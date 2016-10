Die News des Tages im Überblick:

+++ 9.55 Uhr: Zerstückelte Leiche - Zweiter Mordprozess in Dresden begonnen +++

Ein Polizist, der die Leiche eines Geschäftsmanns zerstückelt haben soll, steht erneut vor Gericht. Das Dresdner Landgericht versucht den bizarren Fall in einem zweiten Prozess aufzuklären. Wegen Mordes angeklagt ist Detlev G. - geklärt werden soll, ob er den 59-jährigen Geschäftsmann aus Hannover im November 2013 auch getötet hat. Nach erfolgreicher Revision beim Bundesgerichthof wird das Verfahren um die zerstückelte Leiche neu aufgerollt. Eine andere Strafkammer hatte den Angeklagten im April 2015 wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt.

+++ 9.13 Uhr: Weltweite Tablet-Verkäufe gehen weiter zurück +++

Das weltweite Interesse an Tablet-Computern geht weiter zurück. Im dritten Quartal seien insgesamt 43 Millionen Geräte verkauft worden, 14,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, erklärte das US-Marktforschungsunternehmen IDC. Wie schon im Vorquartal stellte IDC einen Zusammenhang mit einer wachsenden Nachfrage nach billigen Laptops mit abnehmbarer Tastatur her. Der Verkauf der sogenannten Detachables sei auf Rekordniveau. Nummer eins auf dem Tablet-Markt ist den Angaben zufolge weiterhin Apple mit einem Marktanteil von 21,5 Prozent.

+++ 8.38 Uhr: Youtube und Gema einigen sich - Ende der Sperrtafeln bei Musikvideos +++

Die Videoplattform Youtube und die Rechte-Verwertungsgesellschaft Gema haben sich auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Bereits seit dem frühen Dienstagmorgen gebe es die sogenannten roten Sperrtafeln nicht mehr, die Youtube-Nutzer bei urheberrechtlich geschützten Videos bislang statt einiger Musikclips sahen. Das sagte eine Gema-Sprecherin, zuvor hatte bereits die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Dank des Vertrags würden die Künstler, die Mitglied der Gema sind, nun auch für das Abspielen der Videos auf Youtube bezahlt, hieß es in einer Gema-Mitteilung.

+++ 8.32 Uhr: Minderjährige Flüchtlinge sollen Calais verlassen +++

Nach der Räumung des Flüchtlingslagers von Calais hat Frankreichs Präsident François Hollande zugesagt, die Entstehung eines neuen Camps zu verhindern. Das Gelände sei geräumt und werde gesichert, sagte er in einem Interview der Regionalzeitung "La Voix du Nord". "Niemand wird mehr dorthin gelangen können." In den kommenden Tagen sollten auch die gut 1500 alleinreisenden Minderjährigen Calais verlassen, die derzeit noch in Containern neben dem geräumten Gebiet untergebracht sind. Die jungen Migranten können teilweise darauf hoffen, im Zuge einer Familienzusammenführung legal nach Großbritannien zu kommen.

+++ 8.27 Uhr: Ermordeter 16-Jähriger: Hamburger Ärzte sollen bei Tätersuche helfen +++

Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf einen 16-Jährigen in Hamburg, zum dem es ein IS-Bekennerschreiben gibt, setzt die Polizei auf Hilfe von Ärzten. Tausende Ärzte in der Stadt wurden per Mail gebeten, Männer mit Schnittverletzungen an der Hand zu melden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es seien über 11.500 Ärzte angeschrieben worden. Zuerst hatte der Sender NDR 90,3 darüber berichtet. In dem Schreiben heiße es, es sei möglich, dass sich der Täter bei den tödlichen Messerstichen selbst verletzt hat. Die Hamburger Polizei ermittelt in dem Fall weiter in alle Richtungen. Die angebliche Mitteilung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) werde dabei auch geprüft.





+++ 6.59 Uhr: CNN trennt sich wegen Wikileaks-Enthüllungen von Demokraten-Chefin +++

Die Übergangs-Parteichefin der US-Demokraten, Donna Brazile, ist wegen Enthüllungen durch Wikileaks ihren Job als Expertin beim Nachrichtensender CNN los. Die Enthüllungsplattform veröffentlichte am Montag weitere gehackte E-Mails, darunter eine, bei der es sich um eine Nachricht von Brazile an das Wahlkampfteam der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton handeln soll. Darin verrät Brazile eine Frage, die Clinton später bei einer Debatte gegen Bernie Sanders im parteiinternen Vorwahlkampf gestellt wurde. CNN teilte mit, der Sender habe bereits am 14. Oktober den Rücktritt Braziles angenommen, wie US-Medien berichteten.

Former CNN host, current DNC Chair Donna Brazile, exposed as leaking 2nd townhall question to Hillary Clinton https://t.co/5vcmMSi9Cj pic.twitter.com/NmqBO3IT5q — WikiLeaks (@wikileaks) 31. Oktober 2016









+++ 6.48 Uhr: Schlacht auf Autobahn - Pakistan will Massendemonstration verhindern +++

Pakistanische Sicherheitskräfte haben sich im Bemühen, eine massive Demonstration der Opposition in der Hauptstadt Islamabad zu verhindern, eine Schlacht mit rund 4000 Oppositionsanhängern geliefert. Bei den Kämpfen an einer Autobahn wurden in der Nacht nach Angaben des größten Krankenhauses in der Region mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt. Sicherheitskräfte beschossen Demonstranten von Autobahnbrücken aus mit Tränengas und Gummikugeln. Der Oppositionspolitiker und ehemalige Cricket-Star Imran Khan will am Mittwoch Hunderttausende Anhänger in die Hauptstadt bringen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Nawaz Sharif zu protestieren. Khan wirft Sharif Korruption und Amtsmissbrauch vor.

