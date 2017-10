Gauland begrüßt Rechtsruck in Österreich: "Bollwerk gegen eine Masseninvasion"

+++ 6.19 Uhr: Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander +++



Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, wünscht sich in Österreich ein Regierungsbündnis der konservativen ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ. Es sei nicht an ihm, sich in österreichische Belange einzumischen, sagte Gauland. Er hoffe aber, "dass eine Regierung zustande kommt zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Hans-Christian Strache von der FPÖ". Die AfD habe zwar "eine gewisse Verbindung" zur FPÖ. Doch auch Kurz habe als Außenminister durch Entscheidungen in der Migrationsfrage deutlich gemacht, dass Österreich "ein Bollwerk gegen eine Masseninvasion fremder Menschen ist". Die ÖVP war bei der Parlamentswahl vom Sonntag nach einem stark auf Spitzenkandidat Kurz zugeschnittenen Wahlkampf stärkste Kraft geworden. Wie die ÖVP konnte auch die FPÖ starke Zugewinne verbuchen.



+++ 5.42 Uhr: USA und Südkorea beginnen mehrtägiges Seemanöver +++

Inmitten des verschärften Konflikts um Nordkoreas Atomprogramm haben die Streitkräfte der USA und Südkoreas ein großes Seemanöver vor der Küste der koreanischen Halbinsel begonnen. An dem fünftägigen Manöver werden sich etwa 40 Marineschiffe einschließlich des Flugzeugträgers USS Ronald Reagan sowie zweier US-Zerstörer beteiligen, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mitteilte. Nach Angaben der 7. Flotte der US-Kriegsmarine soll die Übung "einen sichtbaren und koordinierten Einsatz der Allianz" demonstrieren.

Die Übungen sollen sowohl im Japanischen Meer als auch im Gelben Meer vor der Westküste stattfinden. Beide Verbündeten halten regelmäßig gemeinsame Übungen zu Wasser, Land und in der Luft ab. Nordkorea wirft den USA vor, durch ihre Manöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was beide Länder bestreiten.

+++ 5.02 Uhr: Buschbrände in Nordkalifornien weiter eingedämmt +++

Der massive Einsatz von mehr als 11.000 Feuerwehrleuten in Kalifornien zeigt Erfolg. Bei abflauenden Winden und etwas kühleren Temperaturen meldeten die Behörden "gute Fortschritte" bei der Eindämmung von fünfzehn größeren Buschbränden in dem Westküstenstaat.

Eine Woche nach Ausbruch einer verheerenden Feuerwalze nördlich von San Francisco ist die Zahl der Toten auf 40 gestiegen. Die Suche nach möglichen Opfer in den verkohlten Überresten von Wohnvierteln und in den ländlichen Regionen der bekannten Weintäler um Sonoma und Napa dauerte an. Nach Schätzungen wurden rund 5700 Gebäude vernichtet.

+++ 4.04 Uhr: Passagierflugzeug stößt in Kanada mit Drohne zusammen +++

In Kanada ist ein Passagierflugzeug mit einer Drohne zusammengeprallt. Die Linienmaschine der Fluggesellschaft Skyjet stieß beim Anflug auf den Flughafen von Québec mit dem unbemannten Fluggerät zusammen, konnte aber ohne Probleme landen, wie Verkehrsminister Marc Garneau mitteilte. "Das war die erste Kollision zwischen einer Drohne und einem Passagierflugzeug in Kanada", sagte der Minister über den Vorfall. "Ich bin sehr erleichtert, dass das Flugzeug nur leicht beschädigt wurde und sicher gelandet ist." Der Zusammenprall hätte aber "katastrophale Folgen" haben können, wenn die Drohne beispielsweise die Cockpit-Scheibe oder einen Motor getroffen hätte.