro Geldstrafe. Der Führerschein des Fahrers wurde für sechs Monate eingezogen.





+++ 11.30 Uhr: Messerstecher von Turku gab bei Einreise falsche Identität an +++

Der Marokkaner, der bei einer Messerattacke in Turku zwei Frauen erstochen und acht weitere Menschen verletzt hat, hat bei seiner Einreise nach Finnland eine falsche Identität angegeben. Wie das zuständige Gericht der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, heißt der Mann Abderrahman Bouanane und ist 22 Jahre alt.



Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass sein Name Abderrahman Mechkah lautet und er 18 Jahre alt ist. Bouanane hatte sich zuvor monatelang in Deutschland aufgehalten. Ihm wird zweifacher Mord und Mordversuch in acht Fällen mit terroristischer Absicht vorgeworfen. Der Mann hatte die Angriffe vom 18. August gestanden, nicht aber die Tötungsabsicht. Mit ihm sitzen drei weitere Männer wegen Beihilfe in Untersuchungshaft.

+++ 11.05 Uhr: Gaswolke an englischer Küste: 150 Menschen im Krankenhaus +++

Eine mysteriöse Gaswolke hat an der britischen Kanalküste bei Hunderten Menschen brennende Augen und gereizte Atemwege verursacht. Etwa 150 Menschen wurden am Sonntagabend in einem Krankenhaus in der Küstenstadt Eastbourne behandelt, nachdem sie am Strand mit dem Gas in Kontakt gekommen waren. Das teilte die Polizei in der südenglischen Grafschaft East Sussex mit. Sie ging davon aus, dass noch Hunderte weitere Menschen betroffen waren. Die gesundheitlichen Auswirkungen seien jedoch hauptsächlich geringfügig.

Aus welchem Gas die Wolke bestand, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache für die Gaswolke blieb noch unklar. Angenommen wird, dass sie vom Meer her kam. Bei ähnlichen Zwischenfällen in der Vergangenheit habe sich eine Fabrik in Frankreich als Ursprung herausgestellt, sagte ein Polizeisprecher der BBC. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen einmaligen Vorfall handelte, mit einem erneuten Auftreten werde nicht gerechnet. Am Montag, einem Feiertag in Großbritannien, waren die Strände wieder geöffnet.

+++ 10.50 Uhr: Amoklauf von München: Waffenhändler gesteht vor Gericht +++

Der mutmaßliche Lieferant der Tatwaffe für den Münchner Amoklauf hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er räume alle ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Waffenverkäufe ein, ließ der Angeklagte Philipp K. durch seinen Verteidiger vor dem Landgericht München I erklären. K. werden mehrere Waffenverkäufe vorgeworfen - darunter auch der Verkauf der Waffe, mit welcher der Amokläufer David S. vor gut einem Jahr neun Menschen erschoss.

+++ 10.38 Uhr: Terrorverdacht: Durchsuchungen bei Rechten in Mecklenburg-Vorpommern +++

Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hat die Bundesanwaltschaft Wohnungen und Büros von zwei Verdächtigen in Mecklenburg-Vorpommern durchsuchen lassen. Sie sollen sich unter anderem Munition für legal beschaffte Waffen besorgt haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Hintergrund soll sein, dass die Beschuldigten die Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik Deutschlands für verfehlt halten.

Als Folge dieser Politik sollen die Beschuldigten laut Bundesanwaltschaft "eine Verarmung der privaten und öffentlichen Haushalte sowie eine Zunahme von Anschlägen und sonstigen Straftaten bis hin zum Zusammenbruch der staatlichen Ordnung befürchtet haben". Deshalb hätten sie sich mit Lebensmitteln sowie Munition eingedeckt. Zudem sollen sie den "von ihnen befürchteten Krisenfall als Chance gesehen haben", Menschen aus dem linken politischen Spektrum festzusetzen und mit den Waffen zu töten. Dazu sollen sie bereits eine Liste mit Namen angelegt haben. Einer der beiden Verdächtigen ist dem Schweriner Innenministerium zufolge Polizeibeamter in Ludwigslust.

