Frau rutscht Kind um - Polizei ermittelt nach Freizeitparkunfall

Die News des Tages im stern-Ticker.

+++ 15.44 Uhr: Pilzsammler findet fünfstelligen Bargeldbetrag +++

Wertvoller Fund im Wald: Ein Pilzsammler hat in einem Waldgebiet in Freiburg Bargeld in fünfstelliger Höhe entdeckt. Das Geld lag offenbar schon längere Zeit am Fundort, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Hintergründe der ungewöhnlichen Entdeckung waren zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers meldete der Pilzsammler seinen Fund den Ordnungshütern. Die Polizei sucht nun den Eigentümer - oder aber Tippgeber, die Angaben zur Herkunft des Gelds machen können.

+++ 15.39 Uhr: WM-Affäre: DFB muss 19,2 Millionen Euro Steuern nachzahlen +++

Der Deutsche Fußball-Bund muss in der WM-Affäre Steuern in Höhe von 19,2 Millionen Euro nachzahlen. Der Verband gab bekannt, vom Finanzamt Frankfurt am Main einen geänderten Steuerbescheid für das WM-Jahr 2006 erhalten zu haben. Der DFB will den Steuerbescheid jedoch anfechten. "Die in den geänderten Bescheiden festgesetzten Steuern wird der DFB fristgerecht zahlen und anschließend auf dem Rechtsweg die Rechtmäßigkeit der Steuerbescheide überprüfen lassen", heißt es in einer Mitteilung. Das Finanzamt wirft dem Verband vor, den Fiskus bei der Rückzahlung eines ominösen Darlehens von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus im Jahr 2005 bewusst getäuscht zu haben. Das Geld wurde in der Steuererklärung als Beitrag zu einer WM-Gala deklariert, die jedoch nie stattfand. Der Verband räumt die falsche Deklarierung zwar ein, hält die dubiose Millionenzahlung aber immer noch für eine Betriebsausgabe, die steuerlich absetzbar war.

+++ 15.22 Uhr: Durchsuchungen bei BMW wegen Kartellvorwürfen +++

Im Zusammenhang mit Kartellvorwürfen gegen die deutsche Autoindustrie hat die EU einen Hersteller durchsuchen lassen. Das teilte die EU-Kommission mit, ohne den Autobauer zu benennen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr, handelt es sich um BMW.

+++ 15.07 Uhr: Polizeitaucher bergen gestohlenes Reliquiar aus Flensburger Förde +++

Polizeitaucher haben aus der Flensburger Förde ein Anfang Oktober aus der St. Nikolaikirche in Flensburg gestohlenes antikes Reliquiar geborgen. Das 500 Jahre alte Behältnis aus Bergkristall befand sich zusammen mit einer Reihe anderer aus der Kirche gestohlener Wertgegenstände an der Hafenostseite in der Förde, wie die Polizei mitteilte. Die Kirchenverantwortlichen seien "sehr, sehr glücklich" gewesen, das antike Stück zurückzuerhalten - für Hinweise zum Verbleib war eine Belohnung von tausend Euro ausgesetzt. Das Reliquiar war von unbekannten Tätern zusammen mit einem Kirchensiegel, einem historischen Kirchenschlüssel, drei Geldkassetten, einer EC-Karte und diversen Schlüsseln in der Nacht zum 1. Oktober entwendet worden. Ein jugendlicher Spaziergänger habe am Dienstagnachmittag die Geldkassetten im Hafenbecken bemerkt und die Polizei informiert.

+++ 14.34 Uhr: Zweijähriger bei Krippenausflug an Hundeleine gebunden +++

Erzieher einer Münchner Kinderkrippe haben einen zweijährigen Jungen bei einem Ausflug an eine Hundeleine gebunden. Auf einem Foto, das die "Süddeutsche Zeitung" veröffentlichte, ist das Kleinkind an einen Pfosten fixiert zu sehen, während andere Kinder ihre Brotzeit an einem Tisch einnehmen. Der Geschäftsführer der Einrichtung meldete den Vorfall vom 30. Juni später bei der Aufsichtsbehörde, wie ein Sprecher des städtischen Bildungsreferats sagte.

