Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 5.14 Uhr: Bräutigam traut sich nicht - Polizeieinsatz +++

Ein unentschlossener Bräutigam ist im badischen Rheinfelden vor seiner Hochzeit davongelaufen - und hat so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Seine Schwester hatte ihn am Gründonnerstag als vermisst gemeldet. Allerdings war nicht etwa ein Verbrechen, sondern seine anstehende Trauung der Grund seines Verschwindens. In der Nacht zum Karfreitag stöberte die Hochzeitsgesellschaft den Mann daheim auf - was den Heiratsmuffel derart mitnahm, dass er wieder untertauchte. Um die Polizei nicht unnötig zu beschäftigten, teilte er den Beamten schließlich mit, wo er sich aufhielt.

+++ 5.11 Uhr: Umstrittener AKW-Reaktor Fessenheim angehalten +++

Der französische Stromgigant EDF hat den Reaktor 1 des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg angehalten. Grund sei eine Störung im nicht-nuklearen Teil der Anlage, teilte der Betreiber mit. Der Stopp wirke sich nicht auf Sicherheit und Umwelt aus und solle nicht lange dauern. Es könnten sich über dem Kraftwerk Dampfwolken bilden, die nicht radioaktiv seien. Die französische Regierung hatte erst vor eineinhalb Wochen die Schließung von Fessenheim offiziell besiegelt.

+++ 5.10 Uhr: Tausende demonstrieren gegen Ausgang des Türkei-Referendums +++

In mehreren Städten der Türkei haben erneut Tausende gegen den Ausgang des von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan initiierten Referendums über ein Präsidialsystem protestiert. Die Demonstranten versammelten sich am Abend unter anderem in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara, dem westtürkischen Izmir und dem zentraltürkischen Eskisehir. Umstritten ist bei den Gegnern des Präsidialsystems vor allem eine Entscheidung der Wahlkommission von Sonntag, wonach auch nicht verifizierte Stimmzettel und Umschläge als gültig gezählt wurden.





+++ 4.22 Uhr: Hitze und Staub: Bundeswehr-Gerät in Mali außer Gefecht +++

Die extreme Hitze im Einsatzland Mali setzt einem Bericht zufolge militärisches Gerät der Bundeswehr außer Gefecht. Die Hälfte der Bundeswehrfahrzeuge im Camp Castor in Gao sei nicht einsatzbereit, berichtet die "Welt". Die Fahrzeuge seien nach einer technischen Überprüfung vorläufig stillgelegt worden. Gründe seien die Hitze mit bis zu 50 Grad Celsius sowie Staub und steinige Pisten.



Als weitere Gründe für die Einschränkung der materiellen Einsatzbereitschaft seien die schleppende Ersatzteilversorgung aus Deutschland und die unterdimensionierte Fahrzeuginstandsetzung vor Ort im Camp genannt worden, berichtete die Zeitung.



"Die Auftragserfüllung gegenüber den UN ist sichergestellt", zitierte die "Welt" einen stellvertretenden Kontingentführer der Bundeswehr in Gao. "Die Einsatzbedingungen führen uns aber regelmäßig an die technische Belastungsgrenze." Die Bundeswehr unterstützt in Gao die UN-Mission Minusma, die sich in Mali für eine Stabilisierung des von Konflikten und Terrorismus bedrohten Landes engagiert. Für den Kampfhubschrauber Tiger, welcher der UNO am 1. Mai einsatzbereit gemeldet werden solle, fehle eine Sonderfreigabe zum Einsatz unter hohen Temperaturen, berichtete die Zeitung. Derzeit sei der Hubschrauber nur für eine Betriebsgrenze von 43,26 Grad Celsius freigegeben. Überstiegen die Temperaturen diesen Wert, dürfe der Hubschrauber nicht aufsteigen. Beantragt sei eine Sondergenehmigung für den Einsatz bis 48,26 Grad Celsius.

+++ 4.04 Uhr: Donald Trump schränkt Visa-Freigabe ein +++

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das die Ausstellung von Arbeits-Visa für hoch qualifizierte Ausländer erschweren soll. Arbeitsplätze müssten "zuerst amerikanischen Arbeitern" angeboten werden , sagte er im Bundesstaat Wisconsin. Allerdings handelt es sich bei seinem Dekret eher um einen Handlungsaufruf an mehrere Ministerien, darunter das Arbeits- und das Justizministerium, als um konkrete Änderungen. Trump stellt damit die Vergabepraxis für die stark nachgefragten Einreisevisa der Klasse H-1B auf den Prüfstand. Aus seiner Sicht gab es dabei in der Vergangenheit "Betrug und Missbrauch".





+++ 2.09 Uhr: Bundesverwaltungsamt warnt vor Personalnot im öffentlichen Dienst +++

Das Bundesverwaltungsamt hat vor einer Personalnot im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren gewarnt. Sein Präsident Christoph Verenkotte forderte daher in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein "riesiges Einstellungsprogramm". Bisher sehe er das nicht. "Die absehbare Pensionierungswelle macht uns zu schaffen", sagte Verenkotte. Aufgrund des sich abzeichnenden Personalmangels werde es in Zukunft bestimmte Dienstleistungen gar nicht mehr geben, andere könnten nicht mehr in der gewohnten Qualität angeboten werden.



