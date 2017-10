Geiselnahme von Gladbeck: Degowski wird nach fast 30 Jahren Haft entlassen

Die News des Tages im Überblick:

+++ 16.30 Uhr: Nicht nur Eier von Fipronil-Skandal betroffen +++



Im Skandal um Fipronil-Eier haben die Behörden das Insektizid offenbar auch in einer Reihe von verarbeiteten Lebensmitteln entdeckt. Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse des Bundeslandwirtschaftsministeriums berichtete, wurden in 103 Proben "Rückstände von Fipronil" entdeckt. Belastet waren demnach Produkte wie Eierlikör, Eiersalat sowie Backwaren. Verbraucherschützer forderten einen Rückruf der belasteten Lebensmittel.



Der Zeitung zufolge lagen 25 der 103 Proben mit Rückständen "über dem einschlägigen Rückstandshöchstgehalt". Davon wiederum habe jede vierte Probe über dem Grenzwert gelegen. Mit dem Testverfahren vertraute Experten hätten dies als "besorgniserregende Trefferquote" bezeichnet.



+++ 15.36 Uhr: Gericht beschließt Freilassung von Geiselgangster Degowski +++



Der Geiselgangster von Gladbeck, Dieter Degowski, wird nach fast 30 Jahren Haft entlassen. Degowski werde in den nächsten Monaten frei kommen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Arnsberg mit. Die Freilassung sei umfassend geprüft worden. Die Kammer habe Gutachten und Stellungnahmen eingeholt und sich den positiven Prognosen angeschlossen. Die Entscheidung sei noch nicht rechtskräftig. Zuerst hatte der "Soester Anzeiger" berichtet.



Degowski wird einen neuen Namen erhalten um ihm die Wiedereingliederung zu erleichtern.



Im August 1988 hatten Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner beim Gladbecker Geiseldrama die Republik in Atem gehalten. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub mit Geiseln vor der Polizei. Drei Menschen starben. Hans-Jürgen Rösner sitzt weiterhin in der JVA Aachen ein. Degowski war zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

+++ 15.06 Uhr: Frau in Dresden lässt aus Wut Treibstoff auslaufen +++



Eine wütende Betrunkene hat an einer Dresdner Tankstelle absichtlich mehr als 20 Liter Kraftstoff auslaufen lassen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 42-Jährige am Montagabend Wein kaufen wollen. Da aber nur eine Flasche der gewünschten Sorte vorrätig war, wurde die Frau wütend und beleidigte den Tankwart. Zunächst verließ sie den Schauplatz, kehrte aber nach etwa einer Stunde in Begleitung eines Mannes zurück. Sie nahm eine Zapfpistole und vergoss rund 23 Liter Diesel.



Der Mitarbeiter schaltete deshalb die Zapfanlage ab. Die Frau und ihr Begleiter verließen die Tankstelle, wurden aber kurz danach von der Polizei ausfindig gemacht. Ein Alkoholtest bei der 42-Jährigen ergab einen Wert von 2,5 Promille. Sie musste den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.



Da akute Brandgefahr bestand, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sie musste eine etwa 15 Quadratmeter große Lache entfernen. Die Frau hat nun für die Verunreinigung aufzukommen.

+++ 14.17 Uhr: Tote bei Absturz von russischem Kampfflugzeug in Syrien +++

Beim Start ist am Dienstag ein russisches Kampfflugzeug auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien verunglückt. Alle Mitglieder der Besatzung seien ums Leben gekommen, zitierten russische Nachrichtenagenturen einen Sprecher des Militärs. Als die Maschine für den Start beschleunigte, sei sie noch auf der Landebahn auseinander gebrochen.

Die Crew habe keine Zeit mehr gehabt, sich per Schleudersitz zu retten. Der Militärsprecher machte keine Angaben zur genauen Zahl der Opfer, doch werden die russischen Kampfbomber vom Typ SU-24 in der Regel zu zweit geflogen. Grund für den Absturz könnte ein technischer Defekt sein, sagte der Sprecher.

+++ 14.04 Uhr: Kräftiges Erdbeben erschüttert den Norden Chiles +++

Ein kräftiges Erdbeben hat den Norden Chiles erschüttert. Es erreichte nach Angaben der Nationalen Erdbebenwarte des südamerikanischen Landes eine Stärke von 6,3. Das Zentrum lag 60 Kilometer östlich der Hafenstadt Arica in knapp 100 Kilometern Tiefe. Informationen über Opfer gab es zunächst nicht.

