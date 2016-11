Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 08.18 Uhr: Telekom will Probleme mit Routern heute komplett beheben +++

Die Deutsche Telekom will die Störungen bei ihren Routern im Laufe des Tages ausräumen. "Die Zahl der akut betroffenen Router ist von 900.000 dramatisch zurückgegangen, wir gehen davon aus, dass wir heute keine Probleme mehr sehen werden", sagte ein Sprecher des Konzerns im RBB-Inforadio. Die Ausfälle gehen nach Erkenntnissen der Telekom und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf eine weltweite Attacke auf Router zurück.



Schon am Montagnachmittag hatte die Telekom weitgehend Entwarnung gegeben. Die betroffenen Kunden wurden aufgerufen, den Stecker bei ihren Routern zu ziehen. Beim Aufbau der neuen Verbindung zum Telekom-Netz wird auf die Geräte ein am Montag bereitgestelltes Update aufgespielt, das sie wieder funktionsfähig macht. Betroffen waren "Speedport"-Router, die vom Konzern vertrieben werden.

+++ 07.51 Uhr: Mord an 18-Jährigem nach 17 Jahren aufgeklärt +++

Mehr als 17 Jahre nach dem Mord an einem 18-Jährigen aus Marbach am Neckar ist der Fall laut Polizei weitgehend aufgeklärt. Wie die Ermittler mitteilten, haben sie drei mutmaßliche Täter identifiziert - allerdings sind alle drei bereits seit Jahren tot. Nachdem der Fall im Mai 2015 noch einmal in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" thematisiert worden war, habe ein Zeuge den entscheidenden Hinweis auf die drei Männer gegeben, die damals zur Stuttgarter Drogenszene gehört hätten, hieß es in einer Mitteilung.



Die Leiche des 18-Jährigen war 1999 in einem Wald nahe Pfullingen gefunden worden. Die Identität hatte die Polizei 15 Jahre lang nicht klären können.

+++ 07.26 Uhr: Mutmaßliche Täter von Anschlag auf Justizminister offenbar gefasst +++

Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Wohnung des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) wurde Anklage gegen zwei mutmaßliche Täter erhoben. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft Leipzig zwei 29-jährigen Männern versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Eine Sprecherin der Anklagebehörde sagte dem Blatt, die beiden bestritten die Vorwürfe und verweigerten die Aussage.



Demnach wurden die Männer mithilfe von DNA-Spuren ermittelt. Das Motiv sei unklar. Am 24. November vergangenen Jahres hatten die Täter mit Pflastersteinen zwei Fenster von Gemkows Wohnung in Leipzig eingeworfen und ein Gefäß mit Buttersäure durch die zerbrochene Scheibe geschmissen. Gemkow, seine Frau und die beiden Kinder befanden sich zum Tatzeitpunkt im Haus. Verletzt wurde niemand.

+++ 07.03 Uhr: Südkoreas Präsidentin macht Weg für ihre Amtsenthebung frei +++

Südkoreas politisch angeschlagene Präsidentin Park Geun Hye ist zu einem vorzeitigen Rücktritt von ihrem Amt bereit. Sie wolle dem Parlament die Entscheidung über ihre politische Zukunft einschließlich der Verkürzung ihrer Amtszeit überlassen, sagte Park in einer Rede.



Hintergrund ist ein Korruptionsskandal um eine ihrer Freundinnen. Die Opposition bereitet derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park vor. Parks Freundin Choi Soon Sil soll dank ihrer Beziehungen zur Präsidentin Sponsorgengelder für zwei Stiftungen eingetrieben und sich persönlich bereichert habe

+++ 06.32 Uhr: 10.000 Festnahmen bei Drogenrazzien in China und Nachbarländern +++

China und fünf seiner Nachbarstaaten haben bei Anti-Drogen-Einsätzen über drei Monate fast 10.000 Verdächtige festgenommen. Außerdem seien bei Razzien entlang des Mekong-Flusses rund 13 Tonnen Rauschgift und 55 Tonnen Chemikalien zur Herstellung von Drogen sowie Waffen beschlagnahmt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Wie viel davon in welchen Ländern gefunden wurde, ist noch nicht bekannt.



