Eurofighter stürzt bei Flugshow ins Meer - Pilot stirbt

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker.

+++ 12.35 Uhr: Wert von Bananenkisten-Kokain etwa zehn Millionen Euro +++

Mehrere Märkte in Bayern 100 Kilo Kokain in Bananenkisten in Supermärkten entdeckt DPA

Das in zehn bayerischen Supermärkten gefundene Kokain hat einen Schwarzmarktwert von rund zehn Millionen Euro. Insgesamt wurden mehr als 180 Kilogramm der Droge in Bananenkisten entdeckt, wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) in München mitteilte. Wer für den Drogenschmuggel verantwortlich ist, soll nun die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern von LKA und Zollfahndung herausfinden.



Zunächst hatte am Freitagmorgen ein Beschäftigter eines Marktes im bei Rosenheim braune Päckchen in einer Bananenkiste gefunden und die Polizei informiert. Bis zum Abend wurden dann in neun weiteren Märkten quer durch den Freistaat Kokainpäckchen entdeckt. Alle Geschäfte gehören zu einer Handelskette. Deswegen ist es möglich, dass das Kokain über ein Hauptlager in die Filialen gelangte.

+++ 12.30 Uhr: Yildirim: 54.400 Menschen seit Putschversuch in Untersuchungshaft +++

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom vergangenen Jahr in der Türkei sitzen nach Angaben des Ministerpräsidenten etwa 54.400 Menschen in Untersuchungshaft. Fast 5000 Prozesse seien eröffnet worden, sagte Binali Yildirim in einem Interview mit dem Sender CNN Türk und anderen Fernsehsendern. Etwa 101.000 Menschen hätten bei der zuständigen Regierungskommission Beschwerde gegen ihre Entlassung oder Suspendierung eingelegt.

Derzeit befinden sich auch noch elf Deutsche wegen des Verdachts politischer Straftaten in türkischer Haft. Darunter sind der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der Menschenrechtler Peter Steudtner und die Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu.

+++ 12.27 Uhr: EU-Defizitverfahren gegen Griechenland offiziell beendet +++

Acht Jahre nach dem Beginn der dramatischen Finanzkrise in Griechenland hat die Europäische Union ihr Defizitverfahren gegen Athen eingestellt. Den Beschluss fasste der EU-Ministerrat. "Nach vielen Jahren ernster Schwierigkeiten sind Griechenlands Finanzen jetzt in viel besserem Zustand", erklärte der estnische Minister Toomas Tõniste als derzeitiger Ratsvorsitzender. Die EU-Kommission begrüßte den Schritt.

Die Länder der Eurozone dürfen im Staatshaushalt nicht mehr als drei Prozent Neuverschuldung ausweisen, gemessen an der gesamten Wirtschaftskraft. Weil Griechenland drastisch darüber lag, wurde 2009 das Strafverfahren eingeleitet, das letztlich zu Bußgeldern hätte führen können.

+++ 12.23 Uhr: Auffahrunfall mit zwei Lastwagen und Linienbus - Lkw-Fahrer tot +++

Bei einem Auffahrunfall in Solingen sind zwei Lastwagen und ein Linienbus ineinander gefahren. Ein 70-jähriger Lastwagenfahrer starb. Drei Kinder in dem Linienbus seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie ging davon aus, dass der 70-Jährige nicht durch den Aufprall, sondern kurz zuvor nach einem medizinischen Problem starb und der Unfall dadurch ausgelöst wurde. Das Lastwagen fuhr auf einen weiteren Lastzug auf, der wiederum auf den Linienbus geschoben wurde.

+++ 12.21 Uhr: Londoner U-Bahn-Anschlag: Weiterer Verdächtiger festgenommen +++

Im Fall des Londoner U-Bahn-Anschlags mit 30 Verletzten ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte Scotland Yard mit. Ein 20-jähriger Mann sei am Morgen in der walisischen Hauptstadt Cardiff wegen Terrorverdachts festgenommen worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Bei dem Anschlag Mitte September war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten Londoner U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Durch den Feuerball und im anschließenden Gedränge wurden viele Menschen verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Insgesamt gab es bislang sieben Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag. Drei Männer wurden inzwischen wieder frei gelassen. Ein 18-Jähriger ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

+++ 12.00 Uhr: Einstmals schwerste Frau der Welt stirbt an Blutvergiftung +++

Die einst angeblich schwerste Frau der Welt ist in einem Krankenhaus in Abu Dhabi gestorben. Die 36-jährige Ägypterin Iman Ahmed sei einer Blutvergiftung erlegen, die sie sich während einer Behandlung zugezogen habe, sagte ein Sprecher der Klinik der Deutschen Presse-Agentur.