Zwei Landstraßen wurden durch Geröll zeitweilig blockiert. In Arica kam es zu kurzen Stromunterbrechungen, wie der Sender Radio Bío Bío berichtete. Nach Angaben des Katastrophendienstes Onemi bestand kein Tsunami-Risiko. Das Beben ereignete sich um 8.32 Uhr MESZ. In den folgenden Stunden wurden elf Nachbeben verzeichnet.

+++ 13.12 Uhr: Glyphosat in Speiseeis nachgewiesen - Wissenschaftler warnen +++

Spuren des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat haben Wissenschaftler in Speiseeis-Proben aus Deutschland und drei weiteren europäischen Ländern gefunden. "Untersuchungen aus Frankreich und Großbritannien weisen darauf hin, dass der Glyphosatgehalt aus den meisten Proben von "Ben and Jerry's" Eiscreme wahrscheinlich ein Gesundheitsrisiko darstellt", sagte der Forscher Gilles-Eric Séralini am Dienstag in Brüssel. Er stellte seine Forschungsergebnisse dort auf einer Pressekonferenz der Grünen im Europäischen Parlament vor.

Der US-Wissenschaftler John Fagan sagte, in 13 von 14 untersuchten Eisproben habe man Glyphosat in einer Konzentration von bis zu 1,23 Nanogramm pro Milliliter gefunden. Fagan untersuchte auch "Ben and Jerry's" Eis aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Parallel getestete Bio-Eiscreme habe kein Glyphosat enthalten.

Die gefundenen 1,23 Nanogramm pro Milliliter sind den Angaben zufolge weniger als die offiziellen Grenzwerte, doch diese seien überholt, meinte Séralini. Auch Glyphosatwerte, die zehnmal unter den festgestellten Konzentrationen lagen, hätten in Versuchen bei regelmäßigem Verzehr ernste Leber- und Nierenerkrankungen ausgelöst.

Verbraucherschützer sagten bei der Pressekonferenz, die Substanz sei vermutlich über die Milch konventionell gehaltener Kühe in die Eiscreme gelangt. Auch das Getreide der Kekse in dem Eis könne das Unkrautvernichtungsmittel enthalten. Séralini ergänzte, Glyphosat könne auch Wasser verseuchen.

+++ 12.55 Uhr: Gericht spielt im Höxter-Prozess Tonaufnahmen aus "Horrorhaus" vor +++

Im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter hat das Landgericht Paderborn mitgeschnittene Beschimpfungen der Opfer und Gespräche zwischen den Angeklagten vorgespielt. Darin hatte die Beschuldigte Angelika W. die größeren Redeanteile, sprach in der Regel deutlich und bestimmend. Der Mitangeklagte Wilfried W. äußerte sich weniger, sprach sehr schnell und war deshalb oft schlecht zu verstehen. Beide werfen sich in dem Prozess um tödliche Misshandlungen gegenseitig vor, die treibende Kraft gewesen zu sein. Das Paar soll über Jahre hinweg mehrere Frauen in ein Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Angeklagt sind Angelika und Wilfried W. wegen Mordes durch Unterlassen. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien. Angelika und Wilfried W. sollen die Geschehnisse im "Horrorhaus" mit tausenden Ton- und Videoaufnahmen dokumentiert haben. Die Ermittler hatten mehr als 12 000 Dateien zumeist auf Mobiltelefonen der Beschuldigten gefunden.

+++ 12.28 Uhr: Studie: Gesündere Ehe = gesünderes Herz +++

Paartherapie könnte stärkere Auswirkungen auf die Gesundheit haben als bisher angenommen: Verheiratete Männer, deren Ehen sich über die Jahre verbessern, haben laut einer Studie später auch bessere Cholesterin- und Blutdruckwerte. Das ergab eine britische Langzeituntersuchung, die am Montag im "Journal of Epidemiology & Community Health" veröffentlicht wurde. Wer in einer Partnerschaft von gleichbleibender Qualität lebt, hat demnach hingegen keine großen Effekte zu erwarten. Die Forscher hatten mehr als 600 britische Männer darum gebeten, die Qualität ihrer Ehe an zwei verschiedenen Erhebungszeitpunkten im Abstand von sechs Jahren zu bewerten. Die Studienteilnehmer konnten ihre Partnerschaft als "gleichbleibend gut", "gleichbleibend schlecht", "sich verbessernd" oder "sich verschlechternd" einstufen. Zusätzlich wurden der Blutdruck, der Ruhepuls, das Gewicht, die Cholesterin - und die Blutzuckerwerte der Probanden erhoben. Alle genannten Aspekte stellen Risikofaktoren für Herzerkrankungen dar. Zwölf Jahre später wurden die Untersuchungen wiederholt.

