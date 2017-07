Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 13.15 Uhr: Gabriel bricht wegen Spannungen mit Türkei Urlaub ab +++

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) bricht seinen Urlaub aufgrund der Verhaftungen von Menschenrechtlern in der Türkei ab. Das teilte der Sprecher des Amts in Berlin mit. Zudem sei heute der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden.

+++ 13.04 Uhr: Anklage gegen Apotheker wegen mutmaßlichen Betrugs mit Krebsmedikamenten erhoben +++

Die Staatsanwaltschaft Essen hat Anklage gegen einen Apotheker aus Bottrop erhoben, der bei der Herstellung von Krebsmedikamenten in 61.980 Fällen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben soll. Der 47-Jährige soll unter anderem Krebsmittel mit deutlich weniger Wirkstoff als ärztlich verordnet in den Verkehr gebracht haben, wie die Essener Strafverfolgungsbehörde mitteilte. Auch soll der Apotheker Präparate unter Missachtung der vorgeschriebenen Hygieneregeln hergestellt haben. Die Staatsanwaltschaft geht zudem davon aus, dass er 50.345 Rezepte zu Unrecht abrechnete. Dadurch sei den gesetzlichen Krankenkassen ein Schaden von rund 56 Millionen Euro entstanden.



Der Apotheker soll die ihm zur Last gelegten Taten im Zeitraum von Januar 2012 bis zu seiner Festnahme am 29. November vergangenen Jahres begangen haben. Über die Zulassung der 820 Seiten umfassenden Anklageschrift gegen den 47-Jährigen muss nun das Essener Landgericht entscheiden.

+++ 12.57 Uhr: Polizei stundenlang auf Ziegenjagd +++

Eine entlaufene Ziege hat in Bayern die Polizei stundenlang auf Trab gehalten. Das Tier war zunächst am Dienstag an einer Umgehungsstraße bei Nördlingen gesehen worden. Eine Streife konnte die Ausreißerin aber nicht finden, wie die Polizei berichtete. Der Paarhufer wurde in der Nacht und am Mittwochmorgen jedoch erneut gesichtet. Die Besatzung zweier Streifenwagen versuchte daraufhin an einer Bundesstraße rund drei Stunden lang das Tier einzufangen. Ein Experte für Tierbetäubung beendete schließlich den Ausflug der neugierigen Ziege. Mit einem Blasrohr wurde das Tier in den Schlaf geschickt und wieder in das Gehege gebracht, aus dem es ausgebrochen war.

+++ 12.30 Uhr: Lebenslange Haft für Ermordung von schwangerer Ehefrau +++

Wegen der Ermordung seiner schwangeren Ehefrau hat das Landgericht Köln einen 49-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts tötete er seine Frau im November 2016 nach einem Streit mit zwei Schüssen in Brust und Kopf aus nächster Nähe. Die Tat gleiche einer "regelrechten Hinrichtung", hieß es in der Urteilsbegründung. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert.

Bei ihrer Urteilsfindung stützte sich das Gericht auf ein kurz nach der Tat bei der Polizei abgelegtes Geständnis. Das hatte der 49-Jährige zwar beim Prozessbeginn widerrufen, das Gericht verwertete die Aussage aber dennoch. Etliche Details ließen "eindeutig auf Täterwissen" schließen, sagte der Vorsitzende Richter. Zudem habe der Mann nach den tödlichen Schüssen aktiv versucht, die Tat zu verschleiern. Dass der Angeklagte am vorletzten Verhandlungstag einen unbekannten Dritten ins Spiel brachte, der die Frau angeblich erschossen haben soll, wertete das Gericht als Schutzbehauptung.

+++ 12.19 Uhr: Erneut sechseinhalb Jahre Haft für Islamist Sven Lau gefordert +++

Im Düsseldorfer Terrorprozess gegen den Islamistenführer Sven Lau hat die Bundesanwaltschaft erneut sechseinhalb Jahre Haft beantragt. Das Oberlandesgericht hatte die Beweisaufnahme bereits vor mehreren Wochen geschlossen, nach Beweisanträgen im Plädoyer des Verteidigers aber wieder eröffnet und weitere Prozesstage angesetzt. Dies habe an der Gesamtschau nichts geändert, sagte Staatsanwalt Malte Merz. Verteidiger Mutlu Günal beantragte erneut einen Freispruch für den 36-Jährigen. Insoweit Zeugen Lau belastet hätten, sei dies widersprüchlich gewesen oder von der Absicht getragen, die eigene Rolle auf Kosten von Lau kleinzureden. Laut Anklage sollen mit Laus Hilfe zwei Islamisten von Deutschland aus in die Reihen der islamistischen Terrorgruppe Jamwa gelangt sein. Lau bestreitet dies nachdrücklich. Ihm wird außerdem vorgeworfen, die Terrormiliz mit Geld und Nachtsichtgeräten unterstützt zu haben

