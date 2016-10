Die News des Tages im Überblick:

+++ 11.14 Uhr: Große Mehrheit der Deutschen schließt Sterbehilfe für sich nicht aus +++

Eine große Mehrheit der Männer und Frauen in Deutschland schließt Sterbehilfe für sich nicht aus. Wie eine am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage im Auftrag des Magazins "Apotheken Umschau" ergab, können sich 77,6 Prozent der Befragten gut vorstellen, als unheilbar oder tödlich erkrankter, leidender oder sterbender Mensch das eigene Leben mit ärztlicher Hilfe beenden zu wollen. Für 79,1 Prozent zählt es zur Menschenwürde, als leidender oder sterbender Mensch selbst über Todesart und Todeszeitpunkt bestimmen zu können. Fast jeder Dritte (30,8 Prozent) ist hingegen gegen jede Art von Sterbehilfe. Für sie ist es laut der Umfrage viel zu schwierig zu sagen, wo die Grenzen liegen sollen und wer entscheiden darf.

+++ 11.06 Uhr: Bundesagentur: Zahl der offenen Stellen weiter auf Rekordniveau +++

In deutschen Betrieben ist die Zahl der offenen Stellen weiterhin so hoch wie selten zuvor. Im Oktober habe die Nachfrage nach Arbeitskräften dort ein Rekordniveau erreicht, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA). Sie verweist dabei auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex BA-X. Dieser setzte zuletzt seine Rekordjagd fort und stieg auf den Wert von 223 Punkten. Dies sind zwei Punkte mehr als im September.



Zu der anhaltend großen Zahl offener Stellen trägt nach Einschätzung der Bundesagentur weiter die stabile wirtschaftliche Lage bei. Zudem macht sich inzwischen das Weihnachtsgeschäft bemerkbar. So suchten derzeit Speditionen und Kurierdienste verstärkt nach Saisonkräften, der Einzelhandel nach Verkäufern. Etwas verzerrt werde die Nachfrage nach Arbeitskräften dadurch, dass Beschäftigte die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt nutzten und in der Hoffnung auf einen besser bezahlten Job häufiger als sonst die Stelle wechselten. Dadurch würden Arbeitsplätze öfters frei und blieben länger als sonst unbesetzt.

+++ 11.01 Uhr: Internationaler Schulterschluss gegen "reisende" Einbrecherbanden +++

Im Kampf gegen international agierende Einbrecherbanden haben deutsche, niederländische und belgische Polizeibehörden eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Einzelheiten regelten die zuständigen Minister von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit ihren Kollegen aus Belgien und den Niederlanden in ihrer "Aachener Erklärung". Geplant sind unter anderem der Informationsaustausch zu international agierenden Tätergruppen, gemeinsame Ermittlungsgruppen und abgestimmte Kontrollmaßnahmen.

+++ 10.55 Uhr: Prozess gegen Rechtspopulist Wilders in den Niederlanden begonnen +++

In Abwesenheit des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders hat der Prozess gegen ihn begonnen.

Der Politiker muss sich in Amsterdam wegen Diskriminierung und Anstachelung zum Hass gegen Marokkaner verantworten. Wilders sprach in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung von einem "politischen Prozess". Im Mittelpunkt des Prozesses steht eine Rede von Wilders, bei der er 2014 seine Anhänger gefragt hatte, ob sie "mehr oder weniger Marokkaner" in den Niederlanden haben wollten. Nachdem die Menge "Weniger, weniger!" gerufen hatte, erklärte Wilders: "Dann werden wir das regeln." Daraufhin wurden mehr als 6000 Anzeigen erstattet.