+++ 11.52 Uhr: Erste Adoption durch schwules Ehepaar in Deutschland +++

Erstmals hat ein schwules Paar in Deutschland ein Kind adoptiert. Wenige Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Ehe für alle am 1. Oktober stimmte ein Berliner Familiengericht der Adoption durch die Eheleute zu, wie der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg mitteilte. Es handle sich vermutlich um die erste derartige Adoption. Von weiteren Fällen ist bislang nichts bekannt.



Dem Verband zufolge ließ das Paar seine eingetragene Partnerschaft am 2. Oktober in eine Ehe umwandeln. Bereits zuvor hatten sich die Männer um die Adoption eines Pflegekindes bemüht, das seit seiner Geburt in ihrer Familie lebt. Vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes erwogen sie daher auch schon den Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Am 4. Oktober reichten die Eheleute die Heiratsurkunde dann beim zuständigen Familiengericht ein. Laut Verband wurde der Brief mit der positiven Entscheidung der Abteilung Familiensachen des zuständigen Amtsgerichts den Eheleuten am Montag zugestellt. Dadurch sei die Adoption des Jungen nun rechtswirksam geworden.

+++ 11.51 Uhr: Hunger stark gestiegen - 815 Millionen Menschen sind unterernährt +++

Erstmals seit vielen Jahren gibt es wieder deutlich mehr unterernährte Menschen auf der Welt. Rund 815 Millionen galten nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 2016 als chronisch unterernährt. Mehr waren es zuletzt acht Jahre zuvor (2008) mit knapp 832 Millionen Unterernährten. Das berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit Blick auf den Welternährungstag am 16. Oktober. Zwischen 2003 und 2014 war die Zahl der Betroffenen kontinuierlich gesunken - von 947 auf 775 Millionen. 2015 gab es bereits wieder einen leichten Anstieg auf 777 Millionen.

+++ 11.45 Uhr: Mann wegen Vergewaltigung deutscher Touristin in Vietnam verhaftet +++

Wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer deutschen Rucksacktouristin in Vietnam ist ein anderer Ausländer verhaftet worden. Der Mann soll die 23-Jährige in der Millionenmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals: Saigon) sexuell missbraucht haben, wie die Polizei mitteilte. Zu seiner Nationalität und seinem Alter machten die Behörden keine näheren Angaben. Offen blieb auch, woher die Deutsche kommt.



Die Vergewaltigung soll sich nach einem Bericht des Online-Nachrichtenportals "Vnexpress" in Bui Vien zugetragen haben, einer Straße, die unter Rucksacktouristen sehr beliebt ist. Wann die Tat geschehen sein soll, blieb unklar. Angeblich willigte die Frau ein, dem Mann in sein Haus zu folgen, wie "Vnexpress" unter Berufung auf einen Polizisten schrieb.

+++ 11.29 Uhr: Kiloweise Silber und Gold im Schweizer Abwasser +++

Kiloweise Silber und Gold landen nach Hochrechnungen der Forschungsanstalt Eawag in der Schweiz jedes Jahr im Abwasser. In den Kläranlagen kämen jedes Jahr allein 3000 Kilogramm Silber und 43 Kilogramm Gold zusammen, heißt es in einer Analyse des Instituts. Der Wert belaufe sich auf umgerechnet je rund je 1,3 Millionen Euro. Dabei gehe es nicht um Schmuck, der aus Versehen im Abfluss lande. Vielmehr handelt es sich um Rückstände aus der Industrieproduktion. An einzelnen Klärwerken im Tessin sei die Goldkonzentration so hoch, dass sich womöglich eine Rückgewinnung lohnen würde, so die Forscher. In der Gegend gebe es viele Goldraffinerien. Silber werde in der Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzt, ebenso in der Hightech-Forschung und Entwicklung - alles Sektoren mit großer Präsenz in der Schweiz.



