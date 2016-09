Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 12.18 Uhr: Polizei findet in Hannover halbe Tonne Marihuana +++

Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei in Hannover eine halbe Tonne Marihuana beschlagnahmt. Das am Montag gefundene Rauschgift habe einen Straßenverkaufswert von etwa zwei Millionen Euro, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen in der Landeshauptstadt mit. Fünf mutmaßliche Täter wurden verhaftet. Die Beamten ertappten in einer als Autowerkstatt genutzten Halle vier Männer, die Marihuana aus großen 30 Kilogramm schweren Paketen in kleinere Verkaufseinheiten zu je einem Kilogramm umpackten. Die Täter nutzten dazu eine Verpackungsmaschine, um schneller arbeiten zu können.



Bei den Männern handelt sich um einen polizeibekannten 35-Jährigen aus Montenegro sowie drei Albaner im Alter von 33 bis 39 Jahren. Ein Bruder des aus Montenegro stammenden Manns konnte in seiner Wohnung in Hannover festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, an der Beschaffung des Rauschgifts beteiligt gewesen zu sein.

+++ 12.10 Uhr: Wachmann stoppt Angreifer auf israelische Botschaft in Ankara +++

Ein Angriff auf die israelische Botschaft in Ankara ist nach Angaben des Außenministeriums in Jerusalem vereitelt worden. Der mit einem Messer bewaffnete Angreifer sei durch Schüsse eines örtlichen Wachmanns verletzt worden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Es sei dem Attentäter nicht gelungen, sich der Botschaft weiter zu nähern. Israelische Diplomaten seien nicht verletzt worden. Das Personal sei in Sicherheit.

Der Angreifer habe versucht, einen türkischen Wachmann anzugreifen, der für die Botschaft arbeite. CNN Türk berichtete, der Angreifer sei am Bein getroffen und verletzt worden. Der Sender berichtete weiter, die Polizei untersuche ein "verdächtiges Paket" vor der Botschaft. Die türkische Nachrichtenagentur DHA meldete, Sprengstoffexperten untersuchten eine Tasche, die vermutlich dem Angreifer gehöre.

+++ 12.01 Uhr: Angetrunkener schießt mit Platzpatronen in Supermarkt um sich +++

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann hat in einem Supermarkt im baden-württembergischen Biberach um sich geschossen und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 49-Jährige bedrohte am Dienstagabend zunächst einen Mitarbeiter, wie die Polizei in Ulm mitteilt. Als der hinzugerufene Hausdetektiv versuchte, den Mann mithilfe eines Pfeffersprays zu überwältigen, schoss der Angetrunkene demnach um sich.

Dem Detektiv und einem beherzten Kunden gelang es schließlich, den 49-Jährigen zu überwältigen, noch bevor die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf. Die Polizei zog überdies den Führerschein des Mannes ein und behielt ihn auf richterliche Anordnung über Nacht zur "Beruhigung" in einer Ausnüchterungszelle.

+++ 11.52 Uhr: Festgenommener 16-jähriger Flüchtling hatte IS-Kontakt +++

Ein in Köln von einer Spezialeinheit festgenommener syrischer Flüchtling hatte nach Erkenntnissen der Polizei Verbindungen zu Islamisten. Die Auswertung seines Handys belege "Kontakte zu einer im Ausland lebenden Person mit IS-Bezügen, die den jungen Syrer für islamistische Aktivitäten gewinnen wollte", teilten die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die ersten Anhaltspunkte, wonach sich der 16-Jährige in kurzer Zeit radikalisiert habe, hätten sich damit bestätigt. Weitere Details wollten die Fahnder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nennen.



Der junge Mann war am Dienstag in einer Kölner Turnhalle festgenommen worden, die als Notaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge genutzt wird. Von dem 16-Jährigen ging nach Einschätzung der Polizei "eine ernstzunehmende Gefahr" aus.