+++ 12.16 Uhr: Deutscher gesteht Tötung thailändischer Freundin +++

Mehr als zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod seiner thailändischen Freundin hat ein 36 Jahre alter Deutscher nach Polizeiangaben die Tat gestanden. Der Mann aus Lübbenau (Brandenburg) habe nach längerem Verhör zugegeben, die 35-Jährige im Badeort Phuket erwürgt zu haben, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Zunächst hatte er dies bestritten. Ihm soll nun in Thailand der Prozess gemacht werden. Die Frau war seit dem 1. Juli vermisst worden. Acht Tage später wurde ihr Leichnam in einem Dschungel gefunden. Die Polizei hatte dann bald ihren deutschen Freund im Verdacht. Als der Mann festgenommen werden sollte, schnitt er sich mit einem Teppichmesser in die Kehle und musste deshalb im Krankenhaus stationär behandelt werden. Erst am Montag konnte er verhört werden.

+++ 12.09 Uhr: Finder fährt alte Granate zur Polizei - "ganz schlechte Idee" +++

Ein Spaziergänger hat in Rheinland-Pfalz eine alte Granate im Wald gefunden, mitgenommen und im Kofferraum seines Autos zur Polizei gefahren. "Ganz schlechte Idee", heißt es im Bericht der Polizei in Wörth vom Mittwoch. Weil auch verrostete Kriegswaffen noch explodieren können, wurde der Parkplatz der Polizeidienststelle gesperrt und der Kampfmittelräumdienst geholt. Die Spezialisten transportierten die französische Granate ab. Wer solche Waffen finde, solle die Polizei rufen, mahnte diese.

+++ 12.01 Uhr: William und Kate in Berlin gelandet +++

Prinz William (35) und seine Frau Kate (35) sind zu ihrem dreitägigen Deutschlandbesuch in Berlin eingetroffen. Das Paar ging gemeinsam mit den Kindern, George (3) und Charlotte (2), über den roten Teppich am Flughafen Tegel. Die Garderobe der Familie war in Blau gehalten. George trug kurze Hosen, Charlotte ein hellblau gemustertes Kleidchen. Erste Stationen des Besuchs sind gegen Mittag das Kanzleramt, danach das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal. Neben Berlin wird das Paar auch Heidelberg und Hamburg besuchen. Zuvor waren Kate und William in Polen. Es ist das erste Mal, dass der Queen-Enkel mit seiner Familie nach Deutschland kommt.

+++ 11.41 Uhr: Abgebrochener Antarktis-Eisberg soll in Diercke-Atlas verzeichnet werden +++

Der im Schulunterricht häufig verwendete Diercke-Weltatlas soll bald auch den kürzlich abgebrochenen Eisberg in der Antarktis abbilden. Für die Ausgabe 2018 werde der Verlag eine Aktualisierung vornehmen, sagte Michael Albrecht, Abteilungsleiter Kartografie bei Westermann, der Wochenzeitung "Die Zeit". Der Abbruch des 175 Kilometer langen Eisbergs vom Larsen-Schelfeis am Südpol soll darin dann zu sehen sein.



"Von der Antarktischen Halbinsel haben wir im Atlas auf Seite 239 eine Karte im Maßstab eins zu zwölf Millionen", sagte Albrecht. "Da wäre das abgebrochene Stück schon gut daumennagelgroß." Der mehr als eine Billion Tonnen schwere Eisberg, der sechseinhalb Mal so groß ist wie Berlin, hatte sich Mitte Juli von der Antarktis gelöst. Forscher befürchten eine Destabilisierung des Larsen-Schelfeises und damit letztlich einen deutlichen Anstieg des Meeresspiegels.

+++ 11.40 Uhr: Jüdische Grabstätte in Jena geschändet +++

Auf einem Friedhof in Jena haben Unbekannte eine jüdische Grabstätte geschändet. Die Grabplatte sei zunächst mit einem Schaumfeuerlöscher besprüht worden, teilte die Thüringer Polizei mit. Anschließend wurden Glasscherben auf dem Grab verteilt und der abgebrochene Hals einer Sektflasche auf den eingravierten Davidstern gelegt. Ein Mitarbeiter des Stadtkirchenamtes Jena habe dies am Dienstag entdeckt. Die Polizei ermittelt. Bereits Anfang Juni waren auf dem jüdischen Friedhof in Gotha 20 Grabsteine mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert worden.



Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen sei nach der erneuten Schändung eines jüdischen Grabes zutiefst traurig und empört, erklärte ihr Vorsitzender Reinhard Schramm. "Es sollte für unsere Gesellschaft in Thüringen gelten: Empört Euch!"

+++ 11.18 Uhr: SPD-Wählerschaft hat sich am stärksten verändert +++

Unter den etablierten Parteien hat sich die Wählerschaft der SPD in den vergangenen 15 Jahren am stärksten gewandelt. Die Sozialdemokraten büßten ihre einst überdurchschnittlich starke Stellung bei Arbeitern ein, der Anteil der Rentner unter ihren Anhängern wuchs deutlich. Das geht aus einer Studie hervor, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin vorgestellt hat. Dabei verglichen die Experten die Wählerstruktur der Parteien im Jahr 2001 mit jener von 2016 - nach Einkommen, Ausbildung, Stellung im Beruf und anderen Merkmalen.



Demnach bleibt die FDP die Partei der Besserverdienenden. Das Nettoeinkommen ihrer Wähler liege im Durchschnitt deutlich über dem aller anderen Parteien. Die Grünen-Wählerschaft ist in den betrachteten 15 Jahren am stärksten gealtert, von 40,0 auf 48,1 Jahre im Schnitt. Damit liegt sie noch immer unter dem Durchschnittsalter von SPD- und CDU/CSU-Anhängern, das bei jeweils 52,8 Jahren liegt.

+++ 10.58 Uhr: Mordanklage gegen inhaftiertes Ex-IS-Mitglied +++

Ein in Haft sitzendes ehemaliges Mitglied der des selbsternannten Islamischer Staates soll nach dem Willen der Bundesanwaltschaft als Mittäter wegen sechsfachen Mordes angeklagt werden. Dem 28-Jährigen aus Bremen werde vorgeworfen, 2015 auf einem Marktplatz im syrischen Palmyra an der Erschießung von fünf syrischen Armeeangehörigen sowie eines sunnitischen Predigers beteiligt gewesen zu sein, sagte ein Hamburger Gerichtssprecher. Der Generalbundesanwalt stütze seine Anklage auf Videomaterial, das erst nach der Verurteilung des Angeklagten im Juli vergangenen Jahres bekannt geworden sei.



Das frühere IS-Mitglied war vom Hanseatischen Oberlandesgericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hat sich nach dem damaligen Urteil der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland schuldig gemacht und gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts die Abkehr vom Terrorismus geschafft und half zudem bei der Aufklärung weiterer Taten im Zusammenhang mit dem IS.

+++ 10.05 Uhr: Bankangestellter verspielt 320.000 Euro von Kunden +++

Ein Kundenbetreuer einer Bank im bayerischen Haßfurt soll 320.000 Euro veruntreut haben. Der 28-Jährige flog auf, weil ein Kunde im Januar bemerkte, dass ein Teil seines angelegten Geldes fehlte. Er benachrichtigte die Bank, die ihren Mitarbeiter überführte. Der Angestellte gestand, kündigte und begab sich in Therapie, wie die Polizei mitteilte.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Bamberg ist der Mann spielsüchtig und verlor das Geld bei Online-Sportwetten. Über vier Jahre hinweg soll er Geld von drei Kunden veruntreut haben. Die Bank hat ihnen das Geld erstattet. Den ehemaligen Angestellten erwartet ein Strafverfahren.

+++ 10.04 Uhr: Auch freigestellte Arbeitnehmer dürfen mitfeiern +++

Auch ein Mitarbeiter, der während einer laufenden Kündigungsfrist nicht mehr arbeitet, darf an Betriebsfeiern teilnehmen. Eine einvernehmliche Freistellung sei kein Grund für den Ausschluss eines Arbeitnehmers von betrieblichen Veranstaltungen, entschied das Arbeitsgericht Köln. Der Arbeitgeber benötige einen Sachgrund, wenn er einzelne Arbeitnehmer von der Teilnahme an betrieblichen Veranstaltungen ausschließen wolle. Ein solcher Sachgrund bestehe zum Beispiel, wenn sich der Arbeitnehmer bereits in der Vergangenheit bei derartigen Veranstaltungen störend verhalten hätte. Die einvernehmliche Freistellung reiche dagegen als Sachgrund nicht aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

+++ 9.59 Uhr: Leiche von vermisster Asylbewerberin bei Renovierungsarbeiten entdeckt +++

Bei Renovierungsarbeiten in einer Wohnung im rheinland-pfälzischen Bingen ist die Leiche einer seit Anfang März vermissten Asylbewerberin gefunden worden. Sie wurde dort bereits am 1. Juli entdeckt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Mainz heute mitteilten. Die Identifizierung sei "sehr schwierig" gewesen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um die vermisste 21-jährige afghanische Asylbewerberin Tara H. handelt.