Die Studie weist auch teils erhebliche Mengen anderer Metalle und Spurenelemente sowie seltene Erden nach. Sie stammten vor allem aus der Hightech- oder Pharmaindustrie, heißt es. Tantal oder Germanium werde in elektronischen Bauteilen verwendet, Niob und Titan in Legierungen und Beschichtungen, Gadolinium als Röntgenkontrastmittel und für Leuchtfarben.

+++ 10.58 Uhr: Austrittswelle bei AfD: Weiterer NRW-Abgeordneter geht +++

Die AfD verliert immer mehr unzufriedene Mandatsträger. Mit einem verbitterten Brief an Parteimitglieder verabschiedete sich nun der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Frank Neppe aus Fraktion und Partei. In dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, beklagt Neppe, dass einige Funktionäre die AfD mit ihren Aussagen "immer weiter in die rechte Ecke bugsieren". Linksextreme Kräfte fühlten sich dadurch zudem legitimiert, AfD-Politiker zu bedrohen. Neppe beklagte, die Partei habe ihm nach einem Angriff auf sein Haus "keinerlei Hilfe angeboten". In dem Brief heißt es weiter: "Sehr enttäuscht bin ich auch von Mitgliedern, denen es in der AfD niemals um die Sache ging, sondern lediglich darum ihr eigenes Ego zu befriedigen. Wie ein Fähnchen im Wind wechselten sie ihre Meinungen, um immer auf der Seite der vermeintlichen Mehrheit zu stehen. Dass sie nun auch die Kräfte unterstützen, die diese Partei unvermeidlich ins gesellschaftliche Aus führen, ist ihnen egal."



Der Aderlass prominenter AfD-Vertreter hatte Ende September begonnen, als Parteichefin Frauke Petry und ihr Ehemann, der damals noch amtierende NRW-Landtagsfraktionschef Marcus Pretzell, der AfD den Rücken kehrten. Aus den Landtagsfraktionen in NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gab es seit der Bundestagswahl insgesamt elf Austritte. Aus der Bundestagsfraktion verabschiedete sich vergangene Woche zudem der Abgeordnete Mario Mieruch.

+++ 10.50 Uhr: Offenbar tausende Missbrauchsfälle in Familien juristisch nie aufgearbeitet +++

Tausende Fälle sexuellen Missbrauchs innerhalb von Familien sind offenbar rechtlich nie aufgearbeitet worden. Seit die Bundesregierung vor vier Jahren den Fonds sexueller Missbrauch im familiären Bereich gegründet habe, hätten sich etwa 9000 Menschen gemeldet und Anträge auf Hilfen gestellt, berichtete die "Welt" unter Berufung auf den Fonds. Viele der nun erwachsenen Antragsteller gaben demnach an, als Kinder missbraucht worden zu sein.



Die Bundesregierung hatte den Fonds ins Leben gerufen, um Betroffene mit Sachleistungen bei der Bewältigung von Spätfolgen des Missbrauchs zu unterstützen. Für Straftaten aus dem Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs kommen Verjährungsfristen zwischen fünf und 30 Jahren in Betracht. In einigen Fällen ruht die Verjährung bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres.

+++ 10.39 Uhr: Ermordete Joggerin aus Endingen - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage +++

Im Fall der ermordeten Joggerin aus Endingen hat die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen des Verdachts auf Mord und besonders schwere Vergewaltigung Anklage beim Landgericht erhoben. "Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass noch 2017 über ein mögliches Verfahren entschieden wird", sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Falls dies geschehe, wäre ein Prozessbeginn vor Jahresende "der Wunsch". Derzeit laufe das sogenannte Zwischenverfahren, so der Sprecher. Der aus Rumänien stammende Verdächtige und seine Verteidigung hätten Zeit für mögliche Anmerkungen zur Anklageschrift. Parallel prüfe das Landgericht die Verfahrenseröffnung.



Der verdächtigte Fernfahrer soll am 6. November 2016 in Endingen am Kaiserstuhl eine 27 Jahre alte Joggerin vergewaltigt und ermordet haben. Der Fall hatte überregional für Entsetzen gesorgt. Dem Mann wird auch ein Mord im österreichischen Kufstein zur Last gelegt. Um diesen Fall geht es in der Anklage aber nicht.