+++ 11.06 Uhr: BKA warnt vor Gewaltwelle im Wahljahr +++

Nach den jüngsten Brandanschlägen auf Autos von Politikern befürchtet das Bundeskriminalamt (BKA) eine Gewaltwelle im Bundestagswahljahr 2017. Hasspostings aus dem rechten Bereich und die Reaktionen aus der linken Szene schaukelten sich derzeit gegenseitig hoch, sagte BKA-Chef Holger Münch der "Rheinischen Post". "Gerade mit Blick auf das Wahljahr beobachten wir den Aufschaukelungsprozess zwischen rechtem und linkem Spektrum mit Sorge." Das BKA gehe deshalb verstärkt gegen Hassbotschaften im Internet vor, "weil die Verrohung der Sprache vor der Tat erfolgt".



Am vergangenen Wochenende war in Leipzig ein Brandanschlag auf das Auto der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry verübt worden. Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte in Berlin das Fahrzeug der stellvertretenden AfD-Chefin Beatrix von Storch angezündet.

+++ 10.59 Uhr: Mann wird 30 Jahre nach Mord im Vogtland angeklagt +++

Fast 30 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau im Vogtland hat die Staatsanwaltschaft Zwickau Anklage gegen einen 61-jährigen Tatverdächtigen erhoben. Sie wirft dem Mann vor, eine 18-Jährige am 9. April 1987 in einem Wald bei Plauen (Sachsen) vergewaltigt und danach erdrosselt zu haben. Er wurde Anfang April in Gera verhaftet, wo er seit einigen Jahren wohnte.

Auf seine Spur waren die Ermittler nach 29 Jahren durch erneute DNA-Untersuchungen gekommen. "Seine DNA war in der Datei", sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Er sei wegen Gewalt- und Sexualdelikten vorbestraft. Die Akte im Fall war zwei Jahre nach der Tat zunächst geschlossen worden, die Polizei hatte sich danach aber immer wieder mit dem Fall beschäftigt.

+++ 10.53 Uhr: Prozess gegen Can Dündar beginnt in Türkei +++

In Abwesenheit von Can Dündar hat in der Türkei der Prozess gegen den Ex-Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" wegen angeblicher Terrorunterstützung begonnen. Gemeinsam mit Dündar ist "Cumhuriyet"-Hauptstadtbüroleiter Erdem Gül angeklagt, "eine bewaffnete Terrororganisation vorsätzlich und willentlich unterstützt" zu haben. Gül erschien zu dem Verfahren in Istanbul, von dem das Gericht die Öffentlichkeit ausschloss. Anwalt Bülent Utku sagte vor Prozessbeginn, die Anklage fordere bis zu zehn Jahre Haft für seine beiden Mandanten. Dündar hatte sich im Juli ins europäische Ausland abgesetzt. Der Prozess wurde von einem Verfahren abgetrennt, bei dem Dündar und Gül im Mai wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten beziehungsweise fünf Jahren Haft verurteilt worden waren.

Grundlage für beide Prozesse ist die Veröffentlichung geheimer Dokumente in der "Cumhuriyet", die türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien 2015 belegen sollten. Gegen das Urteil haben Dündar und Gül Berufung eingelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, gemeinsame Sache mit der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen gemacht zu haben, den die Regierung für den Putschversuch in der Türkei Mitte Juli verantwortlich macht.

+++ 10.42 Uhr: Französische Justiz nimmt erneut zwei Terrorverdächtige in Haft +++

Die französische Justiz hat erneut zwei Terrorverdächtige in Untersuchungshaft genommen. Die beiden Franzosen im Alter von 30 und 39 Jahren sollen mit dem Dschihadisten Rachid Kassim über den Messenger-Dienst Telegram in Kontakt gewesen sein, berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Den am vergangenen Freitag festgenommenen Männern wird die Teilnahme an einer verbrecherischen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen.



Kassim hatte im Internet dazu aufgerufen, Frankreich anzugreifen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei zwei Jugendliche festgenommen, die mit dem Dschihadisten in Kontakt gestanden haben sollen.

