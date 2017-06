Drogenkrieg: Gewalt in Mexiko eskaliert

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 7.52 Uhr: Zwei von Taliban in Afghanistan entführte Professoren bitten um Hilfe +++

Die radikalislamischen Taliban haben ein neues Video von zwei ihrer internationalen Gefangenen in Afghanistan veröffentlicht. In dem per Twitter verbreiteten Film bitten der Australier Timothy Weeks und der US-Amerikaner Kevin King ihre Regierungschefs um Verhandlungen mit den Taliban und der afghanischen Regierung. Damit sie nach Hause gehen könnten, müssten Talibankämpfer freigelassen werden, die auf dem US-Stützpunkt in Bagram und im Kabuler Pul-e Tscharki-Gefängnis festgehaltenen werden. Die beiden Männer, die als Lehrer an der Amerikanischen Universität in Kabul gearbeitet hatten, waren im August entführt worden.

+++ 6.59 Uhr: Extreme Hitze sprengt Autobahn auf +++

Die extreme Hitze hat auf der Autobahn 6 bei Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis die Straße aufplatzen lassen. Wegen dieser sogenannten "Blow ups" ist auf Höhe der Rastanlage Hockenheim seit Mittwochnachmittag nur ein Fahrstreifen frei, wie die Polizei mitteilte. Um bei anhaltender Hitze aufgeplatzte Fahrbahnen zu vermeiden, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe schon am Dienstag Tempolimits von 80 Kilometern pro Stunde für Teile der A5 und der A6 erlassen. "Blow ups" entstehen auf älteren Betonfahrbahnen, wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen.

+++ 6.05 Uhr: Wohnungsnot wächst laut Studie auch außerhalb der Großstädte +++

Wohnungen werden auch außerhalb von Ballungsräumen einer Studie zufolge knapper und teurer. In einem Drittel der regionalen Wohnungsmärkte fehlt Wohnraum, wie das Gutachterinstitut Prognos ermittelt hat. Demnach ist die Situation in 138 Städten und Kreisen problematisch. Selbst für Haushalte mit mittleren Einkommen werde es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden, heißt es in der Analyse. "Das Phänomen des Wohnungsmangels geht dabei deutlich über die Metropolen und Ballungsräume hinaus."

+++ 5.37 Uhr: Gewalt in Mexiko eskaliert +++

Die Gewalt zwischen den Drogenkartellen in Mexiko eskaliert: Im Mai stieg die Zahl der Morde landesweit auf die neue Rekordmarke von 2186, wie aus einem Bericht der Behörde für nationale Sicherheit hervorgeht. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen vor 20 Jahren.



Am gefährlichsten ist demnach der südliche Bundesstaat Guerrero mit 216 Morden. Im westlichen Bundesstaat Guerrero, wo verfeindete Drogenkartelle nach der Abschiebung des Drogenbosses Joaquin "El Chapo" Guzman in die USA um die Macht kämpfen, wurden im Mai 154 Menschen ermordet. Mexiko leidet seit Jahren unter einem extrem gewalttätigen Drogenkrieg. Zehntausende Menschen wurden dabei bereits getötet.

+++ 5.04 Uhr: Interesse an Nachrichten ist in Deutschland überdurchschnittlich hoch +++

Das Interesse an dem, was in der Welt passiert, ist in Deutschland ausgesprochen hoch: Von den Erwachsenen mit Internetzugang lesen, hören und gucken 94 Prozent "mindestens mehrmals" in der Woche Nachrichten, 87 Prozent sogar täglich. Das sind Ergebnisse aus dem "Reuters Institute Digital News Survey 2017", wie das Hans-Bredow-Institut in Hamburg mitteilt, das die deutsche Teilstudie am Donnerstag veröffentlicht. Und 70 Prozent der Befragten gaben an, "äußerst" oder "sehr" an Nachrichten interessiert zu sein. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit diesen Werten auf Platz 9 der 36 Länder, in denen die Daten erhoben wurden.

+++ 4.15 Uhr: Spekulationen über mögliche neue Abschiebungen nach Afghanistan +++

Ungeachtet der Krisenlage in Afghanistan könnte nach Medienberichten in der kommenden Woche erneut ein sogenannter Abschiebeflug in Richtung Kabul starten. Nach übereinstimmenden Berichten von NDR und Spiegel Online aus der Nacht zum Donnerstag sollten am Mittwoch abgelehnte Asylbewerber - in diesem Falle Straftäter, Gefährder oder Menschen, die ihre Identität nicht verraten wollen - von Leipzig nach Afghanistan geflogen werden.

Eine offizielle Bestätigung der Behörden dazu gebe es nicht, lauteten die Berichte. Wegen der wiederholten Anschläge in Kabul waren die umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan zunächst auf Eis gelegt worden.

+++ 3.25 Uhr: Studie: Junge Deutsche verbringen täglich fast sieben Stunden im Internet +++

Junge Deutsche verbringen einer Studie zufolge täglich fast sieben Stunden im Internet. Das ist dreimal so viel wie ältere Bundesbürger, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY berichten. Den repräsentativen Ergebnissen zufolge nutzen Deutsche im Alter von 21 bis 30 Jahren 6,9 Stunden pro Tag Internetfunktionen. Dazu zählen nicht nur das Surfen, sondern beispielsweise auch Apps und Spiele.