+++ 10.25 Uhr: Oliver Pocher: Ich ertrage viel und schweige lange +++

Moderator Oliver Pocher will nicht allzu viel Persönliches in die Öffentlichkeit tragen. "Ehrlich gesagt haue ich wenig Privates raus. Wenn ich wollte, hätte ich viel mehr zu erzählen", sagte der 39-Jährige der Zeitschrift "Emotion". "Tatsächlich schweige ich oft und lange. Ich ertrage auch viel." Und wenn er sich dann schließlich wehre, dann buhten ihn alle aus, beklagte sich Pocher. Auch seine drei Kinder, die er gemeinsam mit Alessandra Meyer-Wölden hat, wolle er nicht in die Öffentlichkeit zerren. Eines geht für ihn gar nicht: "Ich würde mir nie den Namen meines Kindes auf den Arm tätowieren lassen." Stattdessen seien ihm andere Dinge wichtiger, um seinen Kindern seine Liebe zu zeigen.

+++ 9.20 Uhr: Thailands Militärregierung kündigt Wahl im November 2018 an +++

Die Militärregierung in Thailand hat für das kommende Jahr Wahlen angekündigt. Im November 2018 werde gewählt, sagte Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha in Bangkok. Das Militär hatte sich im Mai 2014 an die Macht geputscht und die gewählte Regierung von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra gestürzt.

+++ 9.05 Uhr: FDP-Vize Kubicki beharrt auf Einwanderungsgesetz +++

Wolfgang Kubicki setzt nach dem Unionskompromiss zur Zuwanderung auf eine Verständigung auch mit FDP und Grünen. Er sei froh, dass es endlich zu Sondierungsgesprächen komme, sagte der FDP-Vize im Deutschlandfunk. Die vier Parteien müssten dann zu einer Lösung kommen, mit der alle leben könnten. Die Einigung der Union werde nicht eins zu eins umgesetzt werden können und auch nicht Grundlage der Arbeit für die nächsten vier Jahre sein.



Bemerkenswert sei jedoch, dass die CDU die CSU in Richtung Einwanderungsgesetz habe bewegen können, sagte der FDP-Politiker weiter. Dies sei der Schlüssel, um den Zuzug nach Deutschland vernünftig zu regeln. "Da spielen Zahlen dann keine große Rolle." Ein Rechtsanspruch könne nicht durch Zahlen begrenzt werden. Klar sei aber, mit einem Einwanderungsgesetz hätte es einen Massenzustrom wie 2015 nicht gegeben.

+++ 8.30 Uhr: Japanisches Gericht verurteilt Staat und Betreiber wegen Fukushima +++

Ein japanisches Gericht hat eine Mitschuld des Staates und des Betreiberkonzerns Tepco an der Atomkatastrophe in Fukushima festgestellt. Rund 3800 Bürger hatten vor dem Bezirksgericht von Fukushima die größte von rund 30 laufenden Sammelklagen gegen den Staat und Tepco angestrengt. Sie forderten eine monatliche Entschädigung von 50.000 Yen (380 Euro), bis die Strahlung auf den Stand vor dem Gau in Folge eines Erdbebens und Tsunamis im März 2011 gesunken ist. Es ist das dritte Urteil gegen Tepco. Bereits im März hatte ein anderes Gericht geurteilt, dass sich Tepco und der Staat der Nachlässigkeit schuldig gemacht hätten. In einem weiteren Prozess wurde der Staat freigesprochen.

+++ 07.03 Uhr: Teilen ist weiblich: Das Frauen-Gehirn belohnt großzügiges Handeln +++

Frauen teilen eher als Männer - weil ihr Belohnungszentrum im Gehirn dabei stärker aktiviert wird. Das zeigt eine neurologische Studie aus der Schweiz. Die Forscher hatten mit einem Medikament die Aktivität des Belohnungszentrums blockiert. Frauen verhielten sich daraufhin in Verhaltenstests egoistischer, Männer wurden großzügiger. Die Wissenschaftler nehmen an, dass das geschlechtsabhängige Verhalten von der Gesellschaft antrainiert wird. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin "Nature Human Behaviour" veröffentlicht.



Die Forscher konnten erstmals neurologisch nachweisen, dass das männliche Gehirn eher egoistische Entscheidungen belohnt, das Gehirn der Frauen eher soziale Entscheidungen. Dies sei allerdings nicht angeboren, erklären die Forscher. Das Belohnungszentrum sei stark mit Lernprozessen im Gehirn verbunden: "Frauen lernen, eher eine Belohnung für pro-soziales als für egoistisches Verhalten zu erwarten".

