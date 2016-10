News des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.03 Uhr: Chemie-Nobelpreis geht an einen Briten, einen Franzosen und einen Niederländer +++



Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Franzosen Jean-Pierre Sauvage, den gebürtigen Briten James Fraser Stoddart und den Niederländer Bernard Feringa für die Entwicklung von molekularen Maschinen. Das teilt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. "Die diesjährigen Preisträger haben extrem kleine Maschinen gebaut und sind in eine neue Dimension der Chemie vorgedrungen", hieß es von den Juroren. "Sie haben Moleküle entwickelt, deren Bewegungen man kontrollieren kann und die eine Aufgabe erfüllen, wenn sie die dafür nötige Energie bekommen." Die höchste Auszeichnung für Chemiker ist mit umgerechnet rund 830.000 Euro (8 Millionen Schwedischen Kronen) dotiert.

+++ 11.41 Uhr: Yahoo durchforstete E-Mails von Nutzern für US-Geheimdienst +++



Der Internet-Konzern Yahoo durchforstet nach Medieninformationen im vergangenen Jahr heimlich die E-Mails Hunderter Millionen Nutzer auf Anfrage einer US-Behörde. Es sei unklar, wonach genau gesucht worden sei - und ob dabei Informationen an die Regierung gegangen seien, schreibt die "Washington Post" in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf einen früheren Mitarbeiter. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

+++ 11.39 Uhr: Rolling Stones deuten neues Album an +++

Die Rolling Stones wollen offenbar ein neues Album herausbringen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter deuteten die britischen Altrocker am Dienstag eine Veröffentlichung am 6. Oktober an - es könnte das erste Studioalbum der Stones seit "A Bigger Bang" von 2005 sein. Details nennt die Band nicht. Berichten zufolge dürfte das neue Album aber eine Sammlung von Klassikern des sogenannten Chicago Blues enthalten. Der US-Produzent Don Was, der viele Jahre lang mit den Rolling Stones zusammenarbeitete, hatte kürzlich berichtet, die Band um Mick Jagger und Keith Richards habe eine Reihe von Klassikern des Chicago Blues aufgenommen.

+++ 11.37 Uhr: Mutter nach Steinwurf außer Lebensgefahr +++

Eineinhalb Wochen nach dem Steinwurf auf der Autobahn 7 und dem schweren Unfall einer vierköpfigen Familie schwebt die 25-jährige Mutter nach Angaben der Polizei nicht länger in Lebensgefahr. Das teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Frau benötige aber weiterhin Intensivbehandlung. Das Auto der Familie war nahe Heidenheim über den zuvor von einer Brücke geworfenen Stein gefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Die Familie aus dem Kreis Biberach befand sich auf der Heimreise von einer Hochzeitsfeier. Die Polizei nahm vergangene Woche einen 36-jährigen Verdächtigen fest. Er gestand die Tat, nannte bislang aber kein Motiv.



+++ 11.19 Uhr: Bundestagsdelegation in Incirlik +++

Nach vier Monaten Besuchsverbot treffen Abgeordnete des Bundestags auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik ein. Die siebenköpfige Delegation will mit den dort stationierten deutschen Soldaten sowie mit den Kommandeuren der türkischen und US-amerikanischen Streitkräfte sprechen. Die türkische Regierung hatte deutschen Abgeordneten einen solchen Besuch wegen der Armenien-Resolution des Bundestags monatelang untersagt.

+++ 11.04 Uhr: Ex-Finanzminister Steinbrück wird Berater der Bank ING-Diba +++

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wird kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag Berater der Bank ING-DiBa. "Ich werde ein Angebot der ING-DiBa annehmen, als Berater des Vorstandes", sagt Steinbrück der "Zeit". Seine Zeit als Finanzminister sei sieben Jahre her, eine Interessenkollision könne er nicht erkennen. Der frühere SPD-Kanzlerkandidat, Landesminister und nordrhein-westfälischer Ministerpräsident hatte zu Ende September sein Bundestagsmandat niedergelegt.