+++ 10.13 Uhr: Patientenmörder Niels H. soll 84 weitere Menschen getötet haben +++

Der verurteilte Patientenmörder Niels H. soll 84 weitere Menschen umgebracht haben. Das gaben Ermittler in Oldenburg bekannt. Der heute 40-jährige ehemalige Krankenpfleger musste sich vor Gericht bereits für sechs Taten auf der Delmenhorster Intensivstation verantworten und sitzt derzeit in Haft.





+++ 9.57 Uhr: Griechenland: Zakynthos sucht die Brandstifter +++

Neue Brandherde halten die Bewohner und die Feuerwehr auf der griechischen Insel Zakynthos den dritten Tag in Folge in Atem. Nachdem die bisherigen Waldbrände am Sonntag erfolgreich in Schach gehalten werden konnten, seien seither an drei neuen Stellen weitere Brände aufgeflammt, teilte die griechische Feuerwehr mit. Insgesamt kämpften die Helfer an acht verschiedenen Feuerfronten. Die Besatzung eines Hubschraubers beobachtete den Angaben zufolge aus der Luft zwei Männer, die neue Brände legten. Über ihre Identität ist noch nichts bekannt.

Bewohner der Insel sagten im griechischen Fernsehen, die Brandhölle sei die schlimmste Katastrophe seit vielen Jahren. Wie groß die verbrannten Flächen und der entstandene Schaden sind, könne noch nicht abgeschätzt werden. Das Dorf Mariés im Nordwesten der Insel sollte von Sonntagabend an evakuiert werden, weil das Feuer immer näher rückte - aber die meisten Bewohner weigerten sich, ihre Häuser zu verlassen.

+++ 9.50 Uhr: China: Tote und Vermisste nach Erdrutsch +++

Bei einem Erdrutsch in China sind mindestens zwei Mensch ums Leben gekommen. 25 weitere werden vermisst, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereignete sich das Unglück in Bijie, das zur südwestchinesischen Provinz Guizhou gehört. Häuser von 34 Familien seien von Geröll und Schlamm getroffen worden. Rettungskräfte zogen vier Menschen lebend aus den Trümmern, zwei weitere konnten nur noch tot geborgen werden. Sommer-Regenfälle lösen in vielen Teilen Chinas immer wieder schwere Überschwemmungen und Erdrutsche mit vielen Opfern aus.

+++ 9.42 Uhr: Kanadas oberster Militär nimmt an Gay-Pride-Parade teil +++

Kanadas oberster militärischer Befehlshaber, General Jonathan Vance, hat an der Seite von Regierungschef Justin Trudeau an der Gay-Pride-Parade in der Hauptstadt Ottawa teilgenommen. Vance hatte vor dem Umzug am Sonntag (Ortszeit) erklärt, dass er seine Solidarität mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) bekunden wolle. Er versicherte zugleich, dass sie in der Armee willkommen seien.

Im Gegensatz dazu hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag das Pentagon angewiesen, künftig keine Transgender mehr in die Streitkräfte des Landes aufzunehmen. Der Rekrutierungsstopp tritt der Direktive zufolge am 23. März 2018 in Kraft. Trump überließ dem Pentagon die Entscheidung darüber, ob Transgender, die bereits in der Armee dienen, aus der Truppe ausscheiden müssen.

+++ 9.19 Uhr: Drei Rentnerinnen sterben bei Autounfall +++

Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Münster sind drei Rentnerinnen ums Leben gekommen. Die 74, 76 und 83 Jahre alten Frauen starben am Sonntag nach einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Billerbeck, wie die Polizei in Coesfeld mitteilte. Bei dem Unfall wurden zudem drei Menschen schwer verletzt.

