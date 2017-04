Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 8.57 Uhr: 22-Jähriger aus Hamburger Gefängnis geflohen +++

Ein 22 Jahre alter Häftling ist aus der Hamburger Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand geflohen. Der Mann war wegen Einbruchs verhaftet worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Ausbruch gelang ihm schon am 30. März, wurde aber erst jetzt öffentlich. Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Laut Berichten entkam der 22-Jährige über einen Seitenarm der Elbe. Nach Angaben des "Hamburger Abendsblatts" und der "Hamburger Morgenpost" hatte die Polizei Fußspuren auf beiden Seiten der Elbe entdeckt. Der Häftling sollte am 4. Juli dieses Jahres entlassen werden, hieß es weiter.

+++ 7.49 Uhr: US-Außenminister Rex Tillerson reist nach Moskau +++

Mitten in Zeiten wachsender Konfrontationen im Syrien-Konflikt kommt US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch in Moskau mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammen. Kurz vor dem Treffen hatte sich der Ton zwischen Russland und den USA verschärft. Die USA und ihre wichtigsten Verbündeten wollen Russland zu neuen Verhandlungen über eine politische Lösung des blutigen Syrien-Kriegs bewegen. Sie verlangen von Moskau aber den Bruch mit dem syrischen Präsidenten Baschar al Assad. Russland ist der wichtigste Verbündete Assads. Tillerson kommt als erstes Mitglied der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump nach Moskau.

+++ 6.34 Uhr: Handy mit Fotos von totem Baby verloren - verzweifelte Suche endet erfolgreich +++

Am Dienstagmorgen vergaß der 29-jährigen Mario Hellriegel sein Handy im Zug. Auf dem Gerät sind Fotos seines Sohnes, der mit gerade mal mit acht Wochen verstorben war.

Seine Frau startete daraufhin eine verzweifelte Suchaktion auf Facebook:"Das Handy ist mir egal", schreibt Carina. "Es geht mir um die Bilder und Videos! Es gibt KEINE Kopien einiger Bilder!", schrieb sie.

Nun ist das Handy wieder da. "Der Finder hat bei mir angerufen, er hat in der Presse davon gehört. Die Bundespolizei hat es eben abgeholt und wir können es morgen auf der Dienststelle abholen! Wir sind total glücklich! Vielen Vielen Dank!", schrieb sie erneut auf Facebook.

+++ 6.22 Uhr: Marie und Elias sind beliebteste Vornamen 2016 +++

Bei den beliebtesten Vornamen haben es Marie und Elias 2016 ganz nach vorne geschafft. Auf den weiteren Plätzen landeten Sophie und Sophia sowie Alexander und Maximilian, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mitteilte. Diese Namen zählten bereits seit Jahren zu den Klassikern, sagte Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels in Wiesbaden. Allerdings sicherte sich Elias zum ersten Mal Platz eins der Rangliste.

Hier die Top Ten für Mädchen und Jungen (in Klammern die Platzierung des Jahres 2015):

Mädchen:

Marie (2) Sophie/Sofie (1) Sophia/Sofia (3) Maria (4) Emma (6) Emilia (8) Mia (5) Anna (9) Hannah/Hanna (7) Johanna (10)

Jungen:

Elias (3) Alexander (2) Maximilian (1) Paul (4) Leon (5) Louis/Luis (6) Ben (7) Jonas (10) Noah (9) Luca/Luka (8)

+++ 6.05 Uhr: US-Konzerne horten einer Studie zufolge 1,6 Billionen Dollar in Steueroasen +++

US-Unternehmen schleusen laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam gigantische Geldbeträge am Fiskus vorbei. Der Untersuchung zufolge haben die 50 größten US-Konzerne 2015 mit Hilfe eines Netzwerks von 1751 Tochterfirmen und Zweigniederlassungen zusammen rund 1,6 Billionen Dollar (1,5 Billionen Euro) in Steueroasen verschoben. Das entspricht laut Oxfam einem Anstieg um 200 Milliarden Dollar seit 2014 und in etwa der jährlichen Wirtschaftsleistung Kanadas.

Die Organisation betont, dass sich die Firmen mit diesen Strategien im legalen Rahmen bewegten. Die Analyse zeige jedoch, dass das Steuersystem es Konzernen ermögliche, sich um ihren fairen Beitrag zum Gemeinwohl zu drücken. Statt des gesetzlich vorgeschriebenen US-Steuersatzes von 35 Prozent hätten die untersuchten Unternehmen dank verschiedener Schlupflöcher im Schnitt nur 25,9 Prozent gezahlt. Andere Analysen kommen zu noch niedrigeren Werten.

+++ 5.56 Uhr: Auch Polizist bei Sprengstoffanschlag auf Dortmunder Mannschaftsbus verletzt +++

Beim dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist nach Polizeiangaben auch ein Polizist verletzt worden. Der Beamte habe bei den Detonationen ein Knalltrauma und einen Schock erlitten, teilte die Dortmunder Polizei mit. Der Polizist sollte den Bus demnach mit einem Motorrad zum Stadtion begleiten. Zum Zeitpunkt der Explosionen befand er sich vor dem Mannschaftsbus.

+++ 1.44 Uhr: Trump-Sprecher entschuldigt sich für Assad-Hitler-Vergleich +++

Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, hat nach heftiger Kritik an seinem Vergleich zwischen dem syrischen Machthaber Baschar al Assad und Adolf Hitler um Entschuldigung gebeten. Er habe "fälschlicherweise" einen "unangebrachten und unsensiblen" Bezug zum Holocaust hergestellt, sagte Spicer im Fernsehsender CNN. "Es gibt keinen Vergleich", fügte Spicer hinzu. "Dafür entschuldige ich mich. Es war ein Fehler, das zu tun."