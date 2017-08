Geiselnahme bei Rundfunksender in Holland beendet - Täter festgenommen

Die Nachrichten im stern-Ticker.

+++ 10.14 Uhr: Geiselnahme bei Rundfunksender in Holland beendet +++

Die niederländische Polizei hat die Geiselnahme einer Frau in einem Sendegebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) unblutig beendet. Ein Einsatzkommando habe den Täter in dem Haus in Hilversum bei Amsterdam festgenommen, teilte die Polizei mit. Die vom Täter mit einem Messer bedrohte Rundfunkmitarbeiterin sei unverletzt, werde aber vorsichtshalber medizinisch betreut.

Der Mann hatte die Frau den Angaben zufolge am Morgen gezwungen, mit ihm in das Gebäude zu gehen. Der Nachrichtensender NOS berichtete unter Berufung auf Zeugenangaben, der Geiselnehmer habe ihr ein Messer an die Kehle gehalten und an der Rezeption in gebrochenem Niederländisch verlangt, einen Vertreter des US-Senders CNN zu sprechen.

+++ 10.08 Uhr: Zweijähriger stirbt zurückgelassen in heißem Auto +++

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Österreich stundenlang bei 30 Grad Außentemperatur in einem Auto zurückgelassen worden und gestorben. Die 17-jährige Mutter und ihr Freund ließen das Kind absichtlich im Fahrzeug zurück, wie die Polizei berichtete. Das Paar wollte den Jungen ersten Aussagen zufolge nicht wecken, nachdem er bei einer längeren Autofahrt eingeschlafen war.

Die beiden gingen in ihre Wohnung, schliefen selbst ein und vergaßen das Kind so für mehrere Stunden. Als sie den Zweijährigen wieder aus dem Auto holen wollten, war er bereits tot. Das Unglück ereignete sich am Dienstag im Vorarlberger Bezirk Bludenz. Zuerst berichtete die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" über den Fall. Die Todesursache stand offiziell zunächst noch nicht fest. Die Leiche des Kinds sollte am Donnerstag in Innsbruck obduziert werden. Im Falle eines Hitzetods wird gegen die Mutter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

+++ 9.39 Uhr: Landtagsausschuss empfiehlt Aufhebung der Immunität von AfD-Chefin Petry +++

Der Immunitätsausschuss des sächsischen Landtags hat am Donnerstag einstimmig die Aufhebung der Immunität von AfD-Chefin Frauke Petry empfohlen. Der Ausschuss entsprach damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden, die gegen Petry wegen des Verdachts des Meineids ermittelt. Hintergrund sind Vorwürfe, Petry habe in einer Sitzung des Wahlprüfungsausschusses des Landtags im November 2015 in einer Zeugenaussage unter Eid falsch ausgesagt.

+++ 9.12 Uhr: Rundfunkgebäude in Holland wegen Geiselnahme abgeriegelt +++

Wegen einer Geiselnahme hat die niederländische Polizei ein Gebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) in Hilversum bei Amsterdam abgeriegelt. In dem Haus bedrohe ein Mann eine Frau mit einem Messer, berichtete der Nachrichtensender NOS. Die Polizei schätze die Lage als ernst ein. Der Mann habe die Frau am Morgen vor dem Haus bedroht und sei dann mit ihr in das Gebäude gegangen. Dort befinden sich mehrere Sendestudios. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

+++ 9.10 Uhr: Katze tapst auf Kochfeld - Brand in der Küche +++

Eine Katze hat bei ihrer nächtlichen Runde durch die Küche ihrer Besitzer in Nordrhein-Westfalen den Herd angeschaltet und dadurch einen kleinen Brand ausgelöst. In der Nacht schrillten in der Wohnung in Alsdorf bei Aachen plötzlich die Rauchmelder. Die Katze sei offensichtlich über den Herd getapst und sei mit ihren Pfoten auf die Touchscreen-Bedienfläche gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Die Platte wurde heiß, und ein Holzbrett auf dem Herd fing Feuer. Großen Schaden gab es aber letztlich nicht.

Bewohner und Katze blieben unverletzt.

