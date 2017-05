Ehemaliger Samenbank-Direktor soll mindestens 19 Kinder haben

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.11 Uhr: Moody's stuft Chinas Kreditwürdigkeit herab +++

Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von China herabgesetzt. Als Grund gab Moody's die Sorgen wegen der hohen Verschuldung trotz langsamer werdenden Wachstums an. Die Bewertung wurde daher von A1 auf Aa3 verringert, die Aussichten sind nun laut der Ratingagentur aber "stabil" statt "negativ".



Die Herabstufung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Führung in Peking Anstrengungen unternimmt, um die unregulierte und riskante Verschuldung zu stoppen. Analysten sind aber skeptisch, ob Peking dazu wirklich bereit ist. Nach der Herabstufung durch Moody's gingen die Börsenwerte in Shanghai und Hongkong zurück.

+++ 6.29 Uhr: Ex-Radprofi Lance Armstrong hat sich verlobt +++

Ex-Radprofi Lance Armstrong hat sich mit seiner langjährigen Freundin Anna Hansen verlobt. "Sie hat "Ja" gesagt" schrieb der 45-Jährige unter ein Bild der beiden auf Instagram, auf dem sie einen Verlobungsring trägt. Hansen und Armstrong haben zwei gemeinsame Kinder, drei weitere Kinder hat Armstrong mit seiner Ex-Frau Kristin Richard. Der Texaner galt als erfolgreichster Radprofi der Geschichte, bevor ihm seine sieben Siege bei der Tour de France zwischen 1999 und 2005 wegen Dopings aberkannt wurden. In Folge der Vorwürfe, wegen denen Armstrong noch immer vor Gericht steht, wurde er auf Lebenszeit für den Radsport gesperrt.

+++ 5.12 Uhr: Tom Cruise plant Top Gun 2 +++

Hollywoodsuperstar Tom Cruise plant eine Fortsetzung des legendären Actionfilms Top Gun. "Ich werde das wahrscheinlich im nächsten Jahr drehen", sagte Cruise in Australien dem Fernsehsender Channel Seven. "Es passiert, es passiert auf jeden Fall." Gerüchte um eine Fortsetzung von Top Gun gibt es schon seit Jahren.



Der ursprüngliche Top Gun Film, durch den Cruise 1986 bekannt wurde, hatte keineswegs einhellig zustimmende Kritiken bekommen, war aber finanziell ein Riesenerfolg. Cruise spielte in dem Film den US-Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell.

+++ 4.48 Uhr: Berühmter Highway 1 in Kalifornien nach gewaltigem Erdrutsch gesperrt +++

Ein riesiger Erdrutsch hat einen Teil des berühmten Highway 1 an der Küste von Kalifornien verschüttet. Wie die Verkehrsbehörden mitteilten, kamen Steine und Erde am vergangenen Samstag in einer abgelegenen und weitgehend unbewohnten Gegend herab, die unter dem Namen Mud Creek bekannt ist. Fast ein halber Kilometer der Straße sei verschüttet worden, sagte ein Behördensprecher und fügte hinzu: "Es geht um eine Straßensperrung von mehreren Monaten." Eine Million Tonne Erde waren einen Berg herabgerutscht. "Das ist ein großer, großer Vorfall", so der Sprecher. "So etwas haben wir noch nicht erlebt. Wir haben viel Arbeit vor uns."



In Kalifornien gab es in diesem Winter eine Reihe von Erdrutschen, Überflutungen und Straßensperrungen entlang der malerischen Küstenstraße. Im März musste bereits ein Teil in der Nähe von Big Sur gesperrt werden - eine wirtschaftliche Katastrophe für die Region, die stark vom Tourismus abhängig ist.

+++ 4.19 Uhr: Hamilton erwartet mit neuen Autos "Leitplankenküsse" in Monaco +++

Vorjahressieger Lewis Hamilton erwartet beim Formel-1-Stadtrennen in Monaco wegen der in diesem Jahr schwereren und breiteren Autos eine noch härtere Prüfung für die Piloten. "Das wird eine echte Bewährungsprobe für deine Auffassungsgabe, wo sich das Auto befindet. Ich bin mir sicher, dass es einige Leitplankenküsse geben wird", sagte der britische Mercedesfahrer vor dem sechsten Grand Prix der Saison, der morgen mit den ersten Trainingsrunden beginnt.

Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda fürchtet durch die Bauweise des neuen Silberpfeils sogar einen Nachteil für den WM-Zweiten Hamilton. "Im Moment hat Ferrari dort sicher leichte Vorteile, weil wir mit dem längsten Radstand durch die engen Kurven so unsere Probleme bekommen werden", sagte Lauda der Schweizer Zeitung "Blick". Der winklige Kurs von Monte Carlo könnte demnach mehr als jede andere Strecke die Schwächen des neuen Mercedes aufzeigen, der eher für lange und schnelle Kurven gebaut ist.

+++ 4.04 Uhr: Schmuggel von exotischen Tieren vom Amazonas soll eingedämmt werden +++

Mit deutscher Hilfe soll der illegale Schmuggel von Leguanen, Papageien oder seltenen Fröschen aus dem Amazonasgebiet unterbunden werden. "Bei der Ausfuhr werden bedrohte Tiere und Pflanzen häufig als andere Arten deklariert", betont der Leiter des Regionalprogramms Amazonas der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Horst Steigler. Mit einem von der GIZ mit aufgebautem, einheitlichen elektronischen Genehmigungssystem soll der Schmuggel aus Amazonasstaaten deutlich erschwert werden. Bisher werden häufig Papiere und Unterschriften gefälscht, um Tiere durch den Zoll zu bekommen. Die Umstellung auf die digitale Erfassung wird mit rund zehn Millionen Euro von der deutschen KfW-Bank unterstützt.

