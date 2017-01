Die News des Tages im Überblick:

+++ 7.04 Uhr: Fahrgast-Verbände wollen Wlan in U-Bahn und Regionalzug +++

Kostenloses Internet müsste es nach Ansicht von Fahrgast-Verbänden nicht nur im ICE, sondern auch in U-Bahnen und Regionalzügen geben. "In allen Zügen des Nahverkehrs müsste das heute Standard sein, damit Anschlussinformationen verfügbar sind", sagte der Ehrenvorsitzende des Verbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann. Auch der Berliner Fahrgastverband IGES plädierte für bessere Internetverbindungen in den Tunneln. Vielfach könnten Fahrgäste nicht mehr nachschauen, wo sie umsteigen müssten, wenn sie einmal unterwegs seien, sagte der stellvertretende Vorsitzende Jens Wieseke. In Hochgeschwindigkeitszügen der Deutschen Bahn surfen Fahrgäste seit Jahresbeginn auch in der zweiten Klasse kostenlos im Internet. Bahnchef Rüdiger Grube will nun auch die Telefonverbindungen stabiler machen und ein Online-Unterhaltungsprogramm anbieten.

+++ 6.10 Uhr: Obama verteidigt Straferlass für Wikileaks-Informantin Chelsea Manning +++

US-Präsident Barack Obama seine Entscheidung für eine vorzeitigen Haftentlassung der früheren Wikileaks-Informantin Chelsea Manning verteidigt. "Um es klar zu sagen, Chelsea Manning hat eine harte Gefängnisstrafe abgesessen", sagte Obama bei seiner letzten Pressekonferenz vor dem Abschied aus dem Weißen Haus. Er sei überzeugt davon, dass der "Gerechtigkeit Genüge getan" worden sei. Er habe sich den Fall im Einzelnen ebenso genau angesehen, wie die anderen Fälle, in denen er Strafnachlässe und Begnadigungen ausgesprochen habe, sagte Obama. Er sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass "im Lichte aller Umstände ein Strafnachlass vollkommen angemessen" gewesen sei.





+++ 5.28 Uhr: Fünf Verletzte bei Unfall auf A93 - Frau schwebt in Lebensgefahr +++

Zwei Kleinkinder und drei Erwachsene sind bei einem Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz verletzt worden. Eine 24-Jährige verlor nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und von einem anderen Auto gerammt wurde. Dabei erlitt die Mutter der 24-Jährigen, die als Beifahrerin im Wagen ihrer Tochter saß, lebensgefährliche Verletzungen. Die 59-Jährige musste nach dem Unfall nahe Falkenberg mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

+++ Uhr: Russischer Staatsfonds hofft auf bessere Geschäfte unter Trump +++

Russland erwartet unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump bessere Geschäfte mit US-Firmen. "Wir hoffen auf die Trump-Administration. Sie verfolgt einen pragmatischeren Ansatz", sagte der Chef des russischen Staatsfonds für Direktinvestitionen, Kirill Dmitrijew, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Trump-Administration hat sich bereits positiv über Russland geäußert, sie ist bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten", betonte Dmitrijew. "Wir erwarten, dass der Druck (auf Unternehmen) sinken wird." Bereits im Frühling werde eine große US-Delegation in Russland erwartet.

+++ 4.26 Uhr: Familiennachzug im vergangenen Jahr um 50 Prozent gestiegen +++

Der Nachzug von Ehepartnern und anderen Familienangehörigen nach Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Zeitungsinformationen um etwa 50 Prozent gestiegen. "2016 sind weltweit annähernd 105.000 Visa zum Familiennachzug erteilt worden, darunter ein Großteil für den Familiennachzug zum Schutzberechtigten", teilte das Auswärtige Amt der "Welt" mit. Im Jahr 2015 waren es noch rund 70.000 Visa, 2014 etwa 50.000. In diesen Angaben sind demnach auch Familiennachzüge zu Personen mit deutschem Pass enthalten.

+++ 4.02 Uhr: Vier Verletzte bei Unfall mit Notarztwagen +++

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Notarztwagen sind vier Menschen verletzt worden. An einer Kreuzung im osthessischen Fulda stieß das Auto eines 53-Jährigen mit dem Rettungsfahrzeug zusammen und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Der Mann und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Notarzt und sein Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

+++ 2.45 Uhr: Donald Trump in Madame Tussauds Wachsfiguren-Kabinett schon im Amt +++

Zumindest als Wachspuppe dem Amt gewachsen: Noch ist Donald Trump nicht ins Amt eingeführt, doch bei Madame Tussauds in London hat die Wachsfigur des designierten US-Präsidenten den Amtsvorgänger Barack Obama bereits ersetzt. Am Mittwoch platzierten Mitarbeiter des Museums die Figur in einer Kulisse des Weißen Hauses. Besondere Sorgfalt verwendeten Stylisten auf Trumps charakteristische Frisur und seinen Teint: Ins Haar der Wachsfigur wurden Yak-Haare eingefügt, auch die leicht orangefarbene Bräune stellte die Experten vor eine Herausforderung. Seit Trumps Wahlsieg habe das Tussauds-Team "wie wahnsinnig" daran gearbeitet, seinen "bekannten leuchtenden Teint und seinen zum Markenzeichen gewordenen Frisurstil" rechtzeitig hinzukriegen, sagte Museumsleiter Edward Fuller. Trump wird am Freitag in Washington als 45. US-Präsident ins Amt eingeführt.