+++ 10.38 Uhr: Zweijährige Haftstrafe wegen Streits um Nutella-Gratisprobe +++

Wegen eines Streits um eine Nutella-Probe ist ein Mann in den USA zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 25-jährige Derrick Gharabighi hatte wütend zugeschlagen, als ein 78-Jähriger eine der Gratisproben der Schoko-Nuss-Creme wollte, die ein Supermarkt in Burbank im US-Bundesstaat Kalifornien für seine Kunden ausgelegt hatte. Gharabighi wollte bei dem Vorfall in einem Supermarkt der Kette Costco im September 2015 selbst die Nutella-Probe haben, die sich der 78-jährige Sahak Sahakian gegriffen hatte. Weil er seit dem Vorfall vor einem Jahr schon in Untersuchungshaft saß, durfte er das Gefängnis nun verlassen.



Das Opfer hatte im vergangenen Jahr in Lokalmedien von dem Vorfall berichtet. "Er hat zwei, drei von den Proben genommen und nur eine übrig gelassen", sagte Sahakian. "Ich wollte sie mir nehmen, um Auge und "Schwellungen in einigen Bereichen seines Gesichts". Gratisproben sind in den Costco-Supermärkten in den USA gernd da hat er mich an der Hand gepackt." Dem Polizeibericht zufolge erlitt der 78-Jährige bei der folgenden Rangelei eine Platzwunde aadezu eine Attraktion. Oft drängeln sich vor den Ständen zahlreiche hungrige Kunden, die darauf hoffen, eine Probe zu ergattern.

+++ 10.34 Uhr: Hartz-IV-Bezieher erhalten mehr Geld +++

Millionen Hartz-IV-Bezieher sollen vom kommenden Jahr an etwas mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, den monatlichen Regelsatz für Alleinstehende von derzeit 404 Euro auf 409 Euro im Monat anzuheben, für Paare von 364 auf 368 Euro pro Partner. Die größte Steigerung gibt es mit 21 Euro mehr bei den 6- bis 13-Jährigen auf dann 291 Euro im Monat. Das Gesetz durchläuft nun das parlamentarische Verfahren. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte eine Erhöhung auf 520 Euro verlangt.

+++ 10.21 Uhr: Einwanderung macht einheimische Bevölkerung nicht ärmer +++

Das Armutsrisiko in Deutschland ist gestiegen - allerdings nur für Menschen mit Migrationshintergrund. Die Armutsquote für Menschen ohne Migrationshintergrund blieb konstant, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung mitteilt. Demnach stieg die Quote für die Gesamtbevölkerung zwischen 2014 und 2015 um 0,3 Punkte auf 15,7 Prozent. "Die Armutsquote der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ist hingegen bei 12,5 Prozent konstant geblieben", erklärte die Stiftung unter Berufung auf noch unveröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamts. "Die Daten widersprechen der Vorstellung, dass die Einwanderung zu einer Verarmung der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund beitragen würde", sagte der Sozialforscher Eric Seils vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Stiftung.



Als armutsgefährdet gelten Menschen in Haushalten, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten mittleren Einkommens in Deutschland beträgt. Die Neuzuwanderer aus den vergangenen beiden Jahren tauchten zeitverzögert in der Statistik auf. "Da sie meist ein sehr niedriges Einkommen haben, schlägt sich das nun in der Armutsquote nieder", erklärte Seils.

+++ 10.18 Uhr: Autofahrer saßen im Sommer 5,4 Jahre im Stau +++

Fullscreen

Wer in diesem Sommer auf dem Weg in die Ferien im Auto unterwegs war, brauchte noch mehr Geduld als im Vorjahr. Umgerechnet 5,4 Jahre saßen Urlauber auf deutschen Straßen fest, wie der ADAC mitteilt. An den zwölf Ferienwochenenden vom 24. Juni bis 11. September habe es mehr als 70.000 Staus gegeben. Das waren fast 16.000 mehr als 2015. Der ADAC addierte für seine Berechnung die Dauer aller Staus und kam dabei auf 47.445 Staustunden.