Die junge Frau wohnte laut Staatsanwaltschaft und Polizei zuvor im rheinland-pfälzischen Rockenhausen. Die Umstände ihres Verschwindens sind demnach bislang ungeklärt. Auch die Todesursache ist noch unklar.

+++ 9.52 Uhr: Seltenes Haarnasenwombat schlüpft aus Beutel seiner Mutter +++

Die gefährdete Spezies der Haarnasenwombats hat Nachwuchs bekommen: Nach Behördenangaben ist das pelzige Jungtier im australischen Bundesstaat Queensland aus dem Beutel seiner Mutter gekrochen. Laut dem Umweltminister von Queensland ist es der erste Zuwachs der Kolonie von nördlichen Haarnasenwombats in fünf Jahren. Die Wombat-Spezialisten überwachten das Muttertier demnach zehn Monate lang genau - jetzt sei der Kleine endlich aus dem Beutel ans Tageslicht gekommen. Die Kolonie im Richard Underwood Naturschutzgebiet gibt es seit acht Jahren. Weil es 2009 weltweit nur noch eine bekannte Kolonie der gefährdeten Spezies gab, errichtete die Regierung von Queensland diesen zweiten Schutzort für die Wombats. Weltweit leben nur noch 250 Haarnasenwombats in freier Wildbahn.

+++ 9.13 Uhr: Harley-Davidson gehen die Kunden aus +++

Alternde Kunden und Konkurrenz aus Europa und Japan bremsen den legendären US-Motorradhersteller Harley-Davidson aus. Die Verkaufszahlen fielen im ersten Halbjahr 2017 weltweit um fast sechs, der Umsatz um fast zehn Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Der Gewinn brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 445 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen mitteilte. Harley-Davidson kämpft vor allem mit Schwierigkeiten auf seinem Heimatmarkt USA; hier gingen die Verkäufe um knapp acht Prozent zurück. Die Stammkundschaft dort wird immer älter. Zudem machen Modelle aus Japan und Europa der Kultfirma Konkurrenz. Bereits 2017 waren Umsatz und Gewinn geschrumpft.



Harley-Davidson produziert seit 114 Jahren im US-Bundesstaat Wisconsin. US-Präsident Donald Trump würdigte dies mit einer Einladung von Managern des Motorradherstellers ins Weiße Haus im Februar. Das hinderte das Unternehmen nicht daran, im Mai das dritte Werk außerhalb der USA in Thailand zu eröffnen. Auch in Indien und Brasilien schraubt die Firma Motorräder zusammen.

+++ 8.51 Uhr: Amazon weitet Lebensmittel-Service Fresh auf Hamburg aus +++

Amazon hat seinen Online-Supermarkt Fresh rund zweieinhalb Monate nach dem Deutschlandstart auch in Hamburg eingeführt. Der Service sei zunächst in Teilen der Hansestadt verfügbar, teilte der US-Konzern mit. Amazon Fresh war Anfang Mai in Berlin und Potsdam mit einem Sortiment von rund 85.000 Artikeln gestartet. Inzwischen sei das Angebot auf rund 300.000 Produkte gestiegen, weil auf Kundenwunsch nun auch mehr Waren aus dem Non-Food-Sortiment zur Fresh-Bestellung hinzugefügt werden können, hieß es. Dem Dienst wird zugetraut, dem etablierten Lebensmittelhandel in Deutschland starke Konkurrenz zu machen und damit den Markt umzukrempeln.

+++ 8.13 Uhr: Verlag legt im Fall Yücel Verfassungsbeschwerde in Türkei ein +++

Die WeltN24 GmbH hat in der Türkei Verfassungsbeschwerde gegen die Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel eingelegt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der fortdauernden Inhaftierung und der damit einhergehenden Verletzung der Pressefreiheit des Verlags. "Wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, die uns zur Verfügung stehen, um die Berichterstattungsfreiheit unseres Korrespondenten wie auch des Verlags zu verteidigen", sagte die Geschäftsführerin der WeltN24 GmbH, Stephanie Caspar. Die Vorwürfe gegen Yücel nannte sie abwegig. Der Journalist war im Februar unter Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Auch die Bundesregierung fordert seine Freilassung.