+++6.21 Uhr: "Cumhuriyet"-Redaktion will nach Festnahmen nicht aufgeben +++

Nach der Festnahme ihres Chefredakteurs und zahlreicher weiterer Mitarbeiter gibt sich die Redaktion der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" kämpferisch. Das Blatt erschien am Tag nach den Festnahmen mit der Schlagzeile: "Wir geben nicht auf". Neben dem roten Schriftzug "Cumhuriyet" stand in der Ausgabe vom Dienstag in Versalien und schwarz unterlegt: "Noch ein Schlag gegen die freie Presse". Das türkische Wort für "Schlag" (darbe) kann auch als "Putsch" übersetzt werden. Die Behörden hatten am Montag nach Angaben der Zeitung 13 Mitarbeiter des Blattes festgenommen, darunter Chefredakteur Murat Sabuncu.

+++6 Uhr: Sächsin aus Freital bekommt Zivilcourage-Preis +++

Der Preis für Zivilcourage des Förderkreises "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" geht in diesem Jahr an Steffi Brachtel aus Freital bei Dresden. Am 2. November wird die 41-Jährige in Berlin für ihr Engagement gegen Rechtsradikalismus und Rassismus ausgezeichnet. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert, bei der Verleihung wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Der Preis gebe ihr wieder Kraft, sagt Brachtel der Deutschen Presse-Agentur. Seit zwei Jahren hilft die Kellnerin in ihrer Heimatstadt Flüchtlingen bei der Integration und bekämpft Hass-Kommentare auf Facebook gezielt mit Fakten und Argumenten. "Wer schweigt, stimmt zu", erklärte sie.

+++ 5.11 Uhr: Washington rüffelt Türkei wegen Drangsalierung von "Cumhuriyet" +++

Die USA haben das Vorgehen der Türkei gegen die Oppositionszeitung "Cumhuriyet" scharf kritisiert und ihren Verbündeten zum Respekt für die Meinungsfreiheit aufgefordert. Die Regierung in Washington sei "zutiefst besorgt über das offensichtliche Steigen des staatlichen Drucks auf Oppositionsmedien in der Türkei", sagte Außenamtssprecher John Kirby. Er rief die Türkei auf, "Rechtstaatlichkeit und Grundrechte zu schützen". "Demokratien werden stärker, wenn sie die Äußerung unterschiedlicher Standpunkte zuzulassen, insbesondere in schwierigen Zeiten", fügte Kirby hinzu. Die unter Druck geratene Zeitung "Cumhuriyet" bezeichnete er als "eine der angesehensten Zeitungen in der Türkei". Die USA hielten gleichwohl an ihrer Freundschaft zum Nato-Verbündeten Türkei fest, beteuerte er.

+++ 4.19 Uhr: Bartsch: "Mindestrente von 1050 Euro notwendig" +++

Zur Absicherung der Rente von Geringverdienern und sozial Schwachen pocht Linksfraktionschef Dietmar Bartsch auf Einführung einer Mindestrente. "Wir brauchen eine große Rentenreform, die den Lebensstandard im Alter sichert und Altersarmut verhindert", sagte Bartsch. "Deshalb ist eine Mindestrente von 1050 Euro notwendig." Er machte auf die steigende Quote der von Armut bedrohten Über-65-Jährigen aufmerksam. Hinter den Statistiken würden sich Millionen Schicksale von Rentnern verbergen, sagte Bartsch. Sozialministerin Andrea Nahles wolle dies nicht sehen - "weder die Menschen, die nach einem Leben harter Arbeit nun in Armut leben oder von dieser zunehmend bedroht sind".

+++ 2.55 Uhr: Obama will elf Millionen Twitter-Follower an Nachfolger vererben +++

US-Präsident Barack Obama hinterlässt seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger ein kostbares digitales Erbe: Das Twitter-Konto des Präsidenten, das inzwischen rund elf Millionen Follower hat, solle am Tag der Amtsübergabe am 20. Januar 2017 unter die Kontrolle des neuen Amtsinhabers gestellt werden, teilte das Weiße Haus mit. Die Kommunikation auf dem im Mai 2015 gestarteten Twitter-Konto wird im Nationalarchiv für die Nachwelt bewahrt. Das Weiße Haus legte am Montag erstmals einen Plan zur "Amtsübergabe im digitalen Zeitalter" vor. Enthalten sind darin auch die Überlegungen für den weiteren Umgang mit den digitalen Kanälen des US-Präsidenten, die erst unter Obama eingerichtet wurden - darunter Konten auf Facebook, Flickr, Vimeo, Instagram, Itunes, MySpace und Snapchat. Auch sie sollen weitergegeben werden.

+++ 1.51 Uhr: Unfallserie: Mutter und Sohn tot - sechs Kinder schwer verletzt +++

Bei einer Verkettung schwerer Verkehrsunfälle sind eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn getötet sowie zehn Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kleinkinder. Die 42-jährige Frau übersah am Montagabend ein Stauende auf der Bundesstraße 27 im baden-württembergischen Mössingen und krachte nach Polizeiangaben in ein vor ihr stehendes Auto. In der Folge wurden noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, darunter der Wagen einer vierköpfigen Familie. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, acht davon kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unter den Schwerverletzten sind sechs Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren.