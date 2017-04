Fünf Tote nach Explosion in Feuerwerksfabrik

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 5.44 Uhr: Australien: 900 Kilo Chrystal Meth beschlagnahmt +++

In Australien hat die Polizei eine Rekordmenge von 903 Kilogramm der Designerdroge Chrystal Meth beschlagnahmt. Die Drogen haben nach Angaben der Behörden in der Szene einen Wert von 900 Millionen australischen Dollar (umgerechnet etwa 638 Millionen Euro).



Entdeckt wurde es in einem Vorort der Millionenstadt Melbourne namens Nunawading. Das Chrystal Meth war in Zwei-Kilo-Päckchen in einer großen Lieferung Holzdielen versteckt. Zwei Männer wurden festgenommen. Ihnen droht lebenslange Haft.

+++ 5.34 Uhr: Illegales Glücksspiel boomt +++

Illegales Glücksspiel in Deutschland und bisher nicht zugelassene Online-Geldspiele sind nach einer aktuellen Studie weit stärker auf dem Vormarsch als der regulierte Markt. Das Wachstum des gesamten deutschen Glücksspielmarktes um acht Prozent im Jahr 2015 ist "vornehmlich auf die Ausdehnung des nicht-regulierten Marktes zurückzuführen", wie aus einer Branchenanalyse des "Handelsblatt Research Institute" hervorgeht. Das Marktvolumen nicht zugelassener Angebote steige jährlich um etwa 30 Prozent.



Der überwiegend aus Online-Angeboten wie Poker oder Black Jack bestehende unkontrollierte Glücksspielmarkt sei mit einem Anteil von 22 Prozent zwar deutlich kleiner, weise aber seit Jahren stärkere Wachstumsraten auf, heißt es in der Studie für den privaten Anbieter Löwen-Entertainment und die staatliche Gesellschaft West-Lotto. Der Online-Markt wachse rasant, es seien vermehrt neue Angebote und Spiele zu erwarten.

+++ 5.02 Uhr: Verletze bei Unruhen in Venezuela +++

Auch nach der Rücknahme der Entmachtung des Parlaments kommt Venezuela nicht zur Ruhe: Bei einer Demonstration der Opposition in der Hauptstadt Caracas gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Dabei seien neun Protestteilnehmer verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter. Oppositionelle Abgeordnete kündigten derweil die Absetzung der Obersten Richter an, die das Parlament vergangene Woche zwischenzeitlich entmachtet hatten.



Rund tausend Regierungsgegner versuchten am Dienstag zur Nationalversammlung zu gelangen, als die Lage eskalierte. Polizisten hinderten die Demonstranten mit Tränengas daran, ihren Marsch in Richtung einer Kundgebung von tausenden Unterstützern der sozialistischen Regierung fortzusetzen. Die regierungskritischen Demonstranten warfen mit Steinen.

+++ 3.35 Uhr: Nordkorea feuert Rakete in Richtung Japan ab +++

Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi setzt Nordkorea weiter auf Provokation: Das kommunistische Land feuerte heute erneut eine ballistische Rakete in Richtung Japans ins Meer, wie Südkorea und die USA übereinstimmend mitteilten. Die Rakete sei etwa 60 Kilometer weit in Richtung Japans geflogen und habe keine Gefahr für Nordamerika dargestellt, hieß es.



Die japanische Regierung verurteilte den Vorfall als Provokation. Trump will bei Xis morgen beginnenden Besuch in den USA auf ein wirksames Vorgehen gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm dringen. Kürzlich hatte der US-Präsident mit einem Alleingang im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm gedroht.





+++ 3.11 Uhr: Entwurf für UN-Resolution verurteilt Angriff in Syrien +++

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien haben Großbritannien, Frankreich und die USA dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der den Angriff verurteilt und eine baldige Untersuchung verlangt. In dem Text, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wird die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) aufgerufen, ihre Befunde zu dem Angriff schnell vorzulegen. Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib waren nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 58 Menschen getötet worden, darunter 19 Kinder. Ebenso wie die syrischen Rebellen machten die USA Syriens Machthaber Baschar al-Assad direkt für den Angriff verantwortlich. Die syrische Armee wies die Vorwürfe zurück.

+++ 2.18 Uhr: Nach Belästigungsvorwürfen: Werbepartner springen bei Fox News ab +++

Nach Enthüllungen über die mutmaßliche sexuelle Belästigung mehrerer Frauen durch den konservativen US-Fernsehmoderator Bill O'Reilly hat seine populäre Sendung beim Sender Fox News zahlreiche zahlungskräftige Werbekunden verloren. Unter anderem die Autokonzerne Mercedes-Benz, BMW, Toyota und Hyundai setzten ihre Aufträge für Werbespots während der Sendung "The O'Reilly Factor" aus.



Die "New York Times" hatte am Samstag berichtet, O'Reilly und sein Sender Fox News hätten insgesamt 13 Millionen Dollar (12,2 Millionen Euro) als Schweigegeld an fünf Frauen gezahlt, die dem 67-jährigen Moderator Belästigung vorgeworfen hätten. Im Gegenzug mussten sich die Frauen demnach verpflichten, die Vorwürfe nicht öffentlich zu machen und keine Klagen einzureichen.





+++ 1.40 Uhr: Feuerwerksfabrik in Portugal explodiert: Mehrere Tote +++

Bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper im Norden Portugals sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere würden nach dem Unglück noch vermisst, berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Explosion habe in dem Werk im Lamego einen Großbrand ausgelöst. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren laut Lusa im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Unglücksursache ist noch unklar.



+++ 1.17 Uhr: Frankreich-Wahl: Hitzige Debatte +++

In einer teils hitzig geführten TV-Debatte haben Frankreichs Präsidentschaftskandidaten über Europa und eine Reihe innenpolitischer Themen gestritten. So griff der parteilose Mitte-Kandidat Emmanuel Macron die Rechtspopulistin Marine Le Pen für ihre Pläne an, die EU zu verlassen und zu einer nationalen Währung zurückzukehren. An der Mammut-Diskussionsrunde weniger als drei Wochen vor der Wahl nahmen alle elf Kandidaten teil - ein Novum in Frankreich.



Der Pro-Europäer Macron warb in der von den Nachrichtensendern BFMTV und CNews ausgetragenen TV-Debatte erneut für eine Vertiefung der Europäischen Union - und attackierte seine Rivalin Le Pen, die Frankreich über ein Referendum aus der EU führen will.



"Was Sie vorschlagen, ist der Nationalismus", sagte der Präsidentschaftsfavorit. "Nationalismus bedeutet Krieg." Die Front-National-Chefin entgegnete, Macron packe "mindestens 50 Jahre alte Kamellen" aus. Der frühere Wirtschaftsminister warf der Rechtspopulistin zudem vor, mit ihren Vorschlägen für einen Austritt aus der Eurozone und für Protektionismus einen "Wirtschaftskrieg" anzuzetteln.



In der vierstündigen Debatte wurde auch über Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsreformen, Sicherheit und Staatsausgaben diskutiert. Dabei ging es teilweise heftig hin und her, immer wieder fielen sich die Kandidaten gegenseitig ins Wort.