+++ 7.53 Uhr: Amnesty fordert mehr Druck auf die Türkei +++

Im Fall des in der Türkei wegen angeblicher Terrorunterstützung festgenommenen deutschen Menschenrechtlers und mehrerer weiterer Aktivisten hat Amnesty International die Staatengemeinschaft zu einem entschiedenen Vorgehen aufgefordert. "Die Staats- und Regierungschefs müssen gemeinsam auf internationaler Ebene Druck auf die Türkei ausüben, damit die Inhaftierten freikommen", sagte der Generalsekretär der deutschen Sektion der Menschenrechtsorganisation, Markus Beeko, im ZDF-"Morgenmagazin". Es gelte, "glaubwürdige und entschlossene Signale zu senden und das Thema zum Bestandteil aller Gespräche auf allen Ebenen" zu machen.



Untersuchungshaft Türkei inhaftiert deutschen Menschrechtsaktivisten AFP

Der deutsche Peter Steudtner und fünf weitere Aktivisten, darunter die türkische Amnesty-Direktorin Idil Eser, waren am Dienstag wegen angeblicher Terrorunterstützung in Untersuchungshaft genommen worden. Eser, sieben andere türkische Menschenrechtler sowie Steudtner und ein schwedischer Kollege waren am 5. Juli auf einer Insel vor Istanbul festgenommen worden. Sie hatten dort an einem Workshop zu IT-Sicherheit und Stressbewältigung teilgenommen, den Steudtner und der schwedische Ausbilder geleitet hatten. Vier von ihnen kamen am Dienstag laut Amnesty unter Auflagen frei.

+++ 7.27 Uhr: BH schützt Touristin vor Projektil eines Jägers +++

Ein besonders stabiler Büstenhalter hat eine Touristin in Mecklenburg-Vorpommern vor schweren Verletzungen und den Jäger nun auch vor einem Prozess bewahrt. Das Amtsgericht Wismar habe das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 54-Jährigen gegen eine Geldauflage eingestellt, sagte ein Gerichtssprecher. Der Jäger habe die Auflage - mehrere Hundert Euro im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs - bereits bezahlt. Die Auflage berücksichtige die zerstörte Kleidung der Radtouristin aus Nordrhein-Westfalen und Schmerzensgeld. "Solch einen Fall hatten wir noch nie", so der Sprecher.



Der Jäger hatte im August 2015 in einem Rapsfeld bei Gadebusch in Nordwestmecklenburg auf Wildschweine geschossen. Ein Projektilteil traf die Radlerin, die durch den BH nur leicht verletzt wurde. Dem Mann wurde vorgeworfen, "ohne ausreichenden Kugelfang" geschossen zu haben. Er hätte besser einschätzen müssen, ob umherfliegende Munitionsteile jemanden verletzten könnten. Die Frau aus dem Kreis Gütersloh war an dem Abend mit Begleitung unterwegs. Sie hatte plötzlich Schmerzen im Brustbereich gespürt. An der Stelle, an der der BH-Metallbügel saß, hatte sich laut Polizei ein blauer Fleck gebildet. Dort fand sich ein Munitionsteil.

+++ 16-jähriger Motorradfahrer stirbt auf Autobahn im Allgäu +++



Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Autobahn 96 nahe Bad Wörishofen im Unterallgäu ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, überfuhr ein Auto den Jugendlichen auf der Fahrbahn in Richtung München. Als die Rettungskräfte am Dienstagabend an der Unfallstelle eintrafen, war der Jugendliche tot.



Eine Autofahrerin alarmierte die Polizei, nachdem sie ein lautes Geräusch gehört hatte. Ob der Motorradfahrer bereits auf der Fahrbahn lag oder es zuvor zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam, steht noch nicht fest. Ein Sachverständiger untersuchte in der Nacht die Unfallstelle und wertete die Spuren an den Fahrzeugen aus. Die A96 war über Stunden gesperrt.

+++ 7.18 Uhr: Argentinien will 1800 Kilo Kokain verbrennen +++

An der Verbrennung eines der größten Kokainfunde in der Geschichte des Landes will auch der argentinische Präsident Mauricio Macri teilnehmen. "Den Kampf gegen die Drogen ist aufwendig und wird uns noch viele Jahre beschäftigen", sagte Macri vor der für heute geplanten Aktion. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um rund 1800 Kilo Kokain. Den größten Teil entdeckten die Ermittler vor einem Monat in der 650 Kilometer südlich von Buenos Aires gelegenen Stadt Bahía Blanca.



Bei dem Fund im Wert von insgesamt über 60 Millionen Dollar (knapp 52 Millionen Euro) handelt es sich um den größten seit 25 Jahren in Argentinien. Die Ermittler vermuten, dass die Gegend um Bahía Blanca Drogenkartellen als Drehscheibe dient, um das Kokain per Luft und Landweg weiter zu transportieren. 17 Verdächtige seien bisher festgenommen worden, bei vier von ihnen soll es sich um Mitglieder des mexikanischen Drogenkartells von Michoacán handeln.