Sein neuer Beraterjob bei der Bank passe "durchaus" zu seiner häufig geäußerten Kritik an der Praxis vieler Banken, sagte Steinbrück. Zum einen habe die Bank eine lange sozialdemokratische Tradition und sei 1965 von dem damaligen Gewerkschafter und späterem SPD-Minister Georg Leber als Bank für Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand mit gegründet worden.

+++ 10.41 Uhr: ARD ud ZDF sichern sich TV-Rechte für Fußball-EM 2020 +++

Auch die nächste Fußball-Europameisterschaft läuft bei ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender sichern sich die Medienrechte für das Turnier 2020 über ihre gemeinsame Sportrechteagentur SportA, wie sie am Mittwoch mitteilen. Die SportA hat eine umfassende Vereinbarung mit der Uefa abgeschlossen. Das Erste und das Zweite dürfen alle 51 Spiele der EM, die erstmals in dreizehn Ländern stattfinden wird, live zeigen. Der Vertrag beinhaltet nach Angaben der Sender auch Rechte für das Internet, die Social-Media-Plattformen sowie die Hörfunk-Berichterstattung der ARD.

+++ 10.34 Uhr: Google erlässt Kind Riesenschulden +++

Der zwölfjährige José Javier muss tagelang zittern, bis endlich die Entwarnung kommt: Der Internet-Konzern Google erlässt dem Jungen aus dem südostspanischen Torrevieja Schulden in Höhe von gut 100.000 Euro. Er hatte als Benutzer von YouTube ohne es zu merken seit Anfang August Anzeigen gekauft, bis die hohe Summe zusammenkam. "Wir werden den ausstehenden Saldo annullieren", teilt Google in Madrid nun aber unter Hinweis auf die Altersbeschränkungen bei der Benutzung bestimmter Dienste mit. José Javier wollte ein berühmter YouTuber werden und hatte auf der Google-Videoplattform Aufnahmen seiner Musikband hochgeladen. Und eben auch (via AdWords) Anzeigen gekauft und dabei sein Sparkonto angegeben. "Er wusste nicht, was er tat. Er hat immer gedacht, dass er Geld verdient und nicht ausgibt", sagte Mutter Inma.

+++ 10.29 Uhr: Schwedisches Königspaar in Deutschland eingetroffen +++

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia trifft zu einem viertägigen Staatsbesuch in Deutschland ein. Auf dem Flughafen Berlin-Tegel wird das Königspaar am begrüßt. Bundespräsident Joachim Gauck wird die Gäste anschließend im Park von Schloss Bellevue mit militärischen Ehren offiziell empfangen. Stationen des Besuchs sind bis Samstag neben Berlin auch Hamburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Für das Königspaar ist es nach 1979 und 1993 der dritte Staatsbesuch in Deutschland. Königin Silvia stammt aus Heidelberg und ist seit 1976 mit Carl Gustaf verheiratet. Für den Bundespräsidenten ist es voraussichtlich der letzte Staatsbesuch als Gastgeber. Im März 2017 scheidet Gauck aus dem Amt.



+++ 8.46 Uhr: Erstmals seit Jahren weniger Kaiserschnitte in Deutschland +++

Die Kaiserschnittrate in Deutschland sinkt erstmals seit Jahren leicht. Der Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt entbinden, liegt im vergangenen Jahr bei 31,1 Prozent, das sind 0,7 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilt. Zuletzt war 2009 eine ähnlich niedrigere Kaiserschnittrate erreicht worden, damals lag sie bei 31,3 Prozent. Weil aber gleichzeitig seit Jahren die Zahl der Entbindungen steigt, nehmen auch die Kaiserschnitte in absoluten Zahlen zu. 2015 wurden 222.919 Entbindungen per Kaiserschnitt vorgenommen - nach 220.540 im Vorjahr.

+++ 7.03 Uhr: Gauland verteidigt Pegida-Demonstranten von Dresden +++

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland verteidigt die Proteste und Beschimpfungen bei der Einheitsfeier in Dresden. "Kritik an der Kanzlerin muss immer erlaubt sein, gerade auch am Einheitstag. Es kann nicht sein, dass man an Nationalfeiertagen die Probleme unseres Landes totschweigt, die Politik sich selbst feiert und die lautstarken Kritiker als Hetzer oder Pack beschimpft werden", schreibt Gauland in einer Stellungnahme. Die Kanzlerin müsse sich nicht wundern, wenn sie zum Feindbild geworden sei, sagt Gauland. Mit Merkel sei nichts mehr anzufangen.

