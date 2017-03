Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 11.48 Uhr: Mann sticht nach Streit auf schwangere Freundin ein +++

Ein 51-Jähriger hat im niedersächsischen Lingen auf seine im vierten Monat schwangere Freundin eingestochen und sie schwer verletzt. Die Tat habe sich am Dienstagabend nach einem Streit in der Wohnung des Paars ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dem ungeborenen Kind geht es nach Erkenntnissen der Beamten gut.



Angehörige hätten die 26-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo sie operiert worden sei, erklärte die Polizei. Ihre Verletzungen sei schwer, aber nicht lebensgefährlich gewesen. Nach der Tat rief der Mann selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Angaben zu den Hintergründen des Verbrechens machten die Beamten zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerte an, hieß es.

+++ 11.31 Uhr: Heiliges Grab Christi in Jerusalem erstrahlt nach Restaurierung neu +++

Nach neun Monaten Restaurierung ist das Heilige Grab Christi in Jerusalem feierlich der Öffentlichkeit präsentiert worden. Zahlreiche Würdenträger verschiedener christlicher Konfessionen wohnten der Zeremonie in der Grabeskirche bei. Der gereinigte Schrein erstrahlt nun wieder in seinen warmen rötlich-gelben Originalfarben. Bei den Arbeiten wurde auch die sogenannte Ädikula aus Marmor in Stand gesetzt, mit dem das Heilige Grab überbaut ist.

Die Grabeskirche ist an der Stelle erbaut, an der sich laut der christlichen Überlieferung das Grab Jesu befindet. Sie gehört zu den wichtigsten Heiligtümern des Christentums.

+++ 11.08 Uhr: Acht Tote bei fünffachem Selbstmordanschlag in Nigeria +++

Fünf mutmaßlich islamistische Selbstmordattentäter haben sich im Nordosten Nigerias in der Nähe eines Flüchtlingslagers in die Luft gesprengt. Die Attentäter rissen in der Stadt Maiduguri im Bundesstaat Borno drei Menschen mit in den Tod und verletzten rund 20 weitere, wie ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde Nema erklärte. Die fünf Attentäter seien ebenfalls ums Leben gekommen.

+++ 10.20 Uhr: Regierung beschließt Rehabilitierung verurteilter Homosexueller +++

Die Bundesregierung hat die Rehabilitierung der homosexuellen Männer auf den Weg gebracht, die nach 1945 in Deutschland verurteilt worden waren. Das teilte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nach dem Kabinettsbeschluss in Berlin mit. Das Gesetz sieht eine Aufhebung der Urteile nach dem Paragrafen 175 aus der Nachkriegszeit sowie eine Entschädigung der noch lebenden Opfer vor.

+++ 9.51 Uhr: Porsche-Mitarbeiter bekommen 9111 Euro Bonus +++

Beim Sport- und Geländewagenbauer Porsche dürfen sich die Mitarbeiter nach einem guten Geschäftsjahr über einen hohen Bonus freuen. Jeder Beschäftigte in Deutschland bekomme 9111 Euro als Sonderzahlung, teilte Porsche in Stuttgart mit. Vor einem Jahr lag die Extrazahlung noch bei 8911 Euro. Die Zahl ist eine Anspielung auf das Sportwagenmodell 911. Den Bonus erhalten 21.000 Beschäftigte an den deutschen Porschstandorten, ob Ingenieur, Mitarbeiter am Produktionsband, Wachmann, Kantinenpersonal oder Putzfrau. Zum Vergleich: Der Autobauer Daimler zahlte seinen Mitarbeitern je 5400 Euro extra.



2016 war für Porsche das beste Jahr seiner Geschichte, die Profitabilität stieg um etwa zehn Prozent. Gemessen daran fiel die Bonusanhebung bei der VW-Tochter sogar relativ gering aus. Dies liegt auch an dem Sparkurs, den die Wolfsburger Konzernlenker wegen des Dieselskandals einschlagen mussten. Die Extrazahlung auszuhandeln sei wegen der notwendigen Konzernhilfe schwierig gewesen, sagte Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück. "Schließlich bekommt niemand sonst in unserer großen VW-Familie auch nur annähernd eine ähnlich außergewöhnliche Sonderzahlung."

+++ 9.20 Uhr: Belgien gedenkt mit Schweigeminuten Terroropfern vom 22. März +++

Ein Jahr nach den Anschlägen in Brüssel hat Belgien mit Schweigeminuten der 32 Opfer gedacht. Angehörige und Hinterbliebene, Premierminister Charles Michel sowie König Philippe und Königin Mathilde hielten um 7.58 Uhr - dem Zeitpunkt der ersten Explosion - in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens Zaventem eine Minute lang inne. Um 9.11 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion in der U-Bahn-Station Maelbeek, gedachten sie der dortigen Opfer mit einer weiteren Schweigeminute. Auf Brüssels Straßen starteten Busse und Straßenbahnen um 9.11 Uhr ein Hupkonzert, Passagiere waren angehalten, zu applaudieren. Damit wollte die Verkehrsgesellschaft STIB an die Opfer erinnern. Im Lauf des Tages sind weitere Gedenkveranstaltungen geplant.