+++ 6.42 Uhr: Schorndorfer Stadtfest endet ruhig +++

Nach den Krawallen und sexuellen Übergriffen beim Volksfest in Schorndorf bei Stuttgart sind die Veranstaltungen ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, blieb es am letzten Abend ruhig. Das Volksfest endete am Dienstag. Bei dem Fest in der schwäbischen Stadt war es am Wochenende zu Randale und sexuellen Belästigungen gekommen. Aus einer Gruppe von rund 1000 jungen Menschen heraus waren im Schlosspark in der Nacht zum Sonntag Festgäste und Polizisten angegriffen worden. Die Polizei ermittelt zudem gegen drei Afghanen und einen Iraker wegen des Verdachts sexueller Belästigung einer 17-Jährigen und einer 25-Jährigen.

+++ 6.25 Uhr: Brand in Berliner Ausflugslokal nahezu gelöscht +++

Das Feuer in dem bekannten Berliner Ausflugslokal Neu-Helgoland hat erheblichen Schaden angerichtet. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften im Stadtteil Köpenick stundenlang gegen die Flammen. Obwohl das Hotel und Restaurant direkt am Wasser liegt, war die Versorgung mit Löschwasser schwierig. "Wir hatten Probleme mit den Zuwegen. In dem Gebiet gibt es keine Hydranten. Wir mussten das Löschwasser aus dem See holen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Neben einem Löschboot der Feuerwehr kam auch ein Polizeiboot zum Einsatz.

Fullscreen

Als die Feuerwehr eintraf, standen Teile des Gebäudes bereits in Flammen. Von einem Nebengebäude sprang das Feuer auf das Dach des Hauptgebäudes über. "Wir hatten die Einsatzstelle bis 3.00 Uhr unter Kontrolle. Restlöscharbeiten laufen noch. Der Einsatz wird voraussichtlich gegen 8.00 Uhr beendet", erklärte der Sprecher. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Wie er entstand ist noch unklar. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

+++ 5.08 Uhr: Roboter sucht in Atomruine Fukushima nach geschmolzenem Brennstoff +++

Ein Roboter soll in der Atomruine Fukushima nach geschmolzenem Brennstoff in einem der zerstörten Reaktoren suchen. Der Betreiberkonzern Tepco schickte einen 30 Zentimeter langen und 13 Zentimeter breiten Roboter in den mit Kühlwasser gefluteten Sicherheitsbehälter des Reaktors 3, wie japanische Medien berichteten. Auch mehr als sechs Jahre nach dem Super-Gau infolge eines schweren Erdbebens und Tsunamis weiß niemand genau, wo sich der geschmolzene Brennstoff befindet. Der mit Kameras ausgerüstete Roboter soll sich in dem 6,4 Meter hoch stehenden verstrahlten Wasser im Reaktorbehälter auf die Suche machen.



Tepco hatte im Februar mehrere Roboter zunächst in den Reaktor 2 und im März in den Reaktor 1 geschickt. Wegen der Trümmer und der extrem hohen Strahlung im Inneren erbrachten die Roboter jedoch bislang nicht den erhofften Erfolg bei der Suche nach dem geschmolzenen Brennstoff. Tepco muss wissen, wo sich der Brennstoff befindet, um herauszufinden, was die beste und sicherste Methode ist, ihn herauszuholen. Eine vollständige Stilllegung der Atomruine Fukushima dürfte Schätzungen zufolge etwa 30 bis 40 Jahre dauern.

+++ 5.05 Uhr: Jan Josef Liefers plant Duett mit Reinhard Mey +++

Der Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers (52) will einen Song gemeinsam mit dem Liedermacher Reinhard Mey aufnehmen. Erscheinen soll das Stück auf "2 Seiten", der zweiten Platte von Liefers Band Radio Doria, die am 1. September herauskommt. Ende Juli wolle die Band das Lied "Nie egal wo wir sind" einspielen, sagte der Münster-"Tatort"-Star Liefers bei der Vorstellung erster Stücke des neuen Albums in Berlin. Derzeit gibt es das Lied schon in einer Fassung mit der alleinigen Gesangsstimme von Liefers. Wie die gemeinsame Version entstehen soll, stehe noch nicht fest. "Wir werden das an einem Tag aufnehmen und dann werden wir mal sehen, was passiert. Wir haben keinen Plan, sondern treffen uns einfach und machen es dann."



Liefers sagte: "Ich freue mich unfassbar, weil ich aus bestimmten Gründen immer schon im Hinterkopf an einen dachte, mit dem man das zusammen singen könnte, in einer Art Duett - und das ist Reinhard Mey." Liefers, der in der DDR aufwuchs, berichtete, sein erstes "Songbook" aus dem Westen habe Lieder von Reinhard Mey enthalten. "Meine Oma hat das mitgebracht. Die hat gar nicht weiter drüber nachgedacht. Die wusste nur, der sitzt doch immer da mit einer Gitarre und singt dazu."