Ahmed soll 500 Kilogramm gewogen haben, bevor sie Anfang des Jahres aus Kairo zunächst nach Mumbai in Indien in eine Spezialklinik gebracht wurde. Dort verlor sie den Ärzten zufolge angeblich fast die Hälfte ihres Körpergewichts. Ihre Familie beschuldigte die Klinik aber, Ahmed für die Erlangung von Aufmerksamkeit zu missbrauchen und beim abgespeckten Gewicht zu übertreiben.

+++ 11.57 Uhr: Iran schließt Grenze zur irakischen Kurdenregion wegen Referendums +++

Wegen des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums der Kurden im Nordirak hat der Iran seine Luft- und Landgrenzen zu der Kurdenregion geschlossen. Die Grenzschließung sei auf Bitte der irakischen Zentralregierung in Bagdad erfolgt, sagte der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi. Das Referendum sei "illegal und illegitim". Der Iran hatte bereits am Sonntag verkündet, alle Flüge in die Kurdenregion zu stoppen.



Das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden stößt in Bagdad ebenso wie bei den Nachbarn Iran und Türkei auf scharfe Ablehnung. Kurdenpräsident Massud Barsani ließ sich jedoch davon nicht beeindrucken und hielt an dem Volksentscheid fest.

+++ 11.56 Uhr: NSU-Prozess verzögert sich erneut +++

Im NSU-Prozess kommt es erneut zu einer Verzögerung. Weil noch Befangenheitsanträge offen sind, setzte das Oberlandesgericht (OLG) München die Verhandlungstermine in dieser Woche ab. Damit können die Plädoyers der Nebenklage frühestens nächste Woche Mittwoch beginnen.

Eigentlich hätte an diesem Dienstag weiterverhandelt werden sollen. Über die Anträge der Angeklagten Ralf Wohlleben und André E. hat das OLG nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber noch nicht entschieden. Wohlleben und E. haben erneut Richter des Staatsschutzsenats abgelehnt. In beiden Ablehnungsanträgen soll es um die Umstände des Haftbefehls für E. gehen. Für beide Angeklagte hatte die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer zwölf Jahre Haft gefordert. Das Gericht befürchtete daraufhin Fluchtgefahr und nahm E. in Untersuchungshaft.

+++ 11.39 Uhr: Australische Behörden graben Walkadaver aus Furcht vor Haien aus +++

Aus Furcht, sein Tran könne Haie anlocken, lassen die Behörden einen an einem beliebten australischen Strand angeschwemmten und verscharrten Buckelwalkadaver wieder ausgraben. Das 18 Tonnen schwere tote Tier war in der vergangenen Woche am Strand Nobbys Beach in Port Macquarie im Osten des Landes angeschwemmt worden. Am Montag wurden Bagger per Kran an den Strand gehievt. Sie sollen den Kadaver ausgraben und zerteilen, die Überreste sollen auf eine Mülldeponie gebracht werden.

+++ 11.24 Uhr: Vorgezogene Neuwahlen in Japan angekündigt +++

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat Neuwahlen angekündigt. Der rechtskonservative Regierungschef sagte, er wolle am Donnerstag das Unterhaus auflösen und damit den Weg für Neuwahlen freimachen. Voraussichtlich am 22. Oktober sollen die Japaner dann ein neues Parament wählen. Der 62-Jährige will die Gunst der Stunde nutzen, nachdem sich seine im Zuge von Skandalen gesunkenen Umfragewerte dank der Nordkorea-Krise wieder erholt haben.

Die Krise ermöglichte es Abe, sich dem Volk als starke Führungsfigur zu präsentieren. Zudem profitiert er von schlechten Umfragewerten der oppositionellen Demokratischen Partei. Allerdings bekommen er und seine Liberaldemokratische Partei (LDP) nun Konkurrenz durch eine neue Partei der beliebten Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike.

