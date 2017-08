Fipronil-Skandal: Aldi nimmt sämtliche Eier aus dem Verkauf

Die News des Tages im stern-Ticker.

+++ 8.39 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Talibanangriff auf markt in Südafghanistan +++

Bei einem Überfall radikalislamischer Taliban auf einen Markt in der südafghanischen Provinz Helmand sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Das bestätigte ein Mitglied des Provinzrats, Rasia Balutsch.

Betroffen sei ein Markt im Bezirk Gereschk. Der Bezirk ist ein Zentrum der Kämpfe zwischen afghanischer Regierung und Taliban in der Provinz, die zu 80 Prozent in den Händen der Taliban ist. Zuerst habe sich gegen sechs Uhr morgens ein Selbstmordattentäter am Tor des Geldwechslermarktes von Gereschk in die Luft gesprengt, sagte Balutsch. Die Explosion habe drei Wächter und zwei weitere Menschen getötet. Dann seien die Kämpfer in den Markt eingedrungen. Möglicherweise sei das Ziel nicht der Markt, sondern das nahe Haus des Bezirksgouverneurs gewesen. Außerdem hätten die Taliban in der Nähe mehrere Sicherheitsposten angegriffen.

+++ 8.06 Uhr: Aldi nimmt Eier aus dem Verkauf +++

Im Skandal um giftbelastete Eier nehmen Aldi Süd und Aldi Nord deutschlandweit sämtliche Eier aus dem Verkauf. Das teilten die Unternehmensgruppen mit. Es handele sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme", es könne weiter von keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgegangen werden, hieß es in der Mitteilung.

Von sofort an dürften nur noch Eier an Aldi geliefert werden, für die ein Nachweis vorliege, dass sie negativ auf fipronilhaltiges Anti-Läusemittel getestet seien. Die Unternehmen teilten mit, das Vorgehen werde möglicherweise dazu führen, dass es zu Engpässen bei der Versorgung mit Eiern kommt.

Die Unternehmensgruppen begründeten ihr Vorgehen den Angaben zufolge damit, dass sie "Klarheit und Transparenz" bei ihren Kunden herstellen wollten. Schon seit Anfang der Woche beziehe Aldi keine Eier mehr aus gesperrten niederländischen Betrieben. Zudem seien in den vergangenen Tagen in einzelnen Regionen Freiland-, Bodenhaltungs- und Bio-Eier vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden, wie es weiter hieß.

+++ 8.05 Uhr: US-Senat verhindert vorerst Entlassung von Justizminister Sessions +++

Der US-Senat hat eine Entlassung des in Ungnade gefallenen Justizministers Jeff Sessions durch Präsident Donald Trump in der Sommerpause de facto verhindert. Die Kongress-Kammer stimmte in ihrer letzten Sitzung vor dem Urlaub einstimmig für eine Vorgabe, nach der Trump nicht eigenmächtig neue Regierungsmitglieder ernennen kann. Dies gilt, bis der Kongress am 5. September seine Arbeit wieder aufnimmt.



Der Senat setzte neun "Pro-Forma"-Sitzungen für die Sommerpause an. Solche Sitzungen dauern üblicherweise nur wenige Minuten. Damit bleibt der Senat während der Ferien in Funktion - und dem Präsidenten sind daher sogenannte "recess appointments" nicht möglich, also Ernennungen hochrangiger Beamter ohne Zustimmung des Gremiums.

+++ 7.27 Uhr: Explosion in Gießen: Zwei Tatverdächtige festgenommen +++

Nach einem Feuer und einer Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Öhringen (Baden-Württemberg) und einen 23 Jahre alten Mann aus dem hessischen Fernwald. Den Männern wird versuchter Mord und schwere Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit.



In der Nacht zum Donnerstag sollen sie ein Feuer in der Shisha-Bar gelegt haben. Dabei war es wahrscheinlich zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion gekommen. Durch den Brand und die Explosion wurden fünf weitere Menschen leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

+++ 6.35 Uhr: USA wollen Nigeria Kampfflugzeuge für 593 Millionen US-Dollar verkaufen +++

Die USA wollen Nigeria zwölf Kampfflugzeuge im Wert von 593 Millionen US-Dollar (rund 499 Millionen Euro) verkaufen. Die leichten Propellermaschinen vom Typ A-29 Super Tucano sowie entsprechendes Training, Ersatzteile und Infrastruktur sollen im Kampf gegen die Terrorgruppen Boko Haram und Islamischer Staat (IS) Westafrika eingesetzt werden, teilte das US-Außenministerium mit. Der Senat muss dem Verkauf noch zustimmen.