+++ 9.06 Uhr: Entscheidung zu Zukunft von Berliner Flughafen Tegel vertagt +++

Die Zukunft des Berliner Flughafens Tegel bleibt weiter offen. Bei einem Spitzentreffen zum Streit über eine mögliche Offenhaltung des Airports wurde eine Entscheidung vertagt. In einer gemeinsamen Erklärung der Länder Berlin und Brandenburg sowie dem Bund als Gesellschafter hieß es, im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung im November würden die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Diskussion um den Flughafen beraten.

Bisher bestand der Konsens, Tegel nach Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER zu schließen. Anfang Juli jedoch sprach sich Dobrindt überraschend für eine Offenhaltung Tegels aus. Die Berliner stimmen zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September über einen Volksentscheid ab, der den Senat zur Weiternutzung des Airports auffordert.

+++ 8.55 Uhr: Zwei Tote bei Selbstmordanschlag an Gazas Grenze zu Ägypten +++

Ein palästinensischer Selbstmordattentäter hat bei einer Attacke an der Grenze zu Ägypten einen Hamas-Grenzwächter mit in den Tod gerissen. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, als der mutmaßliche Anhänger des Terrornetzwerks Islamischer Staat (IS) am Rafah-Grenzübergang seinen Sprengsatz zündete, teilte ein Sprecher des örtlichen Innenministeriums mit.



Wachmänner der im Gazastreifen herrschenden Hamas hätten zwei Verdächtige angehalten, die sich der Grenze näherten, sagte der Sprecher. Einer habe sich daraufhin in die Luft gesprengt, der zweite sei dabei verletzt worden. Die Hamas geht davon aus, dass die Männer nach Ägypten vordringen wollten.

+++ 8.50 Uhr: Fliegerbombe im niedersächsischen Hildesheim entschärft +++

Im niedersächsischen Hildesheim ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Sperrung eines großen Bereichs der Innenstadt wurde in der Nacht wieder aufgehoben, wie die Stadt mitteilte. Die 20.000 betroffenen Bürger konnten demnach wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die britische Fliegerbombe war am Mittwoch entdeckt worden. Hildesheims Oberbürgermeister Ingo Meyer dankte den 800 Einsatzkräften vor allem für die rasche Evakuierung des Gebiets. "Innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit ist es gelungen, einen sehr großen Bereich mit knapp 20.000 Bürgern zu evakuieren", erklärte Meyer. Dies sei eine "enorme Leistung" gewesen.

+++ 8.11 Uhr: FC Barcelona-Manager: "Nah dran" an Verpflichtung von Dembélé +++

Der FC Barcelona steht nach eigenen Angaben kurz vor einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Ousmane Dembélé. "Wir sind nah dran, sowohl Coutinho als auch Dembélé zu verpflichten", sagte Barça-Manager Pep Segura nach der 0:2-Niederlage bei Real Madrid im Rückspiel um den spanischen Supercup. Die Katalanen wollen sich nach dem Abgang von Superstar Neymar zu Paris Saint-Germain für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro mit Youngster Dembélé und Philippe Coutinho vom FC Liverpool verstärken.

"Wir hoffen, dass sie am Ende das Trikot des FC Barcelona tragen werden", sagte Segura, der die Notwendigkeit von Verstärkungen für den spanischen Fußball-Club betonte. "Wir diskutieren darüber, wir sind nah dran. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert."

+++ 7.52 Uhr: Japan plant wegen Nordkorea Ausbau seiner Raketenabwehr +++

Wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen will Japan seine Raketenabwehr weiter ausbauen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, wird ein landgestütztes Aegis-System erwogen. Für die Planung eines solchen Abwehrsystems wolle das Verteidigungsministerium notwendige Finanzmittel im kommenden Staatshaushalt beantragen, hieß es. Der derzeit in Washington weilende Verteidigungsminister Itsunori Onodera dürfte die Pläne für ein weiteres Abwehrsystem mit seinen US-Kollegen besprechen, hieß es.