+++ 11.21 Uhr: Deutsche Bahn kündigt Bauarbeiten auf Strecke Berlin-Hamburg Ende Oktober an +++

Bahnfahrer müssen Ende Oktober auf zahlreichen Strecken mit längeren Fahrtzeiten sowie veränderten Abfahrts- oder Ankunftszeiten rechnen. Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Reisezeit kann sich demnach um bis zu 90 Minuten verlängern. Betroffen sind laut Bahn die Strecken von Berlin über Frankfurt nach München, von Stralsund über Hamburg nach Karlsruhe, von Hamburg über Berlin nach Prag sowie nach München, von Hamburg über Köln nach Stuttgart und von Hamburg nach Zürich. Vom 26. bis 31. Oktober werden die Gleise zwischen den Orten Brahlsdorf und Hagenow Land erneuert. Züge können daher nur auf einem Gleis fahren.

+++ 11.14 Uhr: Imam in Großbritannien niedergestochen +++

Ein Imam ist vor einer Moschee im Großraum Manchester beschimpft und von hinten niedergestochen worden. Die Polizei geht von Fremdenfeindlichkeit als Motiv aus; es handele sich nicht um eine Terrorattacke. Sie nahm zwei Männer im Alter von 32 und 54 Jahren fest. Das Opfer erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen, wie britische Medien berichteten. Die Tat ereignete sich in Altrincham am Sonntagabend.

+++ 11.12 Uhr: Frankreichs Regierung verspricht Milliarden-Investitionen +++

Der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprochene Investitionsplan soll in den kommenden fünf Jahren 56,3 Milliarden Euro umfassen. Das wäre etwas mehr als im Wahlkampf in Aussicht gestellt, wie Regierungssprecher Christophe Castaner in einem Interview des Senders BFMTV ankündigte. Die Regierung will damit die französische Wirtschaft ankurbeln. Unter anderem soll laut Castaner Geld in die energetische Sanierung von Häusern und in die Modernisierung der Landwirtschaft fließen.

+++ 11.08 Uhr: Falschfahrer-Unfall in Hessen: Drei Todesopfer waren Verwandte +++

Drei Tote bei Unfall mit Falschfahrer auf Autobahn bei Rüsselsheim AFP

Bei den drei niederländischen Todesopfern des Falschfahrer-Unfalls bei Rüsselsheim handelt es sich um Verwandte. Das sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. In welchem Verwandtschaftsverhältnis der 53-Jährige sowie die zwei Frauen im Altern von 51 und 20 Jahren aus der Stadt Sittard genau standen, konnte er zunächst nicht sagen.



Die Ermittlungen laufen derweil auf Hochtouren. Der 34 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters, der den schlimmen Unfall am Samstagabend auf der Autobahn 67 verursacht hatte, war nach Polizeiangaben am Montagvormittag noch nicht vernehmungsfähig. Er hatte wegen eines Staus auf der Autobahn gewendet und war mit dem Auto der Niederländer sowie einem zweiten Wagen kollidiert. Warum er wendete, sei noch völlig unklar, sagte der Polizeisprecher. In dem zweiten Auto wurden vier Frauen leicht verletzt. Sie sind laut Polizei alle aus dem Kreis Groß-Gerau.

+++ 10.39 Uhr: Schauspieler Jan Triska stirbt nach Sturz von Karlsbrücke +++

Zwei Tage nach einem tragischen Sturz von der Karlsbrücke in Prag ist der tschechisch-amerikanische Schauspieler Jan Triska seinen Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Agentur CTK. Triska wurde 80 Jahre alt. Er hatte nach seiner Emigration in die USA im Jahr 1977 in zahlreichen Hollywood-Filmen mitgespielt, unter anderem als Killer in "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit" des Regisseurs Milos Forman.

Zwei Touristen eines Ausflugschiffs hatten den populären Darsteller am Samstag bewusstlos aus der Moldau geborgen und zunächst noch wiederbelebt. "Er ging vor jedem neuen Dreh auf die Karlsbrücke, um Kraft zu tanken, die Statuen zu berühren und um Glück zu bitten", sagte der Regisseur Jiri Madl im tschechischen Fernsehen CT. Möglicherwesie verlor Triska dabei den Halt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unglücksursache aufgenommen.