Eine 69-jährige Autofahrerin war am Sonntagnachmittag aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem Auto der drei Rentnerinnen zusammengeprallt. Die drei Frauen wurden in dem Wagen eingeklemmt und erlitten dabei tödliche Verletzungen. Die 69-Jährige und ihr 71 Jahre alter Ehemann wurden schwer verletzt. Ein 47-jähriger Mann geriet mit seinem Wagen ebenfalls in den Unfall und wurde dabei verletzt.

+++ 8.27 Uhr: Südkorea: Samsung-Erbe legt Berufung gegen Haft ein +++

Nach seiner Verurteilung zu einer fünfjährigen Haftstrafe hat der Erbe des südkoreanischen Samsung-Imperiums, Lee Jae Yong, Berufung eingelegt. Sein Anwalt legte Widerspruch ein, wie das zentrale Bezirksgericht in Seoul auf seiner Website mitteilte. Auch die Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, in Berufung zu gehen. Sie hatte zwölf Jahre Haft für den Großunternehmer gefordert.

Der 49-jährige Lee war am Freitag unter anderem wegen Bestechung, Unterschlagung von Gesellschaftsvermögen und Meineids schuldig gesprochen worden. Das Verfahren gegen Lee steht in Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye.

+++ 7.57 Uhr: Afghanistan: Mindestens 13 Tote bei Anschlag auf Militärkonvoi +++

Bei einem doppelten Bombenanschlag der radikalislamischen Taliban auf einen afghanischen Militärkonvoi sind in Südafghanistan mindestens 13 Menschen getötet worden. Mindestens 16 Menschen seien verletzt, sagte ein Mitglied des Rats der Provinz Helmand, Rasia Balutsch. Am späten Sonntagabend hätten die Taliban im Nawa-Bezirk unter einem Fahrzeug der Armee zuerst eine Mine detoniert. Dann, als die anderen Fahrzeuge anhielten, um zu helfen, sei ein Selbstmordattentäter mit einem Kleinbus voller Sprengstoff in die Gruppe von Soldaten gefahren.

Der Sprecher der Provinz, Omar Swak, sprach von 19 Verletzten, unter ihnen Zivilisten. Es war bereits der zweite Autobombenanschlag in einer Woche. Nur wenige Tage zuvor hatte ein weiterer sieben Menschen getötet. Die Taliban kontrollieren mindestens 80 Prozent von Helmand.

+++ 7.26 Uhr: Polizei kennt 562 Mafiosi in Deutschland +++

Die italienische Mafia hat in den vergangenen zehn Jahren einem Bericht zufolge stärker in Deutschland Fuß gefasst. Derzeit lebten 562 der Polizei bekannte Angehörige der vier größten italienischen Mafia-Clans in Deutschland, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Dies seien vier Mal so viele wie 2008 mit damals 136 bekannten Mafia-Mitgliedern.

Die größten in Deutschland vertretenen Mafia-Clans sind demnach die N'drangheta aus Kalabrien mit 333 Mitgliedern und die Cosa Nostra aus Sizilien mit 124. Seit 2008 gab es laut dem Bericht in Deutschland 102 Ermittlungsverfahren gegen Mafiosi. Die Polizei stellte seither 5,6 Millionen Euro illegale Gewinne sicher.

+++ 6.04 Uhr: USS John S. McCain: Zehn Leichen geborgen +++

Nach einem Zusammenstoß eines US-Kriegsschiffs mit einem Öltanker vor Singapur vergangene Woche hat die US-Marine die Leichen aller zehn vermissten Seeleute geborgen. Wie sie mitteilte, fanden Taucher die Überreste der Vermissten im beschädigten Teil des Zerstörers "USS John S. McCain".



