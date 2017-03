Frau erstochen und Wohnung in Brand gesetzt? Polizei sucht diesen Mann

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 7.26 Uhr: Mann in Australien beim Fischen offenbar von Krokodil getötet +++

In Australien ist ein Mann beim Fischen offenbar von einem Krokodil getötet worden. Die Leiche des vermissten 35-Jährigen wurde in einem Gewässer vor Innisfail im Bundesstaat Queensland gefunden, wie die Polizei mitteilte. Erste Ermittlungen legten nahe, dass der Mann von einem rund vier Meter langen Krokodil getötet wurde. Die Behörden seien nun auf der Suche nach dem Tier, hieß es. Der Mann war am Sonntag als vermisst gemeldet worden, nachdem sein leeres Boot und seine herumschwimmende Harpune entdeckt worden waren, auf der noch ein Fisch aufgespießt war. Die Zeitung "Cairns Post" berichtete unterdessen vom Angriff eines Krokodils am Sonntag auf ein Polizeiboot, bei dem es sich um dasselbe Tier handeln könnte.

+++ 7.03 Uhr: Nach Tötungsdelikt: Polizei fahndet mit Foto nach dringend Tatverdächtigem +++

Nach einem Brand war in einer Wohnung in der Pücklerstraße im Berliner Stadtteil Kreuzberg eine tote Frau gefunden worden. Das Obduktionsergebnis ergab, dass die 41-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Jetzt fahndet die Berliner Polizei mit Fotos nach einem dringend tatverdächtigen Mann. Er habe im Rahmen der bisherigen Ermittlungen als letzter Begleiter der Frau identifiziert werden können. Darüber hinaus sei der auf den Fotos abgebildete Mann vom Innenhof der Pücklerstraße aus als Flüchtender identifiziert worden. Der Abgebildete soll am Tattag zeitweise eine Schiebermütze getragen haben. Darüber hinaus seien Spuren des unbekannten Tatverdächtigen gesichert worden. Er spreche sehr gutes Englisch und stamme nach eigenen Angaben aus Belgien.

+++ 6.31 Uhr: Betrunkene setzen in Vietnam zwei Dörfer unter Wasser +++

Aus einer Schnapslaune heraus haben drei Männer in Vietnam zwei Dörfer unter Wasser gesetzt. Die betrunkenen Männer drangen nach Angaben der Polizei morgens um 2 Uhr in den Kontrollraum eines Staudamms ein und öffneten dort ein Ventil. Auf die beiden Dörfer Son Nguyen und Suoi Bac im Süden des südostasiatischen Landes ergossen sich daraufhin insgesamt zwei Millionen Kubikmeter Wasser. Durch die Fluten wurden unter anderem 15 Tonnen Zuckerrohr vernichtet, wie die vietnamesische Nachrichtenagentur VNA berichtete. Der Sachschaden wird auf umgerechnet mehr als 12.500 Euro geschätzt. Nach Angaben der Bezirksverwaltung ist noch nicht klar, wie die drei Männer für den Vorfall, der sich bereits am Mittwoch vergangener Woche ereignete, zur Rechenschaft gezogen werden.

+++ 3.49 Uhr: Kim Kardashian bedankt sich bei französischer Polizei +++

Die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian hat sich nach einem Raubüberfall in Paris bei der französischen Polizei bedankt. "An die französische Polizei, danke für Eure schwierige und unglaubliche Arbeit", schrieb die Ehefrau von US-Rapper Kanye West im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Überfall auf Kardashian in der Nacht zum 3. Oktober hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Als Polizisten verkleidete Räuber hatten den Realitystar am Rande der Pariser Fashion Week in einer Luxusresidenz ausgeraubt. Sie fesselten und knebelten Kardashian und sperrten sie im Badezimmer ein. Dann flohen sie mit ihrer Beute: einem vier Millionen Euro teuren Ring und einer Schatulle mit Schmuck im Wert von fünf Millionen Euro.

+++ 1.08 Uhr: Zweiter Abgang bei Fahrdienstvermittler Uber +++

Die Turbulenzen beim Fahrdienst-Vermittler Uber vertreiben einen Hoffnungsträger aus der Chefetage: Die Nummer zwei hinter Chef Travis Kalanick verlässt das Unternehmen nach weniger als einem Jahr. Der Top-Manager Jeff Jones, der auf dem Posten eines Präsidenten unter anderem für die Entwicklung von Mitfahrangeboten zuständig war, zeigte sich zum Abgang verärgert.

"Es ist klar, dass die Überzeugungen und Ansätze, die meine Karriere bestimmt haben, nicht vereinbar sind mit dem, was ich bei Uber gesehen und erlebt habe", erklärte Jones dem Tech-Blog "Recode". Er kam zum umstrittenen Fahrdienst-Vermittler vom US-Handelsgiganten Target, wo er Marketingchef war. Kalanick versuchte im Gegenzug, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Abgang von Jones und seiner Suche nach einer rechten Hand auf einem neu geschaffenen Geschäftsführer-Posten. Nach dieser Ankündigung "kam Jeff zu der schweren Entscheidung, dass er seine Zukunft nicht bei Uber sieht", schrieb der Gründer und Chef in einer unter anderem von Bloomberg veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter.