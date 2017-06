Frau wird bei Karussell-Unfall Finger abgerissen

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 10:52 Uhr: Ein Toter bei Messerstecherei in Wiesbaden +++

Bei einer Messerstecherei in Wiesbaden ist ein 19-jähriger Mann getötet worden. Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer wurden dabei in der Nacht zum Sonntag verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Gruppen in der Fußgängerzone im Wiesbadener Stadtzentrum in einen Streit geraten.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar. Die Gruppen bestanden aus sechs beziehungsweise drei Menschen. Die beiden Verletzten und der getötete junge Mann gehörten der größeren Gruppe an. Die Verdächtigen flüchteten vom Tatort. Weitere Angaben wollten die Behörden zunächst nicht machen.

+++ 10:52 Uhr: Frau wird Finger bei Karussell-Unfall abgerissen +++

Bei einem Karussell-Unfall in Schleswig-Holstein ist einer 65-jährigen Frau ein Finger abgerissen worden. Die Frau hatte am Samstag beim Stadtfest in Ahrensburg ihrer Enkelin beim Fahren zugeschaut, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst unbekannten Gründen habe sich ein Fingerring in dem Kinderkarussell verfangen, und der Finger wurde abgerissen. Die 65-Jährige kam umgehend in eine Spezialklinik.

+++ 10:46 Uhr: Bericht: Air Berlin immer häufiger von Verspätungen und Ausfällen betroffen +++

Bei der finanziell schwer angeschlagenen Fluggesellschaft Airberlin kommt es einem Zeitungsbericht zufolge immer häufiger zu langen Verspätungen oder Flugausfällen. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Daten des Fluggastrechte-Portals EUclaim berichtete, gab es im Juni bisher jeden Tag durchschnittlich 24 sogenannte Problemflüge von und nach Deutschland. In den ersten fünf Monaten des Jahres waren es demnach nur rund 18 pro Tag.

+++ 10:39 Uhr: Nach Zwischenlandung: Kein Sprengmittel an Bord gefunden +++

In dem verdächtigen Rucksack, der am Samstagabend zu der außerplanmäßigen Landung eines Flugzeugs auf dem Flughafen Köln/Bonn geführt hat, wurden keine Sprengmittel gefunden. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Köln am Sonntag. Ein Entschärfer der Bundespolizei habe den Rucksack am Samstagabend kontrolliert gesprengt. Von den 151 Passagieren des Fluges von Slowenien nach London nahm die Polizei drei Männer fest. Die 31, 38 und 48 Jahre alten Briten waren auch am Sonntag noch in Gewahrsam der Polizei.

Die Polizei erklärte, sie hätten sich an Bord offenbar über terroristische Inhalte unterhalten. Details nannte die Polizei nicht. "Aktuell läuft noch die Vernehmung eines der Fluggäste", sagte der Polizeisprecher am Vormittag. Der Pilot, der über das Gespräch der Männer während des Fluges informiert worden war, hatte sich zu einer außerplanmäßigen Zwischenlandung in Köln entschlossen.



+++ 10:30 Uhr: Mays Konservative und nordirische DUP noch nicht einig +++

Die Verhandlungen der britischen Konservativen und der nordirischen Partei DUP über eine Zusammenarbeit im Parlament dauern an. Die Gespräche seien bisher "positiv" verlaufen, sagte ein Sprecher der Democratic Unionist Party (DUP) in der Nacht zum Sonntag. Sie würden in der kommenden Woche fortgesetzt, um Details zu besprechen. Eine Regierungssprecherin sagte, Premierministerin Theresa May habe selbst mit der DUP über die Unterstützung einer Minderheitsregierung im Unterhaus gesprochen. Ein Knackpunkt dürfte die Grenze zwischen Irland und Nordirland nach dem EU-Austritts Großbritanniens sein.

+++ 8:09 Uhr: Franzosen wählen neue Nationalversammlung +++

Einen Monat nach der Präsidentschaftswahl sind die Franzosen zur Wahl einer neuen Nationalversammlung aufgerufen. In der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag steuert der sozialliberale Staatschef Emmanuel Macron auf einen weiteren Erfolg zu: Seine Bewegung La République en Marche (Die Republik in Bewegung) könnte zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem mit rund 30 Prozent stärkste Kraft werden.

Umfragen sahen die konservativen Republikaner zuletzt bei rund 22 Prozent, die rechtspopulistische Front National (FN) von Marine Le Pen bei 17 Prozent, die Bewegung Das unbeugsame Frankreich des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon bei elf Prozent und die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande bei acht Prozent.