+++ 4.04 Uhr: Amokläufer von München besuchte Grab der getöteten Tugce +++

Der Amokläufer von München hat gut ein Jahr vor seiner Tat das Grab der in Offenbach getöteten Studentin Tugce Albayrak besucht. David S. fuhr am 25. Mai 2015 zum Friedhof im osthessischen Bad Soden-Salmünster, wie die Münchner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Dabei machte er Fotos des Grabes.



Ein damals 18-Jähriger hatte die 22 Jahre alte Studentin Tugce im November 2014 auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Offenbach derart geschlagen, dass sie auf den Kopf fiel. Sie starb wenige Tage später. Zeugenaussagen zufolge äußerte sich der spätere Amokläufer David S. mehrmals abfällig über die Studentin und machte sich über ihren Tod lustig. Der 18-Jährige erschoss dann am 22. Juli 2016 im Münchner Olympia-Einkaufszentrum und der näheren Umgebung neun Menschen zwischen 14 und 45 Jahren. Danach tötete er sich selbst. Motiv war laut Abschlussbericht der Ermittler Rache für Mobbing in der Schule und Hass auf Ausländer, die er dafür verantwortlich machte.

+++ 3.45 Uhr: Beschwerden über unerlaubte Telefonwerbung nehmen drastisch zu +++

Über unerlaubte Telefonwerbung haben sich seit Januar schon fast so viele Verbraucher bei der Bundesnetzagentur beschwert wie im gesamten Vorjahr. Insgesamt gingen bei der Aufsichtsbehöre im ersten Halbjahr 26.080 Beschwerden ein, wie die "Rheinische Post" unter Verweis auf ein Antwortschreiben der Bundesregierung an die Grünen-Fraktion berichtet. Im Jahr 2017 waren 29.298 Verbraucherbeschweren registriert worden, und schon davor hatte es einen Zuwachs gegeben.



Generell darf niemand zu Werbezwecken angerufen werden, ohne dass er vorher ausdrücklich zugestimmt hat - diese Zustimmung darf auch nicht zu Beginn des Telefonats nachträglich eingeholt werden. Außerdem dürfen Werbetreibende ihre Rufnummer nicht unterdrücken oder eine falsche Nummer einblenden. Proteste gibt es dennoch immer wieder - auch wegen des hartnäckigen und aggressiven Tons mancher Anrufer. Beklagt wird zudem der Einsatz von Wahlmaschinen, die immer wieder denselben Verbraucher anrufen.

+++ 2.46 Uhr: Kenny Rogers gibt Abschiedskonzert mit Dolly Parton +++

Der amerikanische Country-Star Kenny Rogers (78, "The Gambler") will Ende Oktober zum letzten Mal mit seiner langjährigen Duett-Partnerin Dolly Parton (71) auf der Bühne stehen. Bei der geplanten Abschiedsshow in Nashville (Tennessee) sollen auch Kollegen wie Little Big Town, Alison Krauss und Idina Menzel auftreten, wie der Country-Barde bekanntgab. "Wir lieben es, wenn wir die Möglichkeit haben zusammen zu singen", sagte Rogers der Musikzeitschrift "Billboard" über seine Arbeit mit Parton. Berühmt ist der 80er-Jahre-Hit "Islands in the Stream", den die Bee Gees für Rogers schrieben und Parton mit ihm sang. Zu Klassikern wurden auch ihre Duette "Real Love", "Love Is Strange" und zuletzt "You Can't Make Old Friends" (2013). Auf der Konzertbühne traten sie allerdings nur selten zusammen auf, das letzte Live-Duett liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück.

Seit 2016 befindet sich Rogers auf einer weltweiten Abschiedstournee, die in diesem Jahr zu Ende geht. 60 Jahre lang sei er aufgetreten, aber nun sei er nicht mehr so mobil, sagte Rogers der Zeitschrift "Rolling Stone". "Ich hatte ein großartiges Leben, ich kann mich nicht beschweren, aber nun ist es an der Zeit, (die Karriere) an den Nagel zu hängen."

