Hochzeits-Korso stoppt mitten auf der Autobahn - und feiert

+++ 14.50 Uhr: Hochzeitsgesellschaft blockiert mit 13 Fahrzeugen Autobahn 2 +++

Eine feier- und tanzfreudige Hochzeitsgesellschaft hat mit einem Autokorso die Autobahn 2 bei Hannover blockiert. Mit 13 Fahrzeugen hätten die Feiernden alle drei Fahrstreifen besetzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Einige übermütige Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft verließen die Autos, um auf den Fahrbahnen zu tanzen sowie Fotos und Videos zu machen. Aufgrund des so verursachten Staus mussten unbeteiligte Autofahrer mit Vollbremsungen und Ausweichmanövern reagieren, um Auffahrunfälle zu verhindern - verletzt wurde aber niemand.



Wenig später stoppte die Polizei den gesamten Korso, der die Autobahn verlassen hatte, in Hannover. Dabei hätten sich die zuvor gut gelaunten Feiernden aggressiv verhalten. Die Beamten forderten Verstärkung an. Nun ermittelt die Polizei gegen die 13 Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Nötigung.



+++ 14.24 Uhr: Oppositionsgruppen in Istanbul rufen zu Protest gegen Referendum auf +++

Oppositionsgruppen haben nach Beschwerden über zahlreiche Unregelmäßigkeiten beim Referendum in der Türkei zu Protesten in der Metropole Istanbul aufgerufen. Die Gegner des Präsidialsystem wollen sich am Montagabend unter anderem in den Stadtteilen, Besiktas, Kadiköy und Sariyer versammeln, wie mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen auf Twitter mitteilten. Die Gruppe "Hayir Besiktas" (Nein Besiktas) schrieb etwa: "Wir sind hier gegen Betrügereien, Ungerechtigkeiten und gestohlene Stimmen!"





+++ 14.18 Uhr: Einbrecher durchbrechen Mauern zwischen mehreren Läden +++

Bei einem spektakulären Einbruch haben Unbekannte in Zeitz (Sachsen-Anhalt) mehrere Hausmauern nebeneinanderliegender Geschäfte zerstört. So gelangten die Einbrecher gelangten in der Nacht zum Samstag in den jeweils nächsten Laden, wie die Polizei mitteilte. Betroffen waren den Angaben zufolge neben einer Spielothek, wo ein Automat geknackt und Bargeld gestohlen wurde, auch ein Friseurgeschäft und ein Blumenladen.



Insgesamt wurden drei Mauern zerstört. "Das muss ein ordentlicher Arbeitsaufwand gewesen sein", sagte eine Polizeisprecherin. Vermutlich hätten die Täter Werkzeug wie Stemmeisen oder Hämmer benutzt. Die Sprecherin bezeichnete die Tat als "Handarbeit". Hinweise, dass die Mauern gesprengt wurden, gebe es nicht. Von den Tätern fehlte bis Montagmittag jede Spur. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

+++ 13.29 Uhr: Fast 30 Tote bei Einsturz von Müllkippe in Sri Lanka +++

Beim Einsturz einer Müllkippe in Sri Lanka sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere obdachlos geworden. Drei Tage nach dem Unglück am Stadtrand von Colombo wurden rund 1700 Menschen in Notunterkünften in Schulen untergebracht, wie die Behörden am Montag mitteilten. Hunderte Soldaten suchten in den Abfall- und Trümmerbergen weiter nach Überlebenden, Hoffnung gab es jedoch kaum noch.