+++ 10.37 Uhr: Türkei ruft Staatsbürger zur Ausreise aus Kurdenregion auf +++

Angesichts des Unabhängigkeitsreferendums in den nordirakischen Kurden-Gebieten hat die türkische Regierung ihre Staatsbürger in der Region zur Ausreise aufgerufen. Wer keinen zwingenden Grund zur Anwesenheit habe, dem werde dringend empfohlen, die Region so bald wie möglich zu verlassen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Außenministerium. Die bislang nur für andere Landesteile geltende Reisewarnung für türkische Staatsbürger sei auf die Kurdenregion im Norden des Landes ausgeweitet worden.



In einer separaten Pressemitteilung des Außenministeriums in Ankara hieß es, das Referendum sei "null und nichtig" und ohne jede rechtliche Grundlage. Die Türkei werde das Ergebnis nicht anerkennen. Das Außenministerium schien indirekt auch mit einer möglichen militärischen Intervention zu drohen. Die Türkei werde "jede Maßnahme" ergreifen, die das internationale Recht und das türkische Parlament erlaube, hieß es in der Mitteilung.

+++ 10.22 Uhr: Eurofighter stürzt bei Flugshow in Italien ins Meer - Pilot stirbt +++

Ein Pilot der italienischen Luftwaffe ist beim Absturz eines Eurofighters während einer Flugshow ums Leben gekommen.

Das Flugzeug stürzte am Sonntag bei Terracina etwas mehr als 100 Kilometer südlich von Rom ins Meer, kurz danach wurde die Leiche des 36-Jährigen gefunden, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. "Es ist ein schmerzhafter Verlust", twitterte Verteidigungsminister Roberta Pinotti. Italienischen Medienberichten zufolge wurden Tausende Menschen, die sich an der Strandpromenade für die Flugshow versammelt hatten, Zeugen des Unglücks. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar.

+++ 10.15 Uhr: Menschenrechtler: 84 Tote bei US-geführten Angriffen im März im syrischen Raka +++

Bei zwei Luftangriffen der US-geführten Militärkoalition in Syrien sind im März nahe Raka nach Angaben von Human Rights Watch mindestens 84 Zivilisten getötet worden. Getroffen worden sei damals unter anderem eine Schule, in der Flüchtlingsfamilien untergebracht gewesen seien, teilte die Menschenrechtsorganisation mit.



Demnach starben am 20. März in der von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Stadt Al-Mansura in der Provinz Raka bei dem Angriff auf das Schulgebäude mindestens 40 Zivilisten, darunter 16 Kinder. Bei dem zweiten Angriff zwei Tage später auf einen Markt und eine Bäckerei in der Stadt Tabka starben demnach mindestens 44 Menschen, darunter 14 Kinder.

+++ 9.25 Uhr: WHO warnt vor Cholera-Ausbruch in Flüchtlingslagern in Bangladesch +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einem Cholera-Ausbruch in den überfüllten Flüchtlingslagern in Bangladesch. Hunderttausende Flüchtlinge aus Myanmar hätten keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, erklärte die WHO. Das Risiko für einen Cholera-Ausbruch sei "sehr hoch". Auch Lebensmittel und Medikamente seien in den knapp 70 Lagern im Grenzgebiet knapp. Seit vier Wochen sind nach UN-Angaben insgesamt 436.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya nach Bangladesch geflohen. Dort lebten in Flüchtlingslagern im Grenzgebiet bereits mindestens 300.000 Menschen, die schon zuvor vor der Gewalt in Myanmar geflohen waren.

+++ 9.15 Uhr: Japan tauft Panda-Baby Shan Shan +++

Japans Panda-Baby hat endlich einen Namen: Aus mehr als 320.000 Vorschlägen aus der Bevölkerung wurde der Name Shan Shan ausgewählt, wie japanische Medien berichteten. Das Baby war am 12. Juni im Ueno Zoo zur Welt gekommen, es war die erste Panda-Geburt in Japans ältestem Zoo seit rund fünf Jahren. Wann die Öffentlichkeit das Bärchen zu sehen bekommt, stehe noch nicht fest, meldete der TV-Sender NHK.

+++ 8.56 Uhr: Fast 50.000 Menschen flüchten vor Vulkan auf Bali +++

Aus Furcht vor einem Ausbruch des Vulkans Mount Agung haben sich auf der indonesischen Ferieninsel Bali inzwischen annähernd 50.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Sorge vor einer unmittelbar bevorstehenden Eruption führt in der Region zu immer mehr Gerüchten: In den sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Bilder, die vermeintlich schon den Ausbruch zeigen - nach Angaben der Behörden handelt es sich dabei jedoch um Fälschungen.

