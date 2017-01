Die News des Tages im Überblick.

+++ 10.57 Uhr: SpaceX schickt wieder Trägerrakete "Falcon 9" ins All +++

Gut vier Monate nach der Explosion einer "Falcon 9"-Rakete will das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX Anfang kommender Woche wieder eine Trägerrakete in den Weltraum schicken. Die Rakete vom Typ "Falcon 9" werde am Montagabend zehn Kommunikationssatelliten vom Typ Iridium Next in ihre Umlaufbahn bringen, teilte das Unternehmen mit. Der Start sei für 18.22 Uhr (19.22 Uhr MEZ) geplant.



Anfang September war auf dem Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida eine unbemannte "Falcon 9"-Rakete bei einem Test explodiert. Mit der Rakete sollte ein Kommunikationssatellit ins All befördert werden, den der US-Konzern Facebook dazu nutzen wollte, um im subsaharischen Afrika Internetverbindungen bereitzustellen.

+++ 10.20 Uhr: Sieben Tote nach Kältewelle in Polen +++

Sieben Menschen sind seit Freitag an den Folgen einer Kältewelle mit Temperaturen von bis zu minus 25 Grad in Polen gestorben. Das teilte das Sicherheitszentrum der Regierung mit. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit November auf 53.



Der Frost stellt vor allem für Obdachlose eine Gefahr dar. Polnische Behörden warnten aber auch vor dem Heizen mit veralteten Öfen und Ventilationssystemen: Seit Beginn der kalten Jahreszeit starben in dem Land 24 Menschen an Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Sie hatten unter anderem giftige Gase aus Kohleöfen eingeatmet.

+++ 9.21 Uhr: Streit um kaputte Tür: Fahrgast schlägt Lokführer +++

In einem Regionalzug in Konstanz hat ein Fahrgast den Lokführer mit einem Faustschlag verletzt. Der unbekannte Schläger hatte sich nach Angaben der Bundespolizei zuvor mit dem 50-Jährigen gestritten, als sich die Türen der Bahn wegen eines technischen Defekts nicht öffnen ließen. Etwa 150 Reisende konnten den Zug nicht verlassen. Dem Lokführer gelang es demnach, den Defekt nach etwa 20 Minuten zu beheben. Was dann den Streit verursachte, war zunächst nicht klar - ebenso der Auslöser für den Defekt. Einem Wortwechsel folgte der Schlag ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete, von ihm fehlte nach der Attacke am Freitagabend jede Spur. Der 50-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden.

+++ 9.13 Uhr: Messerattacke in Kölner Hotel - SEK überwältigt Verdächtigen +++

Nach einer Messerattacke in einem Kölner Hotel hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei den Täter überwältigt. Ein 36-Jähriger habe in der Nacht in einem Hotelzimmer einen 34-Jährigen niedergestochen, teilte die Polizei mit. Das Opfer konnte sich noch in den Flur schleppen und Hilfe rufen. Weil sich der Täter daraufhin in seinem Zimmer verschanzte, alarmierten die Beamten das SEK. Die Spezialkräfte nahmen den Mann fest. Der 34-Jährige kam mit Stichwunden am Oberkörper ins Krankenhaus.

+++ 8.44 Uhr: Schneestürme an amerikanischer Westküste +++

Nach einer Reihe von extrem trockenen Wintern wird die Westküste der USA von starken Regenfällen und Schneestürmen heimgesucht. Ein schwerer Wintersturm brachte der kalifornischen Sierra-Nevada-Bergkette in den vergangenen Tagen stellenweise mehr als zwei Meter Schnee. Für das Wochenende sagten die Meteorologen heftigen Regen voraus, die Behörden warnten vor möglichen Überschwemmungen.

Der Yosemite-Nationalpark kündigte an, den Tal-Zugang zu dem beliebten Ausflugsziel in der Sierra Nevada vorsichtshalber zu schließen. Schwere Regenfälle hatten das Gebiet im Januar 1997 unter Wasser gesetzt und Straßen und Gebäude beschädigt. Der Park blieb damals für Reparaturen mehrere Wochen geschlossen.

Das für seine steilen Granitwände und tosenden Wasserfälle bekannte Yosemite-Tal lockt jährlich über drei Millionen Besucher aus aller Welt an.

+++ 8.36 Uhr: US-Geheimdienste erwähnen in Hackerbericht Schröder und Berlusconi +++

Die US-Geheimdienste erwähnen in ihrem Bericht zu von Wladimir Putin initiierten Hackerangriffen auf US-Ziele auch den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder. "Putin hat viele positive Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit westlichen Staatsmännern gemacht, deren Geschäftsinteressen sie positiver für die Zusammenarbeit mit Russland gesinnt machten", heißt es in dem Bericht der US-Geheimdienste, der am Freitag in Washington veröffentlicht wurde. Als Beispiele wurden der frühere Bundeskanzler Schröder (SPD) und der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi genannt.

Dies sei eines von mehreren Motiven für Russlands Präsidenten Putin gewesen, im US-Wahlkampf eine "klare Präferenz" für Donald Trump über Hillary Clinton zu entwickeln. Ein anderes Motiv sei die Aussicht gewesen, mit Trump leichter eine internationale Anti-IS-Koalition schmieden zu können.

Schröder hat Putin mehrmals öffentlich als seinen Freund bezeichnet. Auf eine entsprechende Frage der "Bild"-Zeitung hatte er 2015 geantwortet: "Ja, sicher." Schröder hat nach seiner Zeit als deutscher Regierungschef mehrere Posten beim russischen Staatskonzern Gazprom angenommen. Schröder kritisierte öffentlich den Umgang des Westens mit Putin.





+++ 8.33 Uhr: Von eigener Pistenraupe überrollt - 54-Jähriger stirbt in Bayern +++

Der Fahrer einer Pistenraupe ist im bayerischen Weitnau von seinem Gefährt überrollt und getötet worden. Der 54 Jahre alte Mann war am Freitag aus dem Fahrzeug geklettert, nachdem ihn ein Skilangläufer etwas gefragt hatte, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet der Fahrer unter seine Pistenraupe, die sich noch immer bewegte. Dem 54-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden. Nach Polizeiangaben war er wohl sofort tot.

+++ 8.21 Uhr: Sechs Verletzte bei Unfall auf Autobahn in Bremen +++



Nach einem Unfall auf der Autobahn 270 in Bremen sind sechs Menschen ins Krankenhaus gebracht worden - darunter zwei Kinder. Ein 24-Jähriger hatte seinen voll besetzten Wagen auf der rechten Spur gestoppt, weil einem vierjährigen Kind unwohl geworden war, wie die Polizei mitteilte. Eine 36-jährige Autofahrerin krachte mit ihrem Wagen ungebremst in das haltende Fahrzeug. Rettungskräfte brachten vier Erwachsene und zwei Kinder in die Klinik. Die Autobahn war am Freitagabend mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.