An dem grenzübergreifenden Einsatz beteiligten sich neben China auch Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam. Durch alle Länder fließt der über 4000 Kilometer lange Mekong, den Händler zum Transport von Drogen benutzen. Die Zusammenarbeit der Staaten solle weiter aufgestockt werden, sagte der stellvertretende Direktor der chinesischen Drogen-Kommission, Liu Yuejin.

+++ 06.22 Uhr: Flugzeug mit brasilianischem Fußballteam in Kolumbien abgestürzt +++

In Kolumbien ist ein Flugzeug mit Mitgliedern einer brasilianischen Fußballmannschaft an Bord abgestürzt. Die Maschine stürzte nach offiziellen Angaben am Montagabend in der Nähe der kolumbianischen Stadt Medellín ab. Der Flughafen José María Cordóva de Rionegro teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, offenbar gebe es Überlebende.

+++ 06.14 Uhr: Bundesamt fordert nach Hackerangriff schärfere Sicherheitsstandards +++

Nach dem Hackerangriff auf die Deutsche Telekom hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schärfere Sicherheitsstandards gefordert. "Je vernetzter die Welt ist und je allgemeiner Massenprodukte wie Router weltweit baugleich im Netz eingesetzt werden, desto verwundbarer sind unsere Netz-Infrastrukturen", sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm der "Welt". Die Attacke auf die Router von Telekomkunden sei vergleichsweise glimpflich verlaufen. "Dieses Mal haben wir noch Glück gehabt - der Angriff hat nicht richtig funktioniert", so Schönbohm. Die Angreifer hätten nach einer ersten BSI-Analyse schlampig gearbeitet: Die Speedport-Router der Kunden seien durch den Angriff zwar abgestürzt, eine Schadsoftware aber hätten die Täter nicht installieren können.



Schönbohm regte an, für Geräte wie DSL-Router, die von asiatischen Herstellern wie Arcadyan oder Huawei massenhaft hergestellt werden, verstärkt Sicherheits-Gütesiegel einzusetzen. "Wir wollen im Rahmen der Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung Gütesiegel und Zertifikate für IT-Sicherheit ausbauen, die Mindeststandards im Internet der Dinge garantieren", sagte Schönbohm. "Dazu könnte auch gehören, die Hersteller zu regelmäßigen und zeitnahen Sicherheitsupdates zu verpflichten, die automatisch aufgespielt werden." Eine solche Verpflichtung sei nur auf europäischer Ebene sinnvoll. Mit einem deutschen Alleingang lasse sich nicht viel erreichen.

+++ 04.19 Uhr: Maas will Gewalt gegen Polizisten härter bestrafen +++

Bundesjustizminister Heiko Maas will Gewalt gegen Polizisten härter bestrafen und dazu noch 2016 einen Gesetzentwurf vorlegen. "Die Zahl der tätlichen Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte steigt. Polizisten werden alltäglich brutal attackiert, ob von rechten Reichsbürgern oder linken Autonomen", sagte der SPD-Politiker. Das sei völlig inakzeptabel. Nach dem Willen von Maas soll nun der Paragraf 113 des Strafgesetzbuches, der den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte regelt, verschärft und ausgeweitet werden. Das fordern auch die Innenminister der Länder.

In besonders schweren Fällen soll es eine Mindeststrafe von sechs Monaten geben. "Wenn ein tätlicher Angriff - etwa bei Demonstrationen - gemeinschaftlich von mehreren Personen verübt wird, soll dies als besonders schwerer Fall gewertet werden", betonte Maas. Dies soll auch gelten, wenn ein Angreifer eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug dabei hat - egal, ob er es einsetzen will.

Maas kündigte an, dass künftig nicht nur Gewalt bei "Vollstreckungshandlungen" - wie etwa Festnahmen oder Verkehrskontrollen - bestraft werden soll, sondern auch schon Störungen der Arbeit von Polizisten, Rettungskräften und Feuerwehrleuten an sich.



+++ 04.07 Uhr: Schlimmste Korallenbleiche am Great Barrier Reef bestätigt +++

Australische Wissenschaftler haben eine Hiobsbotschaft für das größte Korallenriff der Welt bestätigt, die sich seit dem Frühjahr abgezeichnet hat: das Great Barrier Reef hat in diesem Jahr die schlimmste Korallenbleiche seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Am nördlichen Ende des mehr als 2300 Kilometer langen Riffs seien zwei Drittel der Korallen abgestorben, manche Korallenbänke hätten gar keine lebenden Korallen mehr, berichteten die Wissenschaftler der James-Cook-Universität.