Grund für die Maßnahme soll das unartige Verhalten des Jungen gewesen sein, erklärten die Betreuer laut "SZ" in einer Stellungnahme. Eine Erzieherin habe die Hundeleine zufällig bei sich getragen; die Maßnahme sei "zur Sicherheit und im Interesse des Kindes" erfolgt. Die Eltern wechselten nach dem Anblick der Ausflugsbilder die Einrichtung und einigten sich mit der Kindertagesstätte auf einen außergerichtlichen Vergleich, wie die Zeitung schreibt. Das Bildungsreferat erfuhr am 10. Juli von dem Vorfall. Nach Gesprächen mit der Aufsichtsbehörde habe die private Einrichtung den Elternbeirat informiert, betonte der Sprecher. "Ob interne Konsequenzen folgten, ist uns nicht bekannt."

+++ 14.19 Uhr: Frau rutscht Kind um - Polizei ermittelt nach Freizeitparkunfall +++

Nach einem Rutschenunfall mit einer verletzten Siebenjährigen in einem Freizeitpark in Niedersachsen sucht die Polizei immer noch nach der Verursacherin. Die bislang unbekannte Frau soll im Serengeti-Park Hodenhagen das Kind am Ende einer Teppichrutsche so heftig gerammt haben, dass es bewusstlos wurde. Das Mädchen wurde mit Verdacht auf eine Hirnblutung in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Dort kam es vorübergehend auf die Intensivstation, wie die Soltauer "Böhme-Zeitung" berichtete. Mittlerweile sei das Kind aber wieder daheim.



"Was stehst Du hier doof rum", soll die Frau laut Polizei nach dem Vorfall am Freitag vergangener Woche noch zu dem Kind gesagt haben. "Handyvideos von Zeugen werden derzeit geprüft", teilte ein Polizeisprecher am Freitag dazu mit. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung.

+++ 14.05 Uhr: Parlamentswahl in Tschechien hat begonnen - Populist in Umfragen vorn +++

In Tschechien hat die zweitägige Parlamentswahl begonnen. Klarer Favorit in allen Umfragen ist der Multimilliardär und Medienunternehmer Andrej Babis mit seiner Protestbewegung ANO ("Ja"). Der 63-Jährige, gegen den die Polizei wegen EU-Subventionsbetrugs ermittelt, profilierte sich im Wahlkampf als Flüchtlingsgegner und Euroskeptiker.

+++ 13.07 Uhr: Räuber verlieren 10.000 Euro - Polizei sammelt Geld auf Straße ein +++

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Niedersachsen haben die Täter auf ihrer Flucht rund 10.000 Euro verloren. Polizisten und Feuerwehrleute sammelten in der Nacht die auf der Straße liegenden Geldscheine ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Täter hatten Gas eingesetzt, um den Geldautomaten in einer Bankfiliale in Weener in Ostfriesland zu sprengen. Anschließend beluden sie einen dunkles Auto mit ihrer Beute. "Auf der Flucht ist ihnen Geld abhanden gekommen", sagte die Polizeisprecherin. Wie das passieren konnte, sei unklar. Medienberichten, wonach die losen Scheine aus dem nicht ganz verschlossenen Kofferraum fielen, konnte sie nicht bestätigen. Zunächst müssten die Zeugenbefragungen fortgesetzt werden.

Die Täter entkamen mit einem Betrag im "oberen fünfstelligen Bereich". Ein Polizeisprecher sagte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Tatortnähe oder auf dem Fluchtweg weitere Geldscheine befinden. Mögliche Finder forderte er auf, das Geld bei der Polizei abzugeben. Wer es einstecke, begehe eine Straftat.

+++ 12.38 Uhr: Familientragödie in Italien: Vater und Kinder durch Feuer getötet +++

Bei einem Wohnungsbrand im norditalienischen Como sind ein Vater und drei seiner vier Kinder ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte auf Twitter von einem "sehr schweren Brand" im obersten Stockwerk eines Wohnhauses im Zentrum der Stadt am Comer See berichtet. Der 49-jährige Vater sei bereits tot in der Wohnung gefunden worden, als die Rettungskräfte eintrafen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Drei der vier Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren starben im Krankenhaus an ihren Verletzungen, nachdem die Rettungskräfte sie zuvor noch reanimieren konnten. Der älteste Sohn wurde weiter in einem Krankenhaus behandelt. Die Mutter sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause gewesen, weil sie sich in psychologischer Behandlung befinde. Laut Ansa deuteten erste Ermittlungen daraufhin, dass das Feuer gelegt wurde - möglicherweise vom Vater selbst. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert.