Am Morgen des 22. März 2016 hatten sich zwei Selbstmordattentäter in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens Zaventem kurz nacheinander in die Luft gesprengt, etwa eine Stunde später folgte eine dritte Bombe in der Metrostation Maelbeek im EU-Viertel der belgischen Hauptstadt. Bei den Attentaten wurden 32 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.

+++ 9.02 Uhr: Höhere Inflation bremst Anstieg der Löhne +++

Die steigende Inflation in Deutschland hat sich zum Jahresende 2016 im Geldbeutel der Beschäftigten bemerkbar gemacht. Der Anstieg der Reallöhne verlangsamte sich im vierten Quartal, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Nominal kletterten die Löhne um 2,3 Prozent, abzüglich der Inflation von 1,1 Prozent blieb ein realer Verdienstzuwachs von nur noch 1,1 Prozent. Höhere Ölpreise hatten die Teuerung zum Jahresende angeheizt. Im Gesamtjahr stiegen die Reallöhne um 1,8 Prozent. Es war das dritte Jahr in Folge mit einem kräftigen Plus.

+++ 8.33 Uhr: Laut Aktivisten 33 Tote bei Angriff auf Schule in Syrien +++

Bei einem Luftangriff auf eine als Flüchtlingsunterkunft genutzte Schule im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 33 Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurde eine Schule angegriffen, in der Vertriebene untergebracht waren. Wahrscheinlich seien Jets der US-geführten internationalen Koalition für die Bombardierung verantwortlich, erklärte die Beobachtungsstelle. Demnach ereignete sich der Angriff bereits am Dienstagmorgen in der von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Stadt Al-Mansura in der Provinz Raka.

Bei den Opfern handele es sich um Vertriebene aus Raka, Aleppo und Homs, erklärte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Die oppositionsnahe Organisation mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, bei einem US-Luftangriff in Al-Mansur seien Dutzende Zivilisten getötet oder verletzt worden.

+++ 8.02 Uhr: Zwei Grundschüler sterben bei Massenpanik in China +++

Bei einer Massenpanik in einer Grundschule in China sind Medienberichten zufolge zwei Schüler ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Menschen hätten sich verletzt und würden behandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Tragödie geschah demnach, als am Mittwochmorgen einige Kinder in der Schule in der zentralchinesischen Provinz Henan zur Toilette gingen. Es gab zunächst keine näheren Angaben zu den Opfern. Die Ursache des Unfalls werde untersucht. Die englischsprachige Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" schrieb, ein Elternteil eines Schülers habe in sozialen Medien von einer eingestürzten Toilettenwand berichtet.

+++ 7.17 Uhr: Südkorea will Unglücksfähre "Sewol" heben +++

Fast drei Jahre nach der "Sewol"-Schiffskatastrophe vor Südkorea mit etwa 300 Toten haben Spezialisten einen ersten Anlauf zur Bergung des Wracks unternommen. Sollte ein Test zum Heben der Fähre gelingen, könnte sie auch gleich im Anschluss schrittweise vom Meeresgrund gezogen werden, wie das Fischerei- und Meeresministerium mitteilte. Die weiteren Arbeiten hingen jedoch auch vom Wetter ab, sagte ein Sprecher. Das Wrack lag vor der südwestlichen Insel Jindo mehr als 40 Meter unter Wasser.

Die "Sewol" war am 16. April 2014 gesunken. Untersuchungen hatten ergeben, dass sie überladen war. Die meisten Opfer waren Schüler auf einem Ausflug. Bei dem Unglück konnten sich nur 172 Menschen retten. 295 Leichen wurden geborgen, 9 Menschen gelten als vermisst.

+++ 6.57 Uhr: Großbrand in Witten verletzt fünf Menschen +++

Bei einem Autozulieferer in Witten in Nordrhein-Westfalen ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Fünf Mitarbeiter erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine große Werkshalle brenne lichterloh, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer sei einige Stunden nach Ausbruch aber unter Kontrolle. Anwohner sollten Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten, auch in einigen angrenzenden Dortmunder Stadtteilen. Experten führten Messungen im Bereich der Halle durch, in der Dämmstoffe für Autos und Kunststoffe brannten. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind seit etwa 2.00 Uhr im Einsatz. Ursache und Schadenshöhe waren am Morgen noch unklar.

+++ 6.44 Uhr: Erbeben auf Bali - Panik unter Touristen +++

Ein starkes Erdbeben hat auf der indonesischen Insel Bali Urlauber in Panik versetzt. Die Erschütterungen mit einer Stärke von 5,5 waren am Morgen besonders stark rund zehn Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Denpasar zu spüren. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, in Denpasar habe die Erde etwa fünf Sekunden lang heftig gebebt.

Messungen zufolge lag das Zentrum des Bebens, das sich gegen 7.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) ereignete, in etwa 118 Kilometern Tiefe. Es lagen keine Angaben zu möglichen Opfern oder Sachschäden vor.

