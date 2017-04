Fünf Bergwanderer sterben in Kanada bei Sturz in die Tiefe

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 7.02 Uhr: Auswärtiges Amt sieht erhöhtes Terrorrisiko in Ägypten +++



Das Auswärtige Amt hat nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen auf das Terrorrisiko auch für Ausländer in Ägypten hingewiesen. "Es besteht landesweit ein erhöhtes Risiko terroristischer Anschläge und die Gefahr von Entführungen. Diese können sich auch gegen ausländische Ziele und Staatsbürger richten", teilte das AA in Berlin mit. Bei Reisen nach Ägypten einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer werde generell zu Vorsicht geraten. Am Sonntag waren bei den schwersten Terrorangriffen auf die christliche Minderheit in Ägypten seit Jahren mehr als 40 Menschen getötet und weitere 110 verletzt worden.

+++ 6.04 Uhr: Mexikanischer Ex-Gouverneur in Italien verhaftet +++

Ein wegen Verbindungen zur Drogenmafia seit mehreren Jahren gesuchter früherer mexikanischer Spitzenpolitiker ist in Italien verhaftet worden. Tomás Yárrington, von 1999 bis 2005 Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaates Tamaulipas, sei am Sonntag in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden gefasst worden, teilte die mexikanische Bundesanwaltschaft mit. Man erwarte, dass er in den nächsten Tagen nach Mexiko ausgeliefert werde. Der Ort der Festnahme wurde nicht bekannt gegeben. Yárrington wird unter anderem vorgeworfen, Bestechungsgelder von Drogenbanden wie dem Golfkartell und "Los Zetas" angenommen zu haben.

+++ 5.49 Uhr: Kirchen feiern Ostern in Jerusalem mit neu-geweihtem Jesu-Grab +++

Tausende Pilger werden zum Karfreitag und zum Osterwochenende in Jerusalem erwartet. Die Kirchen begehen das Fest zum Tod und zur Auferstehung von Jesus Christus am Samstag und Sonntag auch in der neu geweihten Grabkapelle in der Grabeskirche. An dieser Stelle soll nach christlicher Überlieferung Jesus begraben worden und wieder auferstanden sein. Die Grabkapelle wurden in den vergangenen zehn Monaten für knapp 3,5 Millionen Euro restauriert.

+++ 5.14 Uhr: Mehr als 6600 Straftäter in psychiatrischen Krankenhäusern +++

Knapp 10 900 Menschen waren im Jahr 2013 deutschlandweit auf Anordnung eines Strafrichters in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt untergebracht. Mehr als 6600 davon waren nach den aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes wegen Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit dauerhaft in der Psychiatrie (§63 Strafgesetzbuch). Viele von ihnen bleiben über Jahre dort.

+++ 5.29 Uhr: Auf Bahnübergang geparktes Auto von Güterzug erfasst +++

Ein Autofahrer hat seinen Pkw im nordrhein-westfälischen Ratingen auf einem Bahnübergang geparkt und damit einen Zusammenstoß mit einem Güterzug verursacht. Wegen der angespannten Parksituation vor einem Ausflugslokal habe der Pkw-Fahrer am Sonntag offenbar keinen anderen Stellplatz gefunden, teilte die Feuerwehr mit. Passanten hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Bahnstrecke befahren werde.

+++ 5.06 Uhr: Mehr als 200 Kämpfer gegen IS stammen aus Deutschland +++

Mehr als 200 Menschen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums aus Deutschland ausgereist, um an der Seite kurdischer Milizen in Syrien und dem Irak gegen die IS-Terrormiliz zu kämpfen - unter ihnen 69 mit deutschem Pass. Nicht erfasst seien Personen, die sich den kurdischen Streitkräften im Irak, den sogenannten Peschmerga, anschließen wollten, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Montag) unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag.

+++ 4.16 Uhr: Fünf Bergwanderer sterben in Kanada bei Sturz in die Tiefe +++

Fünf Bergwanderer sind in Kanada bei einem 500 Meter tiefen Sturz getötet worden. Ihre Leichen wurden am Sonntag von einer Suchmannschaft geborgen, wie der Fernsehsender CTV Vancouver berichtete. Die Fünf seien am Samstag am Mount Harvey nördlich von Vancouver auf ein überhängendes Schnee- und Eisbrett geraten, das unter ihrem Gewicht nachgegeben habe. Anderen Mitgliedern ihres Bergwandervereins fiel am Gipfel auf, dass die fünf Kameraden fehlten. Sie fanden Spuren im Schnee, die jedoch an einer langen Abbruchkante endeten. In der Nacht zum Sonntag musste die Such- und Rettungsaktion wegen der Dunkelheit unterbrochen werden.

+++ 3.58 Uhr: Drei Astronauten kehren von Raumstation ISS auf Erde zurück +++

Für drei Astronauten endet nach 173 Tagen ihr Aufenthalt in der Internationalen Raumstation ISS. Ein Amerikaner und zwei Russen sollen an diesem Montag auf die Erde zurückkehren.

Kommandant Shane Kimbrough sowie die Flugingenieure Sergej Ryschikow und Andrej Borissenko werden in einer Sojus-Kapsel um 13.21 Uhr (MESZ) in Kasachstan erwartet, wie die US-Raumfahrtagentur Nasa am Sonntag mitteilte. Unter Kimbroughs Kommando arbeitete die ISS-Crew an Hunderten Experimenten für Biologie, Biotechnologie, Physik und Geowissenschaft.



+++ 3.38 Uhr: Mehrheit der Deutschen steht zum Tanzverbot am Karfreitag +++

Mehr als die Hälfte der Deutschen findet das Tanzverbot an Karfreitag einer Umfrage zufolge gut. 52 Prozent der Befragten befürworten das Musikverbot in Kneipen und Clubs an dem stillen Feiertag, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov mit mehr als 1000 Teilnehmern ergab. 38 Prozent sind demnach dagegen, 10 Prozent machten keine Angabe. Vor allem ältere Menschen sind gegen die Aufhebung des Tanzverbots: Von den Befragten ab 60 Jahren antworteten 62 Prozent entsprechend.

+++ 1.49 Uhr: Russischer Hacker in Spanien festgenommen +++

Ein russischer Informatiker ist nach Angaben seiner Ehefrau wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer Cyber-Kampagne zur Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs in Spanien festgenommen worden. Piotr Lewatschow wurde am Freitag am Flughafen in Barcelona aufgrund einer "internationalen Beschwerde" in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.