In Europa werden jedes Jahr Zehntausende illegal eingeführte Tiere und Pflanzen unter anderem an Flughäfen beschlagnahmt. Der weltweite Umsatz wird von Umweltorganisationen auf mindestens sieben Milliarden Dollar im Jahr geschätzt. In einem GIZ-Bericht wird betont, dass in Online-Tierbörsen ein Brillenkaiman oder ein kleiner bis mittlerer Grüner Leguan für jeweils 300 Euro gekauft werden kann, ein Pfeilgiftfrosch aus Kolumbien ist für rund 70 Euro erhältlich.

+++ 2.57 Uhr: Großbrand in Kunststofffabrik im Münsterland +++

In einer Textil- und Kunststofffabrik in Rheine im Münsterland ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. "Hier brennt eine rund 2000 Quadratmeter große Produktionshalle", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen. Die Rettungskräfte kämpfen mit etwa 120 Mann gegen die Flammen. "Der Einsatz wird noch eine Weile dauern", so der Sprecher. Zum Sachschaden und zur Brandursache können Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben machen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

+++ 2.41 Uhr: Hacker-Angriff bringt Führung von Katar in die Bredouille +++

Ein mutmaßlicher Hackerangriff gegen die staatliche Nachrichtenagentur von Katar hat die Führung des Landes schwer in die Bredouille gebracht. "Eine falsche Erklärung, die Ihrer Hoheit zugeschrieben wurde, wurde veröffentlicht", erklärte die Regierung mit Blick auf den Emir des Landes, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Es werde gegen Unbekannt ermittelt.



In der angeblichen Erklärung des Scheichs ging es um hochsensible politische Themen in Bezug auf andere Länder der Region, darunter der Iran und Israel, sowie um die Beziehungen von Katar zu US-Präsident Donald Trump. Über die "falsche" Erklärung wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Sendern berichtet, nachdem die angeblichen Aussagen des Emirs einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien der Golfregion ausgelöst hatten - bis das Dementi aus Katar kam.

+++ 1.36 Uhr: Außenminister Gabriel zu Antrittsbesuch in Peking eingetroffen +++

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist am Morgen zu seinem Antrittsbesuch in China eingetroffen, bei dem er sich für eine weitere Vertiefung der Beziehungen zum bevölkerungsreichsten Land der Welt einsetzen will. Dazu soll ein neues Dialogforum ins Leben gerufen werden, in dem sich Vertreter von Politik, Kultur, Sport, Bildung und Medien austauschen können. Gabriel will sich mit Ministerpräsident Li Keqiang und Außenminister Wang Yi treffen. Im Mittelpunkt der politischen Gespräche dürfte die Bedrohung durch Nordkorea stehen. Die kommunistische Führung des Nachbarlandes Chinas hatte zuletzt mehrere Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern getestet.



Wenige Wochen vor dem G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg im Juli dürfte es auch um Freihandel und Klimaschutz gehen. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und der größte Produzent von Treibhausgasen.

+++ 1.30 Uhr: Ex-Samenbank-Chef soll mindestens 19 Kinder haben +++

Der frühere Direktor einer Samenbank in den Niederlanden ist vermutlich der Vater von mindestens 19 Kindern, die nach einer In-Vitro-Fertilisation geboren wurden. Das habe ein DNA-Vergleich des offiziellen Kindes des Anfang April verstorbenen Arztes mit der DNA der durch künstliche Befruchtung gezeugten Kindern ergeben, teilte das Institut FIOM mit, das den Fall untersucht. Insgesamt 23 Niederländer hatten einen DNA-Abgleich mit dem Direktor der Samenbank gefordert. Eltern und Kinder warfen ihm vor, sein eigenes Sperma für die In-Vitro-Fertilisation verwendet zu haben statt des in der Samenbank ausgewählten Spermas eines Spenders. Nach Angaben eines Anwalts der Familien soll der Arzt behauptet haben, er sei der Vater von 60 nach In-Vitro-Fertilisation geborenen Kindern. Einen DNA-Test lehnte er aber stets ab. Seine Klinik wurde 2009 wegen Unregelmäßigkeiten geschlossen.

Bei der In-Vitro-Fertilisation wird in einem Reagenzglas eine Eizelle durch eine Samenzelle befruchtet. Der so gebildete Embryo wird dann in den Mutterleib eingepflanzt.

+++ 0.10 Uhr: Duterte bittet Putin um Waffen +++

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat Russland um moderne Waffen zum Kampf gegen islamistische Rebellen gebeten. Sein Land sei nicht für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gerüstet, sagte Duterte bei einem kurzen Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau im Kreml. Das meldeten russische Agenturen. Die Präsidenten zogen damit ihr eigentlich für Morgen geplantes Treffen vor.

Wegen eines Angriffs des IS hatte Duterte gestern das Kriegsrecht über die südliche Provinz Mindanao verhängt. Er verkürzte seinen Besuch in Russland und wollte noch in der Nacht zurück auf die Philippinen fliegen, ließ aber seine Delegation in Moskau. Die vorbereiteten Dokumente zum Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit sollen heute von der Delegation unterzeichnet werden, sagte Putin.