Dennoch sieht der Autoclub auch eine erfreuliche Entwicklung: Die Zahl der langen Staus mit mehr als zehn Kilometern habe spürbar abgenommen. Nach 932 solcher Staus im vergangenen Jahr waren es in diesem Sommer nur 858. Am schlimmsten war es freitags, an diesen Tagen gab es fast die Hälfte aller langen Staus.

Vor allem auf der A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg gab es lange Schlangen: Rund 150 Staus hatten hier mehr als zehn Kilometer Länge. Generell war es in Bayern am schlimmsten: Jeder dritte lange Stau bildete sich auf den Fernstraßen des Freistaats. Niedersachsen und Baden-Württemberg folgten mit 18 bzw. 17 Prozent. Auf das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen entfielen nur 7 Prozent der langen Staus.

+++ 9.36 Uhr: Luftangriff tötet Mitarbeiter von Ärzte-Hilfsorganisation +++

Bei einem Luftangriff in Nordsyrien sind nach Angaben von Aktivisten auch vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Kampfjets hätten eine ärztliche Versorgungseinrichtung in dem Ort Chan Tuman südwestlich von Aleppo getroffen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zwei der Toten waren demnach für die Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) als Krankenpfleger im Einsatz, die beiden anderen als Fahrer von Rettungswagen. Ums Leben gekommen seien auch neun Anhänger islamistischer Milizen, hieß es weiter.

UOSSM teilte mit, ein Krankenpfleger befinde sich wegen schwerer Verbrennungen noch in kritischem Zustand. Der Angriff am späten Dienstagabend habe die dreistöckige Versorgungseinrichtung völlig zerstört. Unter den Trümmern lägen noch Opfer. Unklar ist, wer für den Bombenangriff verantwortlich war. In der Region fliegen normalerweise nur Syrien und sein Verbündeter Russland Luftangriffe.

+++ 9.35 Uhr: Linker Regierungschef Ramelow verteidigt Rot-Rot-Grün +++



"Es gibt immer noch Bananen."

(Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zum rot-rot-grünen Bündnis unter seiner Führung und einem möglichen Linksbündnis im Bund)

+++ 9.10 Uhr: BKA-Chef verlangt von WhatsApp und Co., sich überwachen zu lassen +++



Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, hat eine gesetzliche Kooperationspflicht für WhatsApp und andere vergleichbare Angebote gefordert. "WhatsApp zu nutzen ist einfach, WhatsApp zu überwachen ist für uns eine besondere Herausforderung", sagte Münch der "Rheinischen Post". Es würde nach seiner Auffassung im nationalen Recht schon helfen, wenn die Anbieter von Telemediendiensten genauso wie in der klassischen Telekommunikation verpflichtet wären, Bestandsdaten vorzuhalten und auskunftspflichtig zu sein, sagte der BKA-Chef. Münch regte zudem eine Erweiterung der Befugnisse zur Online-Durchsuchung an. Diese sei zur Gefahrenabwehr ausdrücklich erlaubt, nicht jedoch zur Strafverfolgung.

+++ 8.33 Uhr: Deutsche fahren immer mehr Bahn +++

Im ersten Halbjahr legte die Zahl der Passagiere im Fernverkehr um den Rekordwert von 10,6 Prozent auf 67 Millionen Reisende zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Nahverkehr mit der Bahn einschließlich S-Bahnen ergab sich demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 3,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Fahrgäste. Gründe für das Rekordplus im Fernverkehr waren den Angaben zufolge Streckenerweiterungen und Ticket-Sonderaktionen. Auch andere öffentliche Verkehrsmittel gewannen der Statistik zufolge im ersten Halbjahr 2016 an Beliebtheit: Die Zahl der Passagiere in Straßen-, Stadt- und U-Bahnen legte demnach um 2,5 Prozent auf zwei Milliarden zu.