+++ 7.37 Uhr: Bulgarien will Grenzschutz gegen Flüchtlinge verstärken +++

Im Kampf gegen illegale Einwanderung will Bulgarien den Schutz seiner Grenze massiv ausbauen. "Zur Stärkung unseres Grenzschutzes werden wir künftig verstärkt das Militär einsetzen", sagte Verteidigungsminister Krasimir Karakachanow der "Welt". Geplant sei eine Aufteilung der Grenze in fünf verschiedene Zonen. "In jede dieser Zonen werden wir jeweils eine bewaffnete Truppe in Kompaniestärke schicken, die den entsprechenden Grenzabschnitt bewachen soll." Insgesamt sollen nach Angaben des Vize-Regierungschefs bis zu 600 Soldaten zum Einsatz kommen, darunter auch "hoch spezialisierte Kampftruppen". Karakachanow kündigte auch eine verstärkte Überwachung mit Videokameras und Drohnen an.

+++ 6.36 Uhr: Mindestens 37 Tote bei Gefängnisaufstand in Venezuela +++

Bei einem Gefängnisaufstand in Venezuela sind mindestens 37 Menschen getötet worden. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, sie habe eine Untersuchung des Vorfalls in der Stadt Puerto Ayacucho im Grenzgebiet zu Brasilien und Kolumbien angeordnet. Beim Sturm von Spezialkräften auf das Gefängnis wurden nach offiziellen Angaben zudem 14 Sicherheitskräfte verletzt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen waren alle Getöteten Insassen.

Der oppositionelle Gouverneur des Bundesstaates Amazonas, Liborio Guarulla, sprach von einem "Massaker". In der Haftanstalt im Amazonasgebiet sollen die Gefangenen eigentlich maximal 48 Stunden präventiv einsitzen. Einige der Häftlinge seien aber schon seit Jahren dort gewesen, hieß es von einer Hilfsorganisation. Während des Aufstands sollen sich 105 Gefangene in der Haftanstalt befunden haben.



Die Gefängnisse in Venezuela gelten als völlig überfüllt. Ende 2016 saßen dort 88.000 Häftlinge ein, es gibt aber nur 35.000 Plätze.

+++ 5.19 Uhr: Steuer- und Sozialsystem benachteiligt laut Studie Geringverdiener +++

Mehrarbeit und Lohnzuwächse zahlen sich laut einer Studie für Geringverdiener nicht unbedingt aus. Sie könnten gerade in unteren Einkommensgruppen dazu führen, dass teilweise weniger Geld übrigbleibe, erklärte die Bertelmann-Stiftung in Gütersloh. Dagegen könnten Spitzenverdiener deutlich mehr behalten. Grund ist laut der Untersuchung von Wissenschaftlern des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) das Zusammenwirken des deutschen Steuer, Abgabe- und Transfersystems.

Für die Studie untersuchten die Experten für insgesamt sechs Musterhaushalte die Höhe der sogenannten effektiven Grenzbelastung. Dieser Wert gibt laut Bertelsmann-Stiftung an, welcher Anteil eines zusätzlich verdienten Euros aufgrund von Beiträgen zur Sozialversicherung, Einkommenssteuern oder durch den Entzug von Sozialleistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag wieder abgegeben werden müsste. Bei einer effektiven Grenzbelastung von 60 Prozent würden beispielsweise von einem zusätzlich verdienten Euro nur 40 Cent netto übrig bleiben.

+++ 5.09 Uhr: Australische Polizei durchsucht Grundstück nach vermisster Deutscher +++

Nach dem rätselhaften Verschwinden einer jungen Deutschen in Australien durchsucht die Polizei nun das Haus und Grundstück der Familie. Von der 23-jährigen Tanja E., einer Mutter von zwei kleinen Kindern, fehlt seit mehr als einer Woche jede Spur. Befürchtet wird, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ihr Ehemann, ein 41-jähriger Australier, hatte sich am Mittwoch erschossen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollten zunächst das Haus der Familie und die nähere Umgebung abgesucht werden. Die Familie lebte auf einer Schaffarm in der Nähe von Mannahill, einer kleinen Gemeinde im Süden des Landes. Dort war der Mann am Mittwoch tot aufgefunden worden. Kurz zuvor hatte die Polizei bekanntgegeben, dass sie wegen Mordes ermittelt.