Insgesamt 49.300 Menschen haben mittlerweile ihre Unterkünfte verlassen. Sie verbringen die Nächte nun in Notquartieren. Allerdings gibt es auch Anwohner, die trotz aller Warnungen unbedingt bleiben wollen. Mit 3030 Metern ist der Mount Agung (in der Landessprache: Ganung Agung) der höchste Berg der Insel. Der Vulkan brach zuletzt 1963 aus. Die Eruption dauerte damals länger als ein Jahr.

+++ 8.35 Uhr: Jennifer Lopez gibt eine Million Dollar für Hurrikan-Opfer in Puerto Rico +++

Die US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez spendet eine Million Dollar (knapp 840.000 Euro) für die Opfer des Hurrikans "Maria" in Puerto Rico. "Dies war der stärkste Hurrikan seit fast 20 Jahren, der Puerto Rico getroffen hat, und die Schäden sind schrecklich", sagte Lopez während einer Pressekonferenz mit dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo.



Lopez beteiligt sich an einer Initiative des Bundesstaats New York, mit der das US-Außengebiet unterstützt wird. Lopez wurde als Kind puertoricanischer Eltern in New York geboren. "Maria" war vergangene Woche mit Windgeschwindigkeiten von zeitweise bis zu 260 Stundenkilometern über die Karibik hinweggefegt. Mindestens 33 Menschen kamen dabei in Puerto Rico und Dominica ums Leben.

+++ 7.05 Uhr: Forscher finden Belege für Ur-Meer vor 400 Millionen Jahren +++

Wissenschaftler haben in der kanadischen Arktis Belege für die Existenz eines Ozeans vor 400 Millionen Jahren entdeckt. Das Team unter Leitung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) fand bei der Arktis-Expedition "Case 19" entsprechende Hinweise im Gestein, wie die Bundesanstalt mitteilte. Vermutet wurde die Existenz des Meeres demnach schon vorher. Es habe sich wahrscheinlich zwischen Spitzbergen im Norden und dem nordamerikanischen Kontinent im Süden erstreckt.

+++ 6.19 Uhr: Australier mit 26 neuen iPhones vom Zoll erwischt +++

Auf dem Flughafen von Thailands Hauptstadt Bangkok ist ein Australier mit nicht weniger als 26 fabrikneuen Smartphones vom Typ iPhone 8 erwischt worden. Der 38-Jährige hatte nach einem Bericht der Zeitung "Bangkok Post" versucht, ohne Stopp durch den Zoll zu kommen, wurde aber von Beamten aufgehalten. Bei der Durchleuchtung seiner Koffer wurden die Geräte dann entdeckt. Angeblich waren die neuen Smartphones im Wert von mehr als 20.000 Euro für Freunde bestimmt. Der Australier soll sich nun in Thailand vor Gericht verantworten müssen.





+++ 5.06 Uhr: Berliner stimmen für Weiterbetrieb von Flughafen Tegel +++

Die Berliner haben für Weiterbetrieb des Flughafens Tegel gestimmt. Nach der Auszählung aller Wahlbezirke kamen die Befürworter des Weiterbetriebs amtlichen Angaben zufolge auf 56,1 Prozent der Stimmen. Die Gegner stimmten mit 41,7 Prozent gegen eine Offenhaltung des Airports.



In Berlin waren rund zweieinhalb Millionen Wahlberechtigte parallel zur Bundestagswahl auch zur Abstimmung über die Zukunft des Flughafens Tegel aufgerufen. Ein von der FDP initiierter Volksentscheid fordert, den innerstädtischen Flughafen im Nordwesten Berlins nach Eröffnung des Hauptstadtairports BER weiterhin zu nutzen. Allerdings ist der Text nicht rechtsverbindlich - er fordert den rot-rot-grünen Senat des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zum Handeln auf.

+++ 3.29 Uhr: Australien bekommt eigene Raumfahrtbehörde +++

Australien soll eine eigene nationale Raumfahrtbehörde bekommen. Das kündigte die amtierende Wissenschaftsministerin Michaelia Cash an. "Die globale Raumfahrtindustrie wächst schnell, und es ist sehr wichtig, dass Australien Teil dieses Wachstums ist", sagte die Ministerin in einer Stellungnahme. Eine eigene nationale Raumfahrtbehörde solle auf lange Sicht die Entwicklung von Raumfahrttechnologie sicherstellen. Ein Gründungsvertrag soll im März 2018 vorgelegt werden. Der australische Raumfahrtsektor konzentriert sich bisher unter anderem auf die Herstellung von Satellitentechnik.