Der Vorsitzende des Beamtenbundes (dbb), Klaus Dauderstädt, beklagte, es gebe bereits heute gravierende Personallücken. So sei etwas der jetzige Personalstand in der Steuerverwaltung bedenklich niedrig. "Hier fehlen rund 20 Prozent Personal, um den laufenden Steuervollzug seriös und nachhaltig umzusetzen."

+++ 1.10 Uhr: IS reklamiert Angriff auf Polizisten für sich +++

Bewaffnete Angreifer haben am Dienstagabend vor dem christlichen Katharinenkloster auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel das Feuer eröffnet und einen Polizisten getötet. Drei weitere Beamte seien verletzt worden, als sie an einem Kontrollposten an der Straße vor dem weltbekannten Kloster unter Beschuss kamen, teilte das Innenministerium mit. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Das Innenministerium sprach von mehreren Angreifern, nach denen gefahndet werde. Sicherheitskräfte hätten das Feuer erwidert, die Angreifer seien geflohen. Die Dschihadistenmiliz IS teilte über ihre Propaganda-Agentur Amaq mit, der Angriff sei "von Kämpfern des Islamischen Staats" ausgeführt worden.

+++ 1.01 Uhr: Hannover: 23-Jähriger erstochen +++

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend in Hannover erstochen worden. In einer Grünanlage im Stadtteil Kleefeld sei es zwischen dem Mann und einem 25-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der 23-Jährige mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus starb. Ein Zeuge hatte den Streit beobachtet und Rettungskräfte alarmiert. Der Tatverdächtige floh zu Fuß. Polizisten nahmen ihn später in seiner Wohnung fest. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen eines Tötungsdelikts.

+++ 0.33 Uhr: George Bush im Krankenhaus +++



Der frühere US-Präsident George H.W. Bush (92) ist bereits am vergangenen Freitag erneut in ein Krankenhaus in Houston gebracht worden. Bush habe über anhaltenden Husten geklagt, der sich dann als leichte Lungenentzündung herausgestellt habe, teilte ein Sprecher via Twitter mit. Diese sei erfolgreich behandelt worden. Bush sei guten Mutes, halte sich aber zur Beobachtung weiter in der Klinik auf.





+++ 0.30 Uhr: UN-Mitarbeiter als Geiseln genommen +++

In der Demokratischen Republik Kongo sind 16 Mitarbeiter der Vereinten Nationen kurzzeitig in Geiselhaft geraten. In einem Flüchtlingslager hätten Ex-Rebellen aus dem Nachbarland Südsudan die UN-Mitarbeiter mehrere Stunden in ihre Gewalt gebracht, ehe sie wieder freikamen, erklärte ein UN-Sprecher in New York. Das Lager in Munigi im Osten des Landes sei wieder unter Kontrolle von Soldaten der UN-Kongo-Mission Monusco, die Lage sei ruhig.

+++ 0.29 Uhr: Syrien: Human Rights Watch wirft USA Fehler vor +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat dem US-Militär schwere Fehler bei einem Luftangriff im März in Syrien vorgeworfen. Die USA hätten nicht ausreichend Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um zivile Opfer zu vermeiden, hieß es in einem Bericht der Organisation.







Bei dem Luftangriff in der nordsyrischen Stadt al-Dschinnah waren Mitte März nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 46 Menschen getötet worden. Demnach handelte es sich bei dem Ziel um eine Moschee. Human Rights Watch (HRW) spricht in seinem Bericht von 38 Toten. Ein Sprecher des zuständigen US-Regionalkommandos Centcom sagte, das US-Militär werde bald das Ergebnis eigener Untersuchungen vorlegen. Ziel sei es stets, den Schaden für die Zivilbevölkerung gering zu halten.

+++ 0.04 Uhr: Drei Tote bei Schießerei in Kalifornien +++

Drei Menschen im kalifornischen Fresno sind durch Schüsse getötet wurde. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden, gab die Polizei bekannt. Der Mann habe bei seiner Festnahme "Allahu akbar", arabisch für "Gott ist groß", gerufen, sagten die Ermittler nach Angaben der Zeitung "Fresno Bee". Er habe in sozialen Netzwerken seinen Hass auf Weiße ausgedrückt, hieß es. Bei den drei Opfern handelt es sich um weiße Männer.

Der dunkelhäutige Täter habe auf offener Straße an verschiedenen Orten willkürlich um sich geschossen, teilte die Polizei mit. Dabei sei unter anderem ein Mann in einem Lastwagen tödlich getroffen geworden. Schüsse fielen auch auf dem Parkplatz einer katholischen Einrichtung. Der Tatverdächtige wird auch mit der Ermordung eines Wächters vor einem Motel in Fresno am vergangenen Donnerstag in Verbindung gebracht.