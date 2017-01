Etwa 40 türkische Nato-Soldaten beantragen Asyl in Deutschland

+++ 9 Uhr: Türkische Soldaten beantragen Asyl in Deutschland +++



Dutzende in Nato-Einrichtungen stationierte türkische Soldaten haben Medienberichten zufolge in Deutschland Asyl beantragt. Dabei handelt es sich nach Informationen des "Spiegel" und des ARD-Magazins "Report Mainz" um etwa 40 zumeist hochrangige Militärs. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie das Bundesinnenministerium betonten dem "Spiegel" zufolge, der Fall der Offiziere werden behandelt wie andere Asylfälle auch.



"Es gibt keinen Zweifel, dass wir diese Soldaten nicht in die Türkei zurückschicken können", zitiert der "Spiegel" den CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer. "Sie würden dort sofort im Gefängnis landen." Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, sagte: "Das Asylverfahren ist rein rechtlich, politische Erwägungen dürfen dabei keine Rolle spielen und werden es auch nicht."

+++ 8.19 Uhr: Auto schleudert bei Glätte gegen Mauer - Fahrer stirbt +++

Durch einen Glätteunfall auf der Bundesstraße 107 in Sandau (Sachsen-Anhalt) ist ein 49 Jahre alter Autofahrer in der Nacht gestorben. Sein Wagen war nach Angaben der Polizei bei Reifglätte von der Straße abgekommen und frontal gegen eine Granitmauer geprallt. Ein Streifenwagen entdeckte den Unfallwagen in der Nacht. Der 49-jährige Fahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei war der Mann nicht angeschnallt und besaß auch keinen Führerschein.

+++ 7.44 Uhr: Kampagne zur Abspaltung Kaliforniens von den USA offiziell gestartet +++

Nach dem Brexit in Großbritannien wünschen sich einige Kalifornier nun den Calexit: Die Kampagne zur Abspaltung des Bundesstaats vom Rest der USA darf ab sofort Unterschriften sammeln. Kaliforniens Innenminister gab dafür am Donnerstag offiziell grünes Licht. Bis Ende Juli muss die Yes-California-Kampagne nun 585.407 Unterschriften zusammenbekommen - acht Prozent der in dem Westküstenstaat registrierten Wähler.

+++ 4.20 Uhr: Trump verhängt Einreisestopp für viele Muslime +++

US-Präsident Donald Trump hat massive Einreisebeschränkungen verfügt, um "radikale islamische Terroristen" aus dem Land fernzuhalten. Sein Dekret ist aber so breit gefasst, dass vor allem massenhaft Unschuldige aus den Vereinigten Staaten ausgesperrt bleiben. Betroffen sind vorerst alle Flüchtlinge und viele Menschen aus muslimischen Ländern. Ziel sei es, durch neue gründliche Überprüfungsmechanismen sicherzustellen, dass keine Landesfeinde in die USA gelangten, sagte Trump. Er wolle nur jene zulassen, die "unser Land unterstützen und zutiefst lieben".

Im einzelnen ordnete Trump an, dass Flüchtlinge aus Syrien bis auf weiteres gar nicht mehr ins Land gelassen werden. Zudem wird das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen auch aus anderen Ländern für 120 Tage ausgesetzt.