Vor Cairns und weiter südlich, wo die meisten Touristenboote zum Tauchen und Schnorcheln starten, war die Lage deutlich besser. Dort starben nur sechs Prozent der gebleichten Korallen ab. Dem Barrier Reef setzt der Klimawandel mit höheren Wassertemperaturen zu. In den vergangenen Monaten kam das Wetterphänomen El Niño hinzu, das die Temperaturen zusätzlich stiegen ließ. Am Donnerstag will die Regierung neue Schutzmaßnahmen für das Riff vorstellen.

+++ 02.04 Uhr: Wolkenkratzer in San Francisco sinkt und kippt seitwärts +++

Der 58 Stockwerke zählende und knapp 200 Meter hohe Millennium Tower von San Francisco sinkt jedes Jahr um mehrere Zentimeter und kippt seitwärts. Das geht aus Satellitenbildern der Europäischen Raumfahrtagentur Esa von dem 2009 fertiggestellten Woklenkratzer hervor. Vermutlich ruhten die Stützstäbe unter dem Bau nicht fest auf dem Fundament, heißt es in einer Esa-Mitteilung.

In der kalifornischen Küstenstadt sorgt das als "Schiefer Turm von San Francisco" verspottete Gebäude schon seit Längerem für Gesprächsstoff. Für die mehr als 400 edlen Wohnungen im Herzen der Innenstadt hatten Käufer mehrere Millionen Dollar gezahlt. Der Millennium Tower ist der höchste Wohnbau in der immer wieder von Erdbeben geplagten Stadt. Einem Gutachter zufolge ist es seit 2009 mehr als 40 Zentimeter gesunken und 15 Zentimeter zur Seite gekippt. In einer Sammelklage gegen die Eigentümer, die Schadenersatz in Höhe von 500 Millionen Dollar fordert, ist von Rissen im Gebäude und eintretendem Wasser die Rede.

+++ 01.49 Uhr: Kritik an deutschen Steuergeldern für Clinton-Stiftung +++

Die Bundesregierung ist wegen Millionenzuwendungen an die umstrittene Clinton Foundation von Bill und Chelsea Clinton in die Kritik geraten. Das Bundesumweltministerium hat der Stiftung zwischen einer und fünf Millionen Dollar (940.000 bis 4,7 Mio Euro) zukommen lassen, wie die Foundation auf ihrer Webseite ausweist. Zumindest ein Teil davon wurde im dritten Quartal 2016 und damit im US-Präsidentschaftswahlkampf gezahlt, bei der Hillary Clinton kandidierte. Neben dem Umweltministerium ist auch das Staatsunternehmen GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) als Spender von mindestens einer Million Dollar aufgelistet. Die frühere CDU-Parlamentarierin Vera Lengsfeld kritisierte die Zuwendungen. "Klar ist, dass anschein--end deutsche Steuerzahler, ohne es zu wissen, Hillary Clintons Wahlkampf finanzieren mussten", schreibt sie in ihrem Blog.

Das Bundesumweltministeriums bestätigte der "Welt" die Zahlungen. Es handele sich aber nicht um Spenden, sondern um Zahlungen im Rahmen einer Klimainitiative. Die Clinton-Stiftung führe ein Projekt zur Forst- und Landschaftsrenaturierung in den ostafrikanischen Ländern Kenia und Äthiopien durch, das von Deutschland kofinanziert werde.

+++ 01.38 Uhr: Amtsenthebungsverfahren gegen Brasiliens Präsident Temer gefordert +++

Linke Parlamentarier streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen den brasilianischen Staatschef Michel Temer an. Abgeordnete der Partei Sozialismus und Freiheit (PSOL) beantragten die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens gegen den Präsidenten, begründet mit dessen mutmaßlicher Verantwortung bei der Begünstigung privater Interessen eines Ministers seiner Regierung.



Hintergrund ist eine Auseinandersetzung um ein Bauprojekt und einen Wohnungskauf in einem historischen Viertel in Salvador de Bahía, in deren Folge Kulturminister Marcelo Calero und der Minister der Staatskanzlei, Geddel Vieira Lima, vor kurzem zurückgetreten waren. Temer hat hier jede Einflussnahme zurückgewiesen.