+++ 12.02 Uhr: Tod der fünfjährigen Carrie: Mord-Urteile sind rechtskräftig +++

Sie überließen ein schwer verletztes Kind sich selbst, riefen keinen Arzt und wurden schließlich Zeugen seines Sterbens: Nach Feststellung des Bundesgerichtshofs hat das Landgericht Kaiserslautern die Mutter der fünfjährigen Carrie und ein Paar zu Recht zu lebenslanger Haft wegen Mordes durch Unterlassen verurteilt. Der 4. Strafsenat des BGH verwarf die Revisionen der Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts vom Februar als unbegründet, wie der Bundesgerichtshof mitteilte. "Das Urteil ist damit rechtskräftig." Das Kind war am Nachmittag des 20. Juni 2016 in der Wohnung des Paares gestürzt und hatte dabei eine schwere Kopfverletzung erlitten. Nach Feststellung des Landgerichts riefen die drei Angeklagten keinen Arzt, weil sie verdecken wollten, dass das Mädchen in den Wochen vor seinem Tod misshandelt und vernachlässigt worden war. Dabei hätten sie den Tod des Kindes zumindest billigend in Kauf genommen. Die Fünfjährige hatte bei dem Paar gewohnt und war nach Darstellung des Gerichts vor allem von dem Mann immer wieder misshandelt worden. Es hatte in einer fensterlosen Kammer leben müssen und aus Hunger mehrmals Katzenkot gegessen.

+++ 11.55 Uhr: Pflege im Krankenhaus wird gestärkt +++

Die Pflege im Krankenhaus wird gestärkt. Kliniken mit vielen pflegebedürftigen Patienten können künftig über den sogenannten Fallpauschalenkatalog ein Zusatzentgelt abrechnen, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Verband der privaten Krankenversicherung mitteilten. Die zusätzlichen Gelder bekommen Kliniken demnach für Patienten mit höheren Pflegegraden, konkret ab Pflegegrad drei, die mindestens fünf Tage stationär bleiben. Damit werde der höhere Versorgungsaufwand der Krankenhäuser für schwer pflegebedürftige Patienten berücksichtigt.

+++ 11.43 Uhr: Air-Berlin-Flieger darf auf Island nicht abheben +++

Ein Flugzeug der insolventen Air Berlin darf auf Island nicht mehr abheben. Die deutsche Fluggesellschaft habe Flughafengebühren nicht gezahlt, teilte der Betreiber des internationalen Flughafens Keflavik, Isavia, mit. Der Rückflug nach Düsseldorf wurde gestrichen. Laut Isavia waren die Gebühren bereits vor dem Insolvenzantrag von Air Berlin im August fällig. Die Entscheidung, das Flugzeug jetzt nicht abheben zu lassen sei "die letzte Maßnahme, um die Bezahlung bereits erbrachter Dienstleistungen sicherzustellen". Zuvor hatte das Luftverkehrs-Onlinemedium "Airlive" über das gestrandete Flugzeug berichtet.

+++ 11.39 Uhr: Bahnverkehr nach Österreich wegen Fliegerbombe eingeschränkt +++

Der Fund einer Fliegerbombe im Landkreis Rosenheim hat am Freitag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr von Deutschland nach Österreich geführt. Sowohl die Zugstrecke zwischen München und Salzburg als auch die Strecke zwischen München und Innsbruck wurden gesperrt, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Zudem wurden nach dem Bombenfund Evakuierungen in einem Umkreis von hundert Metern angeordnet. Die Bombe war bei Baggerarbeiten in der Gemeinde Kastenau entdeckt worden.

+++ 11.08 Uhr: Früherer AfD-Abgeordneter Arppe muss erneut wegen Volksverhetzung vor Gericht +++

Der für die AfD in den Schweriner Landtag gewählte Abgeordnete Holger Arppe wird sich erneut wegen mutmaßlicher Volksverhetzung vor Gericht verantworten müssen. Das Landgericht Rostock werde voraussichtlich "zeitnah" einen Termin anberaumen, sagte eine Gerichtssprecherin. Zuvor hatte der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns am Donnerstag mit den Stimmen aller fünf vertretenen Fraktionen die Immunität Arppes aufgehoben. Der inzwischen fraktionslose Arppe war bei der Sitzung nicht anwesend. Die Aufhebung der Immunität macht den Weg frei für die Berufungsverhandlung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Rostock, das Arppe selbst anfocht. Er war 2015 wegen Volksverhetzung zu 2700 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil er in einem Internetpost die britischen Inseln als einen Ort bezeichnet hatte, wo Muslime aus der Europäischen Union in Quarantäne gesteckt werden könnten.