+++ 8.20 Uhr: Guide Michelin gibt es jetzt auch für China +++



Der berühmte Feinschmecker-Führer Guide Michelin hat nun auch Festland-China im Programm. Am Mittwoch veröffentlichten die Herausgeber die erste Ausgabe, die sich der Wirtschaftsmetropole Shanghai widmet. Gewürdigt werden darin Luxusrestaurants ebenso wie kleine Imbissküchen. Insgesamt 26 Lokale werden mit Sternen bedacht. Darunter ist auch die weltweit günstigste Zwei-Sterne-Küche: "Canton 8" - ein beliebtes Mittagstischrestaurant, das auch Essen ausliefert. Michelin-Chef Michael Ellis lobte das "Canton 8", weil es für das stehe, was in Shanghai zu entdecken sei - "meisterhafte, köstliche und sehr gute Küche".

+++ 8.02 Uhr: Protest in USA nach tödlichen Polizeischüssen +++



Nach dem Tod eines Afroamerikaners durch Polizeischüsse sind bei Protesten in der US-Stadt Charlotte (Bundesstaat North Carolina) rund zwölf Polizisten verletzt worden. Einer von ihnen sei von einem Stein im Gesicht getroffen worden, twitterte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch. Zuvor hatten Polizisten am Dienstagnachmittag laut örtlichen Medienberichten in einem Wohngebiet einen Verdächtigen gesucht und dabei auf einem Parkplatz einen Mann erschossen. Dieser war nach Angaben der Polizei bewaffnet. Kurz darauf versammelten sich nach und nach mehrere Hundert Menschen, um dagegen zu protestieren. Den Berichten zufolge riefen sie den Namen der Schwarzenbewegung "Black Lives Matter". Auf einem Bild war zu sehen, wie Demonstranten auf ein Polizeiauto kletterten.

+++ 7.31 Uhr: Microsoft erhöht Dividende +++



Der Softwarekonzern Microsoft will seine Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung und milliardenschweren Aktienrückkäufen bei Laune halten. Wie der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte, soll die Quartalsdividende im Vergleich zur Ausschüttung im Vorquartal um acht Prozent auf 39 US-Cent je Aktie klettern. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Zudem kündigte der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Dieses habe ein Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Wie lange das Programm laufen wird, ließ Microsoft offen. Das derzeit noch laufende Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 40 Milliarden Dollar will der Konzern wie geplant zum Jahresende 2016 abschließen.

+++ 7.27 Uhr: Grüne wollen Briten schneller einbürgern +++



Die Grünen wollen britischen Bürgern als Reaktion auf das Brexit-Votum den Erwerb eines deutschen Passes erleichtern. Die Bundesregierung solle gegenüber den Ländern darauf hinwirken, dass Briten auch bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als den bislang üblichen sechs Jahren eingebürgert werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt seien, heißt es in einem Antrag der Grünen-Bundestagsfraktion, der der "Passauer Neuen Presse" vorliegt und der am Donnerstag im Bundestag beraten werden soll. Ziel sei es, dass britische Staatsbürger "rasch und unkompliziert" eingebürgert werden, wenn sie es beantragen, heißt es dem Bericht zufolge in dem Antrag. Ihre britische Staatsangehörigkeit könnten sie behalten.

+++ 5.50 Uhr: L.A.-Confidential-Regisseur gestorben +++



Der US-Filmemacher Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde in seinem Zuhause in Hollywood tot vorgefunden, nachdem ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten. Der Regisseur von Filmen wie "L.A. Confidential" und "8 Mile" starb demnach eines natürlichen Todes.

+++ 5.06 Uhr: Fremdenhass in Ostdeutschland verfestigt sich +++



Die Bundesregierung befürchtet, dass wachsender Fremdenhass den gesellschaftlichen Frieden in Ostdeutschland gefährdet. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der rechtsextremen und fremdenfeindlichen Übergriffe stark zugenommen, heißt es nach Informationen des "Handelsblatts" im aktuellen Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, den das Kabinett an diesem Mittwoch erörtern will und der danach vorgestellt wird. "Neben unzähligen Angriffen auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte sind gewalttätige Ausschreitungen wie in Heidenau und Freital zu Symbolen eines sich verfestigenden Fremdenhasses geworden", zitiert das "Handelsblatt" aus dem Bericht. Bei den Protesten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sei deutlich geworden, dass die Grenzen zwischen bürgerlichen Protesten und rechtsextremistischen Agitationsformen zunehmend verschwömmen.