+++ 5.50 Uhr: Drei Täter überfallen Rentnerehepaar - 78-Jähriger stirbt +++

Bei einem Überfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt am Main ist der 78 Jahre alte Mann tödlich verletzt worden. Drei Verdächtige wurden noch am Ort festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer hatten den Eheleuten an deren Wohnung am Montagabend aufgelauert, als diese im Stadtteil Griesheim nach Hause kamen. Der Mann und seine ebenfalls 78 Jahre alte Frau wurden angegriffen und verletzt. Der Mann starb wenige Stunden nach der Tat im Krankenhaus. Die Frau trug schwerste Verletzungen davon, war aber am Morgen außer Lebensgefahr.



Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen war das Ehepaar am Montagabend gegen 21.30 Uhr zu seiner Wohnung zurückgekehrt. Im Hausflur trafen die Opfer auf die drei Männer. Die mutmaßlichen Täter sollen die Rentner sofort mit massiven Schlägen und Tritten attackiert haben. Zudem fesselten sie die schwer verletzten Opfer. Durch Hilfeschreie wurden Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen die drei mutmaßlichen Räuber im Alter zwischen 19 und 25 Jahren noch in dem Haus fest. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ 5.18 Uhr: Trotz 1,96 Promille: Mann fährt zur Polizei und will Unfall anzeigen +++

Auf seinem Weg zur Polizei hat ein Mann offenbar vergessen, wie viel er selbst schon getrunken hatte. Ein 56-Jähriger wollte im Saale-Holzland-Kreis einen Unfall anzeigen, war dabei aber selbst stark alkoholisiert zur Wache gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet, seinen Führerschein durfte er gleich bei der Polizei lassen. Ob und wie genau sich der Mann an den Unfall, den er ursprünglich anzeigen wollte, erinnern konnte, verrieten die Beamten nicht.

+++ 5.15 Uhr: Student erschießt Polizisten auf Universitäts-Campus in Texas +++

Ein Polizist ist in Lubbock auf dem Campus der Technischen Universität Texas von einem Studenten erschossen worden. Der Täter sei nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen worden, berichteten US-Medien. Polizisten hätten zuvor in der Unterkunft des jungen Mannes Spuren von Drogen gefunden und ihn zur Wache gebracht. Dort zog der Mann eine Waffe und erschoss einen Beamten. Während der Fahndung nach dem Schützen wurde das gesamte Universitätsgelände abgeriegelt

+++ 4.52 Uhr: Pudel legt in Japan Flughafen lahm +++

Ein Pudel hat den Flugbetrieb am Tokioter Flughafen Haneda gehörig durcheinander gewirbelt. Wie die japanische Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" berichtete, war der Hund eines Fluggastes aus seinem Transportbehälter geschlüpft, als dieser gerade abgefertigt werden sollte. 40 Minuten lang sei der Pudel auf dem Flughafengelände herumgetollt mit der Folge, dass eine der Start - und Landebahnen für mehrere Minuten geschlossen werden musste. Gleich 14 Maschinen konnten deswegen nur verspätet landen beziehungsweise starten. Mit Hilfe des Besitzers des Tieres konnte der kleine Ausreißer schließlich wieder eingefangen werden, so das Blatt weiter.

+++ 4.38 Uhr: TV-Duell der Spitzenkandidaten von SPD und CDU in Niedersachsen +++

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen treffen die Kandidaten von SPD und CDU heute um 21.00 Uhr in ihrem einzigen Fernsehduell aufeinander. Der Norddeutsche Rundfunk überträgt die Debatte zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) live. In Niedersachsen wird am Sonntag gewählt.



In Umfragen liegen die beiden großen Parteien seit Wochen gleichauf, es wird mit einem knappen Ausgang des Urnengangs gerechnet. Demnach würde es rechnerisch für eine große Koalition aus SPD und CDU oder Dreierbündnisse wie eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP oder ein Ampelbündnis aus SPD, FDP und Grünen reichen. Die amtierende rot-grüne Regierung könnte nach jetzigem Stand keine Mehrheit erringen.

+++ 3.04 Uhr: Älteste US-Senatorin Feinstein will 2018 noch einmal antreten +++

Das älteste Mitglied im US-Senat, die Demokratin Dianne Feinstein, will sich im kommenden Jahr um eine weitere Amtszeit bewerben. Dies teilte die 84-Jährige via Twitter mit. "Es gibt noch viel zu tun: Waffengewalt beenden, Klimawandel bekämpfen, Zugang zu Gesundheitsversorgung", schrieb sie zur Begründung. Feinstein ist eins von insgesamt acht Mitgliedern über 80 im US-Senat.