+++ 10.56 Uhr: Ehemaliger SS-Wachmann aus Frankfurt angeklagt +++

Einem ehemaligen SS-Wachmann eines Konzentrationslagers der Nazis soll in Frankfurt der Prozess gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 96 Jahre alten Mann aus Frankfurt erhoben. Es geht um Beihilfe zum Mord, wie die Behörde mitteilte. Dem damals 22-Jährigen wird vorgeworfen, als Wachmann im Zweiten Weltkrieg zwischen August 1943 und Januar 1944 Teil der Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten gewesen zu sein. Ob der Prozess zustande kommt und die Anklage zugelassen wird - darüber muss nun das Landgericht Frankfurt entscheiden. Verhandlungsfähig ist der betagte Angeklagte jedenfalls, wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage sagte. Der 96-Jährige sei begutachtet worden. Demnach dürfe nicht mehr als zwei Tage pro Woche verhandelt werden, und auch nur maximal zwei Stunden pro Tag.

Der damals 22-Jährige sei Wachmann im Vernichtungslager Lublin-Majdanek im damals besetzten Polen gewesen. Dort sei er unter anderem mit der Bewachung der zur Tötung bestimmten Gefangenen befasst gewesen. Den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zufolge soll er wie alle anderen SS-Angehörigen des Lagers um die Grausamkeit der organisierten Massentötungen gewusst haben. Als Wachmann habe er auch an der Erschießung von mindestens 17.000 deportierten jüdischen Gefangenen im November 1943 mitgewirkt.

+++ 9.11 Uhr: In Australien rollt das letzte im Land produzierte Auto vom Band +++

In Australien ist das letzte im Land produzierte Auto vom Band gerollt - ein Pkw der Traditionsmarke Holden. Die Schließung des Werks im Norden von Adelaide im Bundesstaat South Australia ist das Ende einer Ära: Holden war 1856 als Sattlerei gegründet worden und stellte 1948 das erste Auto in Massenfertigung in Australien her. Premierminister Malcolm Turnbull sagte, er sei sehr traurig, "wie wir alle". Auf dem Höhepunkt seines Erfolges beschäftigte Holden 24.000 Menschen. Jetzt sind es nur noch 950. Die Gewerkschaft macht die Regierung für die Schließung verantwortlich - Subventionen für die Industrie gibt es seit 2014 nicht mehr



+++ 8.57 Uhr: DGB-Chef befürchtet Einschränkung der Arbeitnehmerrechte in Jamaika-Koalition +++

DGB-Chef Reiner Hoffmann befürchtet eine Einschränkung der Arbeitnehmerrechte in einer Jamaika-Koalition. Im Südwestrundfunk (SWR) verwies er auf Erfahrungen beim Mindestlohn in Schleswig-Holstein, wo bereits ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP an der Macht ist. "Da wird eine Bundesratsinitiative gestartet, wo es darum geht, die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeiten beim Mindestlohn zu schwächen", sagte der DGB-Chef. "Das würde eine Durchlöcherung des Mindestlohns bedeuten", warnte er. Schon jetzt versuchten viele Unternehmen, den Mindestlohn zu unterlaufen, weil die Kontrollen viel zu schwach seien. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bezweifelt, dass das angestrebte Vier-Parteien-Bündnis auf Bundesebene in der Lage sei, soziale Fortschritte auf den Weg zu bringen.

+++ 7.43 Uhr: Studie: Jeder sechste Todesfall weltweit geht auf Umweltverschmutzung zurück +++

Umweltverschmutzung ist einer Studie zufolge für weltweit jeden sechsten vorzeitigen Todesfall verantwortlich. Im Jahr 2015 hätten durch Umweltverschmutzung verursache Krankheiten zum Tod von neun Millionen Menschen geführt, heißt es in einer im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlichten Untersuchung. Das sei drei Mal mehr als durch Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen und 15 Mal mehr als durch Kriege und andere Formen der Gewalt. Besonders drastische Folgen hat der Studie zufolge die Luftverschmutzung - durch Industrie- und Autoabgase, aber auch im Inneren von Räumen durch das Verbrennen von Holz oder Kohle zum Heizen oder Kochen.