+++ 10.55 Uhr: Spezialeinsatzkommando befreit Tochter aus Gewalt des Vaters +++

Ein 38-Jähriger ist in Südhessen von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei festgenommen worden, weil er seine Familie bedroht hatte. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Sonntagabend seiner Frau am Telefon damit gedroht, ihr und der gemeinsamen einjährigen Tochter etwas anzutun, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 25 Jahre alte Ehefrau verließ daraufhin die Wohnung, das Kind war zu der Zeit mit dem Vater unterwegs. Die Polizei schickte eine Spezialeinheit zur Wohnung des Mannes in Beselich. Dort nahmen die Beamten in der Nacht auf Montag den Mann fest und übergaben das Kind unverletzt wieder an die Mutter.

+++ 10.53 Uhr: Bartsch fordert Abzug von Oettinger nach rassistischer Rede +++

EU-Kommissar Günther Oettinger steht wegen abfälliger Äußerungen über Chinesen und Homosexuelle weiter in der Kritik. Für Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist Oettinger in seinem Amt nicht mehr tragbar. "Es ist peinlich, dass ein solcher Rassist und Sexist EU-Kommissar für Deutschland ist", sagte er der "Nordwest-Zeitung" aus Oldenburg. Bartsch rief Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, Oettinger aus Brüssel abzuziehen. Auch Linken-Vorstandsmitglied Jan Korte sprach Oettinger die Eignung zum EU-Kommissar ab. "Sein Humor ist einfach nur plump und unangebracht", sagte Korte der "Passauer Neuen Presse". Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nannte Oettingers Wortwahl in der Zeitung "mehr als befremdlich". Seine Rechtfertigung, er habe ein Signal gegen Selbstzufriedenheit senden wollen, damit die EU besser auf Krisen vorbereitet sei, klinge "reichlich absurd", sagte sie.



In einem Vortrag in Hamburg soll Oettinger mit Blick auf die Konkurrenz aus China von "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen haben. In der Zeitung "Welt" wehrte sich der EU-Kommissar gegen Rassismus-Vorwürfe. Das Wort "Schlitzauge" sei nicht anstößig oder respektlos gemeint gewesen, sagte er. "Das war eine etwas saloppe Äußerung."

+++ 10.43 Uhr: Bundespolizei stellt erste illegale Böller sicher +++

Zwei Monate vor Silvester hat die Bundespolizei in Sachsen illegale Böller und Raketen sichergestellt. Die verbotene Pyrotechnik wurde aus Polen eingeführt, wie die Behörde mitteilt. Sie warnte ausdrücklich vor dem auf Märkten im Nachbarland angebotenen Feuerwerk. Tests des Bundesamtes für Materialforschung zeigten, dass "Menschen, die mit diesen Böllern hantieren, ihre Gesundheit oder gar ihr Leben aufs Spiel setzen". Zudem droht für die Einfuhr eine Strafanzeige, hieß es.

+++ 10.28 Uhr: Irakische Armee rückt weiter auf IS-Hochburg Mossul vor +++

Zwei Wochen nach Beginn der Großoffensive auf die IS-Hochburg Mossul rücken irakische Sicherheitskräfte weiter auf die Großstadt vor. Einheiten der Armee näherten sich Mossul aus drei Richtungen, teilte das irakische Militär am Montag mit. Ein Offizier der irakischen Eliteeinheiten sagte, östlich der Stadt sei der Ort Baswaja eingenommen worden. Dafür gab es zunächst keine unabhängige Bestätigung. Die kurdische Nachrichtenseite Rudaw berichtete unter Berufung auf einen Armeekommandeur, der Ort werde belagert. Baswaja liegt unmittelbar vor der Stadtgrenze Mossuls. Die Armee, kurdische Peschmerga-Kämpfer und lokale Milizen hatten vor zwei Wochen die Großoffensive auf Mossul begonnen. Die Stadt ist die letzte Bastion des IS im Irak.