Die "McCain" kollidierte vergangenen Montag acht Kilometer östlich des Stadtstaats Singapur nahe dem Eingang zur Straße von Malakka mit dem Tanker. Die Meerenge zwischen Indonesien und Malaysia ist mit mehr als 2000 Schiffen pro Tag eine der meistbefahrensten Schifffahrtsrouten der Welt. Nach ihrem Zusammenprall mit einem liberianischen Tanker war der hintere Backbordbereich des US-Zerstörers schwer beschädigt.







+++ 4.32 Uhr: Deutlich weniger Flüchtlinge erreichen Italien +++

In den Sommermonaten Juli und August ist die Zahl der Flüchtlinge, die in Italien über das Mittelmeer angekommen sind, deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr erreichten allein in diesem Monat knapp 90 Prozent weniger Flüchtlinge die italienische Küste, wie aus Zahlen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Bis zum 25. August kamen 2932 Migranten in Italien an, im Jahr zuvor waren es 21 294 Flüchtlinge.

Die libysche Küstenwache führt den Rückgang vor allem auf intensivere Kontrollen im Mittelmeer zurück. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Rückgang auch mit dem Aufkommen einer neuen bewaffneten Gruppe in Libyen zu tun haben könnte, die die Schmuggler am Ablegen hindert.

+++ 3.39 Uhr: Japan: Polizist klaut auf Wache Geldbörse +++

Ungewöhnlicher Diebstahl in Japan: Ein Polizist hat eine als Fundsache abgegebene Geldbörse auf einer Wache mitgehen lassen. Als ein alter Mann nach einer Fahrt im Bus bemerkte, dass er sein Portemonnaie verloren hat, erkundigte er sich bei der Busgesellschaft, wie japanische Medien berichteten. Jemand hatte die Geldbörse mit umgerechnet 300 Euro Bargeld gefunden und - wie meist in solchen Fällen in Japan üblich - der Busfirma ausgehändigt. Diese teilte dem Mann mit, man habe das Portemonnaie bei einer Wache vor dem Bahnhof Tokio abgegeben. Dort aber war sie nicht. Bald darauf stellte sich heraus, dass ein Wachmann die Börse genommen hatte. Er wurde festgenommen.

+++ 3.34 Uhr: Stier nimmt Stierkampf-Gegner auf die Hörner +++

Den Einsatz eines Stierkampf-Gegners für den Tierschutz hat ein Stier in Frankreich wenig zu schätzen gewusst. Das Tier nahm den Aktivisten am Sonntag in einer Stierkampfarena im südfranzösischen Carcassonne auf die Hörner, nachdem dieser gemeinsam mit einer Mitstreiterin in die Stierkampfarena gesprungen war. Der Polizei zufolge erlitt der etwa dreißigjährige Mann eine "lange, aber nicht tiefe" Wunde. Er habe "großes Glück" gehabt.

Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Begleiterin blieb bei der Protestaktion unverletzt. Sie wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor hatten zwei weitere Aktivisten in der Stierkampfarena ein Transparent enthüllt, auf dem sie "Stoppt Stierkämpfe" forderten. Stierkämpfe sind in den meisten Gegenden Frankreichs verboten, für einige Regionen im Süden des Landes gelten aber Ausnahmeregelungen.

+++ 3.05 Uhr: Österreich: Polizei will überlebenden Bergsteiger bald befragen +++

Nach dem Tod von fünf Mitgliedern einer Seilschaft aus Bayern im Salzburger Land will die Polizei den einzigen Überlebenden zum Hergang des Bergdramas befragen. Ein 75-jähriger Bergsteiger der sechsköpfigen Gruppe überlebte schwer verletzt und wurde nach Salzburg geflogen. Er werde befragt, sobald er ansprechbar sei, sagte dort ein Polizeibeamter am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Ein Arzt des Krankenhauses sagte, der Zustand des Verletzten sei stabil.