+++ 6.27 Uhr: Invasion der Schwarzmundelgrundel in der Ostsee +++

Die Schwarzmundgrundel verbreitet sich ungewöhnlich schnell in der Ostsee. Nach Angaben des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock beeinflusst die eingeschleppte Fischart inzwischen auch das Ökosystem des Meeres. Untersuchungen zeigten, dass die ursprünglich im Kaspischen und Asowschen Meer beheimatete Fischart vor der Küste Polens ein Nahrungskonkurrent der Flunder sei und vermutlich Plattfische aus angestammten Gebieten verdränge, sagt der Fischereibiologe Daniel Oesterwind vom Thünen-Institut. Auch stehe die Schwarzmeergrundel im Verdacht, womöglich Eier und Larven von Heringen zu fressen.

+++ 6.24 Uhr: Nena begeistert Fans auf erster US-Tournee +++

Mehr als 30 Jahre nach dem Erfolg von "99 Luftballons" auch in Amerika begeistert die Sängerin Nena (56) ihre Fans erstmals mit Konzerten in den USA. "Danke euch so sehr, dass ich die Chance bekommen habe, in dieser wunderbaren Stadt zu spielen", sagt Nena nach einem rund 90-minütigen Auftritt in New York. "Amerika bedeutet den Deutschen viel, besonders wenn man Musik macht."





+++ 6.14 Uhr: Hurrikan "Matthew" wütet in der Karibik +++

Durch den Hurrikan "Matthew" kommen in der Dominikanischen Republik mindestens vier Menschen ums Leben. Der Wirbelsturm zerstört nach Behördenangaben außerdem fast 200 Häuser. Zuvor war "Matthew" mit voller Wucht in Haiti auf Land getroffen, auch dort sterben drei Menschen. Am Dienstag erreichte der Hurrikan dann Kuba. Auch die USA rüsten sich bereits für schwere Unwetter.

Das US-Hurrikanzentrum NHC bezeichnet den Sturm, den stärksten in der Region seit einem Jahrzehnt, als "extrem gefährlich". In Haiti hinterließ "Matthew" bereits eine Spur der Verwüstung, mindestens drei Menschen wurden getötet, dutzende Häuser wurden zerstört. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 9000 Menschen in Notunterkünften in Schulen und Kirchen untergebracht.

+++ 5.13 Uhr: Elmar Brok - Russland soll für Wiederaufbau in Syrien zahlen +++

Russland muss aus Sicht des CDU-Europapolitikers Elmar Brok die Wiederaufbaukosten im bürgerkriegszerstörten Syrien tragen. "Es geht nicht, dass Putin Assad zum Sieg bombt und dann zum Westen sagt: Ihr bezahlt jetzt den Wiederaufbau", sagt Brok der "Passauer Neuen Presse". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, Friedensverhandlungen nur geführt zu haben, um Zeit zu gewinnen. "Er erzwingt offensichtlich die militärische Entscheidung für Assad, koste es an Menschenleben und Leid, was es wolle." Der syrische Präsident Baschar al-Assad habe so gute Karten, seine Diktatur wieder zu errichten, sagt Brok.

+++ 3.43 Uhr: Russland beklagt Druck auf Diplomaten durch USA +++

Russland beschwert sich über steigenden Druck auf seine Diplomaten in den USA. Die Situation für russische Diplomaten in den USA werde "immer schlimmer", erklärt Vize-Außenminister Sergej Riabkow. Vor allem die "Anwerbeversuche" durch den US-Geheimdienst hätten in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark zugenommen.

Der US-Geheimdienst schrecke nicht einmal vor den "erbärmlichsten Druckmitteln" zurück, erklärt Riabkow, der als Beispiel Drohungen gegen die Familienangehörigen von Diplomaten nannte. Wegen "künstlicher Probleme" und "erfundener Auflagen" könnten die russischen Diplomaten zudem ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang wahrnehmen.