+++ 10.21 Uhr: Affäre in Südkorea: Ermittler vernehmen Vertraute von Präsidentin +++

Südkoreas Staatsanwaltschaft hat mit der Vernehmung einer Vertrauten von Präsidentin Park Geun Hye wegen des Verdachts der Korruption und unbefugter Einmischung in die Regierungsgeschäfte begonnen. Die 60-jährige Choi Soon Sil habe sich nach der Ankunft bei der Staatsanwaltschaft in Seoul entschuldigt, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. "Ich habe ein unverzeihliches Verbrechen begangen." Was Choi, die zuvor Vorwürfe der Korruption bestritten hatte, damit meinte, war unklar. Sie war am Sonntag nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland nach Südkorea zurückgekehrt.

+++ 10.16 Uhr: Mutter und zwei Töchter tot in Eisschrank gefunden +++

Die dänische Polizei hat in Aabenraa die Leichen einer 27-jährigen Frau und ihrer zwei Töchter in einem Gefrierschrank gefunden. Die Kinder sollen sieben und neun Jahre alt gewesen sein, berichtet die Agentur Ritzau. Nach dem Ehemann und Vater werde gefahndet. Verwandte der Frau hatten die Polizei alarmiert, weil sie seit Tagen nichts von ihr gehört hatten. Die Beamten fanden die drei Leichen dann am Sonntagabend.

+++ 10.05 Uhr: China bestellt deutschen Gesandten ein - Protest vor Gabriel-Besuch +++

Nur einen Tag vor dem Besuch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Peking hat Chinas Außenministerium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den deutschen Gesandten einbestellt. Dem Vernehmen nach beschwerte sich die chinesische Seite über die negative Berichterstattung in deutschen Medien im Vorfeld der Visite. Die chinesische Seite beklagte sich auch besonders über die Nicht-Genehmigung chinesischer Investitionen in Deutschland auf Druck der USA hin. Nach dpa-Informationen steht der Termin des Vizekanzlers mit Premierminister Li Keqiang aber nicht in Frage. Die Botschaft wollte die Einbestellung nicht bestätigen.

+++ 9.58 Uhr: Neuer Vertrag für Bundestrainer Löw bis 2020 perfekt +++

Die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw ist wohl perfekt. Der Deutsche Fußball-Bund hat zu einer Pressekonferenz "aus aktuellem Anlass" um 12.30 Uhr in die Verbandszentrale in Frankfurt eingeladen. Dann dürfte die vorzeitige Ausweitung des Kontraktes mit dem Weltmeistertrainer offiziell verkündet werden. Löw soll einen neuen Vertrag bis zur EM 2020 erhalten. Bislang galt die Vereinbarung bis zur WM 2018 in Russland, bei der der 56-Jährige mit Manuel Neuer, Mesut Özil und Co. die historische Titelverteidigung schaffen will. Löw arbeitet seit 2004 für den DFB. 2006 übernahm er von seinem Chef Jürgen Klinsmann den Job als Bundestrainer.





+++ 9.55 Uhr: Diebes-Trio fährt mit Auto in Juweliergeschäft +++

Drei maskierte Männer sind mit einem Wagen in das Schaufenster eines Luxusuhren-Geschäfts in Frankfurt gefahren und haben Armbanduhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro mitgenommen. Mit Äxten schlugen die dunkel gekleideten Männer auf Vitrinen ein, um an die teuren Uhren zu kommen, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Mit einem zweiten Wagen flüchteten die Diebe danach vom Tatort. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet. Von dem Trio fehlte zunächst noch jede Spur.

+++ 9.27 Uhr: Dutzende Flüchtlings aus Griechenland nach Finnland umgesiedelt +++

Die Umverteilung von Flüchtlingen aus Griechenland in andere EU-Staaten nimmt Fahrt an: Am Montagmorgen flogen 111 Flüchtlinge aus Athen nach Finnland ab. Wie die griechische Migrationsbehörde mitteilte, handelte es sich um 16 Familien sowie 52 Minderjährige. In ihrer Mehrheit warens sie Syrer und Iraker, berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Die Umsiedlung von Migranten aus Griechenland in andere EU-Staaten hatte vor gut einem Jahr begonnen. Sie geht aber bislang mühsam voran.

