Die Nachrichten des Tages im Überblick.

+++ 6.01 Uhr: "Toni Erdmann" wird angeblich mit Jack Nicholson neu verfilmt +++

Der deutsche Oscar-Kandidat "Toni Erdmann" soll einem Medienbericht zufolge in den USA neu verfilmt werden und Jack Nicholson (79) darin ein Comeback feiern. Die Produktionsfirma Paramount Pictures sicherte sich die Rechte am Remake der Tragikomödie über einen Vater und dessen entfremdete Tochter, wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Die weibliche Hauptrolle soll demnach "Ghostbusters"-Star Kristen Wiig (43) spielen. Nicholson hat seit 2010 in keinem Film mehr mitgespielt.



Die Regisseurin und Drehbuchautorin des deutschen Originals, Maren Ade (40), sei als geschäftsführende Produzentin dabei, hieß es. Ein Regisseur stehe noch nicht fest. "Toni Erdmann" ist bei den Oscars am 26. Februar für den Preis in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert.

+++ 4.54 Uhr: 5,7 Millionen Ältere von Armut oder Ausgrenzung bedroht +++

Die Zahl der von Armut oder Ausgrenzung bedrohten älteren Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren auf fast sechs Millionen gestiegen. Waren 2010 noch 4,9 Millionen Menschen im Alter von 55 und älter betroffen, stieg deren Zahl seither kontinuierlich auf zuletzt 5,7 Millionen. Dies geht aus aktuellen Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor, auf die die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Linke) aufmerksam machte.



Betroffen ist, wer mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durchschnitts auskommen muss, wer sich normale Alltagsgüter oft nicht leisten kann oder wer in Haushalten lebt, in denen die Bewohner im arbeitsfähigen Alter kaum arbeiten.

+++ 4.04 Uhr: Fahrschüler fährt gegen Wand - Fahrlehrer betrunken +++

Ein Fahrschüler ist in Drensteinfurt in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto gegen eine Hauswand geprallt - der Fahrlehrer saß betrunken daneben. Der 17-Jährige war am Dienstag mit dem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrlehrer konnte nicht rechtzeitig eingreifen. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, die Beamten stellten Führer- und Fahrlehrerschein des 57-Jährigen sicher.

+++ 4.01 Uhr: Schauspieler Richard Hatch gestorben +++

Der US-Schauspieler Richard Hatch, bekannt als Captain Apollo aus der Fernsehserie "Kampfstern Galactica", ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren, wie US-Medien berichteten. Hatch litt laut TMZ-Online zuletzt unter Krebs der Bauchspeicheldrüse. Hatch begann seine Schauspielerkarriere 1970 als Mitglied der TV-Seifenoper "All My Children", ehe er 1978 in eine der Hauptrollen in der Science-Fiction-Serie "Kampfstern Galactica" schlüpfte.

+++ 2.18 Uhr: Trump und Erdogan telefonieren und betonen enge Partnerschaft +++

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan haben sich nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat der engen Partnerschaft beider Länder versichert. Sie hätten über die langen, engen Beziehungen ihrer Staaten gesprochen, hieß es weiter. Außerdem hätten sie die Absicht geteilt, Terrorismus in jeder Form bekämpfen zu wollen. Trump habe die Türkei der Unterstützung der USA als strategischer Partner und Nato-Alliierter versichert und den türkischen Beitrag im Kampf gegen den Islamischen Staat begrüßt.

+++ 1.31 Uhr: Berufungsgericht prüft Argumente zu Trumps Einreisebann +++

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote sind vor einem Bundesberufungsgericht auf den Prüfstand gekommen. Drei Richter in San Francisco befragten am Dienstagnachmittag (Ortszeit) telefonisch Vertreter des US-Justizministeriums sowie der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington, die mit ihrer Klage die vorläufige Aufhebung des Dekrets erwirkt hatte. Die Suspendierung des Erlasses durch den Richter einer unteren Instanz war vom Justizministerium in einem Eilantrag angefochten worden.



Das Bundesberufungsgericht kündigte an, dass es seine Entscheidung voraussichtlich nicht direkt im Anschluss an die Anhörung treffen würde. Der Richterspruch sei erst für später in der Woche zu erwarten, sagte ein Gerichtssprecher.

+++ 0.19 Uhr: Starkes Erdbeben vor der Küste Pakistans +++

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am frühen Morgen die Küste Pakistans erschüttert. Das Hypozentrum lag nach Angaben des US-Erdbebendienstes knapp 23 Kilometer vor der Küstenstadt Pasni im Südosten des Landes in einer Tiefe von knapp zehn Kilometern. Über eventuelle Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

+++ 0.05 Uhr: Anhörung zu Trumps Einreise-Dekret beginnt +++

In San Francisco hat eine gerichtliche Anhörung zu Präsident Donald Trumps Dekret über Einreiseverbote begonnen. Beide Seiten haben jeweils 30 Minuten lang Zeit, ihre Argumente telefonisch vorzutragen. Der US-Präsident hatte Ende Januar einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den islamisch geprägten Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen verfügt. Daran gab es weltweit Kritik. Am Freitag setzte ein Bundesrichter in Seattle den Erlass auf Antrag der Justizminister der Bundesstaaten Washington und Minnesota aus. Die US-Regierung legte dagegen Berufung ein. Das Gericht in San Francisco lehnte es ab, die Visa-Sperren sofort wieder in Kraft zu setzen. Es wies die Parteien an, ausführliche Argumente vorzulegen. Beide Seiten haben ihre Bereitschaft deutlich gemacht, den Fall vor den Supreme Court zu tragen, das Oberste Gericht der USA.

+++ 0.03 Uhr: Eisscholle erschlägt deutschen Kletterer in Kärnten +++

Ein deutscher Alpinist ist beim Eisklettern in Österreich tödlich verunglückt. Der 50-Jährige unternahm am Dienstag im Kärntner Maltatal eine Tour auf einem gefrorenen Wasserfall, berichtete die Polizei. Rund 50 Meter über ihm löste sich eine riesige Eisscholle. Der Brocken stürzte auf den Mann aus Nordrhein-Westfalen und verletzte ihn tödlich. Der Verunglückte wurde mit einem Hubschrauber aus dem Eisfall geborgen.