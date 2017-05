Zwei Taxis rasen in Hamburg ineinander - ein Toter, mehrere Verletzte

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 7.22 Uhr: Zwei Taxis stoßen zusammen - Fahrgast stirbt +++

Beim Zusammenstoß zweier Taxis ist ein Fahrgast in der Hamburger Altstadt ums Leben gekommen. Bei dem Unfall wurden am Donnerstagmorgen drei weitere Männer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Taxifahrer ohne Gäste war demnach in falscher Richtung unterwegs und kollidierte mit einem anderen Taxi, in dem sich drei Menschen befanden. Ein Fahrgast starb noch am Unfallort. Der Fahrer und ein weiterer Gast wurden schwer verletzt befreit. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Das Alter der Unfallbeteiligten war noch nicht bekannt. Der Ballindamm, wo sich der Unfall ereignete, wurde in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer müssten sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen, sagte der Sprecher.

+++ 7.09 Uhr: Amazon bringt Online-Supermarkt nach Berlin +++

Amazon bringt seinen mit Spannung erwarteten Online-Supermarkt nach Deutschland. Amazon Fresh ist seit Donnerstag in Teilen Berlins und Potsdam verfügbar. Der weltgrößte Online-Händler will stationären Geschäften mit einer breiten Auswahl aus 85 000 Artikeln und kurzen Lieferzeiten Konkurrenz machen. Bestellungen bei 12.00 Uhr mittags sollen noch am selben Tag geliefert werden. Bei einer Bestellung bis 23.00 kommt die Waren am kommenden Tag in einem ausgewählten Zwei-Stunden-Fenster.





+++ 6.06 Uhr: Laut Unicef ist die Lage tausender Flüchtlingskinder prekär +++

Knapp 75.000 in Griechenland, Bulgarien, Ungarn und auf dem Westbalkan gestrandete Flüchtlinge und Migranten warten darauf, ihre Familien wiederzusehen. Besonders schlimm sei die Lage nach Schätzungen von Unicef für rund 24.600 Kinder, die sich dort "in der Schwebe" befänden, warnte das UN-Kinderhilfswerk. Manche Mütter und Kinder hätten ihre Ehemänner und Väter, die bei der Flucht in die EU vorangegangen seien, "seit Monaten oder gar Jahren" nicht gesehen, sagte der regionale Unicef-Direktor Afshan Khan.

+++ 6.05 Uhr: Zahl der Vögel ist dramatisch zurückgegangen +++

Die Zahl der Vögel in Deutschland und Europa geht dramatisch zurück. Vor allem Vögel, die in Agrarlandschaften leben, sind zunehmend bedroht. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, hat die Bundesregierung die Zahlen zusammengetragen: Insgesamt ist demnach in der EU die Zahl der Brutpaare in den landwirtschaftlichen Gebieten zwischen 1980 und 2010 um 300 Millionen zurückgegangen, das ist ein Minus von 57 Prozent.



In Deutschland hat etwa der Bestand der Kiebitze zwischen 1990 und 2013 um 80 Prozent abgenommen, die Zahl der Braunkehlchen um 63 Prozent, die der Uferschnepfen um 61 Prozent und die der Feldlerchen um 35 Prozent. Die Zahl der Rebhühner hat zwischen 1990 und 2015 sogar um 84 Prozent abgenommen. Ein Drittel aller Vogelarten zeigte seit Ende der 90er Jahre "signifikante Bestandsabnahmen".

+++ 6.04 Uhr: Verschmutzte Meere bei Kindern bekanntestes Umweltproblem +++

Die Verschmutzung der Meere ist für Kinder und Jugendliche laut einer Umfrage das bekannteste Umweltproblem. 91 Prozent der Befragten hatten etwa von Plastikmüll im Meer schon einmal gehört. Annähernd so bekannt ist mit 89 Prozent nur der Klimawandel. Das geht aus einer Umfrage mit 1004 Befragten zwischen 10 und 16 Jahren hervor, die das Forsa-Institut für das Bundesforschungsministerium (BMBF) anlässlich des Wissenschaftsjahrs 2016/17 "Meere und Ozeane" erhoben hat. Die Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Andere Probleme kamen auf geringere Werte, so waren etwa Bevölkerungswachstum und Überfischung nur noch rund jedem zweiten Befragten in dieser Hinsicht ein Begriff.

+++ 6.00 Uhr: Pittsburgh mit Kühnhackl vor Einzug ins Halbfinale der NHL +++

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl steht mit den Pittsburgh Penguins vor dem Einzug ins Halbfinale der NHL-Playoffs. Der amtierende Stanley-Cup-Sieger gewann am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Washington Capitals mit 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) und führt in der Serie "Best-of-Seven" 3:1. Mit einem Sieg am Samstag (Ortszeit) in Washington könnte das Team des Landshuters den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

+++ 5:27 Uhr: Mehr als 20 Arbeiter sterben bei Grubenunglück in Iran +++

Nach dem Unglück in einem Kohlebergwerk im Iran sind mehr als 20 Arbeiter ums Leben gekommen, die ihre verschütteten Kollegen retten wollten. Rettungskräfte bargen 21 Leichen, wie iranische Nachrichtenagenturen berichteten. Das Schicksal von 32 weiteren Arbeiter, die 1300 Meter unter der Erde am Ende eines eingestürzten Stollens festsaßen, war weiterhin unklar.

+++ 4.21 Uhr: Sting will New Yorker Penthouse für 56 Millionen Dollar verkaufen +++

Der Musiker Sting (65) will seine New Yorker Luxuswohnung direkt am Central Park für 56 Millionen Dollar (etwa 51 Millionen Euro) verkaufen. Sting und seine Ehefrau Trudy Styler hätten das Penthouse 2008 für rund 27 Millionen Dollar gekauft, teilte die Maklerfirma Corcoran am Mittwoch mit. Die Wohnung im 15. und 16. Stock besteht aus zwei Stockwerken mit Panorama-Aussicht über den Central Park, einer Terrasse und vier Schlafzimmern. Der 1951 in England als Gordon Matthew Thomas Sumner geborene Sting feierte als Sänger der Band "The Police" und solo weltweit Erfolge. Im vergangenen Jahr war sein bislang letztes Album "57th & 9th"