Über Annahme oder Ablehnung des Antrags der PSOL-Abgeordneten muss der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer, Rodrigo Maia, entscheiden. Dessen rechtsliberale Demokraten-Partei hatte Ende August für die Amtsenthebung von Temers Vorgängerin Dilma Rousseff gestimmt.

+++ 01:05: BND-Chef warnt vor russischen Hacker-Eingriffen in deutschen Wahlkampf +++

Der Bundesnachrichtendienst hat vor dem Wahljahr 2017 vor Daten-Hacks und Desinformationskampagnen gewarnt, die aus Russland gesteuert würden. Es gebe "Erkenntnisse, dass Cyber-Angriffe stattfinden, die keinen anderen Sinn haben, als politische Verunsicherung hervorzurufen", sagte BND-Chef Bruno Kahl der "Süddeutschen Zeitung" im Hinblick ausdrücklich auf russische Internet-Aktivitäten. "Hier wird eine Art von Druck auf den öffentlichen Diskurs und auf die Demokratie ausgeübt, der nicht hinnehmbar ist."

Jüngst hatte in den USA der Direktor des FBI, James Comey, davon gesprochen, "ein Nationalstaat" versuche, den demokratischen Prozess von außen zu untergraben. Erst hatten Hacker Daten aus der Zentrale der Demokratischen Partei von Hillary Clinton gestohlen, dann hatten sogenannte Trolle falsche Schlagzeilen zugunsten des Republikaners Donald Trump verbreitet. Als professionelle Trolle im Internet werden Nutzer bezeichnet, die Propaganda für einen Auftraggeber betreiben.

Der BND-Chef bestätigte, es gebe "Anhaltspunkte" für eine Spur nach Russland. "Die Zurechnung zu einem staatlichen Akteur ist technisch naturgemäß schwierig. Aber es spricht einiges dafür, dass das von staatlicher Seite zumindest geduldet oder gewünscht wird." Auch in Deutschland, wo im kommenden Jahr gewählt wird, wachse diese Bedrohung. "Europa ist im Fokus dieser Störversuche, und Deutschland ganz besonders."

+++ 00:06: Deutlich mehr Krebserkrankungen - aber auch Positives +++

Die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen hat sich laut einem neuen Krebsbericht seit 1970 fast verdoppelt. 2013 erkrankten etwa 482 500 Menschen an Krebs, wie das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut am Dienstag in Berlin mitteilten. Begründet wird die Entwicklung mit der älter werdenden Gesellschaft. Bei vielen Krebsarten steigt das Erkrankungsrisiko mit dem Alter. Rechnet man den Altersaspekt heraus, so sei bei einigen Krebsarten in den vergangenen Jahren eine Trendwende zu beobachten, hieß es weiter.

Rückläufig sei zum Beispiel Lungenkrebs bei Männern. Dies hänge mit dem Rückgang des Rauchens zusammen.



Der "Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland" des Zentrums für Krebsregisterdaten am RKI ist am Dienstag erstmals veröffentlicht worden. Laut Angaben existiert damit erstmals eine Übersicht zu Krankheitsgeschehen, Fortschritten und künftigen Entwicklungen.

+++ 00:05: Würzburgerin gewinnt Bundeswettbewerb Gesang +++

Die Würzburgerin Jana Baumeister hat den diesjährigen Bundeswettbewerb Gesang im Bereich Oper/Operette/Konzert gewonnen.

Die in Darmstadt wohnende 28-Jährige erhielt am Montagabend nach dem finalen Konzert in Berlin den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis.

Wie die Veranstalter weiter mitteilten, kam die 24 Jahre alte Sängerin Anna-Doris Capitelli aus Hannover auf Rang zwei, gefolgt von der in Bern lebenden 29-jährigen Elissa Huber aus Mosbach. Die Jury hatte in den vergangenen Wochen 250 Teilnehmer des Wettbewerbs gecastet, acht von ihnen wurden am Ende ausgezeichnet.



Der Hauptwettbewerb richtet sich an Künstler im Alter zwischen 22 und 30 Jahren. Erstmals waren auch Künstler mit Schweizer oder EU-Pass zugelassen, wenn sie in Deutschland seit mindestens zwei Semestern Gesang studieren oder einen Abschluss erworben haben. In dem Wettbewerb wird im jährlichen Wechsel nach Opern-/Operetten-Talenten und jungen Künstlern aus der Sparte Musical/Chanson gesucht.