+++ 6.01 Uhr: FBI nimmt gefeierten "WannaCry"-Retter fest +++

Marcus Hutchins soll eine große Rolle beim Kampf gegen "WannaCry" gespielt haben - nun wurde der Hacker selbst festgenommen. Wie das US-Justizministerium mitteilte, soll der Brite bei Entwicklung und Verbreitung der Schadsoftware "Kronos" beteiligt gewesen sein. Hutchins wurde am Mittwoch in Las Vegas auf dem Heimweg von einer Hacker-Konferenz festgenommen.



Mit dem 2014 und 2015 aktiven "Kronos" soll es möglich gewesen sein, Login-Daten von Online-Banking-Nutzern abzugreifen. Die Schadsoftware wurde auch zum Verkauf auf einer mittlerweile geschlossenen Plattform im Darknet angeboten.

+++ 5.05 Uhr: Flüchtlingsamt schickt wieder Migrantenfamilien nach Italien zurück +++

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schickt laut einem Medienbericht seit Anfang Juni wieder Flüchtlingsfamilien nach Italien zurück, wenn sie dort erstmals in die EU eingereist sind. Zuletzt habe sich in Italien die Aufnahmekapazität für Familien mit minderjährigen Kindern "wesentlich erhöht", heißt es zur Begründung in einem internen Papier des Amts, das der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt.

Solche Überstellungen hatte der deutsche Staat seit Ende 2014 praktisch eingestellt - der geltenden Rechtslage zum trotz. Begründet wurde dies mit Defiziten im italienischen Asylsystem. Denn nach dem Dublin-Abkommen ist für Flüchtlinge und deren Asylverfahren eigentlich der EU-Staat zuständig, den diese zuerst betreten haben.

+++ 4.37 Uhr: Grenzkonflikt: China fordert von Indien "unverzüglichen" Abzug +++

Der seit Wochen schwelende Grenzkonflikt zwischen Indien und China spitzt sich weiter zu. Indien müsse seine Truppen "unverzüglich" aus chinesischem Territorium abziehen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des Pekinger Verteidigungsministeriums.

Chinas Armee habe bisher "ein hohes Maß an Zurückhaltung" gezeigt, ihr guter Wille habe aber Grenzen. "Die chinesischen Streitkräfte werden die territoriale Souveränität und die Sicherheitsinteressen des Landes entschlossen schützen." Seit Wochen gibt es erhöhte Spannungen zwischen Indien und China um die Drei-Länder-Grenze zwischen den zwei Atommächten und Bhutan.

+++ 4.34 Uhr: Modellrechnung: Diesel-Fahrverbote würden 15 Milliarden Euro kosten +++

Fahrverbote für Diesel-Autos in Deutschland könnten nach Analysen des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer Kosten in Höhe von insgesamt rund 15 Milliarden Euro nach sich ziehen. Das ist das Ergebnis einer Modellrechnung des Professors für Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dudenhöffer geht darin von einem Wertverlust von zehn Prozent des jeweils aktuellen Restwertes aus - maximal aber 1500 Euro, dem Preis für eine Hardware-Nachrüstung an den Autos, mit der sich aus seiner Sicht Fahrverbote verhindern ließen. Bei Autos bis zurück zum Baujahr 2013 lohnt sich der Berechnung zufolge die Nachrüstung, bei älteren hingegen nicht. Bei einem Diesel-Bestand ab Baujahr 2009 von aktuell 10,9 Millionen Stück kommt durch Nachrüstungen und Wertverluste die Summe von knapp 15 Milliarden Euro zusammen.

+++ 2.44 Uhr: Mit Laserpointer gegen Flugzeuge und Polizeihubschrauber +++

Ein 22-Jähriger hat in Essen mindestens drei Flugzeuge und einen Polizeihubschrauber mit einem Laserpointer ins Visier genommen. Die Piloten der Verkehrflugzeuge meldeten die heikle Situation nach ihrem Landeanflug auf den Flughafen Düsseldorf, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeihubschrauber machte sich auf die Suche nach dem Verursacher, die Besatzung wurde ebenfalls geblendet.