+++ 7.57 Uhr: Nachbeben halten Erdbebenopfer in Italien in Atem +++

Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien haben Nachbeben die Menschen weiter verunsichert. Das stärkste hatte in der Nacht zu Montag eine Stärke von 4,2, teilte die italienische Erdbebenwarte INGV mit. Das Zentrum lag wie das am Sonntag in der Nähe der Kleinstadt Norcia in Umbrien. Tausende Menschen waren bei dem heftigen Erdstoß am Sonntag obdachlos geworden. Viele verbrachten die Nacht in Notunterkünften oder in ihren Autos, weil das Beben historische Ortschaften verwüstet hatte. Selbst im rund 110 Kilometer Luftlinie entfernten Rom entstanden Schäden. Zwei Kirchen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt, darunter nach Informationen der Nachrichtenagentur Ansa die Kirche San Francesco in der Nähe des Forums und die Kirche am Platz Sant'Eustachio, der bei Touristen sehr beliebt ist.

+++ 7.55 Uhr: Bei wegweisender Wahl in Moldau zeichnet sich zweite Runde ab +++

Über die richtungweisende Präsidentenwahl in der Ex-Sowjetrepublik Moldau muss nach vorläufigen Ergebnissen eine Stichwahl entscheiden. Der prorussische Kandidat Igor Dodon führte nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen deutlich mit mehr als 48 Prozent, wie die Wahlkommission mitteilt. Die prowestliche Konkurrentin Maia Sandu kam demnach auf rund 38 Prozent. Die Beteiligung lag bei knapp 49 Prozent der fast 3 Millionen Stimmberechtigten. Der zweite Wahlgang solle am 13. November stattfinden, hieß es aus Kreisen der Wahlleitung. Sollte sich bei der Stichwahl der Sozialist Dodon durchsetzen, steht Moldau, dem Nachbarland des EU-Mitglieds Rumänien, ein Kurswechsel bevor.

+++ 7.14 Uhr: Medien: Türkische Polizei nimmt Chefredakteur von "Cumhuriyet" fest +++

Die türkische Polizei hat laut Medienberichten den Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", Murat Sabuncu, festgenommen. Die Ermittler fahndeten außerdem nach dem Zeitungsvorstand Akin Atalay und dem Autoren Güray Öz, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Fernsehsender CNN Türk berichtete, es seien insgesamt 13 Haftbefehle gegen Mitarbeiter der Zeitung ausgestellt worden.





+++ 6.35 Uhr: Rauchmelder in immer mehr Wohnungen +++

In immer mehr Wohnungen werden lebensrettende Rauchmelder installiert. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt die Rauchmelderpflicht ab 1. Januar 2017 für alle Wohnungen. Auch im Saarland läuft eine Übergangsfrist für ältere Wohnungen Ende 2016 aus. Damit bestehen dann vom neuen Jahr an in elf der 16 Bundesländer Einbaupflichten. Weitere Länder ziehen nach. Für Neubauten gibt es die Verpflichtung zum Rauchmeldereinbau schon jetzt bundesweit. Die Rauchermelderpflicht ist in den jeweiligen Landesbauverordnungen geregelt. Deshalb gibt es keinen bundeseinheitlichen Stichtag und unterschiedliche Details. "Es geht darum, Menschenleben zu retten. Deshalb sollen die Rauchmelder in den Wohnungen eingebaut werden", sagte ein Sprecher des NRW-Bauministeriums.

+++ 5.50 Uhr: Bundeswehrband: Truppe braucht Milliarden mehr als geplant +++

Der Bundeswehrverband fordert sechs Milliarden Euro höhere Ausgaben für die Streitkräfte bis zum Jahr 2021. Es gebe weiterhin enorme Lücken in der Ausstattung, bei den Waffensystemen und beim Personal, sagte Verbandschef Andre Wüstner der "Welt". Ausreichend gerüstet seien die Streitkräfte "noch lange nicht". Wüstner erinnerte daran, dass die Regierung sich auf dem Nato-Gipfel und in ihrem neuen Weißbuch dazu bekannt habe, international mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. "Wenn man diesen Versprechungen glaubwürdig nachkommen will, dann wird der Verteidigungsetat bis 2021 nicht wie geplant von derzeit 36,6 auf 39 Milliarden Euro anwachsen müssen, sondern auf rund 45 Milliarden Euro." Tatsächlich sei die Bundeswehr materiell weiter am untersten Limit. Neben Großgerät mangele es auch an Munition: "Die Depots sind fast leer."

