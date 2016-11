Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

+++ 8.46 Uhr: 18-jährige Pizzabotin nach Unfall mit Streifenwagen gestorben +++

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Polizeiwagen ist in Hannover eine 18-jährige Pizzalieferantin auf ihrem Roller ums Leben gekommen. Die beiden Beamten in dem Auto überholten am Sonntagabend einen langsam fahrenden Linienbus und kollidierten aus bislang unbekannter Ursache mit der entgegenkommenden jungen Frau, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhren ohne Blaulicht und Sirene. Die 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und starb im Krankenhaus. Die beiden Polizisten erlitten einen Schock.

+++ 8.30 Uhr: Unwetterwarnung in Italien nach Tornado mit zwei Toten +++

Nach dem Tod zweier Menschen durch einen Tornado in Italien werden dort am Montag weitere Unwetter erwartet. Der Zivilschutz des Landes warnte in einer Mitteilung vom Sonntag vor starken Schauern, heftigem Wind und Gewittern in mehreren Regionen des Landes, darunter sind die Toskana und Kampanien. In den Orten Ladispoli und Cesano nahe der Hauptstadt Rom war jeweils ein Mensch ums Leben gekommen, wie ein Sprecher des Zivilschutzes sagte.

Örtlichen Medienberichten zufolge wurde einer von ihnen von einem Baum getroffen, der andere von einem Gesimsstück einer Kirche.

+++ 6.40 Uhr: Deutscher von Extremisten im Süden der Philippinen entführt +++

Im islamisch geprägten Süden der Philippinen ist nach Militärangaben ein Deutscher entführt worden. Seine Begleiterin sei ermordet worden, sagte ein Militärsprecher. Ihre Nationalität war zunächst nicht klar. Die islamische Extremistenorganisation Abu Sayyaf habe bestätigt, dass sie den 70-Jährigen in ihrer Gewalt habe, sagte der Militärsprecher.



Die beiden seien am Samstag auf einer Jacht vor der Küste der südlichen Provinz Tawi-Tawi überfallen worden. Soldaten hätten das verlassene Boot mit der Leiche der Frau am Sonntag vor der nahe gelegenen Provinz Sulu entdeckt. Die Leiche habe Schusswunden aufgewiesen.

Abu Sayyaf ist für die verheerendsten Terrorangriffe auf den Philippinen verantwortlich. Die Gruppe hatte in diesem Jahr zwei aus einem Jachthafen entführte kanadische Geiseln umgebracht. Die Extremisten kämpfen nach eigenen Angaben für mehr Autonomie auf den mehrheitlich katholischen Philippinen.

+++ 5.18 Uhr: Offensive auf IS-Hochburg Al-Rakka geht weiter +++

Nach dem Start einer Offensive auf die Stadt Al-Rakka in Syrien will das kurdisch geführte Bündnis am Montag weiter auf die IS-Hochburg vorrücken. Eigenen Angaben zufolge konnten die Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Sonntag bereits eine Reihe von Dörfern auf einer Länge von zehn Kilometern von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Norden Al-Rakkas erobern.