+++ 3.18 Uhr: Bremer entscheiden sich für vierjährige Wahlperiode des Landesparlaments +++

Die Bürger Bremens haben sich mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die Wahlperiode des Landesparlaments nicht auf fünf Jahre zu verlängern. Für die fünfjährige Wahlperiode stimmten 48,42 Prozent der Wahlberechtigten. Für ein Festhalten an vier Jahren entschieden sich 51,58 Prozent. Bremen ist das einzige der 16 Bundesländer, dessen Landesparlament wie auch der Bundestag für vier Jahre gewählt wird. Alle übrigen Länder haben sich nach und nach für eine fünfjährige Legislaturperiode ihrer Landtage entschieden. Das Bremer Landesparlament hatte im Mai beschlossen, den Bürgern die Entscheidung zu überlassen. Das Ergebnis wird auch auf die Kommunalparlamente der Städte Bremen und Bremerhaven übertragen.

+++ 3.08 Uhr: Chaos nach Stromausfall am Flughafen von Sydney +++

Ein Stromausfall hat am Flughafen von Sydney für Chaos gesorgt. Am Morgen fielen nach Angaben des Airports zahlreiche Flüge aus, hunderte von Passagieren waren betroffen. Es handle sich um "ein technisches Problem" mit der Flugsicherung, das behoben werde müsse, sagte Air Services Australia.



In der Zwischenzeit musste der Flugverkehr von Hand geregelt werden, wie örtliche Medien berichteten. Dadurch könnten nur etwa 15 Flugzeuge pro Stunden starten und landen, wo es sonst 50 gebe. Dadurch käme es ausgerechnet am ersten Tag der Schulferien zu erheblichen Verspätungen am größten Flughafen Australiens.

+++ 2.47 Uhr: Bericht: Nordkorea verurteilt Trump in offenem Brief +++

Im Streit zwischen Pjöngjang und Washington über das nordkoreanische Atomprogramm hat Nordkorea einen offenen Brief an ausländische Parlamente versandt, in dem es US-Präsident Donald Trump verurteilt. Zudem plädiere der palamentarische Ausschuss für diplomatische Angelegenheiten in dem Schreiben für ein gemeinsames Vorgehen gegen die USA, berichteten die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA und die südkoreanische Agentur Yonhap.



Der Brief bezeichnete Trumps Drohung einer Zerstörung Nordkoreas demnach als "unerträgliche Beleidigung". Die Berichte sagen nicht, an welche Länder das am Sonntag versandte Schreiben adressiert gewesen sei. Das Zentralkomitee der Arbeiterpartei appelliert demnach an ausländische Parteien, die Politik der USA zu vereiteln und die Welt so vor einem nuklearen Desaster zu bewahren.

+++ 2.09 Uhr: US-Regierung legt Neufassung von Einreisebeschränkungen vor +++

Die USA haben drei weitere Staaten auf ihre neue Liste der mit Einreiserestriktionen belegten Länder gesetzt. Dabei handelt es sich um Nordkorea, Venezuela und den Tschad, wie das Weiße Haus mitteilte. Die bisherigen Einreiseverbote betrafen Bürger aus dem Iran, Syrien, dem Jemen, Libyen, Somalia und dem Sudan. Der Sudan wurde demnach von der aktualisierten Liste gestrichen.



An diesem Sonntag (Ortszeit) läuft der hochumstrittene 90-tägige Einreisestopp für Bürger von sechs muslimischen Ländern aus, den US-Präsident Donald Trump angeordnet hatte. Die derzeitige Verordnung ist seit Ende Juni in Kraft, nachdem das Oberste Gericht sie damals vorläufig gebilligt und damit Entscheidungen unterer Instanzen gekippt hatte. Neben dem Einreisebann gilt seither auch ein 120-tägiges Einreiseverbot für sämtliche Flüchtlinge. Der vorläufige Bann gegen Flüchtlinge gilt also noch bis Ende Oktober.