+++ 4.20 Uhr: Staat erbt 10.000 Häuser +++

Der Staat ist der größte Erbe von Wohnhäusern in Deutschland. Die 16 Bundesländer sind auf dem Wege der Erbschaft mittlerweile Allein- oder Miteigentümer von rund 10.000 Wohnhäusern und privaten Liegenschaften geworden, wie eine bundesweite Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Länderverwaltungen und Bezirksregierungen ergeben hat. Den Rekord hält mit weitem Abstand Bayern, wo sich nach Angaben des Münchner Finanzministeriums derzeit 7251 Wohnhäuser im Besitz des Freistaats befinden - 3857 davon im Alleineigentum, bei den restlichen Gebäuden als Miteigentümer.

+++ 3.24 Uhr: US-Demokraten halten Vorgehen des FBI bei Clinton-E-Mails für rechtswidrig +++

Parteifreunde von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton haben ihre Angriffe gegen den Chef der Bundespolizei FBI verschärft. Mit der Ankündigung einer neuen Untersuchung von Clintons E-Mails kurz vor der Wahl habe FBI-Direktor James Comey möglicherweise gegen Gesetze verstoßen, erklärte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, am Sonntag. Reid bezog sich auf den "Hatch Act" - ein Gesetz, das dem FBI ausdrücklich die Beeinflussung von Wahlen verbietet. In einer Erklärung richtete Reid schwere Vorwürfe an Comey: "Durch Ihr parteipolitisch motiviertes Vorgehen haben Sie womöglich das Gesetz gebrochen", schrieb der einflussreiche Senator. "Kaum kamen Sie in Besitz von vagen Unterstellungen gegen Hillary Clinton, haben Sie diese in einem maximal negativen Licht an die Öffentlichkeit getragen."



Die Substanz der neuen Wendung in der E-Mail-Affäre war am Wochenende weitgehend unklar geblieben. Comey hatte am Freitag überraschend angekündigt, sich nochmals mit der Affäre zu befassen, da neue Mails aufgetaucht seien, die für die Clinton-Untersuchung anscheinend "relevant" seien, erklärte Comey. Ob Clinton daraus ein Vorwurf gemacht werden könne, blieb offen.

+++ 3.05 Uhr: Italien berät über Lage nach Erdbeben - Menschen verlassen Region +++

Nach dem neuen heftigen Erdbeben in Mittelitalien haben die Behörden die Menschen aufgerufen, die betroffenen Orte zu verlassen. "Woanders hinzugehen heißt nicht, nicht zurückzukehren", sagte der Chef des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio. Die betroffenen Menschen sollten vorübergehend an die Adria-Küste oder in Unterkünfte in der Umgebung gebracht werden. Viele entschieden sich dazu, die Nacht im Auto zu verbringen. Etwa 8000 Menschen wurden laut Zivilschutz in Notunterkünften versorgt.



Das stärkste Beben in Italien seit 36 Jahren hatte am Sonntag historische Ortschaften wie Norcia und zahlreiche Kulturgüter zerstört. Viele Gemeinden lagen in Schutt und Asche, Straßen waren nicht passierbar. Allein in der Region Marken sind 25.000 Menschen obdachlos. Die Regierung von Ministerpräsident Matteo Renzi will am Montag in einer Kabinettssitzung über die Lage beraten. Der Ministerpräsident hatte schnelle Hilfe versprochen. Seismologen warnten vor Nachbeben.