Nachdem die Hubschrauberbesatzung das Haus im Stadtteil Kupferdreh identifiziert hatte, fanden Polizisten den Mann in einer Dachgeschosswohnung. Der Laserpointer wurde beschlagnahmt. Gegen den 22-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

+++ 2.15 Uhr: Polizei: IS-Kommandeur ordnete Anschlagsplan auf Flugzeug in Australien an +++

Hinter dem vereitelten Anschlag auf ein Flugzeug in Australien steht nach Polizeiangaben ein ranghohes Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Ein ranghoher IS-Kommandeur habe eine Gruppe australischer Männer angewiesen, eine Bombe zu bauen und an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln, teilte die australische Polizei mit. Der selbstgebaute Sprengsatz sollte den Angaben zufolge in eine Maschine der Etihad Airways geschmuggelt werden, die am 15. Juli in Sydney starten sollte. Der Plan wurde jedoch vereitelt, bevor die Männer den Check-In erreichten. Vier Männer wurden festgenommen. Zwei von ihnen wurden formell beschuldigt, sie sollten am Freitag vor Gericht erscheinen. Ein Mann wird bislang noch befragt. Der vierte wurde freigelassen.



+++ 1.48 Uhr: Kreml-Kritiker Nawalny muss Geldstrafe wegen Verteilung von Flugblättern zahlen +++

Nawalny wurde aufgefordert, eine Strafe von 300.000 Rubel (etwa 4200 Euro) zu bezahlen, wie ein Gericht in Moskau am Donnerstag entschied. Seine zwei Unterstützer erhielten eine geringere Geldstrafe. Alle drei wurden für schuldig befunden, gegen Regeln für die Organisation einer öffentlichen Veranstaltung verstoßen zu haben. Anhänger Nawalnys wurden demnach aufgefordert, am 8. und 9. Juli auf die Straße zu gehen und in verschiedenen russischen Städten Flugblätter zu verteilen. Dutzende Anhänger des Oppositionspolitikers wurden an den beiden Tagen festgenommen.



+++ 1.01 Uhr: Großbrand in Wolkenkratzer in Dubai ausgebrochen +++

In einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole Dubai ist nach Medienberichten zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ein Großbrand ausgebrochen. Das Hochhaus mit dem Namen "Torch Tower" - "Fackel-Turm" - fing in der Nacht Feuer, berichtete unter anderem die Nachrichtenseite "Gulf News". Ein Polizeisprecher sagte der Seite, dass das Feuer in der 9. Etage des mehr als 80 Stockwerke hohen Gebäudes ausgebrochen war. Ein Video zeigte, dass etliche Etagen des Wohngebäudes in Flammen standen. Nähere Einzelheiten über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. In dem rund 350 Meter hohen Wolkenkratzer hatte es bereits 2015 gebrannt.

+++ 0.49 Uhr: Nato-Soldat von Selbstmordattentäter in Afghanistan getötet +++

Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärkonvoi ist in Afghanistan ein Nato-Soldat getötet worden. Sechs weitere Menschen seien bei der Explosion im Distrikt Karabagh nahe der Hauptstadt Kabul verletzt worden, teilte die Nato mit. Zur Nationalität des Getöteten lagen zunächst keine Angaben vor. Zu dem Anschlag bekannten sich umgehend die radikalislamischen Taliban.



Der Täter zündete nach Nato-Angaben einen selbst gebauten Sprengsatz in der Nähe einer gemeinsamen Patrouille aus afghanischen und Nato-Soldaten. Bei den Verletzten handele es sich um fünf Soldaten und einen Übersetzer, teilte die Nato mit. Der Zustand der Verletzten sei stabil, sie seien in das US-Militärkrankenhaus auf dem US-Stützpunkt Bagram nördlich von Kabul gebracht worden.



+++ 0.19 Uhr: Dreijähriger beim Campen bei Unwetter schwer verletzt +++

Ein Dreijähriger ist während eines Unwetters auf einem Campingplatz bei Kröslin in Mecklenburg-Vorpommern schwer verletzt worden. Durch starke Windböen brach die Krone eines Baumes ab und fiel auf ein Zelt, wie die Polizei mitteilte. Dort hielt sich der Junge mit seiner Familie auf. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von einer Zeltstange am Rücken getroffen und musste ebenfalls behandelt werden.