+++ 7.34 Uhr: Zoll findet sechs verweste Wasserbüffelschädel in Postsendung +++

Der Zoll in München hat in einer Sendung aus Indonesien einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Die Beamten fanden sechs Wasserbüffelschädel. "Die Einfuhr ist erlaubt - allerdings waren die Schädel teilweise so stark verwest und von Maden befallen, dass wir die Sendung vernichtet haben", sagte Marie Müller vom Hauptzollamt München. Den Beamten war beim Röntgen des Paketes in der vergangenen Woche der schlechte Zustand der Lieferung aufgefallen. Die Vernichtung diene dem Tier- und Seuchenschutz. Die etwa drei Kilo schweren Schädel mit dem imposanten Geweih waren für den Verkauf in München vorgesehen.

+++ 7.23 Uhr: Dach von Busdepot in Südindien eingestürzt - Mindestens acht Tote +++

Beim Einsturz eines Gebäudes in einem Busdepot sind in Indien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Behörden im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu mitteilten. Bei den Todesopfern handelte es sich um sieben Fahrer und einen Schaffner der staatlichen Busgesellschaft. Sie hatten in dem Gebäude des Depots im Ort Porayar geschlafen, als das Dach einstürzte, wie der Verkehrsminister von Tamil Nadu erklärte. Die Ursache war zunächst unklar, das Gebäude soll alt und reparaturbedürftig gewesen sein.

+++ 6.32 Uhr: Falsche Polizisten am Telefon - Betrugsmasche immer häufiger +++

In Deutschland werden falsche Polizisten, BKA-Beamte oder Staatsanwälte am Telefon als Betrugsmasche immer mehr zum Problem. In Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl der Delikte, bei denen so getarnte Gauner arglose Senioren um ihr Geld bringen wollen, stark an: Von Januar bis März wurden mindestens knapp 1200 Fälle gemeldet, fast doppelt so viele wie in den drei Monaten zuvor, wie das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Beamten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Bundeskriminalamt (BKA) agieren die Täter deutschlandweit.

+++ 6.03 Uhr: US-Senat billigt Haushalt für 2018 +++

Der US-Senat hat den Haushalt für das Jahr 2018 gebilligt und zugleich den Weg frei gemacht für die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. In einer eher symbolischen Abstimmung votierten die Senatoren mit 51 zu 49 Stimmen für den Haushalt.



Nach dem Debakel mit der Gesundheitsreform hat die Verabschiedung der Steuerreform vor Jahresende für die Republikaner im US-Kongress die höchste Priorität. Vorgesehen sind Steuersenkungen im Umfang von 1,5 Billionen Dollar. Die deutliche Reduzierung der Steuerlast für Bürger und Unternehmen war eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen.

+++ 5.05 Uhr: Wohlfahrtsverbände befürworten Familiennachzug für Flüchtlinge +++

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas hoffen darauf, dass sich Union, FDP und Grüne in ihren Sondierungsgesprächen darauf verständigen, den Familiennachzug für Flüchtlinge nicht weiter einzuschränken. Mit Blick auf Schätzungen des Auswärtigen Amtes, wonach bis Ende 2018 etwa 100.000 bis 200.000 Menschen aus Syrien und dem Irak einen Antrag auf Familiennachzug stellen könnten, sagte Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Für Deutschland ist die Aufnahme und Integration der schutzsuchenden Menschen in dieser Größenordnung gut zu meistern."

+++ 4.20 Uhr: Drei Leichen in Tiefgarage - Polizei sucht die Hintergründe +++

Nach dem Fund von drei Leichen in einer Tiefgarage in Eislingen (Baden-Württemberg) versucht die Polizei, die Hintergründe zu klären. Ob die Toten auch schon obduziert werden, stand zunächst nicht fest. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine Beziehungstat. Wodurch die 56-jährige Frau und ihr gleichaltriger Mann sowie ein 26-Jähriger starben, sagten die Ermittler am Donnerstag nicht. Allerdings sei massiv Gewalt ausgeübt worden. Die Leichen waren am Donnerstagmittag von Benutzern der Tiefgarage gefunden worden. Der 26-Jährige war womöglich der Lebensgefährte der Frau.