+++ 6.10 Uhr: Angler getötet: Australien schläfert Krokodil ein +++

In Australien haben Polizei und Wildhüter nach tagelanger Suche ein Krokodil zur Strecke gebracht, das einen Angler getötet hatte. Das vier Meter lange Tier wurde in einem Fluss im Bundesstaat Queensland geschnappt und dann eingeschläfert, wie die Behörden mitteilten. Dort in der Nähe war am Montag der Leichnam eines 35-jährigen Anglers entdeckt worden. Der Umweltminister des Bundesstaates, Steven Miles, warnte davor, den Respekt vor den gefährlichen Tieren zu verlieren.

Gesucht wird nach wie vor ein anderes Krokodil, das am Sonntag in einem anderen Fluss in der Gegend einen 18-jährigen Australier angefallen hatte. Der Teenager hatte mit einem Sprung in das vor Krokodilen wimmelnde Gewässer versucht, eine britische Rucksack-Touristin zu beeindrucken. Er überlebte den Angriff, musste aber mit schweren Bisswunden ins Krankenhaus.

+++ 4.34 Uhr: Union fordert höhere Strafen für Einbrecher +++

Unions-Fraktionschef Volker Kauder pocht angesichts steigender Zahlen von Wohnungseinbrüchen auf eine stärkere Abschreckung der Täter. Die Union halte daran fest, Einbrüche künftig mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft zu bestrafen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Verfahren könnten dann auch nicht so schnell eingestellt werden. "Wir müssen den Bürgern ein größeres Gefühl der Sicherheit verschaffen."

Leider lehne die SPD dieses Strafmaß ab, sagte Kauder. "Wir werden die Strafverschärfung aber in jedem Fall weiterverfolgen - auch im Wahlkampf." Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte sich für ein Mindeststrafmaß von sechs Monaten ausgesprochen.

+++ 4.17 Uhr: Nordkorea: Raketentest gescheitert? +++

Nordkorea ist nach Angaben Südkoreas offensichtlich ein neuerlicher Raketentest misslungen. Eine Rakete sei von einem Luftwaffenstützpunkt in Wonsan an der Ostküste des Landes abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Man gehe davon aus, dass der Test fehlgeschlagen sei. Um was für einen Raketentyp es sich handelte, war zunächst unklar.

Zuvor hatte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf eine nicht genannte Regierungsquelle in Tokio gemeldet, es gebe Hinweise, wonach ein nordkoreanischer Raketentest gescheitert sein könnte. Ein Regierungssprecher bestätigte das jedoch nicht. Ein Sprecher des Pazifikkommandos des US-Militärs erklärte, es sehe so aus, als sei eine nordkoreanische Rakete Sekunden nach ihrem Start explodiert. Derzeit werde an einer detaillierten Einschätzung gearbeitet.

+++ 1.55 Uhr: Palästinenser von israelischem Panzer erschossen +++

Bei einem israelischen Artillerie-Beschuss ist im Gazastreifen laut Behördenangaben ein Palästinenser getötet worden. Der 18-Jährige wurde tödlich verletzt, zwei weitere Palästinenser wurden verwundet, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums in dem Palästinensergebiet, Aschraf al Kodra, sagte. Der Beschuss fand demnach im Osten von Rafah statt.

Laut der israelischen Armee hatten Soldaten drei Männer "nahe dem Sicherheitszaun" an der Grenze zum Gazastreifen entdeckt und "das Feuer eröffnet". Weitere Angaben zu dem Vorfall wurden nicht gemacht.

+++ 1.30 Uhr: 2017 bislang fast 9000 illegale Einreisen nach Deutschland +++

Trotz verschärfter Grenzkontrollen in Europa überqueren einem Medienbericht zufolge noch immer täglich dutzende Migranten illegal die deutsche Grenze. Die Bundespolizei habe in den ersten zwei Monaten dieses Jahres 8758 unerlaubte Einreisen registriert und zur Anzeige gebracht, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Behördenangaben. Insgesamt seien die Zahlen seit einem Jahr aber rückläufig. Im gesamten Jahr 2016 registrierte die Bundespolizei dem Bericht zufolge 167.500 illegale Einreisen.

+++ 0.24 Uhr: "Anomale Wellen": Peru schließt 23 Pazifikhäfen +++

Die Behörden in Peru haben wegen "anomaler Wellen" 23 Pazifikhäfen vorübergehend geschlossen. Wie das Katastrophenzentrum mitteilte, werde die Sperrung mindestens heute noch andauern und gehe auf eine Forderung der Schifffahrtsdirektion der Marine zurück.



Vermutet wird ein Zusammenhang mit einem für Wissenschaftler rätselhaften Klimaphänomen, das bisher auf die peruanische Küste beschränkt ist und deshalb "Küsten-El-Niño" genannt wird. Das Meereswasser vor der Küste ist um über fünf Grad wärmer als sonst um diese Jahreszeit üblich. Stellenweise wurden sogar zehn Grad mehr gemessen.