Menschen über 61 sind dagegen im Schnitt nur 2,3 Stunden pro Tag online. Bei Bundesbürgern zwischen 31 und 60 Jahren beträgt die Nutzungsdauer laut Studie um die vier Stunden täglich, die 18- bis 20-Jährigen kommen auf 5,1 Stunden. Online-Zeit bei der Arbeit wurde in die Auswertung mit eingerechnet.

+++ 3.09 Uhr: Falscher Erdbebenalarm in Kalifornien sorgt für Unruhe +++

Ein falscher Erdbebenalarm hat die Bewohner des US-Staats Kalifornien kurzfristig beunruhigt. Forscher des California Institute of Technology in Pasadena hatten Daten des schweren Erdbebens von 1925 ausgewertet und diese am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit der Jahreszahl 2025 irrtümlich per Mail an das US-Erdbebenzentrum weitergeleitet, wie die Medien berichteten. Die Warnung wurde nach wenigen Minuten als Falschmeldung erkannt und gelöscht.

"Die Warnung hat in mehr als nur einem Newsroom Alarmglocken ausgelöst", kommentierte der Sender abc7. Bei dem Beben im Juni 1925 starben 13 Menschen, große Teile von Santa Barbara wurden zerstört. Kalifornien liegt an der Schnittstelle von zwei tektonischen Platten, daher wird die Region häufig von Erdbeben heimgesucht.

+++ 3.04 Uhr: Rund zwei Milliarden Euro Hartz-IV-Sanktionen in zehn Jahren +++

Hartz-IV-Bezieher haben in den vergangenen zehn Jahren knapp zwei Milliarden Euro aufgrund von Sanktionen nicht ausgezahlt bekommen. Die Summe der Gelder, die die Jobcenter an Sanktionen verhängten, beträgt von 2007 bis 2016 insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervorgeht. Hartz-Empfänger werden etwa wegen der Verweigerung eines Jobangebots, des Verschweigens von zusätzlichem Einkommen oder bei Ablehnung einer Fortbildung sanktioniert.

+++ 2.17 Uhr: Kongo zieht rund 600 UN-Soldaten nach Missbrauchsvorwürfen aus Zentralafrika ab +++

Nach Missbrauchsvorwürfen zieht die Demokratische Republik Kongo ihre rund 600 Soldaten von der UN-Mission in Zentralafrika ab. Präsident Nguesso habe die Entscheidung zum Rückzug getroffen, teilte die UNO mit. Zuvor habe eine Untersuchung des Einsatzes von Militärpersonal aus dem Kongo ergeben, dass Art und Ausmaß der Vorwürfe zu sexueller Ausbeutung und Missbrauch auf "systemische Probleme" in der Kommandoführung hinwiesen. Gegen die rund 12.000 Mann starke Minusca-Mission sind immer wieder Missbrauchsvorwürfe erhoben worden. Unter Verdacht gerieten neben Blauhelmen aus afrikanischen Ländern auch französische Militärangehörige. Mehr als hundert Frauen und Mädchen gaben laut UNO an, von ausländischen Soldaten sexuell missbraucht worden zu sein.

+++ 1.20 Uhr: Nazi-Fund: Argentinien prüft Verbindung zu NS-Größen +++

Nach dem Fund einer mysteriösen Sammlung mit Hitler-Büsten, Waffen und Reichsadlern prüft die argentinische Polizei, ob einige Relikte einer bekannten Persönlichkeit gehört haben könnten. "Diese Objekte können nicht in Händen eines einfachen Soldaten gewesen sein", sagte der Chef der Kulturschutz-Abteilung der argentinischen Interpol-Einheit, Marcelo El Haibe, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er habe bei einem Treffen in Lyon bereits Kontakt mit einer deutschen Kollegin aufgenommen, die Interesse habe, an der Feststellung des Ursprungs der Nazi-Relikte mitzuarbeiten.

Die Polizei war eigentlich einem möglichen Schmuggel mit chinesischen Kunstobjekten und Mumien auf der Spur gewesen, hatte dann aber bei dem Sammler in einem Vorort von Buenos Aires in einem Nebenzimmer die Sammlung mit 75 NS-Relikten gefunden.

+++ 0.05 Uhr: FBI behandelt Messerattacke in Michigan als Terrorakt +++

Die USA stufen die Messerattacke auf einen Polizisten am Flughafen der Stadt Flint (Michigan) als terroristischen Akt ein. Das gab die Bundespolizei FBI am Mittwoch bekannt. Ein Mann hatte auf dem Flughafen einen Polizisten angegriffen und ihm ein Messer in den Hals gestochen. Der Angreifer soll sich während des Angriffs zu Getöteten in Syrien, Irak und in Afghanistan geäußert haben. Der Polizist sei operiert worden, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher in Flint. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 50 Jahre alten Mann aus Kanada.