+++ 2.52 Uhr: Neugeborenees in Hauseinfahrt ausgesetzt +++

Die Bewohnerin eines Hauses in Panketal in Brandenburg (Landkreis Barnim) hat in ihrer Einfahrt am Sonntagabend ein neugeborenes Baby gefunden und die Polizei alarmiert. Das Mädchen war unterkühlt und die Nabelschnur nicht richtig abgetrennt, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Das Baby wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und suchte das Gelände rund um das Haus unter anderem mit Spürhunden ab. Die genauen Umstände blieben aber zunächst unklar.



+++ 2.51 Uhr: 6000 Haie an Bord eines Schiffes entdeckt +++

An Bord eines vor den Galápagos-Inseln gestoppten Schiffes aus China haben die Behörden mehr als 6000 Haie entdeckt, darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten. Auf der 98 Meter langen "Fu Yuan Yu Leng 999" hätten sich 6623 Haie befunden, teilte die Nationalparkverwaltung des zu Ecuador gehörenden Pazifik-Archipels am Sonntag mit.

Das chinesische Schiff war Mitte August gestoppt worden, als es illegal vor der als Weltnaturerbe eingestuften Inselgruppe kreuzte. Haiflossen gelten in Asien als Delikatesse. Die 20 Besatzungsmitglieder der "Fu Yuan Yu Leng 999" wurden in Untersuchungshaft genommen und müssen sich nun vor Gericht verantworten. Das ecuadorianische Recht sieht für die Zerstörung von geschützter Flora und Fauna Haftstrafen zwischen einem und drei Jahren vor

+++ 2.33 Uhr: Hochwasser in Texas: Trump reist ins Flutgebiet +++

Die durch Sturzregen ausgelöste Flutkatastrophe in Südtexas spitzt sich weiter zu. Nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott waren am Sonntag massive Rettungsaktionen mit Hunderten Booten und Dutzenden Helikoptern im Gange, um Menschen aus ihren überfluteten Häusern oder von Hausdächern zu bergen. Besonders betroffen ist die Millionenmetropole Houston. Behörden sprechen von einer Katastrophe von epischen Ausmaßen in der Stadt. US-Präsident Donald Trump will am Dienstag das vom Wirbelsturm "Harvey" heimgesuchte Flutgebiet besuchen, wie das Weiße Haus mitteilte.

+++ 2.15 Uhr: Bericht: Migranten überweisen Milliarden in Heimatländer +++

In Deutschland arbeitende Migranten haben im vergangenen Jahr nach einem Zeitungsbericht rund 4,2 Milliarden Euro an ihre Familien in den Herkunftsländern überwiesen. Das seien fast 700 Millionen Euro mehr als 2015 gewesen und so viel wie nie seit der Wiedervereinigung, schreibt die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Daten der Bundesbank. Danach nehmen seit Jahren insbesondere Überweisungen in osteuropäische EU-Mitgliedstaaten stark zu. Die Geldtransfers in das Bürgerkriegsland Syrien sei von 18 auf 67 Millionen Euro gestiegen. Das mit Abstand meiste Geld schickten ausländische Arbeitnehmer nach wie vor in die Türkei. Die Summe liege seit Jahren nahezu konstant bei mehr als 800 Millionen Euro.

+++ 0.01 Uhr: Guatemala: Präsident darf UN-Korruptionsermittler nicht ausweisen +++

Guatemalas Präsident Jimmy Morales ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, den obersten UN-Korruptionsermittler auszuweisen. Das Oberste Gericht hob die Ausweisungsorder des Präsidenten gegen UN-Kommissionschef Iván Velásquez am Sonntag in einer Eilentscheidung auf. Morales hatte den UN-Ermittler zuvor zur "unerwünschten Person" erklärt, nachdem dieser Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte. Im Zusammenhang damit enthob der Präsident auch den Außenminister Guatemalas seines Postens.

Der kolumbianische Jurist Velásquez leitet die von der UNO 2006 gegründete Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala (Cicig), die Korruption und andere kriminelle Machenschaften in dem zentralamerikanischen Land aufdecken soll.