+++ 1.14 Uhr: Berliner Ausflugslokal steht in Flammen +++

Ein bekanntes Berliner Ausflugslokal ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. "Wir sind mit rund 100 Mann im Einsatz und kämpfen gegen den Brand", sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen. Das Hotel und Restaurant Neu-Helgoland liegt im Stadtteil Köpenick, direkt an der Müggelspree. "Der Einsatz ist kompliziert, weil größere Löschfahrzeuge das brennende Lokal nur schwer erreichen", erklärte der Sprecher. Die Löscharbeiten könnten noch längere Zeit dauern. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

+++ 1.11 Uhr: Uruguay startet als weltweit erstes Land staatlichen Marihuana-Verkauf +++

Als weltweit erstes Land erlaubt Uruguay von heute an den Verkauf von Marihuana in ausgewählten Apotheken. Registrierte Nutzer können landesweit zwei Sorten Hanf in Mengen von maximal zehn Gramm die Woche erwerben. Nach Angaben des staatlichen Cannabis-Institutes haben sich bisher knapp 5000 Bürger für den Kauf registriert. Etwa 70 Prozent davon seien Männer. Das Gramm Marihuana kostet in der Apotheke 1,30 Dollar - billiger als beim Dealer.



Mit der Legalisierungsinitiative soll die Macht der Drogenhändler gebrochen und ihr Geschäft zerstört werden. Das Gesetz entstand während der Präsidentschaft des früheren linken Guerillakämpfers José Mujica (2010-2015). Anders als in den Niederlanden, wo der Verkauf in privaten Coffee-Shops lediglich toleriert wird, regelt Uruguay auch die Produktion. Zwei Firmen betreiben im Auftrag des Staates den kommerziellen Anbau in der Nähe eines Gefängnisses bei Montevideo.

+++ 0.52: In Deutschland sind immer mehr Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht +++

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin sollen beim G20-Gipfel in Hamburg nach ihrer mehr als zweistündigen Unterhaltung ein zweites Mal miteinander gesprochen haben. Das berichteten mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post" und CNN unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus.



Trump soll sich während des Abendessens der Staats- und Regierungschefs in der Hamburger Elbphilharmonie von seinem Platz neben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe entfernt und neben Putin gesetzt haben. Das Gespräch der beiden, begleitet nur von einem russischen Dolmetscher, habe rund eine Stunde gedauert, heißt es in den Medienberichten. Über Inhalte wurde nichts bekannt.

+++ 0.24 Uhr: Brasilien bibbert - Fünf Kältetote in Argentinien +++

Im sonnenverwöhnten Brasilien lassen ungewöhnlich niedrige Temperaturen die Menschen bibbern. Mehr als 50 brasilianische Städte registrierten seit Wochenbeginn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, berichtete das Portal "O Globo". Rekordhalter war nach Angaben von Meteorologen die Stadt Bom Jardim da Serra im südlichen Bundesstaat Santa Catarina mit minus 7,4 Grad Celsius. Einige Menschen schütteten die Eiskristalle sogar zu Schneemännern auf, die weißen Eislandschaften wurden in Südbrasilien zum beliebten Fotomotiv.



In Argentinien hat die Kältewelle in den letzten Tagen bereits fünf Todesopfer gefordert, wie die Nachrichtenagentur Télam berichtete. Dort wurden in Patagonien teils bis zu minus 25 Grad gemessen, starker Schneefall brachte vielerorts den Verkehr zum Erliegen. In Santiago de Chile war es am Wochenende zum ersten Schneefall seit zehn Jahren gekommen, 150 000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

+++ 0.11 Uhr: 23 afrikanische Flüchtlinge aus der Sahara gerettet +++

In der Sahara sind 23 Flüchtlinge gerettet worden, die von ihrem Schlepper mitten in der riesigen afrikanischen Wüste ausgesetzt worden waren. Unter den Geretteten sei ein siebenjähriges Mädchen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Die Flüchtlinge, darunter Gambier und Senegalesen, seien rund 300 Kilometer von der nigrischen Stadt Agadez entfernt gefunden worden, sagte ein IOM-Mitarbeiter. Die Flüchtlinge gaben laut IOM an, dass ihr Fahrer sie in der Wüste habe stehen lassen. Die Gruppe habe sechs Tage auf ihn gewartet, bis sie die Hoffnung auf seine Rückkehr aufgegeben habe und zwei Tage durch die Sahara gewandert sei. Schließlich wurden die Flüchtlinge in der Nähe einer Quelle von den örtlichen Behörden gesichtet, die wiederum die IOM verständigten.



In der Sahara gibt es immer wieder Suchaktionen, um gestrandete Flüchtlinge zu retten. "Hunderte von westafrikanischen Migranten wurden tot gefunden oder sind verschwunden oder wurden aus einer argen Notlage gerettet in Nigers Teil der Sahara", hatten Behördenvertreter in Agadez jüngst in einem Bericht festgestellt. Agadez ist ein wichtiger Startpunkt für afrikanische Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa die Sahara durchqueren wollen.