I am running for reelection to the Senate. Lots more to do: ending gun violence, combating climate change, access to healthcare. I’m all in! — Dianne Feinstein (@DianneFeinstein) 9. Oktober 2017

Sollte Feinstein im November 2018 wiedergewählt werden, wäre sie zum Ende ihres neuerlichen Mandats 91 Jahre alt. Sie war 1992 erstmals in den Senat gewählt worden. Eines ihrer Hauptanliegen ist der Kampf gegen die laxen Waffengesetze in den USA. Sie war 1978 Bürgermeisterin von San Francisco geworden, nachdem ihr Vorgänger George Moscone und der Schwulenrechtsaktivist Harvey Milk im Rathaus erschossen worden waren.

+++ 2.19 Uhr: Feuerwehr-Auto kommt bei Übung von der Fahrbahn ab: Neun Verletzte +++

Im Rahmen einer Übung ist in Schleswig-Holstein ein mit neun Menschen besetztes Feuerwehrauto von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall im Kreis Rendsburg- Eckernförde schwer verletzt, sieben weitere leicht, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr soll im Laufe des Tages geborgen werden.

+++ 1.58 Uhr: Mindestens zehn Tote bei Waldbränden in Kalifornien +++

Bei den Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien sind jüngsten Angaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Im Bezirk Sonoma habe es sieben Tote gegeben, teilte die Polizei über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte die Feuerwehr bereits zwei Tote im Bezirk Napa und einen im Bezirk Mendocino gemeldet.



Gouverneur Jerry Brown hatte zuvor den Notstand für die Bezirke Napa, Sonoma und Yuba ausgerufen; mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Laut Angaben der Feuerwehr wurden seit Sonntagabend mindestens 1500 Häuser und 30.000 Hektar Land durch über ein Dutzend Brände zerstört. Das Gebiet nördlich der Bucht von San Francisco ist für seinen Weinanbau bekannt.

+++ 0.24 Uhr: Feuer-Attacke auf Kindergarten: Todeszahl steigt auf elf +++

Nach der Brasilien erschütternden Feuer-Attacke auf einen Kindergarten in der Stadt Janaúba ist ein weiterer kleiner Junge gestorben. Dabei stieg die Zahl der getöteten Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren auf neun. Zudem starben eine Erzieherin und der Täter, der sich selbst angezündet hatte. Er war vergangenen Donnerstag in den Kindergarten eingedrungen, hatte sich mit Alkohol übergossen, angezündet und danach wahllos Kinder umarmt und sie dadurch auch in Brand gesetzt.



Wie das Portal "O Globo" berichtete, starb das jüngste Opfer in einer auf Brandverletzungen spezialisierten Klinik in Belo Horizonte. Der 50-Jährige hatte acht Jahre als Nachtwächter in der Einrichtung gearbeitet - Berichten zufolge hatte er versucht, mit der Direktorin zu sprechen und war dann in den Saal mit den Kindern gestürmt. Noch rund 20 weitere Kinder und Erzieher sind in Hospitälern, einige in kritischem Zustand. Zuletzt hatte der Täter laut Berichten eine Schicht verpasst. Am Tag der Attacke wollte der Mann offenbar ein Attest vorlegen - warum es dann zu der Attacke kam, ist noch unklar.

+++ 00.05 Uhr: Sechs Mann flüchten nach Überfall auf einem Moped +++

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Londons Regent Street sind sechs Männer auf einem einzigen Moped entkommen. Die Männer seien am Montagabend zwar auf drei Mopeds vor dem Juwelierladen angekommen, doch sei ein Gefährt am Tatort geblieben und das zweite kurz nach dem Einbruch bei einem Unfall beschädigt worden, zitierte die Agentur PA die Polizei. Zu guter Letzt hätten sich alle sechs Mann samt ihrer Beute auf das verbliebene Moped gezwängt und auf diesem das Weite gesucht. Der Überfall selbst verlief nicht minder spektakulär - innerhalb kürzester Zeit waren die Vitrinen mit einem Hammer zerschlagen und geleert worden. Die Fahndung nach den Männern und ihrer "hochwertigen Beute" blieb bislang erfolglos.