+++ 4.15 Uhr: Jeder vierte Erwachsene in Deutschland ist viel zu dick +++



In Deutschland ist dem "XXL-Report" der Krankenkasse DAK zufolge jeder vierte Erwachsene zwischen 18 und 79 übergewichtig. Der Anteil der Patienten mit extremer Adipositas habe sich zwischen 1999 und 2013 mehr als verdoppelt. Fettleibigkeit, so die Studie weiter, mache nicht nur krank, auch einsam. Nach der Analyse werden fettleibige Menschen in Deutschland häufig stigmatisiert und ausgegrenzt. 71 Prozent der Bevölkerung finden nach der Forsa-Untersuchung stark Übergewichtige unästhetisch. Die Mehrheit der Befragten glaubt demnach, dass Fettleibige zu faul zum Abnehmen.



+++ 1.56 Uhr: Attentäter von New York angeklagt +++



Der mutmaßliche New Yorker Attentäter Ahmad Khan Rahami ist wegen des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und eines Anschlags auf öffentliche Orte angeklagt worden. Die Explosion eines Sprengsatzes in Manhattan mit rund 31 Verletzten habe "bedeutende Verletzungen und Sachschäden in Höhe mehrerer Millionen Dollar" angerichtet, heißt es im Schreiben der Staatsanwaltschaft. Sie wirft Rahami zudem vor, auch die weiteren Sprengsätze in Manhattan sowie im Nachbarstaat New Jersey deponiert und bei seiner Festnahme auf Polizisten geschossen zu haben.

+++ 0.47 Uhr: Gefürchteter Richter will Brasiliens Ex-Präsident den Prozess machen +++



Ein Korruptionsprozess gegen Brasiliens früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva rückt immer näher. Der leitende Richter in den Ermittlungen im "Lava Jato"-Komplex, Sérgio Moro, akzeptierte in Curitiba die vor einer Woche von der Generalstaatsanwaltschaft erhobene Anklage gegen den 70 Jährigen, der einen Komplott wittert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Agência Brasil. Richter Moro ist gefürchtet dafür, dass er lange Haftstrafen verhängt - ohne Rücksicht auf Namen. In der Verhandlung wird es um jahrelange Schmiergeldzahlungen an Politiker bei öffentlichen Auftragsvergaben - im Fokus stehen das größte Unternehmen des Landes, der Ölkonzern Petrobras, und Bauunternehmen.

+++ 0.30 Uhr: Obama dankt Deutschland für Grenzöffnung +++



Fullscreen

Die am Flüchtlingsgipfel in New York teilnehmenden Staaten haben nach Angaben von US-Präsident Barack Obama Zusagen zur Aufnahme von mehr als 360.000 Flüchtlingen gemacht. Obama dankte zum Beginn des Staatentreffens zur Flüchtlingskrise ausdrücklich Deutschland sowie auch Kanada für die Öffnung der Grenzen für die Schutzsuchenden. Die Welt dürfe vor der "Krise epischen Ausmaßes" nicht die Augen verschließen, sagte er.

+++ 0.02 Uhr: USA machen Russland für Angriff auf UN-Hilfskonvoi verantwortlich +++



Die USA gehen laut einem Medienbericht davon aus, dass russische Kampflugzeuge den UN-Hilfskonvoi in Syrien angegriffen haben. "Alle unsere Informationen besagen eindeutig, dass dieses ein Luftangriff war, für den nur zwei Einheiten verantwortlich sein können: das syrische Regime oder die russische Regierung", sagte der stellvertretende Sicherheitsberater von US-Präsident Barack Obama, Ben Rhodes. Russland wies jede Verantwortung "mit Empörung" zurück, kündigte indes eine Untersuchung des Zwischenfalls an.