+++ 3.30 Uhr: Mann fliegt bei Unfall aus Cabrio und wird von Lkw überrollt +++

Ein Mann ist bei einem Unfall in Düsseldorf aus seinem Cabrio geschleudert und von einem Lastwagen überrollt worden. Der 29-Jährige starb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war der Sportwagen beim Überholen mit dem Lkw kollidiert, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Cabrio verlor. In dem Fahrzeug befand sich neben dem 29-Jährigen noch ein ein Jahr älterer Mann - wer den Wagen steuerte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der 29-Jährige war bei dem Unfall laut Polizei womöglich nicht angeschnallt. Der zweite Mann und der Lkw-Fahrer, der einen Schock erlitt, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

+++ 2.40 Uhr: US-Außenministerium sieht Fortschritte im Visa-Streit mit Ankara +++

Streit eskaliert USA und Türkei frieren gegenseitige Visavergabe ein dpa

In Gesprächen über den Visa-Streit zwischen Washington und Ankara sind US-Angaben zufolge substanzielle Fortschritte erzielt worden. Eine US-Delegation unter Leitung des Diplomaten Jonathan Cohen, die in die Türkei gereist sei, habe "fruchtbare Gespräche" geführt, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums in Washington. Die USA würden sich weiter engagieren, alle relevanten Fragen zu klären, um schnell wieder zu den normalen Visa-Prozeduren zurückzukehren.

+++ 1.32 Uhr: Protest in Katalonien: Separatisten rufen zu Sturm auf Banken auf +++

Im Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien haben separatistische Organisationen die Bürger der spanischen Region zu einem Sturm auf die Banken aufgerufen. Die Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) und der Kulturverein Omnium Cultural appellierten an ihre Anhänger, massiv Geld von Konten der fünf größten Banken abzuheben. Die Aktion solle zunächst zwischen acht und neun Uhr vormittags stattfinden. Damit solle gegen Inhaftierung der Präsidenten der beiden Organisationen, Jordi Sànchez (ANC) und Jordi Cuixart (Omnium), und gegen die Firmenflucht protestiert sowie der Wille zur Gründung eines unabhängigen Staates in Katalonien bekundet werden, betonten beide Organisationen.

+++ 1.17 Uhr: Merkel: EU für "verantwortliche" Kürzung der Türkeihilfen +++

Der EU-Gipfel in Brüssel hat sich nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel dafür ausgesprochen, die Finanzhilfen für die Türkei "in verantwortlicher Weise zu kürzen". Die EU-Kommission sei beauftragt, dies umzusetzen, sagte Merkel nach dem ersten Gipfeltag. Damit reagiere die EU auf die "absolut unbefriedigende Situation der Menschenrechte" in der Türkei. Auch Gespräche über die von Ankara geforderte Erweiterung der Zollunion mit der EU werde es nicht geben.

Gleichwohl sprach sich Merkel dafür aus, mit Ankara weiter zu reden. "Ich habe dafür geworben, das Gespräch mit der Türkei zu suchen", betonte sie. Wichtig sei eine einheitliche Position der EU-Mitglieder. Für eine Beendigung der Beitrittsverhandlungen gebe es in der EU keine Mehrheit.

+++ 0.56 Uhr: Zahl der Todesopfer durch Waldbrände in Portugal auf 43 gestiegen +++

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände in Portugal ist auf 43 gestiegen. Nahe eines Krankenhauses in Coimbra sei eine weitere Leiche entdeckt worden, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. Die Brände, die am Sonntag und Montag gewütet hatten, sind seit Dienstag weitgehend unter Kontrolle.

+++ 0.07 Uhr: Jamaika-Generalsekretäre einigen sich auf 12 Verhandlungsblöcke +++

Vor den heute in großer Runde beginnenden Sondierungen für eine Jamaika-Koalition haben sich die Generalsekretäre von CDU, CSU, FDP und Grünen auf die zentralen zwölf Themenblöcke geeinigt. An erste Stelle stehen dabei die Themen Finanzen, Haushalt und Steuern, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Themenblöcke sollen Grundlage des ersten gemeinsamen Sondierungstreffens in der großen Runde von mehr als 50 Unterhändlern sein.

Nach dpa-Informationen hatten die Generalsekretäre von ihren Verhandlungsführern den Auftrag erhalten, sich auf Themen und die Reihenfolge zu einigen. Am Ende könnten die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen noch geringfügige Änderungen besprechen, hieß es weiter. Auf den Bereich Finanzen folgt nach dpa-Informationen als Punkt zwei der Themenblock Europa.