+++ 1.51 Uhr: Bericht: Trump-Schwiegersohn nutzte Privat-Email für Regierungssachen +++

Der US-Präsidentenschwiegersohn und Berater des Weißen Hauses, Jared Kushner, hat ein privates Email-Konto für die Kommunikation mit Regierungsmitarbeitern genutzt. Das berichtete "Politico" unter Berufung auf Emails, die dem Magazin vorlagen. Demnach hatte Kushner die Email-Adresse im vergangenen Dezember in der Übergangsphase nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eingerichtet. Kushner habe das private Konto neben seiner offiziellen Email-Adresse genutzt.

Der Trump-Berater habe die Adresse des Weißen Hauses für Regierungssachen genutzt, sagte sein Anwalt Abbe Lowell laut "Politico" in einer Stellungnahme. Weniger als 100 Emails zwischen Kushner und Regierungsmitarbeitern seien zwischen Januar und August über den privaten Account gelaufen.

+++ 1.34 Uhr: Mann feuert auf Kirchgänger - eine Tote und Verletzte in den USA +++

Ein 25-Jähriger im US-Bundesstaat Tennessee hat das Feuer auf Kirchgänger eröffnet und eine Frau getötet.

Sieben weitere Gläubige wurden verletzt. Über das Tatmotiv herrschte am Abend (Ortszeit) noch Unklarheit.



Auch der Schütze selbst wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem ihn eine eigene Kugel getroffen hatte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Ende einer Andacht in der Burnette Chapel Church of Christ in Antioch nahe Nashville. Der Polizei zufolge schoss der Mann zunächst auf dem Parkplatz der Kirche auf eine Frau, die zu ihrem Auto ging. Dann ging er nach Schilderungen eines Polizeisprechers in die Kirche und schoss anscheinend wahllos auf weitere Gläubige.

+++ 1.29 Uhr: Trump verteidigt Attacken gegen NFL: "Hat nichts mit Rassen zu tun" +++

US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe gegen die National Football League (NFL) und Topspieler verteidigt, die sich weigern, während des Anstimmens der Nationalhymne zu stehen. Das zu tun, sei "sehr sehr respektlos gegenüber unserer Flagge und unserem Land", sagte Trump vor Journalisten. "Ganz gewiss glaube ich, dass die Teambesitzer etwas dagegen tun sollten".



Trump wies zugleich Vorwürfe zurück, dass er mit seiner Kritik "Rassenspannungen" angeheizt habe. "Das hier hat nichts mit Rassen oder irgendetwas anderem zu tun", sagte der Republikaner. "Das hat etwas mit Respekt für unser Land zu tun und mit Respekt für unsere Fahne." Zuvor hatte Trump Teambesitzer in einer Rede und dann in einer Serie von Tweets aufgefordert, Spieler, die während der Nationalhymne nicht stehen, zu feuern. Das hatte über die NFL hinaus Empörung unter prominenten Profisportlern, Trainern und Teambesitzern ausgelöst.

+++ 0.47 Uhr: Mexiko-Erdbeben: Todeszahl steigt auf rund 320 +++

Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko der Stärke 7,1 am vergangenen Dienstag ist die Todeszahl auf 318 gestiegen. Wie die Behörden mitteilten, starben allein in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt mindestens 180 Menschen, zudem 73 im Bundesstaat Morelos und 45 im Bundesstaat Puebla. Insgesamt 69 Menschen konnten bisher in der Hauptstadt aus den Trümmern eingestürzter Häuser befreit werden.

+++ 0.09 Uhr: Zwischenfall mit Taxi nach AfD-Party +++

Am Rande einer AfD-Party zum Einzug in den Bundestag ist es in Berlin-Mitte zu einem Zwischenfall mit einem Taxi gekommen.

Polizisten seien vor Ort, um die Situation zu klären, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Es soll ein Auto beschädigt worden sein. Es gebe die Aussage, dass Demonstranten ein Taxi bei der Wegfahrt behindert hätten. Von einem Fotograf hieß es bei Twitter, das Taxi sei auf die Demonstranten zugefahren. Es sei eine Person leicht verletzt. Dies war der Polizei zunächst nicht bekannt.



Rund tausend Demonstranten hatten am Abend in Berlin lautstark gegen die rechtspopulistische AfD protestiert. Die überwiegend jungen Menschen versammelten sich vor einem Hochhaus nahe dem Alexanderplatz, wo die AfD feierte. Vereinzelt warfen Demonstranten Flaschen, insgesamt blieb es aber friedlich. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten, um die Demonstranten auf Abstand zu dem Haus mit der Wahlparty zu halten.